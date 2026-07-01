НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ
НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ - войны, которые вела Франция в период консульства (1799-1804 годы) и империи Наполеона I (1804-1814, 1815 годы) против антифранцузских коалиций европейских государств и отдельных стран мира с целью установить своё военно-политическое и экономическое господство в Европе, присоединить к Франции новые территории и лишить Великобританию статуса мирового лидера.
На начальном этапе Наполеоновские войны способствовали подъёму национально-освободительного движения в европейских странах, находившихся под гнётом Священной Римской империи, свержению монархических режимов, формированию самостоятельных национальных государств. Однако вскоре сам Наполеон I захватил и подчинил целый ряд стран, народы которых оказались под гнётом иностранных завоевателей. Наполеоновские войны стали захватническими, превратились в источник дохода для наполеоновской Франции.
К моменту прихода к власти Наполеона Бонапарта Франция была в состоянии войны со 2-й антифранцузской коалицией (создана в 1798-1799 годах) в составе Великобритании, Королевства обеих Сицилий, Священной Римской, Российской и Османской империй. В результате неудачных военных действий Франция к осени 1799 года оказалась в сложном положении. Продолжалась Египетская экспедиция Наполеона Бонапарта, отрезанная от метрополии экспедиционная армия находилась в критическом положении. Гегемония Франции в Италии была утрачена в результате Итальянского похода 1799 года. Австрийская армия на верхнем Рейне была готова вторгнуться в пределы Франции. Французские порты были блокированы британским флотом.
В результате государственного переворота 9.11.1799 года (смотри Восемнадцатое брюмера) Наполеон Бонапарт стал первым консулом 1-й Французской республики и фактически всю полноту власти сосредоточил в своих руках. В стремлении вывести Францию из тупика Наполеон принял решение в первую очередь лишить Великобританию её главного союзника в Европе - Священной Римской (с 1804 года Австрийской) империи. Для этого, скрытно сформировав армию у юго-восточных границ, Наполеон Бонапарт в мае 1800 года двинулся в Италию и 14 июня в сражении при Маренго Бонапарт разгромил имперские войска, что предопределило исход всей кампании. В декабре 1800 года французская армия нанесла новое поражение имперским войскам в Германии под Гогенлинденом, в результате которого был заключён Люневильский мир 1801 года. В октябре 1801 года Наполеон Бонапарт заключил мирные договоры с Османской и Российской империями. Великобритания, потеряв своих союзников, была вынуждена заключить с Францией Амьенский мирный договор 1802 года, который завершил распад 2-й антифранцузской коалиции. Франция и её союзники вернули захваченные Великобританией колонии (кроме островов Цейлон и Тринидад), пообещав, в свою очередь, освободить Рим, Неаполь и остров Эльба. Наступила непродолжительная мирная передышка. Однако договор в Амьене не устранил противоречий между государствами, и 22.5.1803 года Великобритания объявила войну Франции.
Наполеон Бонапарт 18.5.1804 года был провозглашён императором французов Наполеоном I. Он стал сосредоточивать силы на севере Франции (в Булонском лагере) для организации форсирования пролива Ла-Манш и высадки экспедиционной армии в Великобритании. Обеспокоенные этим, англичане развернули активную дипломатическую деятельность по созданию новой коалиции против Наполеона I. Российская империя заключила с Великобританией Петербургский союзный договор 1805 года, положивший начало 3-й антифранцузской коалиции (Великобритания, Российская, Священная Римская и Османская империи; хотя Швеция, Королевство обеих Сицилий и Дания формально не вступили в коалицию, но в силу заключённых в 1804 году договоров с Российской империей фактически стали её участниками). В Трафальгарском сражении 1805 года объединённый франко-испанский флот потерпел сокрушительное поражение от британской эскадры под командованием адмирала Г. Нельсона. Это расстроило французские планы по вторжению в Великобританию. Франция лишилась своего военного флота и прекратила борьбу за господство на море.
Коалиционные силы значительно превосходили силы наполеоновской армии. Понимая это, Наполеон I решил в начавшейся русско-австро-французской войне 1805 года компенсировать превосходство сил коалиции стремительными действиями французских войск с целью разгромить противника по частям. В октябре Наполеон I окружил и разгромил австрийскую армию в Ульмском сражении 1805 года. Подошедшие российские войска оказались один на один с превосходящей французской армией. Командующему российскими войсками генерал от инфантерии М.И. Кутузову удалось избежать окружения, в Кремсском сражении разбить французский корпус маршала Э. Мортье и соединиться с остатками австрийской армии. Но в Аустерлицком сражении 1805 года российско-австрийские войска потерпели поражение.
Австрия подписала Пресбургский мир 1805 года, по которому она признала все французские завоевания в Италии, в Западной и Южной Германии, передавала Наполеону I Венецианскую область, Далмацию, Истрию и обязывалась выплачивать значительную контрибуцию. 3-я антифранцузская коалиция распалась, что привело к усилению французских позиций в Европе.
Наполеон I стремился заключить мирный договор с Российской империей, но все его попытки закончились неудачей. В июле 1806 года он создал из мелких государств Западной и Южной Германии Рейнский союз, включив его в военный блок с Францией. В ответ на это в сентябре 1806 года Великобритания, Пруссия, Российская империя и Швеция образовали 4-ю антифранцузскую коалицию.
Наполеон I отверг предъявленный 1.10.1806 года Пруссией ультиматум об отводе французских войск за Рейн и 8 октября отдал приказ о вторжении своей армии в союзную с Пруссией Саксонию. Французские войска разгромили прусскую армию в Йена-Ауэрштедтском сражении 1806 года и 27 октября вступили в Берлин. Пруссия была оккупирована. Выполняя союзнические обязательства, 16 ноября Российская империя вновь вступила в войну против Франции. В декабре 1806 года Наполеон I пытался разбить российские войска в сражении у польского города Пултуск, а затем в Восточной Пруссии в Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807 года, но не добился успеха. Однако во Фридландском сражении 1807 года ему удалось одержать победу и выйти к границе с Россией.
По Тильзитскому миру 1807 года Российская империя признавала территориально-политические изменения в Европе и присоединялась к провозглашённой Наполеоном I в 1806 году Континентальной блокаде Великобритании, а 7.11.1807 года объявила ей войну. Осенью 1807 года по тайному соглашению с испанским правительством через территорию Испании французские войска были введены в Португалию и 29 ноября вошли в Лиссабон, а в марте 1808 года заняли Мадрид. Однако в ходе оккупации Испании наполеоновская армия впервые столкнулась с массовым народным движением за независимость страны (т. н. герилья) и партизанскими методами борьбы. Испано-французская война 1808-1814 годов приняла затяжной характер и сковала в Испании крупные силы армии Наполеона I.
В ходе австро-французской войны 1809 года Наполеон I одержал победу при Ваграме над Австрией, вновь вступившей в союз с Великобританией (5-я анти-французская коалиция). По Шёнбруннскому миру 1809 года Австрийская империя превратилась в зависимое от Франции государство. В 1810 году в состав Французской империи было включено также Голландское королевство 1806-1810 годов. В Центральной Европе французам также пришлось столкнуться с национально-освободительной борьбой оккупированных народов.
Военные успехи Франции в Наполеоновских войнах свидетельствовали о том, что она имела самую передовую военную систему своего времени, созданную Французской революцией XVIII века. Наполеон I выработал новую стратегию и тактику ведения войны. Его армия состояла в основном из свободных крестьян со сроком военной службы 5 лет. В состав армии входили также войска захваченных Наполеоном I государств и иностранные военные формирования, выставлявшиеся союзниками. Впервые были сформированы крупные соединения - корпуса (в т. ч. кавалерийский), усилена артиллерия, большую роль играла гвардия императорская. Наполеоновская армия характеризовалась высокой боевой выучкой и дисциплиной.
Наполеона I окружала целая плеяда талантливых маршалов и генералов [Л. Даву, И. Мюрат, А. Массена, M. Ней, Л. Бертье, Ж. Бернадот (смотри Карл XIV), H. Сульт и др.], многие из которых были выходцами из солдат или из низших слоёв общества. Однако всё большее превращение французской армии и войск её союзников в орудие осуществления захватнических планов Наполеона I, огромные потери (в 1804-1814 годах погибло свыше 1,7 миллиона человек, в т. ч. свыше 800 тысяч французов) привели к значительному снижению их боевых и моральных качеств.
В результате непрерывных войн и захватов образовалась Французская империя, дополненная системой прямо или косвенно подвластных Франции государств. Наполеон I налагал на завоёванные страны контрибуции, подвергал прямому разграблению, в первую очередь для снабжения своей армии. Большой ущерб государствам, находившимся под властью наполеоновской империи, наносили выгодные для Франции таможенные тарифы. Вместе с тем внутренние противоречия как в самой Франции, так и в покорённых европейских странах подтачивали могущество империи. Во Франции в связи с непрерывными наборами в армию и ростом налогов росло недовольство в различных слоях общества. Континентальная блокада Великобритании вызвала кризис в некоторых отраслях промышленности.
Единственной непокорённой страной в континентальной Европе оставалась Российская империя, представлявшая для наполеоновских планов серьёзную угрозу. Наполеон I, понимая это, стал готовиться к походу на восток. В феврале 1812 года он вынудил Пруссию подписать с ним союзный договор; в марте был заключён франко-австрийский союз - оба соглашения были направлены против России, т. к. обязывали союзников снарядить для войны с Россией 20 тысяч прусских и 30 тысяч австрийских солдат. Под давлением Франции практически все порабощённые страны также вели подготовку к нападению на Россию.
Однако Наполеон I недооценил силы и возможности Российской империи. Он планировал разгромить главные силы российской армии в генеральном сражении недалеко от границы, быстро занять Москву и продиктовать там свои условия мира. Этот план потерпел неудачу. Для похода на Россию Наполеон I собрал Великую армию. 12(24).6.1812 года её передовые части переправились через реку Неман и вторглись на российскую территорию, началась Отечественная война 1812 года. В результате героической борьбы росссийской армии и всего народа Великая армия была уничтожена. Сокрушительное поражение Наполеона I в России резко изменило соотношение сил в Европе и послужило началом её освобождения от французского господства.
В Германии, особенно в Пруссии, развернулась освободительная война против господства Наполеона I. Под давлением народно-освободительного движения прусское правительство оказалось вынужденным выступить против Франции и заключить Kaлишский союзный договор 1813 года с Российской империей, положивший начало 6-й антифранцузской коалиции (Великобритания, Пруссия, Российская и Австрийская империи, Швеция и ряд других государств). В заграничных походах российской армии 1813-1814 годов именно армия Российской империи являлась ядром коалиционных войск.
Несмотря на ряд частных успехов (смотри Бауценское сражение 1813 года и Дрезденское сражение 1813 года), Наполеон I согласился на перемирие. В Лейпцигском сражении 1813 года французские войска потерпели поражение и начали отступление за реку Рейн. Территория Германии была освобождена. В начале 1814 года союзнические армии вошли на французскую территорию, а 31 марта вступили в Париж. К этому времени французские войска потерпели поражение и в Испании.
В апреле 1814 года Наполеона I принудили отречься от престола и отправили на остров Эльба. В мае был подписан Парижский мирный договор 1814 года (смотри Парижский мирный договор 1814 года), согласно которому Франция лишалась всех завоеваний, сделанных в конце XVIII - начале XIX веков. Вопрос об этих территориях в последующем решался на Венском конгрессе 1814-1815 годов.
Наполеон I бежал с острова Эльба с небольшим отрядом преданных ему солдат и офицеров, 1.3.1815 года высадился во Франции и легко восстановил свою власть (смотри «Сто дней»). Однако его армия потерпела поражение под Ватерлоо от войск 7-й антифранцузской коалиции (Великобритания, Пруссия, Австрийская и Российская империи и др.), которые 6 июля вновь вступили в Париж. Наполеон I вторично отрёкся от престола и был сослан на остров Святой Елены под надзор англичан. Был подписан Парижский мир 1815 года между участниками коалиции и Францией, в которой вновь была восстановлена власть Бурбонов.
Наполеоновские войны представляют собой сложное общественно-политическое и социально-экономическое явление. Вначале они явились продолжением революционных войн 1-й Французской республики, способствовали созданию парламентских республик и установлению буржуазных свобод в Европе. Непосредственным следствием Наполеоновских войн стало пробуждение в Европе национальных движений. Однако, когда Наполеон I целью в войнах поставил захват и порабощение суверенных европейских государств и народов, эти войны стали носить агрессивный и захватнический характер. В годы Наполеоновских войн во многих европейских странах стало зарождаться национально-освободительное движение народов против французской экспансии, увенчавшееся восстановлением их государственности и самостоятельности, которое монархические правительства использовали для утверждения «старого порядка».
Дополнительная литература:
Слоон В. Новое жизнеописание Наполеона I. СПб., 1896. Т. 2. М., 1997. Т. 2;
История XIX века / Под редакцией Лависса и Рамбо. 2-е изд. М., 1938. Т. 1-2;
Разин Е.А. История военного искусства. М., 1939. Вып. 3;
Тарле Е.В. Сочинения. М., 1958. Т. 3-4: Континентальная блокада; он же. Наполеон. М., 2009.