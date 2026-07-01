НАРБУТ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
НАРБУТ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - русский писатель.
Из шляхетского рода. Брат Г.И. Нарбута. Учился на историко-филологической факультете Санкт-Петербургского университета (1906-1912 годы; не окончил). После Февральской революции 1917 года примкнул к большевикам. Работал в Наркомпросе в Москве (с 1922 года); основатель и руководитель издательства «Земля и фабрика» (1922-1928 годы), литературного журнала «30 дней» (1925-1928 годы). 26.10.1936 года арестован по обвинению в антисоветской агитации; направлен в Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь; расстрелян (по другим сведениям, утоплен на барже вместе с другими заключёнными). Реабилитирован в 1956 году.
Дебютировал в печати очерком «Соловецкий монастырь» (1908). Первый поэтический сборник «Стихи» (1910) составили описательные стихи о природе, окрашенные влиянием И.А. Бунина. Осенью 1911 года вступил в «Цех поэтов». Сборник стихов «Аллилуйя» (1912), набранный церковнославянским шрифтом с киноварными заглавными буквами из старопечатной Псалтири (художники И.Я. Билибин и Г.И. Нарбут), вызвал скандал из-за несоответствия оформления содержанию: чрезвычайная формальная усложнённость нарочито контрастировала с рисуемой в стихах первобытно-примитивной, почти животной жизнью. Книга была осуждена за порнографию и изъята из продажи (переиздана в 1922 году). В конце 1912 года вместе с М.А. Зенкевичем образовал левое крыло акмеистов, тяготевшее к футуризму и грубому «натуро-реализму» (определение самого Нарбута). Стихотворения 1910-х годов вошли в сборник «Александра Павловна» (1922).