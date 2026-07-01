НАРДИНИ ПЬЕТРО

НАРДИНИ ПЬЕТРО - итальянский скрипач, композитор и педагог.

В 1734-1740 годах учил­ся иг­ре на скрип­ке в Па­дуе у Дж. Тар­ти­ни (был его лю­би­мым уче­ни­ком). В 1740-1760 годах ра­бо­тал в Ли­вор­но как скри­пач и пе­да­гог. В 1762-1765 годах ка­мер-вир­ту­оз, за­тем кон­церт­мей­стер гер­цог­ской ка­пел­лы в Штут­гар­те. С 1769 года кон­церт­мей­стер гер­цог­ской ка­пел­лы во Фло­рен­ции. Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей итальянской скри­пич­ной шко­лы XVIII века. Кра­со­ту, чис­то­ту и ров­ность иг­ры Нардини от­ме­тил Л. Мо­царт в сво­ём трак­та­те. В про­из­ве­де­ни­ях для скрип­ки с бас­со кон­ти­нуо [6 кон­цер­тов op. 1 (изданы в 1765 году), 6 со­нат op. 2, 6 со­ло-со­нат op. 5 (изданы около 1770 года), 7 со­нат с ор­на­мен­ти­ро­ван­ны­ми ада­жио] Нардини раз­вил фор­му ран­не­клас­сической со­на­ты и кон­цер­та. «За­га­доч­ная со­на­та» («Sonate ́enigma­tique») для скрип­ки со­ло опуб­ли­ко­ва­на в 3-м из­да­нии «Скри­пич­но­го ис­кус­ст­ва» («L’art du violon») Ж.Б. Кар­тье (1803). Ему при­над­ле­жат об­раз­цы фор­ми­ро­вав­ше­го­ся квар­тет­но­го сти­ля (6 струн­ных квар­те­тов), а так­же 14 «Но­вых италь­ян­ских ме­ну­этов » для 2 скри­пок с бас­со кон­ти­нуо (около 1750 года), 6 трио-со­нат (1770) и другие со­чи­не­ния (мно­гие не из­да­ны). Сре­ди уче­ни­ков - А. Бру­нет­ти, Дж. Кам­би­ни, Б. Кам­пань­о­ли, Т. Лин­ли, Ф. Ман­фре­ди.