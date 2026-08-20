НАПОЛЕОН II
НАПОЛЕОН II (Наполеон Франсуа Жозеф Шарль Бонапарт) - сын Наполеона I и Марии Луизы, внук австрийского императора Франца I (смотри Франц II).
В соответствии с законом от 17.2.1810 года при рождении получил титул короля Римского, что должно было подчеркнуть зависимость Папской области от Франции. Воспитывался при дворе графиней Монтескью. С приближением войск антифранцузской коалиции к Парижу в марте 1814 года вывезен в Рамбуйе, затем в Блуа. В апреле того же года Наполеон I, чтобы сохранить династию Бонапартов у власти, пытался отречься от престола в пользу сына. Однако эта попытка была безуспешной, т. к. победители были намерены восстановить на французском престоле Бурбонов. За Наполеоном II были признаны только наследственные права на Парму, Пьяченцу и Гвасталлу, обещанные Марии Луизе по договору 11.4.1814 года, заключённому в Фонтенбло. Наполеон II был отправлен в Вену, где воспитывался в австрийских традициях. В период «Ста дней» Наполеон I тщетно добивался приезда сына в Париж, а после поражения при Ватерлоо в 1815 года вторично отрёкся от престола в его пользу. Хотя обе палаты французского парламента условно признали Наполеона II императором, это признание не имело практических последствий и не помешало второй реставрации Бурбонов. С тех пор Наполеон II безвыездно проживал в Австрийской империи.
После того как державы-победительницы лишили его наследственных прав на Парму (1817), Франц I пожаловал ему титул герцога Рейхштадтского (22.7.1818 года). Наполеон II, рано обнаруживший интерес к военному делу, получил в Рейхштадте (ныне город Закупи, Чехия) превосходное воспитание и образование; в 1831 году получил звание подполковника. Его тщательно оберегали от влияния бонапартистов, приверженцев его отца. Умер от стремительно развившегося туберкулёза. Похоронен в императорском склепе Габсбургов в Вене, в 1940 году его останки перенесены в Дом инвалидов. Наполеону II посвящён ряд литературных произведений [поэма О.М. Бартелеми «Сын человека» («Le fils de l’homme», 1829), пьеса Э. Ростана «Орлёнок» («L’Aiglon», 1900)] и кинофильмов [«Наполеон II, Орлёнок» (1961), режиссер К. Буассоль].