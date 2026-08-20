НАПОЛЕОН III
НАПОЛЕОН III (Наполеон Шарль Луи Наполеон Бонапарт) - первый президент Французской Республики (1848-1852 годы), император французов (1852-1870 годы).
Сын Луи Бонапарта, короля Голландского королевства 1806-1810 годов, и Гортензии Богарне, дочери Жозефины де Богарне от первого брака. Племянник Наполеона I, двоюродный брат Наполеона II. После второго отречения Наполеона I (1815) вместе с матерью проживал в Швейцарии, Германии, затем в Италии. Получил образование в коллеже города Аугсбург и военной школе города Тун. По окончании учёбы служил в швейцарской армии, в 1834 году получил звание капитана артиллерии. Часто бывал в Италии, где сблизился с карбонариями, участвовал вместе с ними в 1831 году в военном походе на Рим. После его неудачи, благодаря просьбам матери и под предлогом болезни (заболел в Италии корью), получил разрешение на приезд в Париж (вопреки законам 1816, 1830 годов о запрете членам семьи Бонапартов находиться во Франции). После смерти в 1832 году Наполеона II стал главным претендентом на императорский престол от дома Бонапартов. Новый запрет на пребывание во Франции заставил его выехать в Швейцарию, где он продолжил службу в армии и начал писать политические и военно- теоретические труды. В октябре 1836 года предпринял попытку поднять восстание военного гарнизона города Страсбур против режима Июльской монархии, но потерпел неудачу. Был выслан в Северную Америку, где подрабатывал преподаванием французского языка, затем вернулся в Швейцарию, в октябре 1838 года выехал в Великобританию. Опубликовал здесь книгу «Наполеоновские идеи» («Les idées Napoléoniennes», 1839), в которой представил Наполеона I в качестве защитника идеалов Французской революции XVIII века и обосновал концепцию народной монархии с разделением властей и всеобщим избирательным правом. В августе 1840 года предпринял новую неудачную попытку военного переворота во Франции, был арестован и осуждён на пожизненное заключение в крепости Ам. В 1840-1846 годах написал ряд публицистических произведений, где выступил с критикой внутренней и внешней политики Луи Филиппа, а также работу «Угасание пауперизма» («Extinction du paupérisme», 1844). Вдохновляемый идеями К.А. де Рувруа Сен-Симона и Л. Блана, сформулировал в ней собственную социальную программу борьбы с бедностью путём создания больших аграрных хозяйств, поддерживаемых государством. Публикация этой книги принесла ему симпатии социалистов, он вступил в переписку с Бланом, Ж. Санд, П.Ж. Прудоном. В 1846 году бежал из заключения и поселился в Великобритании. После Революции 1848 года во Франции вернулся на родину и был избран в Учредительное собрание. С отменой закона против семьи Бонапартов (11.10.1848 года) баллотировался на пост президента республики. На выборах в декабре 1848 года одержал убедительную победу (получил голоса свыше 74% избирателей). С 20.12.1848 года по 2.12.1852 года президент Французской Республики. Нарастание разногласий с парламентом и желание продлить срок своих полномочий, ограниченный 4 годами, побудили его совершить государственный переворот. В ночь с 1 на 2 декабря 1851 года в Париж введены войска, оппозиционные политические и военные лидеры арестованы, парламент распущен, восстановлено всеобщее избирательное право для мужчин, ограниченное законом 31.5.1850 года. Итоги переворота были одобрены на плебисците 20-21.12.1851 года. В январе 1852 года инициировал внесение в конституцию изменений, предусматривавших передачу главных рычагов власти в руки президента, избиравшегося на 10 лет, назначавшего министров и членов Государственного совета. В ноябре 1852 года вынес на очередной плебисцит вопрос о восстановлении во Франции империи. Предложение получило одобрение 97% избирателей, принявших участие в голосовании. 2.12.1852 года он был провозглашён императором французов под именем Наполеона III. В январе 1853 года вступил в брак с испанской аристократкой Евгенией де Монтихо, графиней Теба. Европейские державы сразу же признали режим Второй империи. Россия последовала их примеру с некоторым опозданием, объяснявшимся нерасположением императора Николая I к восстановлению во Франции династии Бонапартов.
До 1860 года Наполеон III проводил достаточно жёсткий внутриполитический курс с целью подавить оппозицию. Большое влияние на него в это время оказывали консервативно-клерикальные круги. Упрочив свои позиции, он начал постепенную либерализацию режима Второй империи. Из тюрем были освобождены политические заключённые, эмигрировавшим за пределы Франции республиканцам предложено вернуться на родину при условии соблюдения ими политической лояльности. В 1861-1862 годах расширены права Сената и Законодательного корпуса, в 1868 году отменена предварительная цензура для прессы и разрешены политические собрания. Наполеон III был первым из европейских правителей, кто пытался проводить социальную политику, считая её важным условием национального согласия и процветания государства. По его инициативе были приняты меры по улучшению положения наиболее обездоленных слоёв населения: запрещена трудовая деятельность в выходные и праздничные дни (1851), учреждены примирительные советы для урегулирования трудовых конфликтов (1853), принят закон, предоставлявший рабочим право на забастовку (1864), и закон о равенстве свидетельских показаний работодателей и наёмных работников (1868). Предпринимались попытки организовать систему социального страхования и обеспечить максимально возможную занятость трудоспособного населения, в частности на общественных работах, как средство сокращения безработицы. За время правления Наполеона III заработная плата наёмных рабочих возросла на 45%. Система принятых при нём мер обеспечила Франции устойчивое экономическое развитие, превратив её в ведущую финансово-промышленную державу на континенте. Подлинный бум переживали такие отрасли промышленности, как металлургическая, текстильная и горнодобывающая. Во Франции была создана наиболее современная по тем временам банковская система, построена разветвлённая сеть железных дорог, общая протяжённость которых возросла с 3,5 тысяч км в 1851 году до 20 тысяч км к 1870 году. Значительной реконструкции подверглись Париж и другие крупные города страны. Признанием экономических и научно-технических достижений Франции в годы Второй империи стали Всемирные выставки в Париже 1855 и 1867 годах.
Главными целями внешней политики Наполеона III являлись ликвидация ограничений, наложенных на Францию Парижским миром 1815 года, и утверждение её ведущего положения в Европе и за её пределами. Победоносная для Наполеона III Крымская война 1853-1856 годов подняла престиж Франции, сблизив её с Великобританией и Сардинским королевством. Наполеон III поддерживал объединительные тенденции в Италии, но при условии сохранения в Риме светской власти пап. В «итальянской политике» он делал ставку на консерваторов, по существу тормозивших процесс объединения государств Апеннинского полуострова. Итальянские революционеры считали, что Наполеон III активно препятствует делу объединения их страны, и организовали 3 покушения на его жизнь (28.4.1855, 8.9.1855, 14.1.1858). Добившись победы в австро-итало-французской войне 1859 года, Наполеон III присоединил к Франции Ниццу и Савойю. Поддержка Францией Польского восстания 1863-1864 годов осложнила её отношения с Российской империей. В 1850-1860-х годах Наполеон III проводил активную колониальную политику в Китае (смотри Англо-франко-китайская война 1856-1860 годов), Японии (торговый договор 1868 года), Южном Вьетнаме (в 1858-1862 годах присоединён к французским колониальным владениям), Камбодже (в 1863 году установлен французский протекторат), Сирии (временная оккупация в 1860-1861 годах), Египте (строительство Суэцкого канала), Джибути (в 1862 году приобретена область Обок), Новой Каледонии (в 1853 году объявлена владением Франции), стал одним из инициаторов англо-франко-испанской интервенции в Мексику 1861-1867 годов. Гегемонистские устремления Наполеона III постепенно привели к дипломатической изоляции Франции в Европе.
Ошибочно считая главным соперником Франции на Европейском континенте Австрийскую империю, Наполеон III во время австро-прусской войны 1866 года позволил Пруссии разгромить австрийцев и тем самым создал для страны более значительную угрозу. Стремясь не допустить дальнейшего роста влияния Пруссии, в июле 1870 года без серьёзной подготовки он начал войну против неё (смотри Франко-прусская война 1870-1871 годы). Сокрушительное поражение французской армии под Седаном 1.9.1870 года, когда в плен попал сам император, стало прелюдией к революции в Париже, свергнувшей 4.9.1870 года режим Второй империи и провозгласившей Третью республику. После подписания 26.2.1871 года предварительного мирного договора с Германией низложенный император был освобождён из плена и выехал в Великобританию, куда ранее перебралась его семья. Там он провёл последние месяцы жизни. Умер после 3 неудачных операций на почках. Похоронен в аббатстве Святого Михаила в городе Фарнборо (Великобритания). В начале XXI века обсуждается вопрос о переносе останков Наполеона III во Францию.