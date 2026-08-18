НАПРАВЛЯЕМАЯ ДЕМОКРАТИЯ
НАПРАВЛЯЕМАЯ ДЕМОКРАТИЯ - политический курс правительства Индонезии во 2-й половине 1950-х - середине 1960-х годов.
Идея перехода к «Направляемой демократии» выдвинута президентом Индонезии Сукарно в феврале 1957 года в условиях правительственного и парламентского кризиса, усиления центробежных тенденций в различных регионах страны, а также активизации исламских фундаменталистов и укрепления позиций левых сил. «Направляемая демократия» рассматривалась Сукарно как альтернатива парламентской системе западного образца, не способной, с его точки зрения, обеспечить выполнение задач, поставленных Августовской индонезийской революцией 1945 года, и построение в стране справедливого общества. В «Направляемой демократии» Сукарно видел средство обуздания правых партий, укрепления своей личной власти и осуществления разработанных им в 1930-1940-х годах идей мархаэнизма.
В соответствии с концепцией «Направляемой демократии» Сукарно создал Национальный совет, представлявший «функциональные группы» (разлмчные слои) индонезийского общества. В ноябре 1957 года он дополнил лозунг «Направляемой демократии» программой «направляемой экономики», предусматривавшей приоритетное развитие государственного сектора, проведение аграрной реформы и национализацию предприятий и банков, принадлежащих иностранному капиталу. Декретом от 5.7.1959 года Сукарно восстановил действие конституции 1945 года, значительно расширившей его полномочия как президента, и сформировал новый кабинет, который возглавил лично. Национальный совет был преобразован в Высший консультативный совет (ВКС). 17.8.1959 года в программной речи Сукарно призвал к борьбе за идеалы революции 1945 года. Под названием «Политический манифест» («Манипол») эта речь была принята ВКС как официальная государственная программа. «Манипол» включал 5 основных принципов («конституция 1945 года», «индонезийский социализм», «Направляемая демократия», «направляемая экономика», «индонезийская самобытность»). 5.3.1960 года Сукарно распустил выборный парламент. Его заменил назначенный им парламент «готонг ройонг» (взаимного сотрудничества), в котором, наряду с тремя основными партиями (Национальная партия Индонезии, «Нахдатул улама», Коммунистическая партия Индонезии), были представлены рабочие, крестьянские и другие массовые организации, а также вооруженные силы. 15.8.1960 года президент образовал Временный народный консультативный конгресс (ВНКК), 17.8.1960 года распустил правые партии. Был подготовлен устав Национального фронта на основе принципа «насаком» (сотрудничество националистических, религиозных и коммунистических организаций). В 1960 году принят аграрный закон, ограничивший арендную плату и поставивший размеры землевладения в зависимость от региона и качества земли, а к весне 1961 года завершён процесс национализации иностранных предприятий, выработан и одобрен 8-летний план экономического развития Индонезии на 1961-1968 годы.
В соответствии с концепцией «Направляемой демократии» правительство Индонезии развивало отношения с СССР, оказавшим ей помощь в борьбе за присоединение Западного Ириана, удерживавшегося Нидерландами, а также в строительстве ряда промышленных предприятий и модернизации вооруженных сил. Однако с 1963 года всё явственнее проявлялась односторонняя ориентация Сукарно на сотрудничество с КНР. В КП Индонезии усилилось влияние Коммунистической партии Китая, получили широкое распространение маоистские идеи. В Индонезии начал складываться культ личности Сукарно. В 1963 году сессия ВНКК присвоила ему титул «великого вождя революции» и назначила пожизненным президентом республики.
Политика «Направляемой демократии», активно поддерживавшаяся основными партиями Индонезии, к середине 1960-х годов стала наталкиваться на оппозицию широких слоёв населения и армейского командования. В стране нарастали экономические трудности, вызванные неподготовленностью правительства к использованию национализированных иностранных предприятий и управлению государственным сектором экономики в целом. Росли коррупция, валютные махинации, в которые были вовлечены руководители ведущих партий и ближайшее окружение президента. Проведение аграрной реформы и реализация 8-летнего плана тормозились.
После событий 30.9.1965 года, в результате которых к власти в стране пришла правая военная группировка (смотри «Тридцатого сентября движение»), влияние Сукарно на политическую жизнь Индонезии ослабло. В марте 1966 года он был вынужден фактически передать всю полноту власти командующему сухопутными силами генералу Сухарто. В июле 1966 года сессия ВНКК аннулировала постановление о назначении Сукарно пожизненным президентом. 27.3.1968 года он официально передал президентские полномочия Сухарто, отменившему политику «Направляемой демократии» и провозгласившему политику «Нового порядка».