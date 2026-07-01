НАРИМАНОВ
НАРИМАНОВ - город в России, в южной части Астраханской области, центр Наримановского района.
Население 11,3 тысяч человек (2012). Расположен на правом берегу реки Волга, в 40 км от железнодорожной станции Трусово. Через Нариманов проходит федеральная автотрасса «Каспий» (Москва - Тамбов - Волгоград - Астрахань).
Основан в 1963 году как рабочий поселок Нижневолжский в связи с началом строительства плотины через Волгу и судоходного обводного канала со шлюзом. С 1983 года центр Наримановского района. В 1984 году преобразован в город Нариманов (назван в честь Н. Нариманова). 5-главая православная церковь (2011). Градообразующее предприятие - судостроительный завод «Лотос» (в составе Астраханского судостроит. ПО; производство комплектов блок-модулей верхних строений морских буровых стационарных платформ, судов различного назначения).