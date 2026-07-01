НАРДИНИ ПЬЕТРО
НАРДИНИ ПЬЕТРО - итальянский скрипач, композитор и педагог.
В 1734-1740 годах учился игре на скрипке в Падуе у Дж. Тартини (был его любимым учеником). В 1740-1760 годах работал в Ливорно как скрипач и педагог. В 1762-1765 годах камер-виртуоз, затем концертмейстер герцогской капеллы в Штутгарте. С 1769 года концертмейстер герцогской капеллы во Флоренции. Один из крупнейших представителей итальянской скрипичной школы XVIII века. Красоту, чистоту и ровность игры Нардини отметил Л. Моцарт в своём трактате. В произведениях для скрипки с бассо континуо [6 концертов op. 1 (изданы в 1765 году), 6 сонат op. 2, 6 соло-сонат op. 5 (изданы около 1770 года), 7 сонат с орнаментированными адажио] Нардини развил форму раннеклассической сонаты и концерта. «Загадочная соната» («Sonate ́enigmatique») для скрипки соло опубликована в 3-м издании «Скрипичного искусства» («L’art du violon») Ж.Б. Картье (1803). Ему принадлежат образцы формировавшегося квартетного стиля (6 струнных квартетов), а также 14 «Новых итальянских менуэтов» для 2 скрипок с бассо континуо (около 1750 года), 6 трио-сонат (1770) и другие сочинения (многие не изданы). Среди учеников - А. Брунетти, Дж. Камбини, Б. Кампаньоли, Т. Линли, Ф. Манфреди.