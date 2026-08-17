НАРИНСКИЙ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ

Родился в 1942 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1964 г.

Кандидатская диссертация : Англия и Франция в послевоенной Европе 1945-1949 гг. (1969).

Докторская диссертация : "Борьба классов и партий во Франции. 1944-1958", Институт всеобщей истории АН СССР, 1985.

Доктор исторических наук, профессор , заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России Факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений (У) МИД РФ.

Область интересов : История Франции и межд. отношений ХХ в.

Сочинения: Проблемы развития Содружества Независимых Государств на современной этапе // Международная конференция "10 лет СНГ - поиски, потери, приобретения". Волгоград25-27 сентября 2001 г. (в соавт. с А.В.Мальгиным) http://www.rami.ru/publications/2001-09-25/narinskiy-malgin.rtf;

Советская внешняя политика и Коминтерн. 1939-1941 //

Война и политика 1939-1941. М., 2000;

Внешняя политика Российской Федерации, 1992-1999 / Учебное пособие. М., 2000 (чл. редколл.);

Советская внешняя политика в период второй мировой войны: Курс лекций по истории междунар.отношений (1939 -1945 гг.) / Учеб. пос. М., 1999 (с соавт. с А.М.Филитовым);

Объединение Европы и Советский Союз. 1919-1932: Материалы междунар. коллоквиума "Объединение Европы и СССР". М., 1999 (ред.);

Россия и Запад. Формирование внешнеполитических стереотипов в сознании российского общества первой половины XX века // Отечественная история. 1999. N 6;

Европа: проблема границ и сфер влияния (1939-1947) // Свободная мысль. 1998. ? 3;

Коминтерн и Вторая мировая война / Сб. док. Ч. I. М., 1994; Ч. 2. М., 1998 (сост.);

Холодная война: новые документы, подходы. М., 1995 (ред.);

Союзники в войне. 1941-1945. М., 1995;

Современные теории цивилизаций. М., 1995 (ред.);

Коминтерн и вторая мировая война. М., 1994 (в соавт.).

Россия в современном мире – Новая российская энциклопедия. Том 1. Россия. Москва, изд-во «Энциклопедия», 2004 (2 печ. листа).

Identité européenne et identité russe // Matériaux pour l’histoire de notre temps. 2004, №76 (в соавторстве с Н.Ю. Васильевой, 0,5 печ. листа).