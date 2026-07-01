НАРА

НАРА - го­род в Япо­нии , административный центр префектуры Нара.

Население 364,7 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­же­на на юге центральной час­ти острова Хон­сю, при­мер­но в 30 км к вос­то­ку от города Оса­ка и в 35 км к югу от города Кио­то. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Ос­но­ва­на в 710 году. До 784 года сто­ли­ца, а так­же ре­лигиозный и куль­тур­ный центр Япо­нии, но­си­ла название Хэйд­зё-кё. За­страи­ва­лась по об­раз­цу сто­ли­цы Ки­тая ди­на­стии Тан - города Чанъ­ань (ны­не Си­ань): пря­мо­уголь­ник в пла­не (4,8×4,3 км), вы­тя­ну­тый по оси се­вер - юг, с ре­гу­ляр­ной сет­кой улиц. Главная ма­ги­ст­раль дели­ла го­род на 2 час­ти: «пра­вую» и «ле­вую» сто­ли­цы. На се­ве­ре бы­ли скон­цен­три­ро­ва­ны пра­ви­тельственные зда­ния и на­хо­дил­ся императорский дво­рец. В 1180 году, по­сле на­па­де­ния кла­на Тай­ра, раз­ру­ше­на, од­на­ко вско­ре от­строе­на за­но­во. В 1560-х годах под вла­стью кла­на Ма­цу­на­га. В 1567 году в ре­зуль­та­те про­ти­во­стоя­ния Ма­цу­на­га Хи­са­хи­дэ и кла­на Миё­си час­тич­но со­жже­на и вновь вос­ста­нов­ле­на. В пе­ри­од сё­гу­на­та То­ку­га­ва пе­ре­шла под пря­мой кон­троль центрального пра­ви­тель­ст­ва. Раз­ви­ва­лась как центр хлоп­ча­то­бу­маж­но­го про­изводства, а так­же об­ра­бот­ки ме­тал­лов. С 1887 года центр од­но­именной пре­фек­ту­ры.

Нара - центр ту­риз­ма ме­ж­ду­народного зна­че­ния с мно­го­численными па­мят­ни­ка­ми ар­хи­тек­ту­ры. Со­хра­ни­лась средневековая ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка. К важ­ней­шим па­мят­ни­кам от­но­сит­ся хра­мо­вый ком­плекс То­дайд­зи («Ве­ли­кий вос­точ­ный храм»; 710-784 годы; не­од­но­крат­но го­рел, вос­ста­нов­лен в 1709 году): зал Дай­бу­цу­дэн [«Зал Ве­ли­ко­го Буд­ды»; од­на из са­мых боль­ших де­ревянных по­стро­ек в ми­ре; внут­ри - са­мая боль­шая в ми­ре брон­зо­вая ста­туя Буд­ды (752; высота 16 м)], Сёсо­ин (хра­ни­ли­ще ху­дожественных цен­но­стей, VIII век), Хок­кэ­до («Зал Ло­то­са», 733), Ни­га­цу­до («Зал Вто­ро­го ме­ся­ца», 752, вос­ста­нов­лен по­сле по­жа­ра в 1669 году), во­ро­та Нан­дай­мон («Ве­ли­кие юж­ные во­ро­та», XII век).

Так­же в го­ро­де - син­тои­ст­ское свя­ти­ли­ще Ка­су­га-тай­ся (ос­но­ва­но в 709 году, в 768 году пе­ре­не­се­но в Нару; по ар­хитектурному ре­ше­нию на­по­ми­на­ет буд­дий­ские хра­мы; внутренний двор ук­ра­шен брон­зо­вы­ми фо­на­ря­ми, са­мые ран­ние из ко­то­рых от­но­сят­ся к XIII-XIV векам) в ре­лик­то­вом за­по­вед­ном ле­су Ка­су­гая­ма (площадь 300 га), ко­то­рый при­мы­ка­ет к пар­ку Нары, где оби­та­ют руч­ные пят­ни­стые оле­ни (си­ка), счи­таю­щие­ся вест­ни­ка­ми бо­гов. Буд­дий­ские хра­мы: Ко­фу­куд­зи [фа­миль­ный храм ро­да Фуд­зи­ва­ра; 669, пе­ре­не­сён на современное ме­сто ме­ж­ду 715 и 724 годами; 4 раза го­рел, ряд со­ору­же­ний вос­ста­нов­лен с со­хра­не­ни­ем пер­во­на­чаль­но­го об­ли­ка: Хо­ку­эн­до («Се­вер­ный вось­ми­уголь­ный зал», 721, вос­ста­нов­лен в 1210 году), То­кон­до («Во­сточ­ный глав­ный зал», 726, вос­ста­нов­лен в 1415 году), Год­зю­но­то («Пя­ти­ярус­ная па­го­да», 730, вос­ста­нов­ле­на в 1426 году; высота 50,1 м), Санд­зю­но­то («Трёхъ­я­рус­ная па­го­да», 1143), На­нэн­до («Юж­ный вось­ми­уголь­ный зал», 813, вос­ста­нов­лен в конце XVIII века); ря­дом с хра­мом пруд Са­ру­са­ва (диа­метр 360 м)], Ган­год­зи [718, силь­но по­стра­дал в по­жа­рах XV и XIX веков; час­тич­но со­хра­нил об­лик главный зал - Го­ку­ра­ку­бо («Зал Пре­дель­но­го бла­жен­ст­ва»)], Яку­сид­зи [680, пе­ре­не­сён в Нару в 710-718 годах; кон­до (главный зал, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1970 году), То­то («Во­сточ­ная па­го­да», 730, высота 36 м, од­на из древ­ней­ших де­ревянных по­стро­ек в ми­ре), пар­ная ей Сай­то («За­пад­ная па­го­да», сго­ре­ла в 1528 году)], То­сё­дай­д­зи [759; в за­ле Ми­эй - де­ревянные ста­туи мо­на­ха Ганд­зи­на и Ты­ся­че­ру­кой Ка­нон (высота 5,5 м) ра­бо­ты китайских мас­те­ров VIII века; «Зал ко­до» (зал для чте­ния про­по­ве­дей) пер­во­на­чаль­но был фли­ге­лем императорского двор­ца - ны­не един­ст­вен­ная со­хра­нив­шая­ся от не­го по­строй­ка]. Древ­ние па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры Нары вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Сре­ди современных по­стро­ек - На­ра-хя­ку­нэн-кай­кан («Зал сто­ле­тия», 1992-1998 годы, архитектор Исод­за­ки Ара­та).

Национальный научно-исследовательский институт куль­тур­ных цен­но­стей (1952). Государственные университеты: пе­да­го­гический (1888, современный ста­тус с 1949 года), жен­ский (1908, современный ста­тус с 1949 года), пре­фек­ту­ры На­ра (1953, современный ста­тус с 1990 года); не­го­су­дар­ст­вен­ные университеты: Тэд­зу­кая­ма (1964), На­ра (1969), сельскохозяйственный факультет Университета Кин­ки (город Хи­га­сио­са­ка). Сре­ди му­зе­ев - Национальный му­зей Нары (ос­но­ван в 1889 году, от­крыт для по­се­ти­те­лей в 1895 году, современный ста­тус с 1952 года), Яма­то Бун­ка­кан (1960; кол­лек­ция про­из­ве­де­ний японского искусства), фо­то­гра­фии (1992), ре­мё­сел, кал­ли­гра­фии Су­гио­ки Ка­со­на; ху­дожественные му­зеи - Нэй­ра­ку (1969), пре­фек­ту­ры На­ра (1973), На­ка­но (1984), Сё­ха­ку (1994), го­род­ской. Тер­маль­ные ис­точ­ни­ки Ми­ка­са (в 2 км к се­ве­ро-вос­то­ку от цен­тра Нары). Бо­та­нический сад Ма­нё.

Ве­ду­щую роль в эко­но­ми­ке го­ро­да иг­ра­ет сфе­ра ус­луг: ту­ри­стический биз­нес (около 14 миллионов ту­ри­стов в год), тор­гов­ля, сек­тор административного управ­ле­ния, а так­же раз­ра­бот­ка про­грамм­но­го обес­пе­че­ния. Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния (в т. ч. вы­пуск пре­ци­зи­он­ных из­де­лий, пнев­ма­тических ин­ст­ру­мен­тов, элек­трон­ной тех­ни­ки), хи­мической (из­де­лия из пласт­масс и др.), тек­стиль­ной и пи­ще­вой промышленности. Про­изводство са­ке; вы­пуск ча­сов, строй­ма­те­риа­лов. Де­ре­во­об­ра­бот­ка, в т. ч. тра­диционное из­го­тов­ле­ние де­ревянных мо­ло­тов («сю­мо­ку») для ко­ло­ко­лов буд­дий­ских мо­на­сты­рей, рез­ных иг­ру­шек. Северо-западная часть Нары в рай­оне хол­мов Кей­хан­на (на сты­ке пре­фек­тур Кио­то, Оса­ка и На­ра) вхо­дит в т. н. го­род нау­ки Кан­сай (1987), вклю­чаю­щий 12 «ок­ру­гов куль­ту­ры и на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний» (об­щая пллщадь около 3,6 тысяч га, население около 85 тысяч человек; мес­та со­сре­до­то­че­ния научно-исследовательских институтов, ву­зов, уч­ре­ж­де­ний куль­ту­ры и др.) и «пе­ри­фе­рий­ную зо­ну» (около 11,4 тысяч га, население свыше 150 тысяч человек; объ­ек­ты вспо­мо­га­тель­ной ин­фра­струк­ту­ры).

В 11 км к юго-за­па­ду от цен­тра Нары, в городе Ика­ру­га, - мо­на­стыр­ский ком­плекс Хо­рюд­зи.

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