НАРАЯН ДЖАЙПРАКАШ

НАРАЯН ДЖАЙПРАКАШ - индийский государственный и политический деятель.

В 1920 году под­дер­жал Сатья­гра­ху и по при­зы­ву М.К. Ган­ди ос­та­вил учё­бу в британском кол­лед­же в Пат­не. С 1922 года ра­бо­тал и учил­ся в США, в 1929 году окон­чил со­цио­ло­гический факультет Университета Огайо. Вер­нув­шись на ро­ди­ну, всту­пил в Ин­дий­ский на­цио­наль­ный кон­гресс (ИНК) . В 1929-1932 годах сек­ре­тарь Департамента тру­да ИНК. Один из ос­но­ва­те­лей Кон­гресс-со­циа­ли­стической пар­тии, дей­ст­во­вав­шей в 1934-1948 годах в рам­ках ИНК. В 1942 году ак­тив­ный уча­ст­ник дви­же­ния «Вон из Ин­дии!», при­зы­вал к воо­руженному со­про­тив­ле­нию британским ко­ло­ни­аль­ным вла­стям, ор­га­ни­зо­вал пар­ти­зан­ский от­ряд. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся тю­рем­но­му за­клю­че­нию. По­сле дос­ти­же­ния Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти в 1947 году кри­ти­ко­вал пра­ви­тель­ст­во Дж. Не­ру за не­спо­соб­ность по­стро­ить со­циа­лизм в крат­чай­шие сро­ки. В 1948 году воз­гла­вил Со­циа­ли­стическую пар­тию, ко­то­рая в 1952 году объ­е­ди­ни­лась с Кре­сть­ян­ско- ра­бо­чей пар­ти­ей в На­род­но-со­циа­ли­стическую пар­тию. Раз­оча­ро­ван­ный ре­зуль­та­та­ми со­циа­ли­стов на вы­бо­рах в пар­ла­мент, в 1954 году объ­я­вил о сво­ём ухо­де из по­ли­ти­ки. При­нял уча­стие в дви­же­нии бху­дан, воз­глав­ляе­мом В. Бха­ве. В 1974 году при­звал к «то­таль­ной ре­во­лю­ции», на­прав­лен­ной на уст­ра­не­ние ИНК от вла­сти и из­ме­не­ние ос­нов об­щественного уст­рой­ст­ва. Ини­циа­тор соз­да­ния ан­ти­кон­грес­си­ст­ско­го коа­лиционного бло­ка Джа­на­та пар­тии, одер­жав­ше­го по­бе­ду на вы­бо­рах в 1977 году.