Наполео́н I

Наполео́н I (Наполеон Бонапарт; фр. Napoléon Bonaparte) (15.08.1769, Аяччо, о. Корсика — 03.05.1821, Лонгвуд, о. Св. Елены) — французский государственный деятель и полководец. Потомок обедневшего дворянского рода. В 1779–1784 учился в военном коллеже Бриенна, в 1784–1785 — в Военной школе Парижа. В 1789 поддержал Французскую революцию XVIII в. В феврале 1793 участвовал в военной экспедиции на о. Сардиния. В сентябре—декабре 1793 отличился при взятии занятого англичанами Тулона, за что получил звание бригадного генерала. Успешно командуя артиллерией при подавлении Ван­демьерского мятежа (5 октября 1795), заслужил чин дивизионного генерала и командование Итальянской армией. 9 марта 1796 вступил в брак с Ж. Богарне . В ходе Итальянского похода Бонапарта 1796–1797 вынудил Пьемонт, Папское государство и Австрию подписать мир с Французской Республикой и положил конец 1‑й антифранцузской коалиции. Отправившись в Египетскую экспедицию 1798–1801 , спровоцировал создание 2‑й антифранцузской коалиции. В Египте Н. I разгромил мамлюков при Пирамидах (21 июля 1798), занял Каир и в течение полугода подчинил себе всю страну. Весной 1799 вторгся в Палестину, где вместе с Ж. Б. Клебером разбил турок при Мон-­Таборе (16 мая 1799). Потерпев неудачу при осаде Аккры, отступил в Египет. 25 июля 1799 разгромил турок при Абукире, а 23 августа 1799 тайно покинул Египет и отправился «спасать Францию». В Париже Н. I произвел военный переворот (9–10 ноября 1799) и установил режим Консульства , являвшийся де-факто его единоличной диктатурой. 14 июня 1800 разбил австрийцев при Маренго. В 1801 заключил мир с Австрией, в 1802 — с Великобританией, покончив со 2‑й антифранцузской коалицией. 4 августа 1802 провозглашен пожизненным Первым консулом, 18 мая 1804 — императором французов. Восстановил дворянские титулы, рабовладение в колониях, католицизм как государственную религию, но сохранил основные социально-­экономические результаты революции и законодательно закрепил их в Гражданском кодексе Наполеона (1807). В 1803 возобновил вой­ну с Великобританией. С образованием в 1805 3‑й антифранцузской коалиции Н. I во главе Великой армии заставил капитулировать австрийскую армию в Ульме (20 октября 1805), а затем разгромил соединенные силы России и Австрии при Аустерлице (2 декабря 1805). После создания в 1806 4‑й антифранцузской коалиции Н. I разбил пруссаков при Иене и Ауэрштедте (14 октября 1806). Вступив в Берлин, издал 21 ноября 1806 декрет о Континентальной блокаде Великобритании. В сражении под Прейсиш-­Эйлау (6 февраля 1807) не смог победить русскую армию, но 14 июня 1807 разбил ее при Фридланде и принудил Россию к миру. 7 июля 1807 Н. I подписал с Александром I Тильзитский мир, по которому Россия признала завоевания Н. I и стала его союзницей. 27 октября 1807 Н. I заключил в Фонтенбло договор с Испанией о разделе Португалии. Воспользовавшись ссорой между испанскими Бурбонами, Н. I заставил Карла IV и его наследника Фердинанда отречься от престола и 4 июня 1808 провозгласил королем Испании своего брата Жозефа, что вызвало в Испании общенациональное восстание. В ноябре-декабре 1808 Н. I возглавил поход в Испанию и, разгромив испанские вой­ска, занял Мадрид. С образованием 5‑й антифранцузской коалиции и началом Австро-­французской вой­ны 1809 Н. I разбил австрийцев при Абенсберге и Экмюле (19–22 мая 1809). Потерпев неудачу при Асперне и Эсслинге (21–22 мая 1809), Н. I одержал решающую победу при Ваграме (5–6 июля 1809) и принудил Австрию к миру. 15 декабря 1809 Н. I развелся с бездетной Ж. Богарне и женился на дочери Франца I Марии Луизе. Обвинив Александра I в нарушении Континентальной блокады, Н. I 24 июня 1812 вторгся в Россию. 7 сентября 1812 состоялось сражение при Бородино, в ходе которого французы понесли тяжелые потери, но смогли лишь оттеснить русских с их позиций. 14 сентября 1812 Н. I вступил в Москву. Московский пожар и повальное мародерство ослабили боеспособность Великой армии. Н. I оставил ее 19 октября 1812, двинувшись на Калугу, но после сражения под Малоярославцем (24 октября 1812) вынужден был свернуть на уже разоренную Старую Смоленскую дорогу. Рано наступившие холода, трудности снабжения и стычки с русскими вой­сками нанесли серьезный ущерб Великой армии. После сражений под Красным (16–18 ноября 1812) и на Березине (26–28 ноября 1812) она фактически перестала существовать. 5 декабря 1812 Н. I передал командование И. Мюрату и отбыл во Францию. Зимой 1812/1813 он мобилизовал до 500 тыс. новых солдат для вой­ны против 6‑й антифранцузской коалиции. Он одержал над ней победы при Люцене (2 мая 1813), Бауцене (20 мая 1813) и Дрездене (27 августа 1813), но был разгромлен в «битве народов» при Лейпциге (16–19 октября 1813). В кампанию 1814 на территории Франции Н. I выиграл сражения при Бриенне (29 января 1814), Шампобере (10 февраля 1814), Монмирайе (11 февраля 1814), Монтеро (18 февраля 1814), Реймсе (13 марта 1814), но после вступления неприятеля в Париж подписал по требованию своих маршалов 4 апреля 1814 в Фонтенбло отречение от престола. Победители предоставили ему в управление о. Эльба. Узнав об организованном в Париже антиправительственном заговоре против Людовика XVIII, Н. I 1 марта 1815 высадился с 1 тыс. солдат во Франции и направился к Парижу. Высланные против него вой­ска перешли на его сторону. 20 марта 1815 Н. I вступил в Париж и восстановил империю в форме конституционной монархии. В кампании против 7‑й антифранцузской коалиции Н. I 16 июня 1815 победил пруссаков у Линьи, но 18 июня 1815 потерпел поражение от англо-­прусских вой­ск при Ватерлоо. 22 июня 1815 он снова отрекся от престола и был сослан на о. Св. Елены, где и умер. В 1840 его прах был перевезен в Париж и погребен в соборе Дома Инвалидов.

Соч. : Избранные произведения. Т. 1. М., 1941; Oeuvres littéraires et écrits militaires. 3 vols. Paris, 2001; Correspondance générale de Napoléon Bonaparte. 15 vols. Paris, 2003–2018; Военное искусство. Опыт победоносных кампаний. М., 2009; Максимы и мысли узника Святой Елены. СПб., 2007.

Лит. : Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1971; Тюлар Ж. Наполеон, или Миф о «спасителе» / Пер. с фр. М., 1998; Boudon J.-O. L’époque de Bonaparte. Paris, 2009; Gueniffey P. Bonaparte: 1769–1802. Paris, 2016; Lentz Th. Napoléon et la France. Paris, 2015; Idem . Napoléon: Dictionnaire Historique. Paris, 2020; Земцов В. Н . Наполеон в 1812 году: хроника. М., 2022. А. В. Чудинов.