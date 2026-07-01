НАРИМАНОВ НАРИМАН НАДЖАФ ОГЛЫ

НАРИМАНОВ НАРИМАН НАДЖАФ ОГЛЫ - советский азербайджанский партийный, государственный и общественный деятель, писатель, публицист.

Окон­чил Го­рий­скую учи­тель­скую се­ми­на­рию (1890), медицинский факультет Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се (1908). В 1891-1902 годах пре­по­да­вал в гим­на­зи­ях в Ба­ку, в 1894 году по его ини­циа­ти­ве в го­ро­де ор­га­ни­зо­ва­на пер­вая пуб­лич­ная свет­ская биб­лио­те­ка-чи­таль­ня. Ав­тор учеб­ных по­со­бий («Са­мо­учи­тель рус­ско­го язы­ка для му­суль­ман», «Крат­кая мор­фо­ло­гия и син­так­сис тюр­ко-азер­бай­джан­ско­го язы­ка», оба 1899). В 1905 году всту­пил в му­сульманскую со­ци­ал-де­мо­кра­тическую организацию «Гум­мет». В 1908-1909 годах ра­бо­тал вра­чом в Ба­ку, за­тем в Тиф­ли­се, воз­гла­вил Тиф­лис­ский комитет со­дей­ст­вия персидским ре­во­лю­цио­не­рам. В мар­те 1909 года аре­сто­ван за ре­во­люционную про­па­ган­ду, вы­слан в Ас­т­ра­хань на 5 лет. Член Ас­т­ра­хан­ско­го от­де­ле­ния Все­российского общества борь­бы с ту­бер­ку­лё­зом, в 1913 году из­бран глас­ным Ас­т­ра­хан­ской городской ду­мы. За­тем вер­нул­ся в Ба­ку.

В 1917 году, по­сле Февральской ре­во­лю­ции , председатель комитета «Гум­мет», член Ба­кин­ско­го комитета РСДРП(б). В ус­ло­ви­ях на­ступ­ления на го­род сил За­кав­каз­ско­го ко­мисса­риа­та член Комитета ре­во­люционной обо­ро­ны Ба­ку и его рай­онов. Пы­тал­ся пре­дот­вра­тить столк­но­ве­ние ме­ж­ду си­ла­ми Ба­кин­ско­го со­ве­та ра­бо­чих и сол­да­тс­ких де­пу­та­тов и армянскими час­тя­ми под руководством пар­тии «Даш­нак­цу­тюн», с од­ной сто­ро­ны, и азербайджанскими час­тя­ми и му­сульманским на­се­ле­ни­ем го­ро­да (воз­глав­ля­лись пред­ста­ви­те­ля­ми «Му­са­ва­та») - с дру­гой. По­сле во­оружненного кон­флик­та ме­ж­ду ни­ми (30.3-1.4.1918 года), окон­чив­ше­го­ся мно­го­численными жерт­ва­ми и по­ра­же­ни­ем му­са­ва­ти­стов, Нариманов рез­ко кри­ти­ко­вал пред. Ба­кин­ско­го со­ве­та П.А. Джа­па­рид­зе и чрез­вы­чай­но­го ко­мис­са­ра СНК РСФСР по де­лам Кав­ка­за С.Г. Шау­мя­на. С апреле 1918 года, по­сле об­ра­зо­ва­ния Ба­кин­ской ком­му­ны, ко­мис­сар городского хо­зяй­ст­ва Ба­кин­ско­го СНК. В 1919 году в Мо­ск­ве, заведующий от­де­лом Ближ­не­го Вос­то­ка Нар­ко­ма­та по иностранным де­лам РСФСР, од­но­вре­мен­но исполняющий обязанности заместителя нар­ко­ма по де­лам на­цио­наль­но­стей РСФСР. Член Бю­ро ЦК РКП(б) по вос­ста­нов­ле­нию советской вла­сти на Северном Кав­ка­зе (с апреля 1920 года). Председатель Временного ВРК (1920-1921 годы), председатель СНК (1921-1922 годы) об­ра­зо­ван­ной Азербайджанской ССР, от­ри­ца­тель­но от­но­сил­ся к идее её вхо­ж­де­ния в РСФСР. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и про­ве­де­нии в Ба­ку 1-го съез­да на­ро­дов Вос­то­ка (сентябрь 1920 года), со­зван­но­го Ис­пол­комом Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла . Под­дер­жал «Ке­ма­ли­ст­скую ре­во­лю­цию», спо­соб­ство­вал под­го­тов­ке Мо­с­ков­ско­го до­го­во­ра 1921 года ме­ж­ду РСФСР и Тур­ци­ей. Со­дей­ст­во­вал об­ра­зо­ва­нию ЗСФСР, председатель Со­юз­но­го со­ве­та ЗСФСР (март - декабрь 1922 года). Председатель ЦИК СССР (1922-1925 годы; пе­ре­ехал в Мо­ск­ву), ак­тив­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке Кон­сти­ту­ции СССР 1924 года. Кан­ди­дат в члены ЦК РКП(б) (1923-1925 годы).

Ав­тор литературных про­из­ве­де­ний: дра­мы «Не­ве­же­ст­во» («На­дан­лыг», 1894; кри­ти­ка феодальных пе­ре­жит­ков и ре­лигиозного фа­на­тизма), ко­ме­дии «Шам­дан-бек» (1895), пер­вой в азербайджанской литературе ис­то­рической тра­ге­дии «На­дир-шах» (1899; о по­пыт­ках вы­ход­ца из бед­ной се­мьи осу­ще­ст­вить де­мо­кра­тические пре­об­ра­зо­ва­ния и о его гибели в борь­бе с ду­хо­вен­ст­вом и бю­ро­кра­ти­ей), ро­ма­на «Ба­ха­дур и Со­на» (часть 1, 1896, часть 2, 1913; тра­гическая ис­то­рия люб­ви тюр­ка и ар­мян­ки). Сре­ди других со­чи­не­ний - по­вес­ти, рас­ска­зы, литературная кри­ти­ка, пуб­ли­ци­сти­ка. Пе­ре­вёл ко­ме­дию Н.В. Го­го­ля «Ре­ви­зор» на азербайджанский язык (1892).

По­хо­ро­нен в Мо­ск­ве на Крас­ной площади у Крем­лёв­ской сте­ны.

Име­нем Нариманова на­зва­ны го­род в Ас­т­ра­хан­ской области, ули­цы в не­сколь­ких го­ро­дах РФ; городской рай­он, про­спект, стан­ция мет­ро­по­ли­те­на в Ба­ку. В 1972 году в Ба­ку ус­та­нов­лен па­мят­ник Нариманову (скульп­тор Д. Ка­ря­гды).