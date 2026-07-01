НАОРОДЖИ ДАДАБХАИ

НАОРОДЖИ ДАДАБХАИ - государственный и политический деятель Индии, либерал-реформатор.

Из се­мьи, при­над­ле­жав­шей к об­щи­не зо­роа­ст­рий­цев (пар­сов). Окон­чил Эл­фин­стон­ский кол­ледж в Бом­бее. В 1854 году пер­вым сре­ди ин­дий­цев по­лу­чил долж­ность про­фес­со­ра в этом же кол­лед­же. Про­па­ган­ди­ро­вал идею ре­фор­мы зо­роа­ст­риз­ма и его воз­вра­ще­ния к «пер­во­на­чаль­ной про­сто­те». Ру­ко­во­дил не­сколь­ки­ми куль­тур­но-про­све­ти­тель­ски­ми клу­ба­ми. В 1866 году ос­но­вал в Лон­до­не Ост-Инд­скую ас­со­циа­цию, на за­се­да­ни­ях ко­то­рой про­чи­тал цикл лек­ций об об­ни­ща­нии Ин­дии в ре­зуль­та­те утеч­ки бо­гатств в мет­ро­по­лию. В 1874 году пре­мьер-ми­нистр индийского княжества Ба­ро­да, ос­та­вил долж­ность из-за раз­но­гла­сий с британским ре­зи­ден­том. В 1875 и 1883 годах член бом­бей­ской му­ни­ци­паль­ной кор­по­ра­ции. В 1885 году член за­ко­но­дательного со­ве­та Бом­бея. В 1885 году один из соз­да­те­лей Ин­дий­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са (ИНК) , в даль­ней­шем ли­дер его уме­рен­но­го кры­ла. Пред­се­да­тель ИНК в 1886, 1893 и 1906 годах. В 1892-1895 годах стал пер­вым индийским де­пу­та­том Па­ла­ты об­щин британского пар­ла­мен­та от Ли­бе­раль­ной пар­тии . Ра­то­вал за пре­дос­тав­ле­ние Ин­дии са­мо­управ­ле­ния в со­ста­ве Британской им­пе­рии, за рас­ши­ре­ние пред­ста­ви­тель­ст­ва ин­дий­цев в со­ве­щательных ор­га­нах и в сис­те­ме ин­дий­ской гра­ж­дан­ской служ­бы, а так­же за урав­ни­ва­ние в пра­вах ин­дий­цев и анг­ли­чан. Сто­рон­ник про­тек­цио­ни­ст­ской по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии индийской промышленности и сни­же­ния на­ло­гов. Ини­ции­ро­вал от­кры­тие в Ин­дии пер­вых школ для де­во­чек.