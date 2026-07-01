НАПРЕДНЯКИ
НАПРЕДНЯКИ - политическая партия либерального толка в Сербии в конце XIX - начале XX веков. Организационно оформилась в январе 1881 года под руководством М. Пирочанаца (председатель партии до 1886 года) и М. Гарашанина (председатель партии до 1898 года); печатный орган - газета «Видело».
Возглавляя сербские кабинеты, Пирочанац (1880-1883 годы) и Гарашанин (1884-1887 годы) при поддержке династии Обреновичей проводили реформы, направленные на ускоренную модернизацию страны: активно шло железнодорожное строительство, был основан Народный банк, проведены реформы армии и образования. Напредняки занимали сдержанно-консервативные позиции в отношении формы государственного правления, выступали за введение двухпалатного парламента, полагая, что широкая демократизация возможна лишь при условии народного просвещения и многолетней политической практики. Напредняки, будучи немногочисленной партией сербских чиновников и финансово-промышленных кругов, не пользовались популярностью в стране.
Внешнеполитические проблемы, Тимокское восстание 1883 года, поражение в сербско-болгарской войне 1885-1886 годов, внутриполитические кризисы, коррупционные скандалы и т. д. дискредитировали Напредняков и лишили их широкой поддержки. В 1888 году к власти пришла коалиция Либеральной партии и Радикальной партии Сербии, Напредняки ушли в оппозицию. К власти ненадолго вернулись в 1895 году(кабинет возглавил С. Новакович). В 1896 году партия была распущена.
Восстановлена в 1906 году под лозунгом «Балканы - балканским народам», входила в ряд коалиционных кабинетов. В 1919 году бóльшая часть Напредняков вошла в Демократическую партию Югославии, попытки оставшихся Напредняков восстановить старую партию не увенчались успехом. После выборов 1923 года, на которых партия не получила ни одного депутатского мандата, фактически перестала существовать.