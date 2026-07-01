НАРАЯН РАЗИПУРАМ КРИШНАСВАМИ

НАРАЯН РАЗИПУРАМ КРИШНАСВАМИ - индийский писатель.

Пи­сал на английском языке. Сын учи­те­ля. Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет Май­сур­ско­го университета (1937). Пре­по­да­вал английский язык и литературу в шко­ле, ра­бо­тал кор­рес­пон­ден­том. Де­бю­ти­ро­вал рас­ска­за­ми в прес­се. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли на­пе­ча­тан­ные в Ве­ли­ко­бри­та­нии при со­дей­ст­вии Г. Гри­на ро­ма­ны «Сва­ми и дру­зья» («Swami and friends», 1935), «Ба­ка­лавр ис­кусств» («The bac­helor of arts», 1937) и «Тём­ная ком­на­та» («The dark room», 1938), по­свя­щён­ные про­бле­мам народного про­све­ще­ния и по­ло­же­ния ин­тел­ли­ген­ции в Ин­дии. В сво­ём твор­че­ст­ве Нараян иро­ни­че­ски изо­бра­зил индийскую про­винциальную жизнь, тра­диционный ук­лад ко­то­рой всту­па­ет в про­ти­во­ре­чие с за­ко­на­ми на­ро­ж­даю­ще­го­ся бур­жу­аз­но­го об­ще­ст­ва: сборники рас­ска­зов «Ули­ца Ло­ули» («Lawley road», 1956), «Дни Маль­гу­ди» («Malgudi days», 1982); ро­ма­ны «В ожи­да­нии Ма­хат­мы» («Waiting for the Ma­hatma», 1955), «Фи­нан­со­вый экс­перт» («The financial expert», 1952), «Гид» («Guide», 1958; в русском переводе 1961 года - «Свя­той Рад­жу»), «Лю­до­ед в Маль­гу­ди» («The man-eater of Malgudi», 1961, русский перевод 1964), «Про­да­вец сла­до­стей» («The vendor of sweets», 1967) и др. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: эс­се, ав­то­био­гра­фия, пе­ре­ло­же­ние индийских ми­фов и эпических ска­за­ний.