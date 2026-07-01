НАРБУТ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

НАРБУТ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - русский писатель.

Из шляхетского ро­да. Брат Г.И. Нар­бу­та. Учил­ся на ис­то­рико-фи­ло­логической факультете Санкт-Пе­тербургского университета (1906-1912 годы; не окон­чил). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года примк­нул к боль­ше­ви­кам. Ра­бо­тал в Нар­ком­про­се в Мо­ск­ве (с 1922 года); ос­но­ва­тель и ру­ко­во­ди­тель издательства «Зем­ля и фаб­ри­ка» (1922-1928 годы), литературного жур­на­ла «30 дней» (1925-1928 годы). 26.10.1936 года аре­сто­ван по об­ви­не­нию в ан­ти­со­вет­ской аги­та­ции; на­прав­лен в Северо-Восточный ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вой ла­герь; рас­стре­лян (по другим све­дени­ям, уто­п­лен на бар­же вме­сте с другими за­клю­чён­ны­ми). Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти очер­ком «Со­ло­вец­кий мо­на­стырь» (1908). Пер­вый по­этический сборник «Сти­хи» (1910) со­ста­ви­ли опи­са­тель­ные сти­хи о при­ро­де, ок­ра­шен­ные влия­ни­ем И.А. Бу­ни­на. Осе­нью 1911 года всту­пил в «Цех по­этов». Сбор­ник сти­хов «Ал­ли­луйя» (1912), на­бран­ный цер­ков­но­сла­вян­ским шриф­том с ки­но­вар­ны­ми за­глав­ны­ми бу­к­ва­ми из ста­ро­пе­чат­ной Псал­ти­ри (ху­дож­ни­ки И.Я. Би­ли­бин и Г.И. Нар­бут ), вы­звал скан­дал из-за не­со­от­вет­ст­вия оформ­ле­ния со­дер­жа­нию: чрез­вы­чай­ная фор­маль­ная ус­лож­нён­ность на­ро­чи­то кон­тра­сти­ро­ва­ла с ри­суе­мой в сти­хах пер­во­быт­но-при­ми­тив­ной, поч­ти жи­вот­ной жиз­нью. Кни­га бы­ла осу­ж­де­на за пор­но­гра­фию и изъ­я­та из про­да­жи (пе­ре­из­да­на в 1922 году). В конце 1912 года вме­сте с М.А. Зен­ке­ви­чем об­ра­зо­вал ле­вое кры­ло ак­меи­стов, тя­го­тев­шее к фу­ту­риз­му и гру­бо­му «на­ту­ро-реа­лиз­му» (оп­ре­де­ле­ние са­мо­го Нарбута). Сти­хо­тво­ре­ния 1910-х годов во­шли в сборник «Алек­сан­д­ра Пав­лов­на» (1922).