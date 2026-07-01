НАРА
НАРА - город в Японии, административный центр префектуры Нара.
Население 364,7 тысяч человек (2012). Расположена на юге центральной части острова Хонсю, примерно в 30 км к востоку от города Осака и в 35 км к югу от города Киото. Узел железных и автомобильных дорог.
Основана в 710 году. До 784 года столица, а также религиозный и культурный центр Японии, носила название Хэйдзё-кё. Застраивалась по образцу столицы Китая династии Тан - города Чанъань (ныне Сиань): прямоугольник в плане (4,8×4,3 км), вытянутый по оси север - юг, с регулярной сеткой улиц. Главная магистраль делила город на 2 части: «правую» и «левую» столицы. На севере были сконцентрированы правительственные здания и находился императорский дворец. В 1180 году, после нападения клана Тайра, разрушена, однако вскоре отстроена заново. В 1560-х годах под властью клана Мацунага. В 1567 году в результате противостояния Мацунага Хисахидэ и клана Миёси частично сожжена и вновь восстановлена. В период сёгуната Токугава перешла под прямой контроль центрального правительства. Развивалась как центр хлопчатобумажного производства, а также обработки металлов. С 1887 года центр одноименной префектуры.
Нара - центр туризма международного значения с многочисленными памятниками архитектуры. Сохранилась средневековая регулярная планировка. К важнейшим памятникам относится храмовый комплекс Тодайдзи («Великий восточный храм»; 710-784 годы; неоднократно горел, восстановлен в 1709 году): зал Дайбуцудэн [«Зал Великого Будды»; одна из самых больших деревянных построек в мире; внутри - самая большая в мире бронзовая статуя Будды (752; высота 16 м)], Сёсоин (хранилище художественных ценностей, VIII век), Хоккэдо («Зал Лотоса», 733), Нигацудо («Зал Второго месяца», 752, восстановлен после пожара в 1669 году), ворота Нандаймон («Великие южные ворота», XII век).
Также в городе - синтоистское святилище Касуга-тайся (основано в 709 году, в 768 году перенесено в Нару; по архитектурному решению напоминает буддийские храмы; внутренний двор украшен бронзовыми фонарями, самые ранние из которых относятся к XIII-XIV векам) в реликтовом заповедном лесу Касугаяма (площадь 300 га), который примыкает к парку Нары, где обитают ручные пятнистые олени (сика), считающиеся вестниками богов. Буддийские храмы: Кофукудзи [фамильный храм рода Фудзивара; 669, перенесён на современное место между 715 и 724 годами; 4 раза горел, ряд сооружений восстановлен с сохранением первоначального облика: Хокуэндо («Северный восьмиугольный зал», 721, восстановлен в 1210 году), Токондо («Восточный главный зал», 726, восстановлен в 1415 году), Годзюното («Пятиярусная пагода», 730, восстановлена в 1426 году; высота 50,1 м), Сандзюното («Трёхъярусная пагода», 1143), Нанэндо («Южный восьмиугольный зал», 813, восстановлен в конце XVIII века); рядом с храмом пруд Сарусава (диаметр 360 м)], Гангодзи [718, сильно пострадал в пожарах XV и XIX веков; частично сохранил облик главный зал - Гокуракубо («Зал Предельного блаженства»)], Якусидзи [680, перенесён в Нару в 710-718 годах; кондо (главный зал, реконструирован в 1970 году), Тото («Восточная пагода», 730, высота 36 м, одна из древнейших деревянных построек в мире), парная ей Сайто («Западная пагода», сгорела в 1528 году)], Тосёдайдзи [759; в зале Миэй - деревянные статуи монаха Гандзина и Тысячерукой Канон (высота 5,5 м) работы китайских мастеров VIII века; «Зал кодо» (зал для чтения проповедей) первоначально был флигелем императорского дворца - ныне единственная сохранившаяся от него постройка]. Древние памятники архитектуры Нары включены в список Всемирного наследия. Среди современных построек - Нара-хякунэн-кайкан («Зал столетия», 1992-1998 годы, архитектор Исодзаки Арата).
Национальный научно-исследовательский институт культурных ценностей (1952). Государственные университеты: педагогический (1888, современный статус с 1949 года), женский (1908, современный статус с 1949 года), префектуры Нара (1953, современный статус с 1990 года); негосударственные университеты: Тэдзукаяма (1964), Нара (1969), сельскохозяйственный факультет Университета Кинки (город Хигасиосака). Среди музеев - Национальный музей Нары (основан в 1889 году, открыт для посетителей в 1895 году, современный статус с 1952 года), Ямато Бункакан (1960; коллекция произведений японского искусства), фотографии (1992), ремёсел, каллиграфии Сугиоки Касона; художественные музеи - Нэйраку (1969), префектуры Нара (1973), Накано (1984), Сёхаку (1994), городской. Термальные источники Микаса (в 2 км к северо-востоку от центра Нары). Ботанический сад Манё.
Ведущую роль в экономике города играет сфера услуг: туристический бизнес (около 14 миллионов туристов в год), торговля, сектор административного управления, а также разработка программного обеспечения. Предприятия машиностроения (в т. ч. выпуск прецизионных изделий, пневматических инструментов, электронной техники), химической (изделия из пластмасс и др.), текстильной и пищевой промышленности. Производство саке; выпуск часов, стройматериалов. Деревообработка, в т. ч. традиционное изготовление деревянных молотов («сюмоку») для колоколов буддийских монастырей, резных игрушек. Северо-западная часть Нары в районе холмов Кейханна (на стыке префектур Киото, Осака и Нара) входит в т. н. город науки Кансай (1987), включающий 12 «округов культуры и научных исследований» (общая пллщадь около 3,6 тысяч га, население около 85 тысяч человек; места сосредоточения научно-исследовательских институтов, вузов, учреждений культуры и др.) и «периферийную зону» (около 11,4 тысяч га, население свыше 150 тысяч человек; объекты вспомогательной инфраструктуры).
В 11 км к юго-западу от центра Нары, в городе Икаруга, - монастырский комплекс Хорюдзи.