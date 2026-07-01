НАРБУТ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

НАРБУТ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ - украинский и российский график.

Из шля­хет­ского рода. Брат В.И. Нар­бу­та . Учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета (1906-1909 годы), од­но­вре­мен­но ра­бо­тал в мас­тер­ской И.Я. Би­ли­би­на, по­се­щал ча­ст­ную шко­лу Е.Н. Зван­це­вой (1907-1909 годы), где за­ни­мал­ся под руководством Л.С. Бак­ста и М.В. До­бу­жин­ско­го. На фор­ми­ро­ва­ние Нарбута как ху­дож­ни­ка ре­шаю­щее влия­ние ока­за­ла гра­фи­ка мас­те­ров « Ми­ра ис­кус­ст­ва » (член объ­е­ди­не­ния с 1916 года); ис­поль­зо­вал сти­ли­сти­ку мо­дер­на, строя ком­по­зи­ции из раз­но­цвет­ных си­лу­этов, об­ве­дён­ных чёр­ной кон­тур­ной ли­ни­ей. Под­ра­жа­ние Би­ли­би­ну осо­бен­но ощу­ти­мо в ран­них ил­лю­ст­ра­ци­ях к сказ­кам «Его­рий Хо­роб­рый» (1904), «Царь Ко­щей» (1905), «Вой­на гри­бов» (1906). Ра­бо­тал для из­да­тельств «Ши­пов­ник» («Чёр­ные мас­ки» Л.Н. Ан­д­рее­ва, 1908, и др.), «Про­све­ще­ние», «Пан­те­он»; по за­ка­зу И.Н. Кне­бе­ля в 1907 и 1909-1913 годах ил­лю­ст­ри­ро­вал дет­ские кни­ги (в том числе сказ­ки Х.К. Ан­дер­се­на «Со­ло­вей», «Пры­гун», «Оло­вян­ный сол­да­тик» и «Ста­рый улич­ный фо­нарь»).

В 1910 году Нарбут не­дол­го по­се­щал шко­лу Ш. Хол­ло­ши в Мюн­хе­не, ко­пи­ро­вал гра­вю­ры А. Дю­ре­ра. Влия­ние немецкого юген­д­сти­ля ска­за­лось в уси­ле­нии сим­во­ли­ст­ских на­строе­ний, про­явив­ших­ся в ком­по­зи­ци­ях «Пей­заж с ко­ме­той» (ак­ва­рель, тушь, пе­ро, бе­ли­ла, ГРМ), «Ор­гáн» (из­да­на в ви­де от­крыт­ки; обе 1910), ал­ле­го­ри­ях на те­му вой­ны (1914-1916 годы) и ис­пол­нен­ных для журнала «Лу­ко­мо­рье» мрач­ных ал­ле­го­ри­ях на 1914 и 1916 годы. Ув­ле­че­ние Нарбута искусством русского ам­пи­ра, стрем­ле­ние к клас­сической оп­ре­де­лён­но­сти за­мет­ны в ри­сун­ках для журнала «Апол­лон» (1910), в ил­лю­ст­ра­ци­ях к книге «Иг­руш­ки» (1911) и в клас­си­ци­зи­ро­ван­ных, ис­пол­нен­ных под воз­дей­ст­ви­ем гра­фи­ки Ф.П. Тол­сто­го ил­лю­ст­ра­ци­ях к различным из­да­ни­ям «Ба­сен» И.А. Кры­ло­ва (1911, 1912 и 1913 годы). В 1912 году вме­сте с М.В. До­бу­жин­ским со­вер­шил по­езд­ку по Ук­раи­не, ис­пол­нил мно­го ар­хитектурных за­ри­со­вок. Офор­мил сбор­ник сти­хо­тво­ре­ний В.И. Нар­бу­та «Ал­ли­луйя» (1912, 2-е издание, 1922), кни­ги «Со­вре­мен­ная рус­ская гра­фи­ка» С.К. Ма­ков­ско­го и Н.Э. Рад­ло­ва (1914, совместно с С.В. Че­хо­ни­ным) и «Ста­рин­ные усадь­бы Харь­ков­ской гу­бер­нии» (1917) Г.К. Лу­ком­ско­го. Ав­тор многих си­лу­эт­ных порт­ре­тов (с 1915 года).

В 1917 году Нарбут уе­хал на Ук­раи­ну, где стал ос­но­во­по­лож­ни­ком национальной шко­лы гра­фи­ки. Со­труд­ни­чал с жур­на­ла­ми «Мис­тец­т­во», «На­ше ми­ну­ле», «Зо­ри», «Солн­це тру­да». В по­след­ний пе­ри­од твор­че­ст­ва был ув­ле­чён украинским луб­ком и ста­ро­пе­чат­ной кни­гой («Ук­ра­ин­ская аз­бу­ка», тушь, ак­ва­рель, 1917-1918 годы; ил­лю­ст­ра­ции к «Энеи­де» И.П. Кот­ля­рев­ско­го, гу­ашь, 1919, ори­ги­на­лы - Харь­ков­ский ху­дожественный му­зей); в ар­хитектурных фан­та­зи­ях (1917-1919 годы) от­ра­зи­лись его раз­мыш­ле­ния о тра­гических кол­ли­зи­ях по­сле­ре­во­лю­ци­он­ных лет. Ав­тор про­ек­тов гер­ба Украинской дер­жа­вы, де­неж­ных зна­ков, ма­рок и др. Профессор (с 1917 года) и рек­тор (с 1918 года) Украинской Академии художеств.