НАРЕЖНЫЙ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ

НАРЕЖНЫЙ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ - русский писатель.

Сын польского шлях­ти­ча, по­лу­чив­ше­го русское дво­рян­ст­во. Учил­ся в дво­рян­ской гим­на­зии при Московском университете (1792-1798 годы), в 1799-1801 годах сту­дент фи­лософского факультета (кур­са не окон­чил). Слу­жил мел­ким гражданским чи­нов­ни­ком в Гру­зии (1802-1803 годы), в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1803-1813 годы). В 1815-1821 годах чис­лил­ся в Во­енном министерстве.

Пе­ча­тать­ся на­чал в уни­вер­си­тет­ских жур­на­лах «При­ят­ное и по­лез­ное пре­про­во­ж­де­ние вре­ме­ни» (1798) и «Ип­по­кре­на» (1799-1800 годы): по­весть «Рог­волд» (1798), тра­ге­дия «Кро­ва­вая ночь, или Ко­неч­ное па­де­ние до­му Кад­мо­ва» (1800), дра­ма­тические от­рыв­ки, сти­хо­тво­ре­ния. Нарежный - про­дол­жа­тель тра­ди­ций русской са­ти­рической нра­во­опи­сательной про­зы XVIII века и пред­ше­ст­вен­ник Н.В. Го­го­ля . Са­мое круп­ное про­из­ве­де­ние Нарежного - са­ти­рический ро­ман-эпо­пея «Рос­сий­ский Жилб­лаз, или По­хо­ж­де­ния кня­зя Гав­ри­лы Си­мо­но­ви­ча Чис­тя­ко­ва» (части 1-3, 1814; части 4-6 за­пре­ще­ны цен­зу­рой, изданы в 1938 году), на­зван­ный по ана­ло­гии с по­пу­ляр­ным плу­тов­ским ро­ма­ном А.Р. Ле­са­жа («По­хо­ж­де­ния Жиль Бла­за из Сан­тиль­я­ны», 1715-1735 годы). Аван­тюр­ный сю­жет о зло­клю­че­ни­ях де­клас­си­ро­ван­но­го «кня­зя» с ря­дом по­боч­ных сю­жет­ных ли­ний и мно­же­ст­вом встав­ных эпи­зо­дов слу­жит вос­соз­да­нию ши­ро­кой па­но­ра­мы русской жиз­ни. Нарежный по­сто­ян­но ме­ня­ет ме­сто дей­ст­вия ( дво­рян­ские усадь­бы, мо­на­сты­ри, уезд­ные го­ро­да, Мо­ск­ва, Вар­ша­ва и др.), пред­став­ля­ет са­мые раз­ные со­ци­аль­ные груп­пы (вель­мо­жи, по­ме­щи­ки, чи­нов­ни­ки, от­куп­щи­ки, ма­со­ны, ак­тё­ры, раз­но­го ро­да мо­шен­ни­ки); по­ли­ти­че­ски ост­рые эпи­зо­ды пе­ре­ме­жа­ют­ся с чис­то ко­ми­че­ски­ми, бы­то­пи­са­ние со­про­во­ж­да­ет­ся про­све­ти­тель­ской ди­дак­ти­кой и сен­ти­мен­таль­ным мо­ра­ли­за­тор­ст­вом. Стрем­ле­ние к де­таль­но­му и раз­но­сто­рон­не­му нра­во­опи­са­нию от­ли­ча­ет и другие ро­ма­ны Нарежного: «Чёр­ный год, или Гор­ские кня­зья» (за­вер­шён к 1818 году; опубликован в 1829 году) - пер­вый русский ро­ман о Кав­ка­зе; «Ари­сти­он, или Пе­ре­вос­пи­та­ние» (1822), в ко­то­ром вы­ве­де­на це­лая га­ле­рея ти­пов ма­ло­рос­сий­ских по­ме­щи­ков.

Наи­боль­ший ус­пех Нарежному при­нес­ли ро­ман «Бур­сак. Ма­ло­рос­сий­ская по­весть» (1824) и по­весть «Два Ива­на, или Страсть к тяж­бам» (1825), впер­вые пред­ста­вив­шие жизнь ма­ло­рос­сий­ской про­вин­ции в спе­ци­фическом со­еди­не­нии про­сто­душ­но­го ко­миз­ма и по­этич­но­сти и не­посред­ст­вен­но по­вли­яв­шие на Н.В. Го­го­ля. Сре­ди других про­из­ве­де­ний Нарежного: про­за­ическая тра­ге­дия «Ди­мит­рий Са­мо­зва­нец» (1804); сборник ге­ро­ических по­эм в про­зе о Ки­ев­ской Ру­си «Сла­вен­ские ве­че­ра» (1809; 2-е издание, 1826) - в рус­ле ос­сиа­низ­ма; сборник «Но­вые по­вес­ти» (1824), объ­е­ди­нив­ший шесть раз­ных по жан­ру и те­ма­ти­ке про­из­ве­де­ний Нарежного (в т. ч. сен­ти­мен­таль­ная по­весть «Ма­рия», ис­то­рическая по­весть «За­по­ро­жец», са­ти­рическая «вос­точ­ная по­весть» «Ту­рец­кий суд» и др.); не­за­вер­шён­ный ро­ман «Гар­ку­ша, ма­ло­рос­сий­ский раз­бой­ник» (опубликован в 1950 году).