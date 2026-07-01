НАПАТА
НАПАТА -
1) Старейший административный и политический центр древнего Судана, близ плато Баркаль (Гебель-Баркал; др.-егип. Джу-Уаб, буквально - Чистая гора), у 4-го порога реки Нил. В VIII-VI веках до н. э. столица Куша. Точное местоположение Напаты не установлено. Считается, что город располагался вблизи баркальского храмового комплекса - крупнейшего религиозного центра Куша (обнаружены около 15 храмов, 3 дворца и 2 группы царских пирамид), поскольку главный храм святилища был посвящён богу Амону Напатскому. При этом некоторые исследователи отождествляют Напату с баркальским комплексом (хотя археологические раскопки, ведущиеся с конца XIX века, следов поселения там не выявили). Другие предполагают, что Напата находилась на месте одного из окрестных современных населённых пунктов (Карейма возле Баркала, либо Мерави на восточном берегу Нила, либо Санам-Абу-Дом на западном берегу).
Основа исторических сведений о Напате - письменные свидетельства. Первое упоминание - в двух тождественных надписях (Амадская и Элефантинская стелы) египетского фараона Аменхотепа II, сообщающих, что «на стене Напаты» египтяне (видимо, для устрашения местного населения) вывесили тело одного из семи сирийских «вождей», которых фараон самолично принёс в жертву Амону по возвращении из «азиатского» похода.
В письменных памятниках независимого Кушитского царства Напата упоминается в связи с коронацией правителей (хотя обычно речь идёт о баркальском храме Амона Напатского) и, видимо, представлена как царская резиденция и ранняя столица страны. Около VI века до н. э. при неясных обстоятельствах столица из Напаты переместилась в прежде провинциальный город Мероэ. Причиной могло стать либо столкновение царя Аспелты (начало VI века до н. э.) со священнослужителями храма Амона Напатского, либо внутридинастическая борьба за власть или иноземное вторжение (преобладает мнение, что Напату разорили войска фараона Псамметиха II, вторгшиеся в Куш в 593 году до н. э.). Перенос политического центра из Напаты далеко на юг привёл к ослаблению египетского влияния на Куш и к постепенному сложению синкретической «мероитской» культуры. При этом Напата долго оставалась важнейшим культовым центром древнего Судана. По одной гипотезе, на некоторое время там даже возникла параллельная царская династия, к представителям которой, возможно, принадлежали пирамиды в некрополе возле Чистой горы.
В конце I века до н. э. Напат, согласно Страбону, служила одной из резиденций царицы «эфиопов» и в ходе короткой войны Куша с римским Египтом в 25/24 годах до н. э. была захвачена войсками египетского префекта Гая Петрония, которые разрушили город до основания, угнав жителей в рабство. Возможно, всё это и объясняет трудности современного обнаружения Напаты (хотя установлено, что храмы баркальского святилища Амона Напатского, а также царский некрополь у Чистой горы были действующими ещё в первые века н. э.). Город, если и уцелел, то совершенно утратил прежнее значение. Упоминания о Напате гипотетически усматриваются в нескольких надписях III-V веков на мероитском языке, но это толкование нуждается в подтверждении.
2) В научной литературе определения «Напата» и «Напатское царство» иногда употребляются расширительно, обозначая весь начальный период истории Кушитского царства (примерно VIII-VI века до н. э.), в продолжение которого Напата была столицей древнего Судана (ср. Мероэ и Мероитское царство как обозначения позднейшего периода).