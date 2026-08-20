НАПОЛЕОН III

НАПОЛЕОН III (Наполеон Шарль Луи Наполеон Бонапарт) - первый президент Французской Рес­пуб­ли­ки (1848-1852 годы), им­пе­ра­тор фран­цу­зов (1852-1870 годы).

Сын Луи Бо­на­пар­та, ко­ро­ля Гол­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва 1806-1810 годов, и Гор­тен­зии Бо­гар­не, до­че­ри Жо­зе­фи­ны де Бо­гар­не от пер­вого бра­ка. Пле­мян­ник На­по­ле­о­на I, двою­род­ный брат На­по­ле­о­на II. По­сле вто­ро­го от­ре­че­ния На­по­ле­о­на I (1815) вме­сте с ма­те­рью про­жи­вал в Швей­ца­рии, Гер­ма­нии, за­тем в Ита­лии. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в кол­ле­же города Аугс­бург и во­енной шко­ле города Тун. По окон­ча­нии учё­бы слу­жил в швейцарской ар­мии, в 1834 году по­лу­чил зва­ние ка­пи­та­на ар­тил­ле­рии. Час­то бы­вал в Ита­лии, где сбли­зил­ся с кар­бо­на­рия­ми , уча­ст­во­вал вме­сте с ни­ми в 1831 году в во­енном по­хо­де на Рим. По­сле его не­уда­чи, бла­го­да­ря прось­бам ма­те­ри и под пред­ло­гом бо­лез­ни (за­бо­лел в Ита­лии ко­рью), по­лу­чил раз­ре­ше­ние на при­езд в Па­риж (во­пре­ки за­ко­нам 1816, 1830 годов о за­пре­те чле­нам се­мьи Бо­на­пар­тов на­хо­дить­ся во Фран­ции). По­сле смер­ти в 1832 году На­по­ле­о­на II стал главным пре­тен­ден­том на императорский пре­стол от до­ма Бо­на­пар­тов. Но­вый за­прет на пре­бы­ва­ние во Фран­ции за­ста­вил его вы­ехать в Швей­ца­рию, где он про­дол­жил служ­бу в ар­мии и на­чал пи­сать по­ли­тические и во­енно- тео­ре­тические тру­ды. В октябре 1836 года пред­при­нял по­пыт­ку под­нять вос­ста­ние во­енного гар­ни­зо­на города Страс­бур про­тив ре­жи­ма Июль­ской мо­нар­хии, но по­тер­пел не­уда­чу. Был вы­слан в Северную Аме­ри­ку, где под­ра­ба­ты­вал пре­по­да­ва­ни­ем французского язы­ка, за­тем вер­нул­ся в Швей­ца­рию, в октябре 1838 года вы­ехал в Ве­ли­ко­бри­та­нию. Опуб­ли­ко­вал здесь книгу «На­по­ле­о­нов­ские идеи» («Les idées Napoléoniennes», 1839), в ко­то­рой пред­ста­вил На­по­ле­о­на I в ка­че­ст­ве за­щит­ни­ка идеа­лов Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века и обос­но­вал кон­цеп­цию народной мо­нар­хии с раз­де­ле­ни­ем вла­стей и все­об­щим из­би­рательным пра­вом. В августе 1840 года пред­при­нял но­вую не­удач­ную по­пыт­ку во­енного пе­ре­во­ро­та во Фран­ции, был аре­сто­ван и осу­ж­дён на по­жиз­нен­ное за­клю­че­ние в кре­по­сти Ам. В 1840-1846 годах на­пи­сал ряд пуб­ли­ци­стических про­из­ве­де­ний, где вы­сту­пил с кри­ти­кой внутренней и внеш­ней по­лити­ки Луи Фи­лип­па, а так­же ра­бо­ту «Уга­са­ние пау­пе­риз­ма» («Extinction du paupé­risme», 1844). Вдох­нов­ляе­мый идея­ми К.А. де Рув­руа Сен-Си­мо­на и Л. Бла­на, сфор­му­ли­ро­вал в ней собственную со­ци­аль­ную про­грам­му борь­бы с бед­но­стью пу­тём соз­да­ния боль­ших аг­рар­ных хо­зяйств, под­дер­жи­вае­мых го­су­дар­ст­вом. Пуб­ли­ка­ция этой кни­ги при­нес­ла ему сим­па­тии со­циа­ли­стов, он всту­пил в пе­ре­пис­ку с Бла­ном, Ж. Санд, П.Ж. Пру­до­ном. В 1846 году бе­жал из за­клю­че­ния и по­се­лил­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии. По­сле Ре­во­лю­ции 1848 года во Фран­ции вер­нул­ся на ро­ди­ну и был из­бран в Уч­ре­дительное со­б­ра­ние. С от­ме­ной за­ко­на про­тив се­мьи Бо­на­пар­тов (11.10.1848 года) бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та рес­пуб­ли­ки. На вы­бо­рах в декабре 1848 года одер­жал убе­дительную по­бе­ду (по­лу­чил го­ло­са свыше 74% из­би­ра­те­лей). С 20.12.1848 года по 2.12.1852 года пре­зи­дент Французской Рес­пуб­ли­ки. На­рас­та­ние раз­но­гла­сий с пар­ла­мен­том и же­ла­ние про­длить срок сво­их пол­но­мо­чий, ог­ра­ни­чен­ный 4 го­да­ми, по­бу­ди­ли его со­вер­шить государственный пе­ре­во­рот. В ночь с 1 на 2 декабря 1851 года в Па­риж вве­де­ны вой­ска, оп­по­зи­ци­он­ные по­ли­тические и во­енные ли­де­ры аре­сто­ва­ны, пар­ла­мент рас­пу­щен, вос­ста­нов­ле­но все­об­щее из­би­рательное пра­во для муж­чин, ог­ра­ни­чен­ное за­ко­ном 31.5.1850 года. Ито­ги пе­ре­во­ро­та бы­ли одоб­ре­ны на пле­бис­ци­те 20-21.12.1851 года. В январе 1852 года ини­ции­ро­вал вне­се­ние в кон­сти­ту­цию из­ме­не­ний, пре­ду­смат­ри­вав­ших пе­ре­да­чу главных ры­ча­гов вла­сти в ру­ки пре­зи­ден­та , из­би­рав­ше­го­ся на 10 лет, на­зна­чав­ше­го ми­ни­ст­ров и чле­нов Государственного со­ве­та. В но­ябре 1852 года вы­нес на оче­ред­ной пле­бис­цит во­прос о вос­ста­нов­ле­нии во Фран­ции им­пе­рии. Пред­ло­же­ние по­лу­чи­ло одоб­ре­ние 97% из­би­ра­те­лей, при­няв­ших уча­стие в го­ло­со­ва­нии. 2.12.1852 года он был про­воз­гла­шён им­пе­ра­то­ром фран­цу­зов под име­нем Наполеона III. В январе 1853 года всту­пил в брак с испанской ари­сто­крат­кой Ев­ге­ни­ей де Мон­ти­хо, гра­фи­ней Те­ба. Ев­ропейские дер­жа­вы сра­зу же при­зна­ли ре­жим Вто­рой им­пе­рии. Рос­сия по­сле­до­ва­ла их при­ме­ру с не­ко­то­рым опо­зда­ни­ем, объ­яс­няв­шим­ся не­рас­по­ло­же­ни­ем императора Ни­ко­лая I к вос­ста­нов­ле­нию во Фран­ции ди­на­стии Бо­на­пар­тов.

До 1860 года Наполеон III про­во­дил дос­та­точ­но жё­ст­кий внут­ри­по­ли­тический курс с це­лью по­да­вить оп­по­зи­цию. Боль­шое влия­ние на не­го в это вре­мя ока­зы­ва­ли кон­сер­ва­тив­но-кле­ри­каль­ные кру­ги. Уп­ро­чив свои по­зи­ции, он на­чал по­сте­пен­ную ли­бе­ра­ли­за­цию ре­жи­ма Вто­рой им­пе­рии. Из тю­рем бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны по­ли­тические за­клю­чён­ные, эмиг­ри­ро­вав­шим за пре­де­лы Фран­ции рес­пуб­ли­кан­цам пред­ложе­но вер­нуть­ся на ро­ди­ну при ус­ло­вии со­блю­де­ния ими по­ли­тической ло­яль­но­сти. В 1861-1862 годах рас­ши­ре­ны пра­ва Се­на­та и За­ко­но­дательного кор­пу­са, в 1868 году от­ме­не­на пред­ва­рительная цен­зу­ра для прес­сы и раз­ре­ше­ны по­ли­тические со­б­ра­ния. Наполеон III был пер­вым из ев­ропейских пра­ви­те­лей, кто пы­тал­ся про­во­дить со­ци­аль­ную по­ли­ти­ку, счи­тая её важ­ным ус­ло­ви­ем национального со­гла­сия и про­цве­та­ния го­су­дар­ст­ва. По его ини­циа­ти­ве бы­ли при­ня­ты ме­ры по улуч­ше­нию по­ло­же­ния наи­бо­лее обез­до­лен­ных сло­ёв на­се­ле­ния: за­пре­ще­на тру­до­вая дея­тель­ность в вы­ход­ные и празд­нич­ные дни (1851), уч­ре­ж­де­ны при­ми­рительные со­ве­ты для уре­гу­ли­ро­ва­ния тру­до­вых кон­флик­тов (1853), при­нят за­кон, пре­до­став­ляв­ший ра­бо­чим пра­во на за­бас­тов­ку (1864), и за­кон о ра­вен­ст­ве сви­де­тель­ских по­ка­за­ний ра­бо­то­да­те­лей и на­ём­ных ра­бот­ни­ков (1868). Пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки ор­га­ни­зо­вать сис­те­му со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния и обес­пе­чить максимально воз­мож­ную за­ня­тость тру­до­спо­соб­но­го на­се­ле­ния, в ча­ст­но­сти на об­щественных ра­бо­тах, как сред­ст­во со­кра­ще­ния без­ра­бо­ти­цы. За вре­мя прав­ле­ния Наполеона III за­ра­бот­ная пла­та на­ём­ных ра­бо­чих воз­рос­ла на 45%. Сис­те­ма при­ня­тых при нём мер обес­пе­чи­ла Фран­ции ус­той­чи­вое эко­но­мическое раз­ви­тие, пре­вра­тив её в ве­ду­щую фи­нан­со­во-промышленную дер­жа­ву на кон­ти­нен­те. Под­лин­ный бум пе­ре­жи­ва­ли та­кие от­рас­ли промышленности, как ме­тал­лур­ги­че­ская, тек­стиль­ная и гор­но­до­бы­ваю­щая. Во Фран­ции бы­ла соз­да­на наи­бо­лее со­вре­мен­ная по тем вре­ме­нам бан­ков­ская сис­те­ма, по­строе­на раз­ветв­лён­ная сеть же­лез­ных до­рог, об­щая про­тя­жён­ность ко­то­рых воз­рос­ла с 3,5 тысяч км в 1851 году до 20 тысяч км к 1870 году. Зна­чительной ре­кон­ст­рук­ции под­верг­лись Па­риж и другие круп­ные го­ро­да стра­ны. При­зна­ни­ем эко­но­мических и на­учно-тех­нических дос­ти­же­ний Фран­ции в го­ды Вто­рой им­пе­рии ста­ли Все­мир­ные вы­став­ки в Па­ри­же 1855 и 1867 годах.

Главными це­ля­ми внеш­ней по­ли­ти­ки Наполеона III яв­ля­лись ли­к­ви­да­ция ог­ра­ни­че­ний, на­ло­жен­ных на Фран­цию Па­риж­ским ми­ром 1815 года, и ут­вер­жде­ние её ве­ду­ще­го по­ло­же­ния в Ев­ро­пе и за её пре­де­ла­ми. По­бе­до­нос­ная для Наполеона III Крым­ская вой­на 1853-1856 годов под­ня­ла пре­стиж Фран­ции, сбли­зив её с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Сар­дин­ским ко­ро­лев­ст­вом. Наполеон III под­дер­жи­вал объ­е­ди­нительные тен­ден­ции в Ита­лии, но при ус­ло­вии со­хра­не­ния в Ри­ме свет­ской вла­сти пап. В «итальянской по­ли­ти­ке» он де­лал став­ку на кон­сер­ва­то­ров, по су­ще­ст­ву тор­мо­зив­ших про­цесс объ­е­ди­не­ния го­су­дарств Апен­нин­ско­го полуострова. Итальянские ре­во­лю­цио­не­ры счи­та­ли, что Наполеон III ак­тив­но пре­пят­ст­ву­ет де­лу объ­е­ди­не­ния их стра­ны, и ор­га­ни­зо­ва­ли 3 по­ку­ше­ния на его жизнь (28.4.1855, 8.9.1855, 14.1.1858). До­бив­шись по­бе­ды в ав­ст­ро-ита­ло-фран­цуз­ской вой­не 1859 года, Наполеон III при­сое­ди­нил к Фран­ции Ниц­цу и Са­войю. Под­держ­ка Фран­ци­ей Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов ос­лож­ни­ла её от­но­ше­ния с Российской им­пе­ри­ей. В 1850-1860-х годах Наполеон III про­во­дил ак­тив­ную ко­ло­ни­аль­ную по­ли­ти­ку в Ки­тае (смотри Анг­ло-фран­ко-ки­тай­ская вой­на 1856-1860 годов), Япо­нии (тор­го­вый до­го­вор 1868 года), Южном Вьет­на­ме (в 1858-1862 годах при­сое­ди­нён к французским ко­ло­ни­аль­ным вла­де­ни­ям), Кам­бод­же (в 1863 году ус­та­нов­лен французский про­тек­то­рат), Си­рии (временная ок­ку­па­ция в 1860-1861 годах), Егип­те (строи­тель­ст­во Су­эц­ко­го ка­на­ла), Джи­бу­ти (в 1862 году при­об­ре­те­на область Обок), Но­вой Ка­ле­до­нии (в 1853 году объ­яв­ле­на вла­де­нием Фран­ции), стал од­ним из ини­циа­то­ров анг­ло-фран­ко-ис­пан­ской ин­тер­вен­ции в Мек­си­ку 1861-1867 годов. Ге­ге­мо­нист­ские уст­рем­ле­ния Наполеона III по­сте­пен­но при­ве­ли к ди­пло­ма­тической изо­ля­ции Фран­ции в Ев­ро­пе.

Оши­боч­но счи­тая главным со­пер­ни­ком Фран­ции на Ев­ропейском кон­ти­нен­те Австрийскую им­пе­рию, Наполеон III во вре­мя ав­ст­ро-прус­ской вой­ны 1866 года по­зво­лил Прус­сии раз­гро­мить ав­ст­рий­цев и тем са­мым соз­дал для стра­ны бо­лее зна­чи­тель­ную уг­ро­зу. Стре­мясь не до­пус­тить даль­ней­ше­го рос­та влия­ния Прус­сии, в ию­ле 1870 года без серь­ёз­ной под­го­тов­ки он на­чал вой­ну про­тив неё (смотри Фран­ко-прус­ская вой­на 1870-1871 годы). Со­кру­шительное по­ра­же­ние французской ар­мии под Се­да­ном 1.9.1870 года, ко­гда в плен по­пал сам им­пе­ра­тор, ста­ло пре­лю­ди­ей к ре­во­лю­ции в Па­ри­же, сверг­нув­шей 4.9.1870 года ре­жим Вто­рой им­пе­рии и про­воз­гла­сив­шей Тре­тью рес­пуб­ли­ку. По­сле под­пи­са­ния 26.2.1871 года пред­ва­рительного мир­но­го до­го­во­ра с Гер­ма­ни­ей низ­ло­жен­ный им­пе­ра­тор был ос­во­бо­ж­дён из пле­на и вы­ехал в Ве­ли­ко­бри­та­нию , ку­да ра­нее пе­ре­бра­лась его се­мья. Там он про­вёл по­след­ние ме­ся­цы жиз­ни. Умер по­сле 3 не­удач­ных опе­ра­ций на поч­ках. По­хо­ро­нен в аб­бат­ст­ве Святого Ми­хаи­ла в городе Фарн­бо­ро (Ве­ли­ко­бри­та­ния). В начале XXI века об­су­ж­да­ет­ся во­прос о пе­ре­но­се ос­тан­ков Наполеона III во Фран­цию.