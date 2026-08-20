НАПОЛЕОН II

НАПОЛЕОН II (Наполеон Франсуа Жозеф Шарль Бонапарт) - сын На­по­ле­о­на I и Ма­рии Луи­зы, внук австрийского императора Фран­ца I (смотри Франц II).

В со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном от 17.2.1810 года при ро­ж­де­нии по­лу­чил ти­тул ко­ро­ля Рим­ско­го, что долж­но бы­ло под­черк­нуть за­ви­си­мость Пап­ской об­лас­ти от Фран­ции. Вос­пи­ты­вал­ся при дво­ре гра­фи­ней Мон­те­скью. С при­бли­же­ни­ем войск ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции к Па­ри­жу в мар­те 1814 года вы­ве­зен в Рам­буйе, за­тем в Блуа. В ап­ре­ле то­го же го­да Напо­ле­он I, что­бы со­хра­нить ди­на­стию Бо­на­пар­тов у вла­сти, пы­тал­ся от­речь­ся от пре­сто­ла в поль­зу сы­на. Од­на­ко эта по­пыт­ка бы­ла без­ус­пеш­ной, т. к. по­бе­ди­те­ли бы­ли на­ме­ре­ны вос­ста­но­вить на французском пре­сто­ле Бур­бо­нов. За Наполеоном II бы­ли при­зна­ны толь­ко на­следственные пра­ва на Пар­му , Пья­чен­цу и Гва­стал­лу, обе­щан­ные Ма­рии Луи­зе по до­го­во­ру 11.4.1814 года, за­клю­чён­но­му в Фон­тенб­ло. Наполеон II был от­прав­лен в Ве­ну, где вос­пи­ты­вал­ся в австрийских тра­ди­ци­ях. В пе­ри­од «Ста дней» На­по­ле­он I тщет­но до­би­вал­ся при­ез­да сы­на в Па­риж, а по­сле по­ра­же­ния при Ва­тер­лоо в 1815 года вто­рич­но от­рёк­ся от пре­сто­ла в его поль­зу. Хо­тя обе па­ла­ты французского пар­ла­мен­та ус­лов­но при­зна­ли Наполеона II им­пе­ра­то­ром, это при­зна­ние не име­ло прак­тических по­след­ст­вий и не по­меша­ло вто­рой рес­тав­ра­ции Бур­бо­нов. С тех пор Наполеон II без­вы­езд­но про­жи­вал в Австрийской им­пе­рии.

По­сле то­го как дер­жа­вы-по­бе­ди­тель­ни­цы ли­ши­ли его на­следственных прав на Пар­му (1817), Франц I по­жа­ло­вал ему ти­тул гер­цо­га Рейх­штадт­ско­го (22.7.1818 года). Наполеон II, ра­но об­на­ру­жив­ший ин­те­рес к во­енному де­лу, по­лу­чил в Рейх­штад­те (ны­не город За­ку­пи, Че­хия) пре­вос­ход­ное вос­пи­та­ние и об­ра­зо­ва­ние; в 1831 году по­лу­чил зва­ние под­пол­ков­ни­ка. Его тща­тель­но обе­ре­га­ли от влия­ния бо­на­пар­ти­стов, при­вер­жен­цев его от­ца. Умер от стре­ми­тель­но раз­вив­ше­го­ся ту­бер­ку­лёза. По­хо­ро­нен в императорском скле­пе Габс­бур­гов в Ве­не, в 1940 году его ос­тан­ки пе­ре­не­се­ны в Дом ин­ва­ли­дов. Наполеону II по­свя­щён ряд литературных про­из­ве­де­ний [по­эма О.М. Бар­теле­ми «Сын че­ло­ве­ка» («Le fils de l’homme», 1829), пье­са Э. Рос­та­на «Ор­лё­нок» («L’Aiglon», 1900)] и ки­но­филь­мов [«На­по­ле­он II, Ор­лё­нок» (1961), режиссер К. Бу­ас­соль].