НАРАМ-СУЭН

НАРАМ-СУЭН, Нарам-Син, Нарамсин (ак­кад­ское - Лю­би­мец Лу­ны) - царь Ак­кад­ской ди­на­стии в Ме­со­по­та­мии (2254-2218 годы до н.э.), власть ко­то­ро­го рас­про­стра­ня­лась час­тич­но так­же на Си­рию и Элам.

Све­де­ния о прав­ле­нии Нарам-Суэна со­хра­ни­лись в над­пи­сях на шу­мер­ском, ак­кад­ском и хетт­ском язы­ках, а так­же в ис­то­ри­ко-ди­дак­тических по­эмах. Он при­нял ти­тул «царь че­ты­рёх стран све­та» и, обо­же­ст­вив се­бя, до­ба­вил к не­му эпи­тет «бог Ак­ка­да». Вёл вой­ну с гор­ца­ми северо- западного Ира­на лул­лу­бея­ми, сце­ны из ко­то­рой за­пе­чат­ле­ны на по­бед­ной сте­ле Нарам-Суэна. По­гиб в бит­ве с вторг­ши­ми­ся в Ме­со­по­та­мию из западной час­ти Иран­ско­го на­го­рья ко­че­вы­ми пле­ме­на­ми ку­ти­ев .