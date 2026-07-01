НАРИМАНБЕКОВ ТОГРУЛ ФАРМАН ОГЛЫ

НАРИМАНБЕКОВ ТОГРУЛ ФАРМАН ОГЛЫ - азербайджанский живописец, график и сценограф, член-корреспондент Российской академии художеств (2002), народный художник Азербайджанской ССР (1967).

Окон­чил Азербайджанское ху­дожественной училище (1950), учил­ся в Ли­товском ху­дожественном институте в Виль­ню­се (1950-1955 годы). Твор­че­ст­во Нариманбекова от­ме­че­но оп­ти­ми­стическим вос­при­яти­ем дей­ст­ви­тель­но­сти, экс­прес­сив­ной ор­на­мен­таль­но­стью и де­ко­ра­тив­ной празд­нич­но­стью ком­по­зи­ций, на­пря­жён­но­стью цве­то­во­го рит­ма. Сре­ди жи­во­пис­ных про­из­ве­де­ний - на­тюр­мор­ты («Гра­на­ты и гру­ши», 1961, Му­зей искусства на­ро­дов Вос­то­ка, Мо­ск­ва), жан­ро­вые и те­ма­тические кар­ти­ны («На по­ле­вом ста­не», 1967, ГТГ; «Празд­ник уро­жая», 1975; «В ми­ре Ни­за­ми», 1981, и др.), порт­ре­ты (пи­са­те­ля М. Иб­ра­гим­бе­ко­ва , 1976, ди­ри­жё­ра Н. Рзае­ва, 1982), пей­за­жи . Ис­пол­нил рос­пи­си в зда­ни­ях Азербайджанского те­ат­ра ку­кол (на те­му «В ми­ре ска­зок», 1974-1977 годы), гос­ти­ни­цы «Мо­ск­ва» (1977), ВС Азербайджанской ССР (1980, все - в Ба­ку). Офор­мил ряд ба­лет­ных спек­так­лей Азербайджанского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та в Ба­ку («Ска­за­ние о На­си­ми» (1973) и «1001 ночь» (1979) Ф. Ами­ро­ва, «Семь кра­са­виц» К. Ка­рае­ва (1977) и др.). Ил­лю­ст­ри­ру­ет кни­ги (сбоник «Вес­на во мне» Р. Рзы, 1962).

Государственная премия СССР (1980), Государственная премия Азербайджанской ССР (1974).