НАРИМАНБЕКОВ ТОГРУЛ ФАРМАН ОГЛЫ
НАРИМАНБЕКОВ ТОГРУЛ ФАРМАН ОГЛЫ - азербайджанский живописец, график и сценограф, член-корреспондент Российской академии художеств (2002), народный художник Азербайджанской ССР (1967).
Окончил Азербайджанское художественной училище (1950), учился в Литовском художественном институте в Вильнюсе (1950-1955 годы). Творчество Нариманбекова отмечено оптимистическим восприятием действительности, экспрессивной орнаментальностью и декоративной праздничностью композиций, напряжённостью цветового ритма. Среди живописных произведений - натюрморты («Гранаты и груши», 1961, Музей искусства народов Востока, Москва), жанровые и тематические картины («На полевом стане», 1967, ГТГ; «Праздник урожая», 1975; «В мире Низами», 1981, и др.), портреты (писателя М. Ибрагимбекова, 1976, дирижёра Н. Рзаева, 1982), пейзажи. Исполнил росписи в зданиях Азербайджанского театра кукол (на тему «В мире сказок», 1974-1977 годы), гостиницы «Москва» (1977), ВС Азербайджанской ССР (1980, все - в Баку). Оформил ряд балетных спектаклей Азербайджанского театра оперы и балета в Баку («Сказание о Насими» (1973) и «1001 ночь» (1979) Ф. Амирова, «Семь красавиц» К. Караева (1977) и др.). Иллюстрирует книги (сбоник «Весна во мне» Р. Рзы, 1962).
Государственная премия СССР (1980), Государственная премия Азербайджанской ССР (1974).