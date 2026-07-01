НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ - вой­ны, ко­то­рые ве­ла Фран­ция в пе­ри­од кон­суль­ст­ва (1799-1804 годы) и им­пе­рии На­по­ле­о­на I (1804-1814, 1815 годы) про­тив ан­ти­фран­цуз­ских коа­ли­ций ев­ропейских го­су­дарств и отдельных стран ми­ра с це­лью ус­та­но­вить своё во­енно-по­ли­тическое и эко­но­мическое гос­под­ство в Ев­ро­пе, при­сое­ди­нить к Фран­ции но­вые тер­ри­то­рии и ли­шить Ве­ли­ко­бри­та­нию ста­ту­са ми­ро­во­го ли­де­ра.

На на­чаль­ном эта­пе Наполеоновские войны спо­соб­ст­во­ва­ли подъ­ё­му национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в ев­ропейских стра­нах, на­хо­див­ших­ся под гнё­том Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, свер­же­нию мо­нар­хических ре­жи­мов, фор­ми­ро­ва­нию са­мо­сто­ятельных национальных го­су­дарств. Од­на­ко вско­ре сам На­по­ле­он I за­хва­тил и под­чи­нил це­лый ряд стран, на­ро­ды ко­то­рых ока­за­лись под гнё­том иностранных за­вое­ва­те­лей. Наполеоновские войны ста­ли за­хват­ни­че­ски­ми, пре­вра­ти­лись в ис­точ­ник до­хо­да для на­по­ле­о­нов­ской Фран­ции.

К мо­мен­ту при­хо­да к вла­сти На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та Фран­ция бы­ла в со­стоя­нии вой­ны со 2-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ци­ей (соз­да­на в 1798-1799 годах) в со­ста­ве Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ко­ро­лев­ст­ва обе­их Си­ци­лий, Свя­щен­ной Рим­ской, Рос­сий­ской и Ос­ман­ской им­пе­рий. В ре­зуль­та­те не­удач­ных во­енных дей­ст­вий Фран­ция к осе­ни 1799 года ока­за­лась в слож­ном по­ло­же­нии. Про­дол­жа­лась Еги­пет­ская экс­пе­ди­ция На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та, от­ре­зан­ная от мет­ро­по­лии экс­пе­диционная ар­мия на­хо­ди­лась в кри­тическом по­ло­же­нии. Ге­ге­мо­ния Фран­ции в Ита­лии бы­ла ут­ра­че­на в ре­зуль­та­те Италь­ян­ско­го по­хо­да 1799 года. Австрийская ар­мия на верх­нем Рей­не бы­ла го­то­ва вторг­нуть­ся в пре­де­лы Фран­ции. Французские пор­ты бы­ли бло­ки­ро­ва­ны британским фло­том.

В ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та 9.11.1799 года (смотри Во­сем­на­дца­тое брю­ме­ра) На­по­ле­он Бо­на­парт стал пер­вым кон­су­лом 1-й Французской рес­пуб­ли­ки и фак­ти­че­ски всю пол­но­ту вла­сти со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках. В стрем­ле­нии вы­вес­ти Фран­цию из ту­пи­ка На­по­ле­он при­нял ре­ше­ние в пер­вую оче­редь ли­шить Ве­ли­ко­бри­та­нию её главного со­юз­ни­ка в Ев­ро­пе - Свя­щен­ной Рим­ской (с 1804 года Австрийской) им­пе­рии. Для это­го, скрыт­но сфор­ми­ро­вав ар­мию у юго-восточных гра­ниц, На­по­ле­он Бо­на­парт в мае 1800 года дви­нул­ся в Ита­лию и 14 ию­ня в сра­же­нии при Ма­рен­го Бо­на­парт раз­гро­мил им­пер­ские вой­ска, что пре­д­опре­де­ли­ло ис­ход всей кам­па­нии. В декабре 1800 года французская ар­мия на­нес­ла но­вое по­ра­же­ние им­пер­ским вой­скам в Гер­ма­нии под Го­ген­лин­де­ном, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го был за­клю­чён Лю­не­виль­ский мир 1801 года. В октябре 1801 года На­по­ле­он Бо­на­парт за­клю­чил мир­ные до­го­во­ры с Ос­ман­ской и Российской им­пе­рия­ми. Ве­ли­ко­бри­та­ния, по­те­ряв сво­их со­юз­ни­ков, бы­ла вы­ну­ж­дена за­клю­чить с Фран­ци­ей Амь­ен­ский мир­ный до­го­вор 1802 года, ко­то­рый за­вер­шил рас­пад 2-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции. Фран­ция и её со­юз­ни­ки вер­ну­ли за­хва­чен­ные Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей ко­ло­нии (кро­ме островов Цей­лон и Три­ни­дад), по­обе­щав, в свою оче­редь, ос­во­бо­дить Рим, Не­аполь и остров Эль­ба. На­сту­пи­ла не­про­дол­жительная мир­ная пе­ре­дыш­ка. Од­на­ко до­го­вор в Амь­е­не не уст­ра­нил про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми, и 22.5.1803 года Ве­ли­ко­бри­та­ния объ­я­ви­ла вой­ну Фран­ции.

На­по­ле­он Бо­на­парт 18.5.1804 года был про­воз­гла­шён им­пе­ра­то­ром фран­цу­зов На­по­ле­о­ном I. Он стал со­сре­до­то­чи­вать си­лы на се­ве­ре Фран­ции (в Бу­лон­ском ла­ге­ре) для ор­га­ни­за­ции фор­си­ро­ва­ния пролива Ла-Манш и вы­сад­ки экс­пе­диционной ар­мии в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Обес­по­ко­ен­ные этим, анг­ли­ча­не раз­вер­ну­ли ак­тив­ную ди­пло­ма­тическую дея­тель­ность по соз­да­нию но­вой коа­ли­ции про­тив На­по­ле­о­на I. Российская им­пе­рия за­клю­чи­ла с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей Пе­тер­бург­ский со­юз­ный до­го­вор 1805 года, по­ло­жив­ший на­ча­ло 3-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Рос­сий­ская, Свя­щен­ная Рим­ская и Ос­ман­ская им­пе­рии; хо­тя Шве­ция, Ко­ро­левст­во обе­их Си­ци­лий и Да­ния фор­маль­но не всту­пи­ли в коа­ли­цию, но в си­лу за­клю­чён­ных в 1804 году до­го­во­ров с Российской им­пе­ри­ей фак­ти­че­ски ста­ли её уча­ст­ника­ми). В Тра­фаль­гар­ском сра­же­нии 1805 года объ­е­ди­нён­ный фран­ко-испанский флот по­тер­пел со­кру­шительное по­ра­же­ние от британской эс­кад­ры под ко­мандованием адмирала Г. Нель­со­на. Это рас­строи­ло французские пла­ны по втор­же­нию в Ве­ли­ко­бри­та­нию. Фран­ция ли­ши­лась сво­его во­енного фло­та и пре­кра­ти­ла борь­бу за гос­под­ство на мо­ре.

Коа­лиционные си­лы зна­чи­тель­но пре­вос­хо­ди­ли си­лы на­по­ле­о­нов­ской ар­мии. По­ни­мая это, На­по­ле­он I ре­шил в на­чав­шей­ся рус­ско-ав­ст­ро-фран­цуз­ской вой­не 1805 года ком­пен­си­ро­вать пре­вос­ход­ст­во сил коа­ли­ции стре­мительными дей­ст­вия­ми французских войск с це­лью раз­гро­мить про­тив­ни­ка по час­тям. В ок­тяб­ре На­по­ле­он I ок­ру­жил и раз­гро­мил австрийскую ар­мию в Ульм­ском сра­же­нии 1805 года. По­до­шед­шие российские вой­ска ока­за­лись один на один с пре­вос­хо­дя­щей французской ар­ми­ей. Ко­мандующему российскими вой­ска­ми генерал от инфантерии М.И. Ку­ту­зо­ву уда­лось из­бе­жать ок­ру­же­ния, в Кремс­ском сра­же­нии раз­бить французский кор­пус мар­ша­ла Э. Мор­тье и со­еди­нить­ся с ос­тат­ка­ми австрийской ар­мии. Но в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года российско-австрийские вой­ска по­тер­пе­ли по­ра­же­ние.

Ав­ст­рия под­пи­са­ла Прес­бург­ский мир 1805 года, по ко­то­ро­му она при­зна­ла все французские за­вое­ва­ния в Ита­лии, в Западной и Южной Гер­ма­нии, пе­ре­да­ва­ла На­по­ле­о­ну I Ве­не­ци­ан­скую область, Дал­ма­цию, Ис­т­рию и обя­зы­ва­лась вы­пла­чи­вать зна­чительную кон­три­бу­цию. 3-я ан­ти­фран­цуз­ская коа­ли­ция рас­па­лась, что при­ве­ло к уси­ле­нию французских по­зи­ций в Ев­ро­пе.

На­по­ле­он I стре­мил­ся за­клю­чить мир­ный до­го­вор с Российской им­пе­ри­ей, но все его по­пыт­ки за­кон­чи­лись не­уда­чей. В ию­ле 1806 года он соз­дал из мел­ких го­су­дарств Западной и Южной Гер­ма­нии Рейн­ский со­юз, вклю­чив его в во­енный блок с Фран­ци­ей. В от­вет на это в сентябре 1806 года Ве­ли­ко­бри­та­ния, Прус­сия, Российская им­пе­рия и Шве­ция об­ра­зо­ва­ли 4-ю ан­ти­фран­цуз­скую коа­ли­цию.

На­по­ле­он I от­верг предъ­яв­лен­ный 1.10.1806 года Прус­си­ей уль­ти­ма­тум об от­во­де французских войск за Рейн и 8 октября от­дал при­каз о втор­же­нии сво­ей ар­мии в со­юз­ную с Прус­си­ей Сак­со­нию. Французские вой­ска раз­гро­ми­ли прусскую ар­мию в Йе­на-Ау­эр­штедт­ском сра­же­нии 1806 года и 27 октября всту­пи­ли в Бер­лин. Прус­сия бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на. Вы­пол­няя со­юз­нические обя­за­тель­ст­ва, 16 но­ября Российская им­пе­рия вновь всту­пи­ла в вой­ну про­тив Фран­ции. В декабре 1806 года На­по­ле­он I пы­тал­ся раз­бить российские вой­ска в сра­же­нии у польского города Пул­туск, а за­тем в Восточной Прус­сии в Прёй­сиш-Эй­лау­ском сра­же­нии 1807 года, но не до­бил­ся ус­пе­ха. Од­на­ко во Фрид­ланд­ском сра­же­нии 1807 года ему уда­лось одер­жать по­бе­ду и вый­ти к гра­ни­це с Рос­си­ей.

По Тиль­зит­ско­му ми­ру 1807 года Российская им­пе­рия при­зна­ва­ла тер­ри­то­ри­аль­но-по­ли­тические из­ме­не­ния в Ев­ро­пе и при­сое­ди­ня­лась к про­воз­гла­шён­ной На­по­ле­о­ном I в 1806 году Кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­де Ве­ли­ко­бри­та­нии, а 7.11.1807 года объ­я­ви­ла ей вой­ну. Осе­нью 1807 года по тай­но­му со­гла­ше­нию с испанским пра­ви­тель­ст­вом че­рез тер­ри­то­рию Ис­па­нии французские вой­ска бы­ли вве­де­ны в Пор­ту­га­лию и 29 но­ября во­шли в Лис­са­бон, а в мар­те 1808 года за­ня­ли Мад­рид. Од­на­ко в хо­де ок­ку­па­ции Ис­па­нии на­по­ле­о­нов­ская ар­мия впер­вые столк­ну­лась с мас­со­вым народным дви­же­ни­ем за не­за­ви­си­мость стра­ны (т. н. ге­ри­лья) и пар­ти­зан­ски­ми ме­то­да­ми борь­бы. Испано-французская вой­на 1808-1814 годов при­ня­ла за­тяж­ной ха­рак­тер и ско­ва­ла в Ис­па­нии круп­ные си­лы ар­мии На­по­ле­о­на I.

В хо­де ав­ст­ро-фран­цуз­ской вой­ны 1809 года На­по­ле­он I одер­жал по­бе­ду при Ва­гра­ме над Ав­ст­ри­ей, вновь всту­пив­шей в со­юз с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (5-я ан­ти-фран­цуз­ская коа­ли­ция). По Шён­брунн­ско­му ми­ру 1809 года Австрийская им­пе­рия пре­вра­ти­лась в за­ви­си­мое от Фран­ции го­су­дар­ст­во. В 1810 году в со­став Французской им­пе­рии бы­ло вклю­че­но так­же Гол­ланд­ское ко­ро­лев­ст­во 1806-1810 годов. В Центральной Ев­ро­пе фран­цу­зам так­же при­шлось столк­нуть­ся с национально-ос­во­бо­дительной борь­бой ок­ку­пи­ро­ван­ных на­ро­дов.

Во­енные ус­пе­хи Фран­ции в Наполеоновских войнах сви­де­тель­ст­во­ва­ли о том, что она име­ла са­мую пе­ре­до­вую во­енную сис­те­му сво­его вре­ме­ни, соз­дан­ную Фран­цуз­ской ре­во­лю­ци­ей XVIII века. На­по­ле­он I вы­ра­бо­тал но­вую стра­те­гию и так­ти­ку ве­де­ния вой­ны. Его ар­мия со­стоя­ла в ос­нов­ном из сво­бод­ных кре­сть­ян со сро­ком во­енной служ­бы 5 лет. В со­став ар­мии вхо­ди­ли так­же вой­ска за­хва­чен­ных На­по­ле­о­ном I го­су­дарств и иностранные во­енные фор­ми­ро­ва­ния, вы­став­ляв­шие­ся со­юз­ни­ка­ми. Впер­вые бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны круп­ные со­еди­не­ния - кор­пу­са (в т. ч. ка­ва­ле­рий­ский), уси­лена ар­тил­ле­рия, боль­шую роль иг­ра­ла гвар­дия им­пе­ра­тор­ская. На­по­ле­о­нов­ская ар­мия ха­рак­те­ри­зо­ва­лась вы­со­кой бое­вой вы­уч­кой и дис­ци­п­ли­ной.

На­по­ле­о­на I ок­ру­жа­ла це­лая плея­да та­лант­ли­вых мар­ша­лов и ге­не­ра­лов [Л. Да­ву, И. Мю­рат, А. Мас­се­на, M. Ней, Л. Бер­тье, Ж. Бер­на­дот (смотри Карл XIV), H. Сульт и др.], мно­гие из ко­то­рых бы­ли вы­ход­ца­ми из сол­дат или из низ­ших сло­ёв об­ще­ст­ва. Од­на­ко всё боль­шее пре­вра­ще­ние французской ар­мии и войск её со­юз­ни­ков в ору­дие осу­ще­ст­вле­ния за­хват­нических пла­нов На­по­ле­о­на I, ог­ром­ные по­те­ри (в 1804-1814 годах по­гиб­ло свыше 1,7 миллиона человек, в т. ч. свыше 800 тысяч фран­цу­зов) при­ве­ли к зна­чительному сни­же­нию их бое­вых и мо­раль­ных ка­честв.

В ре­зуль­та­те не­пре­рыв­ных войн и за­хва­тов об­ра­зо­ва­лась Французская им­пе­рия, до­пол­нен­ная сис­те­мой пря­мо или кос­вен­но под­вла­ст­ных Фран­ции го­су­дарств. На­по­ле­он I на­ла­гал на за­воё­ван­ные стра­ны кон­три­бу­ции, под­вер­гал пря­мо­му раз­граб­ле­нию, в пер­вую оче­редь для снаб­же­ния сво­ей ар­мии. Боль­шой ущерб го­су­дар­ст­вам, на­хо­див­шим­ся под вла­стью на­по­ле­о­нов­ской им­пе­рии, на­но­си­ли вы­год­ные для Фран­ции та­мо­жен­ные та­ри­фы. Вме­сте с тем внутренние про­ти­во­ре­чия как в са­мой Фран­ции, так и в по­ко­рён­ных ев­ропейских стра­нах под­та­чи­ва­ли мо­гу­ще­ст­во им­пе­рии. Во Фран­ции в свя­зи с не­пре­рыв­ны­ми на­бо­ра­ми в ар­мию и рос­том на­ло­гов рос­ло не­до­воль­ст­во в различных сло­ях об­ще­ст­ва. Кон­ти­нен­таль­ная бло­ка­да Ве­ли­ко­бри­та­нии вы­зва­ла кри­зис в не­ко­то­рых от­рас­лях промышленности.

Един­ст­вен­ной не­по­ко­рён­ной стра­ной в кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пе ос­та­ва­лась Российская им­пе­рия, пред­став­ляв­шая для на­по­ле­о­нов­ских пла­нов серь­ёз­ную уг­ро­зу. На­по­ле­он I, по­ни­мая это, стал го­то­вить­ся к по­хо­ду на вос­ток. В феврале 1812 года он вы­ну­дил Прус­сию под­пи­сать с ним со­юз­ный до­го­вор; в мар­те был за­клю­чён фран­ко-австрийский со­юз - оба со­гла­ше­ния бы­ли на­прав­ле­ны про­тив Рос­сии, т. к. обя­зы­ва­ли со­юз­ни­ков сна­ря­дить для вой­ны с Рос­си­ей 20 тысяч прус­ских и 30 тысяч австрийских солдат. Под дав­ле­ни­ем Фран­ции прак­ти­че­ски все по­ра­бо­щён­ные стра­ны так­же ве­ли под­го­тов­ку к на­па­де­нию на Рос­сию.

Од­на­ко На­по­ле­он I не­до­оце­нил си­лы и воз­мож­но­сти Российской им­пе­рии. Он пла­ни­ро­вал раз­гро­мить главные си­лы российской ар­мии в ге­не­раль­ном сра­же­нии не­да­ле­ко от гра­ни­цы, бы­ст­ро за­нять Мо­ск­ву и про­дик­то­вать там свои ус­ло­вия ми­ра. Этот план по­тер­пел не­уда­чу. Для по­хо­да на Рос­сию На­по­ле­он I со­брал Ве­ли­кую ар­мию. 12(24).6.1812 года её пе­ре­до­вые час­ти пе­ре­пра­ви­лись че­рез реку Не­ман и вторг­лись на российскую тер­ри­то­рию, на­ча­лась Оте­че­ст­вен­ная вой­на 1812 года. В ре­зуль­та­те ге­ро­ической борь­бы росссийской ар­мии и все­го на­ро­да Ве­ли­кая ар­мия бы­ла унич­то­же­на. Со­кру­шительное по­ра­же­ние На­по­ле­о­на I в Рос­сии рез­ко из­ме­ни­ло со­от­но­ше­ние сил в Ев­ро­пе и по­слу­жи­ло на­ча­лом её ос­во­бо­ж­де­ния от французского гос­под­ства.

В Гер­ма­нии, осо­бен­но в Прус­сии, раз­вер­ну­лась ос­во­бо­дительная вой­на про­тив гос­под­ства На­по­ле­о­на I. Под дав­ле­ни­ем народно-ос­во­бо­дительного дви­же­ния прусское пра­ви­тель­ст­во ока­за­лось вы­ну­ж­ден­ным вы­сту­пить про­тив Фран­ции и за­клю­чить Kaлишский со­юз­ный до­го­вор 1813 года с Российской им­пе­ри­ей, по­ло­жив­ший на­ча­ло 6-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Прус­сия, Российская и Австрийская им­пе­рии, Шве­ция и ряд других го­су­дарств). В за­гра­нич­ных по­хо­дах рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов имен­но ар­мия Российской им­пе­рии яв­ля­лась ядром коа­лиционных войск.

Не­смот­ря на ряд ча­ст­ных ус­пе­хов (смотри Бау­цен­ское сра­же­ние 1813 года и Дрез­ден­ское сра­же­ние 1813 года), На­по­ле­он I со­гласил­ся на пе­ре­ми­рие. В Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года французские вой­ска по­тер­пе­ли по­ра­же­ние и на­ча­ли от­сту­п­ле­ние за реку Рейн. Тер­ри­то­рия Гер­ма­нии бы­ла ос­во­бо­ж­де­на. В начале 1814 года со­юз­нические ар­мии во­шли на французскую тер­ри­то­рию, а 31 мар­та всту­пи­ли в Па­риж. К это­му вре­ме­ни французские вой­ска по­тер­пе­ли по­ра­же­ние и в Ис­па­нии.

В апреле 1814 года На­по­ле­о­на I при­ну­ди­ли от­речь­ся от пре­сто­ла и от­пра­ви­ли на остров Эль­ба. В мае был под­пи­сан Па­риж­ский мир­ный до­го­вор 1814 года (смотри Па­риж­ский мир­ный до­го­вор 1814 года), со­глас­но ко­то­ро­му Фран­ция ли­ша­лась всех за­вое­ва­ний, сде­лан­ных в конце XVIII - начале XIX веков. Во­прос об этих тер­ри­то­ри­ях в по­сле­дую­щем ре­шал­ся на Вен­ском кон­грес­се 1814-1815 годов.

На­по­ле­он I бе­жал с острова Эль­ба с не­боль­шим от­ря­дом пре­дан­ных ему сол­дат и офи­це­ров, 1.3.1815 года вы­са­дил­ся во Фран­ции и лег­ко вос­ста­но­вил свою власть (смотри «Сто дней»). Од­на­ко его ар­мия по­тер­пе­ла по­ра­же­ние под Ва­тер­лоо от войск 7-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Прус­сия, Австрийская и Российская им­пе­рии и др.), ко­то­рые 6 ию­ля вновь всту­пи­ли в Па­риж. На­по­ле­он I вто­рич­но от­рёк­ся от пре­сто­ла и был со­слан на остров Святой Еле­ны под над­зор анг­ли­чан. Был под­пи­сан Па­риж­ский мир 1815 года ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми коа­ли­ции и Фран­ци­ей, в ко­то­рой вновь бы­ла вос­ста­нов­ле­на власть Бур­бо­нов.

Наполеоновские войны пред­став­ля­ют со­бой слож­ное об­щественно-по­ли­тическое и со­ци­аль­но-эко­но­мическое яв­ле­ние. Вна­ча­ле они яв­ились про­дол­же­ни­ем ре­во­люционных войн 1-й Французской рес­пуб­ли­ки, спо­соб­ст­во­ва­ли соз­да­нию пар­ла­мент­ских рес­пуб­лик и ус­та­нов­ле­нию бур­жу­аз­ных сво­бод в Ев­ро­пе. Не­по­средственным след­ст­ви­ем Наполеоновских войн ста­ло про­бу­ж­де­ние в Ев­ро­пе национальных дви­же­ний. Од­на­ко, ко­гда На­по­ле­он I це­лью в вой­нах по­ста­вил за­хват и по­ра­бо­ще­ние су­ве­рен­ных ев­ропейских го­су­дарств и на­ро­дов, эти вой­ны ста­ли но­сить аг­рес­сив­ный и за­хват­нический ха­рак­тер. В го­ды Наполеоновских войн во мно­гих ев­ропейских стра­нах ста­ло за­ро­ж­дать­ся национально-ос­во­бо­дительное дви­же­ние на­ро­дов про­тив французской экс­пан­сии, увен­чав­шее­ся вос­ста­нов­ле­ни­ем их го­су­дар­ст­вен­но­сти и са­мо­стоя­тель­но­сти, ко­то­рое мо­нар­хические пра­ви­тель­ст­ва ис­поль­зо­ва­ли для ут­верж­де­ния «ста­ро­го по­ряд­ка».

Дополнительная литература:

Сло­он В. Но­вое жиз­не­опи­са­ние На­по­ле­о­на I. СПб., 1896. Т. 2. М., 1997. Т. 2;

Ис­то­рия XIX века / Под редакцией Ла­вис­са и Рам­бо. 2-е изд. М., 1938. Т. 1-2;

Ра­зин Е.А. Ис­то­рия во­ен­но­го ис­кус­ст­ва. М., 1939. Вып. 3;

Тар­ле Е.В. Сочинения. М., 1958. Т. 3-4: Кон­ти­нен­таль­ная бло­ка­да; он же. На­по­ле­он. М., 2009.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)