НАПРЕДНЯКИ

НАПРЕДНЯКИ - политическая партия либерального толка в Сербии в конце XIX - начале XX веков. Ор­га­ни­за­ци­он­но офор­ми­лась в январе 1881 года под руководством М. Пи­ро­ча­на­ца (председатель пар­тии до 1886 года) и М. Га­ра­ша­нина (председатель пар­тии до 1898 года); пе­чат­ный ор­ган - газета «Ви­де­ло».

Воз­глав­ляя сербские ка­би­не­ты, Пи­ро­ча­нац (1880-1883 годы) и Га­ра­ша­нин (1884-1887 годы) при под­держ­ке ди­на­стии Об­ре­но­ви­чей про­во­ди­ли ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на ус­ко­рен­ную мо­дер­ни­за­цию стра­ны: ак­тив­но шло железнодорожное строи­тель­ст­во, был ос­но­ван Народный банк, про­ве­де­ны ре­фор­мы ар­мии и об­ра­зо­ва­ния. Напредняки за­ни­ма­ли сдер­жан­но-кон­сер­ва­тив­ные по­зи­ции в от­но­ше­нии фор­мы государственного прав­ле­ния, вы­сту­па­ли за вве­де­ние двух­па­лат­но­го пар­ла­мен­та, по­ла­гая, что ши­ро­кая де­мо­кра­ти­за­ция воз­мож­на лишь при ус­ло­вии народного про­све­ще­ния и мно­го­лет­ней по­ли­тической прак­ти­ки. Напредняки, бу­ду­чи не­мно­го­численной пар­ти­ей сербских чи­нов­ни­ков и фи­нан­со­во-промышленных кру­гов, не поль­зо­ва­лись по­пу­ляр­но­стью в стра­не.

Внеш­не­по­ли­тические про­бле­мы, Ти­мок­ское вос­ста­ние 1883 года, по­ра­же­ние в серб­ско-бол­гар­ской вой­не 1885-1886 годов, внут­ри­по­ли­тические кри­зи­сы, кор­руп­ци­он­ные скан­да­лы и т. д. дис­кре­ди­ти­ро­ва­ли Напредняков и ли­ши­ли их ши­ро­кой под­держ­ки. В 1888 году к вла­сти при­шла коа­ли­ция Ли­бе­раль­ной пар­тии и Ра­ди­каль­ной пар­тии Сер­бии, Напредняки уш­ли в оп­по­зи­цию. К вла­сти не­на­дол­го вер­ну­лись в 1895 году(ка­би­нет воз­гла­вил С. Но­ва­ко­вич ). В 1896 году пар­тия бы­ла рас­пу­ще­на.

Вос­ста­нов­ле­на в 1906 году под ло­зун­гом «Бал­ка­ны - бал­кан­ским на­ро­дам», вхо­ди­ла в ряд коа­ли­ци­он­ных ка­би­не­тов. В 1919 году бóльшая часть Напредняков во­шла в Де­мо­кра­ти­че­скую пар­тию Юго­сла­вии , по­пыт­ки ос­тав­ших­ся Напредняков вос­ста­но­вить ста­рую пар­тию не увен­ча­лись ус­пе­хом. По­сле вы­бо­ров 1923 года, на ко­то­рых пар­тия не по­лу­чи­ла ни од­но­го де­пу­тат­ско­го ман­да­та, фак­ти­че­ски пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)