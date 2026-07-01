НАРЕЖНЫЙ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ
НАРЕЖНЫЙ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ - русский писатель.
Сын польского шляхтича, получившего русское дворянство. Учился в дворянской гимназии при Московском университете (1792-1798 годы), в 1799-1801 годах студент философского факультета (курса не окончил). Служил мелким гражданским чиновником в Грузии (1802-1803 годы), в Санкт-Петербурге (1803-1813 годы). В 1815-1821 годах числился в Военном министерстве.
Печататься начал в университетских журналах «Приятное и полезное препровождение времени» (1798) и «Иппокрена» (1799-1800 годы): повесть «Рогволд» (1798), трагедия «Кровавая ночь, или Конечное падение дому Кадмова» (1800), драматические отрывки, стихотворения. Нарежный - продолжатель традиций русской сатирической нравоописательной прозы XVIII века и предшественник Н.В. Гоголя. Самое крупное произведение Нарежного - сатирический роман-эпопея «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (части 1-3, 1814; части 4-6 запрещены цензурой, изданы в 1938 году), названный по аналогии с популярным плутовским романом А.Р. Лесажа («Похождения Жиль Блаза из Сантильяны», 1715-1735 годы). Авантюрный сюжет о злоключениях деклассированного «князя» с рядом побочных сюжетных линий и множеством вставных эпизодов служит воссозданию широкой панорамы русской жизни. Нарежный постоянно меняет место действия (дворянские усадьбы, монастыри, уездные города, Москва, Варшава и др.), представляет самые разные социальные группы (вельможи, помещики, чиновники, откупщики, масоны, актёры, разного рода мошенники); политически острые эпизоды перемежаются с чисто комическими, бытописание сопровождается просветительской дидактикой и сентиментальным морализаторством. Стремление к детальному и разностороннему нравоописанию отличает и другие романы Нарежного: «Чёрный год, или Горские князья» (завершён к 1818 году; опубликован в 1829 году) - первый русский роман о Кавказе; «Аристион, или Перевоспитание» (1822), в котором выведена целая галерея типов малороссийских помещиков.
Наибольший успех Нарежному принесли роман «Бурсак. Малороссийская повесть» (1824) и повесть «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» (1825), впервые представившие жизнь малороссийской провинции в специфическом соединении простодушного комизма и поэтичности и непосредственно повлиявшие на Н.В. Гоголя. Среди других произведений Нарежного: прозаическая трагедия «Димитрий Самозванец» (1804); сборник героических поэм в прозе о Киевской Руси «Славенские вечера» (1809; 2-е издание, 1826) - в русле оссианизма; сборник «Новые повести» (1824), объединивший шесть разных по жанру и тематике произведений Нарежного (в т. ч. сентиментальная повесть «Мария», историческая повесть «Запорожец», сатирическая «восточная повесть» «Турецкий суд» и др.); незавершённый роман «Гаркуша, малороссийский разбойник» (опубликован в 1950 году).