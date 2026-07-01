НАРБУТ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
НАРБУТ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ - украинский и российский график.
Из шляхетского рода. Брат В.И. Нарбута. Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета (1906-1909 годы), одновременно работал в мастерской И.Я. Билибина, посещал частную школу Е.Н. Званцевой (1907-1909 годы), где занимался под руководством Л.С. Бакста и М.В. Добужинского. На формирование Нарбута как художника решающее влияние оказала графика мастеров «Мира искусства» (член объединения с 1916 года); использовал стилистику модерна, строя композиции из разноцветных силуэтов, обведённых чёрной контурной линией. Подражание Билибину особенно ощутимо в ранних иллюстрациях к сказкам «Егорий Хоробрый» (1904), «Царь Кощей» (1905), «Война грибов» (1906). Работал для издательств «Шиповник» («Чёрные маски» Л.Н. Андреева, 1908, и др.), «Просвещение», «Пантеон»; по заказу И.Н. Кнебеля в 1907 и 1909-1913 годах иллюстрировал детские книги (в том числе сказки Х.К. Андерсена «Соловей», «Прыгун», «Оловянный солдатик» и «Старый уличный фонарь»).
В 1910 году Нарбут недолго посещал школу Ш. Холлоши в Мюнхене, копировал гравюры А. Дюрера. Влияние немецкого югендстиля сказалось в усилении символистских настроений, проявившихся в композициях «Пейзаж с кометой» (акварель, тушь, перо, белила, ГРМ), «Оргáн» (издана в виде открытки; обе 1910), аллегориях на тему войны (1914-1916 годы) и исполненных для журнала «Лукоморье» мрачных аллегориях на 1914 и 1916 годы. Увлечение Нарбута искусством русского ампира, стремление к классической определённости заметны в рисунках для журнала «Аполлон» (1910), в иллюстрациях к книге «Игрушки» (1911) и в классицизированных, исполненных под воздействием графики Ф.П. Толстого иллюстрациях к различным изданиям «Басен» И.А. Крылова (1911, 1912 и 1913 годы). В 1912 году вместе с М.В. Добужинским совершил поездку по Украине, исполнил много архитектурных зарисовок. Оформил сборник стихотворений В.И. Нарбута «Аллилуйя» (1912, 2-е издание, 1922), книги «Современная русская графика» С.К. Маковского и Н.Э. Радлова (1914, совместно с С.В. Чехониным) и «Старинные усадьбы Харьковской губернии» (1917) Г.К. Лукомского. Автор многих силуэтных портретов (с 1915 года).
В 1917 году Нарбут уехал на Украину, где стал основоположником национальной школы графики. Сотрудничал с журналами «Мистецтво», «Наше минуле», «Зори», «Солнце труда». В последний период творчества был увлечён украинским лубком и старопечатной книгой («Украинская азбука», тушь, акварель, 1917-1918 годы; иллюстрации к «Энеиде» И.П. Котляревского, гуашь, 1919, оригиналы - Харьковский художественный музей); в архитектурных фантазиях (1917-1919 годы) отразились его размышления о трагических коллизиях послереволюционных лет. Автор проектов герба Украинской державы, денежных знаков, марок и др. Профессор (с 1917 года) и ректор (с 1918 года) Украинской Академии художеств.