НАПАТА

НАПАТА -

1) Старейший административный и политический центр древнего Судана, близ плато Баркаль (Ге­бель-Бар­кал; др.-егип. Джу-Уаб, буквально - Чис­тая го­ра), у 4-го по­ро­га реки Нил. В VIII-VI веках до н. э. сто­ли­ца Ку­ша. Точ­ное ме­сто­по­ло­же­ние Напаты не ус­та­нов­ле­но. Счи­та­ет­ся, что го­род рас­по­ла­гал­ся вбли­зи бар­каль­ско­го хра­мо­во­го ком­плек­са - круп­ней­ше­го ре­лигиозного цен­тра Ку­ша (об­на­ру­же­ны около 15 хра­мов, 3 двор­ца и 2 груп­пы цар­ских пи­ра­мид), по­сколь­ку главный храм свя­ти­ли­ща был по­свя­щён бо­гу Амо­ну На­пат­ско­му. При этом не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли ото­жде­ст­в­ля­ют Напату с бар­каль­ским ком­плек­сом (хо­тя ар­хео­ло­гические рас­коп­ки, ве­ду­щие­ся с конца XIX века, сле­дов по­се­ле­ния там не вы­яви­ли). Дру­гие пред­по­ла­га­ют, что Напата на­хо­ди­лась на мес­те од­но­го из ок­ре­ст­ных современных на­се­лён­ных пунк­тов (Ка­рей­ма воз­ле Бар­ка­ла, ли­бо Ме­ра­ви на восточном бе­ре­гу Ни­ла, ли­бо Са­нам-Абу-Дом на западном бе­ре­гу).

Ос­но­ва ис­то­рических све­де­ний о Напате - письменные сви­де­тель­ст­ва. Пер­вое упо­ми­на­ние - в двух то­ж­де­ст­вен­ных над­пи­сях (Амад­ская и Эле­фан­тин­ская сте­лы) египетского фа­рао­на Амен­хо­те­па II, со­об­щаю­щих, что «на сте­не Напаты» егип­тя­не (ви­ди­мо, для уст­ра­ше­ния ме­ст­но­го на­се­ле­ния) вы­ве­си­ли те­ло од­но­го из се­ми си­рий­ских «во­ж­дей», ко­то­рых фа­ра­он са­мо­лич­но при­нёс в жерт­ву Амо­ну по воз­вра­ще­нии из «ази­ат­ско­го» по­хо­да.

В письменных па­мят­ни­ках не­за­ви­си­мо­го Ку­шит­ско­го цар­ст­ва Напата упо­ми­на­ет­ся в свя­зи с ко­ро­на­ци­ей пра­ви­те­лей (хо­тя обыч­но речь идёт о бар­каль­ском хра­ме Амо­на На­пат­ско­го) и, ви­ди­мо, пред­став­ле­на как цар­ская ре­зи­ден­ция и ран­няя сто­ли­ца стра­ны. Около VI века до н. э. при не­яс­ных об­стоя­тель­ст­вах сто­ли­ца из Напаты пе­ре­мес­ти­лась в пре­ж­де про­вин­ци­аль­ный город Ме­роэ. При­чи­ной мог­ло стать ли­бо столк­но­ве­ние ца­ря Ас­пел­ты (начало VI века до н. э.) со свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми хра­ма Амо­на На­пат­ско­го, ли­бо внут­ри­ди­на­сти­че­ская борь­ба за власть или ино­земное втор­же­ние (пре­об­ла­да­ет мне­ние, что Напату ра­зо­ри­ли вой­ска фа­рао­на Псам­ме­ти­ха II, вторг­шие­ся в Куш в 593 году до н. э.). Пе­ре­нос по­ли­тического цен­тра из Напаты да­ле­ко на юг при­вёл к ос­лаб­ле­нию египетского влия­ния на Куш и к по­сте­пен­но­му сло­же­нию син­кре­тической «ме­ро­ит­ской» куль­ту­ры. При этом Напата дол­го ос­та­ва­лась важ­ней­шим куль­то­вым цен­тром древ­не­го Су­да­на. По од­ной ги­по­те­зе, на не­ко­то­рое вре­мя там да­же воз­ник­ла па­рал­лель­ная цар­ская ди­на­стия, к пред­ста­ви­те­лям ко­то­рой, воз­мож­но, при­над­ле­жа­ли пи­ра­ми­ды в нек­ро­по­ле воз­ле Чис­той го­ры.

В конце I века до н. э. Напат, со­глас­но Стра­бо­ну, слу­жи­ла од­ной из ре­зи­ден­ций ца­ри­цы «эфио­пов» и в хо­де ко­рот­кой вой­ны Ку­ша с римским Егип­том в 25/24 годах до н. э. бы­ла за­хва­че­на вой­ска­ми египетского пре­фек­та Гая Пе­тро­ния, ко­то­рые раз­ру­ши­ли го­род до ос­но­ва­ния, уг­нав жи­те­лей в раб­ст­во. Воз­мож­но, всё это и объ­яс­ня­ет труд­но­сти современного об­на­ру­же­ния Напаты (хо­тя ус­та­нов­ле­но, что хра­мы бар­каль­ско­го свя­ти­ли­ща Амо­на На­пат­ско­го, а так­же цар­ский нек­ро­поль у Чис­той го­ры бы­ли дей­ст­вую­щи­ми ещё в пер­вые ве­ка н. э.). Го­род, ес­ли и уце­лел, то со­вер­шен­но ут­ра­тил преж­нее зна­че­ние. Упо­ми­на­ния о Напате ги­по­те­ти­че­ски ус­мат­ри­ва­ют­ся в не­сколь­ких над­пи­сях III-V веков на ме­ро­ит­ском язы­ке , но это тол­ко­ва­ние ну­ж­да­ет­ся в под­твер­жде­нии.

2) В на­учной литературе оп­ре­де­ле­ния «На­па­та» и «На­пат­ское цар­ст­во» ино­гда упот­реб­ля­ют­ся рас­ши­ри­тель­но, обо­зна­чая весь на­чаль­ный пе­ри­од ис­то­рии Ку­шит­ско­го цар­ст­ва (при­мер­но VIII-VI века до н. э.), в про­дол­же­ние ко­то­ро­го Напата бы­ла сто­ли­цей древ­не­го Су­да­на (ср. Ме­роэ и Ме­ро­ит­ское цар­ст­во как обо­зна­че­ния позд­ней­ше­го пе­рио­да).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)