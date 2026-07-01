НАРИНЬО АНТОНИО

НАРИНЬО АНТОНИО - новогранадский патриот, военный и государственный деятель Колумбии , генерал.

Из знат­ной кре­оль­ской се­мьи. С 1789 года аль­кальд Бо­го­ты и ка­зна­чей цер­ков­ной де­ся­ти­ны ар­хи­епи­скоп­ст­ва, с 1791 года член По­ли­цей­ской хун­ты и чи­нов­ник ау­ди­ен­сии. В 1794 году пе­ре­вёл на испанский язык и из­дал Дек­ла­ра­цию прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, за что 29.8.1794 года был аре­сто­ван (об­ви­нён так­же в уча­стии в ан­ти­пра­ви­тельственном за­го­во­ре) и 28.11.1795 года при­го­во­рён к 10 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния в Севенойр Аф­ри­ке с кон­фи­ска­ци­ей иму­ще­ст­ва и без пра­ва воз­вра­ще­ния в Аме­ри­ку. На пу­ти к мес­ту за­клю­че­ния бе­жал в испанский город Ка­дис, не­ко­то­рое вре­мя жил в Ис­па­нии и Фран­ции. 2.12.1796 года встре­тил­ся в Па­ри­же с Ф. де Ми­ран­дой ; с это­го вре­ме­ни ак­тив­но вклю­чил­ся в национально-ос­во­бо­дительную борь­бу. В 1797 году вер­нул­ся на ро­ди­ну, был аре­сто­ван, на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии до 1807 года. 23.9.1809 года вновь аре­сто­ван, ос­во­бо­ж­дён в ию­не 1810 года.

С на­ча­лом Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке 1810-1826 годов вы­сту­пил про­тив пра­ви­тель­ст­ва, уч­ре­ж­дён­но­го 4.4.1811 года наи­бо­лее влия­тель­ной ча­стью кре­оль­ско­го об­щест­ва Бо­го­ты ко­ро­левст­ва Кун­ди­на­мар­ка и про­воз­гла­сив­ше­го сво­им ко­ро­лём Фер­ди­нан­да VII. С 14.7.1811 года из­да­вал на собственные сред­ст­ва газету «Ba­ga­tela» («Пус­тя­чок»), на стра­ни­цах ко­то­рой при­зы­вал к ре­шительной борь­бе про­тив испанского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства и со­ци­аль­но-эко­но­мическим пре­об­ра­зо­ва­ни­ям, в т. ч. к от­ме­не раб­ст­ва. На со­зван­ной из пред­ста­ви­те­лей вла­стей и на­ро­да ас­самб­лее 19.9.1811 года из­бран пре­зи­ден­том Кун­ди­на­мар­ки; 16.6.1813 года про­воз­гла­шён по­жиз­нен­ным дикта­то­ром . На этом по­сту ини­ции­ро­вал окон­чат. от­де­ле­ние Кун­ди­на­мар­ки от Ис­па­нии (16.7.1813 года); из­дал рас­по­ря­же­ние о да­ро­ва­нии сво­бо­ды ра­бам, уча­ст­во­вав­шим в за­щи­те рес­пуб­ли­ки. В начале 1814 года на­нёс ряд по­ра­же­ний роя­ли­стам, но в мае был взят ими в плен и от­прав­лен в Ис­па­нию, где за­клю­чён в тюрь­му. В феврале 1821 года вы­шел на сво­бо­ду и вер­нул­ся на ро­ди­ну. Дек­ре­том С. Бо­ли­ва­ра от 4.4.1821 года на­зна­чен ви­це-пре­зи­ден­том Ко­лум­бии. По по­ру­че­нию Бо­ли­ва­ра под­го­то­вил про­ект кон­сти­ту­ции, ко­то­рый, од­на­ко, был от­кло­нён круп­ны­ми зем­ле­вла­дель­ца­ми в Кон­грес­се (в при­ня­тый 30.8.1821 года на Ге­не­раль­ном кон­грес­се в Ку­ку­те бо­лее кон­сер­ва­тив­ный про­ект кон­сти­ту­ции по на­стоя­нию Бо­ли­ва­ра вклю­чён ряд по­ло­же­ний из про­ек­та Нариньо - су­ве­ре­ни­тет на­ро­да, аб­со­лют­ная не­за­ви­си­мость ко­лум­бий­ской на­ции, сво­бо­да пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти в сельском хозяйстве, промышленности и тор­гов­ле). Под дав­ле­ни­ем круп­ных зем­ле­вла­дель­цев 5.7.1821 года по­дал в от­став­ку с по­ста ви­це-пре­зи­ден­та. На со­сто­яв­ших­ся в октябре 1821 года вы­бо­рах бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост ви­це-пре­зи­ден­та, но про­иг­рал Ф. де Пау­ла Сан­тан­де­ру.

Имя Нариньо но­сит один из ко­лум­бий­ских де­пар­та­мен­тов.