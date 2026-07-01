НАППЕЛЬБАУМ МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ
НАППЕЛЬБАУМ МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ - российский фотограф, заслуженный артист СССР (1936).
Работал ретушёром, копировщиком и фотографом в портретном ателье О.О. Боретти в Минске (1884-1887 годы), затем путешествовал по России и США. В 1895 году открыл в Минске свой павильон портретной фотографии; с 1910 года работал в Санкт-Петербурге, где в 1912 году открыл фотосалон (с 1917 года фотоателье); с 1918 года в Москве; в 1919 года организовал при ВЦИКе первую государственную фотографию. Мастер студийного фотопортрета, Наппельбаум в 1920-1930-е годы создал большую портретную галерею деятелей отеческой культуры и науки [А.А. Ахматова, А. Белый, А.А. Блок, М.А. Булгаков, К.К. Вагинов, М. Горький, Н.С. Гумилёв, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Кукрыниксы (групповой портрет), А.Ф. Лосев, О.Э. Мандельштам, В.Э. Мейерхольд, С.М. Михоэлс, Б.Л. Пастернак, Ф.Г. Раневская, К.С. Станиславский, А.Н. Толстой, Г.С. Уланова, Д.Д. Шостакович, С.М. Эйзенштейн и др.; серия портретов академиков АН СССР, с 1938 года] и государственных деятелей [широко тиражированный первый официальный портрет В.И. Ленина (январь 1918 года); портреты Ф.Э. Дзержинского, И.В. Сталина и др.]. Работам Наппельбаума присущи художественная законченность композиции, скрытый драматизм, преимущественное внимание к лицу портретируемого, выразительность жеста и движения, использование света для психологической характеристики, обработка негативов кистью для создания живописных эффектов.
Дочери Наппельбаума - поэтессы Ида (1900-1992 годы), Фредерика (1901-1958 годы) и Лиля (Рахиль) (1919-1988 годы) Наппельбаум, сын - архитектор Лев Наппельбаум (1901-?).