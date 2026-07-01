НАОРОДЖИ ДАДАБХАИ
НАОРОДЖИ ДАДАБХАИ - государственный и политический деятель Индии, либерал-реформатор.
Из семьи, принадлежавшей к общине зороастрийцев (парсов). Окончил Элфинстонский колледж в Бомбее. В 1854 году первым среди индийцев получил должность профессора в этом же колледже. Пропагандировал идею реформы зороастризма и его возвращения к «первоначальной простоте». Руководил несколькими культурно-просветительскими клубами. В 1866 году основал в Лондоне Ост-Индскую ассоциацию, на заседаниях которой прочитал цикл лекций об обнищании Индии в результате утечки богатств в метрополию. В 1874 году премьер-министр индийского княжества Барода, оставил должность из-за разногласий с британским резидентом. В 1875 и 1883 годах член бомбейской муниципальной корпорации. В 1885 году член законодательного совета Бомбея. В 1885 году один из создателей Индийского национального конгресса (ИНК), в дальнейшем лидер его умеренного крыла. Председатель ИНК в 1886, 1893 и 1906 годах. В 1892-1895 годах стал первым индийским депутатом Палаты общин британского парламента от Либеральной партии. Ратовал за предоставление Индии самоуправления в составе Британской империи, за расширение представительства индийцев в совещательных органах и в системе индийской гражданской службы, а также за уравнивание в правах индийцев и англичан. Сторонник протекционистской политики в отношении индийской промышленности и снижения налогов. Инициировал открытие в Индии первых школ для девочек.