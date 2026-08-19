Нара́м-­Суэ́н

Нара́м-­Суэ́н ( шумер. ; аккад. Нарам-­Син) (ок. 2237–2200 до н. э.) — четвертый царь Аккадской державы, сын Маништушу . В начале царствования вел покорение отпавших территорий и завоевания в регионе Субарту (Симану на Вост. Хабуре, Мардаман и Талмуш на северо-­востоке Верхней Месопотамии, Апишаль и др.). Совершил поход на Маган (Оман), принудив к покорности его царя Маниума. Затем столкнулся с массовым, так называемым «великим» мятежом с главным очагом в Шумере (Киш, Урук , Ниппур ); при этом отпал и ряд окраинных зависимых территорий (в том числе Маган, Мархаши, часть Элама ). Победил главную часть восставших в девяти кампаниях. После этого резко расширил храмовое строительство и объявил себя богом (в позднейшей исторической традиции обожествление Н.-С. и его отношение к храмам считались неприемлемыми, навлекшими гнев богов и крушение державы). Затем повторно развернул кампании на севере и западе, в Субарту: усмирил отпавшие во время «великого мятежа» территории на верхнем Хабуре и завоевал северо-­западные пределы Субарту (хурритские и иные области у истоков Тигра — районы современного Диарбакира и Элязыга, Абарниум при Евфрате), а также Сирию к западу от Евфрата (ранее уже подчиненную Саргоном ), где покорил Эблу , Арманум, Кедровые Горы (хребет Аманус), Хахху за Евфратом (район античной Коммагены ), Мукиш при Оронте и др. Осуществил также экспансию на восток, покорив области по Нижнему Забу (Азухиннум, Симуррум и др.) и на средней — верхней Дияле (Никкум, Хашмар и Луллубум). Совершил поход в отпавшую часть Элама, вернув ее, после чего ему вновь подчинилось Мархаши. В целом Н.-С. прочно контролировал покоренный при его предшественниках Элам через своих наместников и вассальных местных князей. Степень подчинения Элама была такова, что никто из них даже не пользовался титулом царя. Держава Н.-С. на этом этапе описывалась как имевшая на западе пределами Субарту и Кедровые горы, а на востоке — Элам и Мархаши. Н.-С. первым титуловался «царем (всех) четырех стран света». По-видимому, в конце правления Н.-С. на державу с севера обрушилось нашествие варваров из-за Кавказа (так называемые умман-­манда), к которым примкнула часть горных племен Загроса — кутиев и луллубеев. Н.-С. с трудом смог отразить это нашествие. Умман-манда отошли на север, но кутии продолжали вторжения, их вождь Эридупизир объединил значительную часть Загроса, вторгся в Нижнюю Месопотамию и некоторое время занимал ее центральный район с Ниппуром, также приняв титул «царь четырех стран света». Видимо, Н.-С. смог оттеснить его, но позднее пал в борьбе с кутиями, значительная часть подвластных ему земель отпала. От Н.-С. дошел договор о союзе и взаимной поддержке с одним из зависимых эламских правителей (имя неизвестно), в котором тот признавался царем Элама. Видимо, это отражало трудное положение Н.-С. в конце правления.

Лит. : The Oxford History of the Ancient Near East. Vol. I. Oxford, 2020. А. А. Немировский .