НАРАЯН ДЖАЙПРАКАШ
НАРАЯН ДЖАЙПРАКАШ - индийский государственный и политический деятель.
В 1920 году поддержал Сатьяграху и по призыву М.К. Ганди оставил учёбу в британском колледже в Патне. С 1922 года работал и учился в США, в 1929 году окончил социологический факультет Университета Огайо. Вернувшись на родину, вступил в Индийский национальный конгресс (ИНК). В 1929-1932 годах секретарь Департамента труда ИНК. Один из основателей Конгресс-социалистической партии, действовавшей в 1934-1948 годах в рамках ИНК. В 1942 году активный участник движения «Вон из Индии!», призывал к вооруженному сопротивлению британским колониальным властям, организовал партизанский отряд. Неоднократно подвергался тюремному заключению. После достижения Индией независимости в 1947 году критиковал правительство Дж. Неру за неспособность построить социализм в кратчайшие сроки. В 1948 году возглавил Социалистическую партию, которая в 1952 году объединилась с Крестьянско- рабочей партией в Народно-социалистическую партию. Разочарованный результатами социалистов на выборах в парламент, в 1954 году объявил о своём уходе из политики. Принял участие в движении бхудан, возглавляемом В. Бхаве. В 1974 году призвал к «тотальной революции», направленной на устранение ИНК от власти и изменение основ общественного устройства. Инициатор создания антиконгрессистского коалиционного блока Джаната партии, одержавшего победу на выборах в 1977 году.