НАРАЯН РАЗИПУРАМ КРИШНАСВАМИ
НАРАЯН РАЗИПУРАМ КРИШНАСВАМИ - индийский писатель.
Писал на английском языке. Сын учителя. Окончил филологический факультет Майсурского университета (1937). Преподавал английский язык и литературу в школе, работал корреспондентом. Дебютировал рассказами в прессе. Широкую известность получили напечатанные в Великобритании при содействии Г. Грина романы «Свами и друзья» («Swami and friends», 1935), «Бакалавр искусств» («The bachelor of arts», 1937) и «Тёмная комната» («The dark room», 1938), посвящённые проблемам народного просвещения и положения интеллигенции в Индии. В своём творчестве Нараян иронически изобразил индийскую провинциальную жизнь, традиционный уклад которой вступает в противоречие с законами нарождающегося буржуазного общества: сборники рассказов «Улица Лоули» («Lawley road», 1956), «Дни Мальгуди» («Malgudi days», 1982); романы «В ожидании Махатмы» («Waiting for the Mahatma», 1955), «Финансовый эксперт» («The financial expert», 1952), «Гид» («Guide», 1958; в русском переводе 1961 года - «Святой Раджу»), «Людоед в Мальгуди» («The man-eater of Malgudi», 1961, русский перевод 1964), «Продавец сладостей» («The vendor of sweets», 1967) и др. Среди других произведений: эссе, автобиография, переложение индийских мифов и эпических сказаний.