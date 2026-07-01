НАППЕЛЬБАУМ МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ

НАППЕЛЬБАУМ МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ - российский фо­то­граф, заслуженный артист СССР (1936).

Ра­бо­тал ре­ту­шё­ром, ко­пи­ров­щи­ком и фо­то­гра­фом в порт­рет­ном ате­лье О.О. Бо­рет­ти в Мин­ске (1884-1887 годы), за­тем пу­те­ше­ст­во­вал по Рос­сии и США. В 1895 году от­крыл в Мин­ске свой па­виль­он порт­рет­ной фо­то­гра­фии; с 1910 года ра­бо­тал в Санкт-Пе­тер­бур­ге, где в 1912 году от­крыл фо­то­са­лон (с 1917 года фо­то­ате­лье); с 1918 года в Мо­ск­ве; в 1919 года ор­га­ни­зо­вал при ВЦИКе пер­вую государственную фо­то­гра­фию. Мас­тер сту­дий­но­го фо­то­порт­ре­та, Наппельбаум в 1920-1930-е годы соз­дал боль­шую порт­рет­ную га­ле­рею дея­те­лей отеческой куль­ту­ры и нау­ки [ А.А. Ах­ма­то­ва , А. Бе­лый, А.А. Блок, М.А. Бул­га­ков, К.К. Ва­ги­нов, М. Горь­кий, Н.С. Гу­ми­лёв, С.А. Есе­нин, М.М. Зо­щен­ко, Ку­кры­ник­сы (груп­по­вой порт­рет), А.Ф. Ло­сев, О.Э. Ман­дель­штам, В.Э. Мей­ер­хольд, С.М. Ми­хо­элс, Б.Л. Пас­тер­нак, Ф.Г. Ра­нев­ская, К.С. Ста­ни­слав­ский, А.Н. Тол­стой, Г.С. Ула­но­ва, Д.Д. Шос­та­ко­вич, С.М. Эй­зен­штейн и др.; се­рия порт­ре­тов ака­деми­ков АН СССР, с 1938 года] и государственных дея­те­лей [ши­ро­ко ти­ра­жи­ро­ван­ный пер­вый официальный порт­рет В.И. Ле­ни­на (январь 1918 года); порт­ре­ты Ф.Э. Дзер­жин­ско­го , И.В. Ста­ли­на и др.]. Ра­бо­там Наппельбаума при­су­щи ху­дожественная за­кон­чен­ность ком­по­зи­ции, скры­тый дра­ма­тизм, пре­иму­щественное вни­ма­ние к ли­цу порт­ре­ти­руе­мо­го, вы­ра­зи­тель­ность жес­та и дви­же­ния, ис­поль­зо­ва­ние све­та для пси­хо­ло­гической ха­рак­те­ри­сти­ки, об­ра­бот­ка не­га­ти­вов ки­стью для соз­да­ния жи­во­пис­ных эф­фек­тов.

До­че­ри Наппельбаума - по­этес­сы Ида (1900-1992 годы), Фре­де­ри­ка (1901-1958 годы) и Ли­ля (Ра­хиль) (1919-1988 годы) Нап­пель­ба­ум, сын - архитектор Лев Нап­пель­ба­ум (1901-?).