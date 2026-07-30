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НАРАМ-СУЭН
НАРАМ-СУЭН, Нарам-Син, Нарамсин (аккадское - Любимец Луны) - царь Аккадской династии в Месопотамии (2254-2218 годы до н.э.), власть которого распространялась частично также на Сирию и Элам.
Сведения о правлении Нарам-Суэна сохранились в надписях на шумерском, аккадском и хеттском языках, а также в историко-дидактических поэмах. Он принял титул «царь четырёх стран света» и, обожествив себя, добавил к нему эпитет «бог Аккада». Вёл войну с горцами северо- западного Ирана луллубеями, сцены из которой запечатлены на победной стеле Нарам-Суэна. Погиб в битве с вторгшимися в Месопотамию из западной части Иранского нагорья кочевыми племенами кутиев.
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