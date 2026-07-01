НАРИМАНОВ НАРИМАН НАДЖАФ ОГЛЫ
НАРИМАНОВ НАРИМАН НАДЖАФ ОГЛЫ - советский азербайджанский партийный, государственный и общественный деятель, писатель, публицист.
Окончил Горийскую учительскую семинарию (1890), медицинский факультет Новороссийского университета в Одессе (1908). В 1891-1902 годах преподавал в гимназиях в Баку, в 1894 году по его инициативе в городе организована первая публичная светская библиотека-читальня. Автор учебных пособий («Самоучитель русского языка для мусульман», «Краткая морфология и синтаксис тюрко-азербайджанского языка», оба 1899). В 1905 году вступил в мусульманскую социал-демократическую организацию «Гуммет». В 1908-1909 годах работал врачом в Баку, затем в Тифлисе, возглавил Тифлисский комитет содействия персидским революционерам. В марте 1909 года арестован за революционную пропаганду, выслан в Астрахань на 5 лет. Член Астраханского отделения Всероссийского общества борьбы с туберкулёзом, в 1913 году избран гласным Астраханской городской думы. Затем вернулся в Баку.
В 1917 году, после Февральской революции, председатель комитета «Гуммет», член Бакинского комитета РСДРП(б). В условиях наступления на город сил Закавказского комиссариата член Комитета революционной обороны Баку и его районов. Пытался предотвратить столкновение между силами Бакинского совета рабочих и солдатских депутатов и армянскими частями под руководством партии «Дашнакцутюн», с одной стороны, и азербайджанскими частями и мусульманским населением города (возглавлялись представителями «Мусавата») - с другой. После вооружненного конфликта между ними (30.3-1.4.1918 года), окончившегося многочисленными жертвами и поражением мусаватистов, Нариманов резко критиковал пред. Бакинского совета П.А. Джапаридзе и чрезвычайного комиссара СНК РСФСР по делам Кавказа С.Г. Шаумяна. С апреле 1918 года, после образования Бакинской коммуны, комиссар городского хозяйства Бакинского СНК. В 1919 году в Москве, заведующий отделом Ближнего Востока Наркомата по иностранным делам РСФСР, одновременно исполняющий обязанности заместителя наркома по делам национальностей РСФСР. Член Бюро ЦК РКП(б) по восстановлению советской власти на Северном Кавказе (с апреля 1920 года). Председатель Временного ВРК (1920-1921 годы), председатель СНК (1921-1922 годы) образованной Азербайджанской ССР, отрицательно относился к идее её вхождения в РСФСР. Активно участвовал в подготовке и проведении в Баку 1-го съезда народов Востока (сентябрь 1920 года), созванного Исполкомом Коммунистического интернационала. Поддержал «Кемалистскую революцию», способствовал подготовке Московского договора 1921 года между РСФСР и Турцией. Содействовал образованию ЗСФСР, председатель Союзного совета ЗСФСР (март - декабрь 1922 года). Председатель ЦИК СССР (1922-1925 годы; переехал в Москву), активно участвовал в подготовке Конституции СССР 1924 года. Кандидат в члены ЦК РКП(б) (1923-1925 годы).
Автор литературных произведений: драмы «Невежество» («Наданлыг», 1894; критика феодальных пережитков и религиозного фанатизма), комедии «Шамдан-бек» (1895), первой в азербайджанской литературе исторической трагедии «Надир-шах» (1899; о попытках выходца из бедной семьи осуществить демократические преобразования и о его гибели в борьбе с духовенством и бюрократией), романа «Бахадур и Сона» (часть 1, 1896, часть 2, 1913; трагическая история любви тюрка и армянки). Среди других сочинений - повести, рассказы, литературная критика, публицистика. Перевёл комедию Н.В. Гоголя «Ревизор» на азербайджанский язык (1892).
Похоронен в Москве на Красной площади у Кремлёвской стены.
Именем Нариманова названы город в Астраханской области, улицы в нескольких городах РФ; городской район, проспект, станция метрополитена в Баку. В 1972 году в Баку установлен памятник Нариманову (скульптор Д. Карягды).