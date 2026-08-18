НАПРАВЛЯЕМАЯ ДЕМОКРАТИЯ

НАПРАВЛЯЕМАЯ ДЕМОКРАТИЯ - политический курс правительства Индонезии во 2-й половине 1950-х - середине 1960-х годов.

Идея пе­ре­хо­да к «Направляемой демократии» вы­дви­ну­та пре­зи­ден­том Ин­до­не­зии Су­кар­но в феврале 1957 года в ус­ло­ви­ях пра­ви­тель­ст­вен­но­го и пар­ла­мент­ско­го кри­зи­са, уси­ле­ния цен­тро­беж­ных тен­ден­ций в различных ре­гио­нах стра­ны, а так­же ак­ти­ви­за­ции ис­лам­ских фун­да­мен­та­ли­стов и ук­ре­п­ле­ния по­зи­ций ле­вых сил. «Направляемая демократия» рас­смат­ри­ва­лась Су­кар­но как аль­тер­на­ти­ва пар­ла­мент­ской сис­те­ме западного об­раз­ца, не спо­соб­ной, с его точ­ки зре­ния, обес­пе­чить вы­пол­не­ние за­дач, по­став­лен­ных Ав­гу­стов­ской ин­до­не­зий­ской ре­во­лю­ци­ей 1945 года, и по­строе­ние в стра­не спра­вед­ли­во­го об­ще­ст­ва. В «Направляемой демократии» Су­кар­но ви­дел сред­ст­во обуз­да­ния пра­вых пар­тий, ук­ре­п­ле­ния сво­ей лич­ной вла­сти и осу­ще­ст­в­ле­ния раз­ра­бо­тан­ных им в 1930-1940-х годах идей мар­ха­эниз­ма .

В со­от­вет­ст­вии с кон­цеп­ци­ей «Направляемой демократии» Су­кар­но соз­дал Национальный со­вет, пред­став­ляв­ший «функ­цио­наль­ные груп­пы» (разлмчные слои) ин­до­незийского об­ще­ст­ва. В но­ябре 1957 года он до­пол­нил ло­зунг «Направляемой демократии» про­грам­мой «на­прав­ляе­мой эко­но­ми­ки», пре­ду­смат­ри­вав­шей при­ори­тет­ное раз­ви­тие государственного сек­то­ра, про­ве­де­ние аг­рар­ной ре­фор­мы и на­цио­на­ли­за­цию пред­при­ятий и бан­ков, при­над­ле­жа­щих иностранному ка­пи­та­лу. Дек­ре­том от 5.7.1959 года Су­кар­но вос­ста­но­вил дей­ст­вие кон­сти­ту­ции 1945 года, зна­чи­тель­но рас­ши­рив­шей его пол­но­мо­чия как пре­зи­ден­та, и сфор­ми­ро­вал но­вый ка­би­нет, ко­то­рый воз­гла­вил лич­но. Национальный со­вет был пре­об­ра­зо­ван в Выс­ший кон­суль­та­тив­ный со­вет (ВКС). 17.8.1959 года в про­грамм­ной ре­чи Су­кар­но при­звал к борь­бе за идеа­лы ре­во­лю­ции 1945 года. Под названием «По­ли­тический ма­ни­фест» («Ма­ни­пол») эта речь бы­ла при­ня­та ВКС как официальная государственная про­грам­ма. «Ма­ни­пол» вклю­чал 5 основных прин­ци­пов («кон­сти­ту­ция 1945 года», «ин­до­незийский со­циа­лизм», «Направляемая демократия», «на­прав­ляе­мая эко­но­ми­ка», «ин­до­незийская са­мо­быт­ность»). 5.3.1960 года Су­кар­но рас­пус­тил вы­бор­ный пар­ла­мент. Его за­ме­нил на­зна­чен­ный им пар­ла­мент «го­тонг рой­онг» (вза­им­но­го со­труд­ни­че­ст­ва), в ко­то­ром, на­ря­ду с тре­мя основными пар­тия­ми (На­цио­наль­ная пар­тия Ин­до­не­зии, «На­хда­тул ула­ма», Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Ин­до­не­зии), бы­ли пред­став­ле­ны ра­бо­чие, кре­сть­ян­ские и другие мас­со­вые ор­га­ни­за­ции, а так­же воо­руженные си­лы. 15.8.1960 года пре­зи­дент об­ра­зо­вал Временный народный кон­суль­та­тив­ный кон­гресс (ВНКК), 17.8.1960 года рас­пус­тил пра­вые пар­тии. Был под­го­тов­лен ус­тав Национального фрон­та на ос­но­ве прин­ци­па «на­са­ком» (со­труд­ни­че­ст­во на­цио­на­ли­стических, ре­лигиозных и ком­му­ни­стических ор­га­ни­за­ций). В 1960 году при­нят аг­рар­ный за­кон, ог­ра­ни­чив­ший аренд­ную пла­ту и по­ста­вив­ший раз­ме­ры зем­ле­вла­де­ния в за­ви­си­мость от ре­гио­на и ка­че­ст­ва зем­ли, а к вес­не 1961 года за­вер­шён про­цесс на­цио­на­ли­за­ции иностранных пред­при­ятий, вы­ра­бо­тан и одоб­рен 8-лет­ний план эко­но­мического раз­ви­тия Ин­до­не­зии на 1961-1968 годы.

В со­от­вет­ст­вии с кон­цеп­ци­ей «Направляемой демократии» пра­ви­тель­ст­во Ин­до­не­зии раз­ви­ва­ло от­но­ше­ния с СССР, ока­зав­шим ей по­мощь в борь­бе за при­сое­ди­не­ние Западного Ириа­на, удер­жи­вав­ше­го­ся Ни­дер­лан­да­ми , а так­же в строи­тель­ст­ве ря­да промышленных пред­при­ятий и мо­дер­ни­за­ции воо­руженных сил. Од­на­ко с 1963 года всё яв­ст­вен­нее про­яв­ля­лась од­но­сто­рон­няя ори­ен­та­ция Су­кар­но на со­труд­ни­че­ст­во с КНР. В КП Ин­до­не­зии уси­ли­лось влия­ние Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая, по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние мао­и­ст­ские идеи. В Ин­доне­зии на­чал скла­ды­вать­ся культ лич­но­сти Су­кар­но. В 1963 году сес­сия ВНКК при­свои­ла ему ти­тул «ве­ли­ко­го во­ж­дя ре­во­лю­ции» и на­зна­чи­ла по­жиз­нен­ным пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки.

По­ли­ти­ка «Направляемой демократии», ак­тив­но под­дер­живав­шая­ся основными пар­тия­ми Ин­до­не­зии, к середине 1960-х годов ста­ла на­тал­ки­вать­ся на оп­по­зи­цию ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния и ар­мей­ско­го ко­ман­до­ва­ния. В стра­не на­рас­та­ли эко­но­мические труд­но­сти, вы­зван­ные не­под­го­тов­лен­но­стью пра­ви­тель­ст­ва к ис­поль­зо­ва­нию на­цио­на­ли­зированных иностранных пред­при­ятий и управ­ле­нию государственным сек­то­ром эко­но­ми­ки в це­лом. Рос­ли кор­руп­ция, ва­лют­ные ма­хи­на­ции, в ко­то­рые бы­ли во­вле­че­ны ру­ко­во­ди­те­ли ве­ду­щих пар­тий и бли­жай­шее ок­ру­же­ние пре­зи­ден­та. Про­ве­де­ние аг­рар­ной ре­фор­мы и реа­ли­за­ция 8-лет­не­го пла­на тор­мо­зи­лись.

По­сле со­бы­тий 30.9.1965 года, в ре­зуль­та­те ко­то­рых к вла­сти в стра­не при­шла пра­вая во­енная груп­пи­ров­ка (смотри «Три­дца­то­го сен­тяб­ря дви­же­ние»), влия­ние Су­кар­но на по­ли­тическую жизнь Ин­до­не­зии ос­лаб­ло. В мар­те 1966 года он был вы­ну­ж­ден фак­ти­че­ски пе­ре­дать всю пол­но­ту вла­сти ко­ман­дую­ще­му су­хо­пут­ны­ми си­ла­ми генералу Су­хар­то. В ию­ле 1966 года сес­сия ВНКК ан­ну­ли­ро­ва­ла по­ста­нов­ле­ние о на­зна­че­нии Су­кар­но по­жиз­нен­ным пре­зи­ден­том. 27.3.1968 года он офи­ци­аль­но пе­ре­дал пре­зи­дент­ские пол­но­мо­чия Су­хар­то, от­ме­нив­ше­му по­ли­ти­ку «Направляемой демократии» и про­воз­гла­сив­ше­му по­ли­ти­ку «Но­во­го по­ряд­ка» .

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