НАРИМАНОВ

НАРИМАНОВ - го­род в Рос­сии , в южной части Астраханской области, центр Наримановского района.

Население 11,3 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Вол­га, в 40 км от железнодорожной станции Тру­со­во. Че­рез Нариманов про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трасса «Кас­пий» ( Мо­ск­ва - Там­бов - Вол­го­град - Ас­т­ра­хань).

Ос­но­ван в 1963 году как ра­бо­чий поселок Ниж­не­волж­ский в свя­зи с на­ча­лом строи­тель­ст­ва пло­ти­ны че­рез Вол­гу и су­до­ход­но­го об­вод­но­го ка­на­ла со шлю­зом. С 1983 года центр На­ри­ма­нов­ско­го района. В 1984 году пре­об­ра­зо­ван в го­род Нариманов (на­зван в честь Н. На­ри­ма­но­ва ). 5-гла­вая пра­во­слав­ная цер­ковь (2011). Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - су­до­строительный за­вод «Ло­тос» (в со­ста­ве Ас­т­ра­хан­ско­го су­до­строит. ПО; про­изводство ком­плек­тов блок-мо­ду­лей верх­них строе­ний морских бу­ро­вых ста­цио­нар­ных плат­форм, су­дов различного на­зна­че­ния).

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