НАРИНЬО АНТОНИО
НАРИНЬО АНТОНИО - новогранадский патриот, военный и государственный деятель Колумбии, генерал.
Из знатной креольской семьи. С 1789 года алькальд Боготы и казначей церковной десятины архиепископства, с 1791 года член Полицейской хунты и чиновник аудиенсии. В 1794 году перевёл на испанский язык и издал Декларацию прав человека и гражданина, за что 29.8.1794 года был арестован (обвинён также в участии в антиправительственном заговоре) и 28.11.1795 года приговорён к 10 годам тюремного заключения в Севенойр Африке с конфискацией имущества и без права возвращения в Америку. На пути к месту заключения бежал в испанский город Кадис, некоторое время жил в Испании и Франции. 2.12.1796 года встретился в Париже с Ф. де Мирандой; с этого времени активно включился в национально-освободительную борьбу. В 1797 году вернулся на родину, был арестован, находился в заключении до 1807 года. 23.9.1809 года вновь арестован, освобождён в июне 1810 года.
С началом Войны за независимость в Латинской Америке 1810-1826 годов выступил против правительства, учреждённого 4.4.1811 года наиболее влиятельной частью креольского общества Боготы королевства Кундинамарка и провозгласившего своим королём Фердинанда VII. С 14.7.1811 года издавал на собственные средства газету «Bagatela» («Пустячок»), на страницах которой призывал к решительной борьбе против испанского колониального господства и социально-экономическим преобразованиям, в т. ч. к отмене рабства. На созванной из представителей властей и народа ассамблее 19.9.1811 года избран президентом Кундинамарки; 16.6.1813 года провозглашён пожизненным диктатором. На этом посту инициировал окончат. отделение Кундинамарки от Испании (16.7.1813 года); издал распоряжение о даровании свободы рабам, участвовавшим в защите республики. В начале 1814 года нанёс ряд поражений роялистам, но в мае был взят ими в плен и отправлен в Испанию, где заключён в тюрьму. В феврале 1821 года вышел на свободу и вернулся на родину. Декретом С. Боливара от 4.4.1821 года назначен вице-президентом Колумбии. По поручению Боливара подготовил проект конституции, который, однако, был отклонён крупными землевладельцами в Конгрессе (в принятый 30.8.1821 года на Генеральном конгрессе в Кукуте более консервативный проект конституции по настоянию Боливара включён ряд положений из проекта Нариньо - суверенитет народа, абсолютная независимость колумбийской нации, свобода предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, промышленности и торговле). Под давлением крупных землевладельцев 5.7.1821 года подал в отставку с поста вице-президента. На состоявшихся в октябре 1821 года выборах баллотировался на пост вице-президента, но проиграл Ф. де Паула Сантандеру.
Имя Нариньо носит один из колумбийских департаментов.