Наоро́джи, Дадабхаи

Наоро́джи, Дадабхаи (04.09.1825, Бомбей — 01.06.1917, там же) — просветитель, общественный и политический деятель Индии. Родился в небогатой семье парсов из Гуджарата. В 1845 окончил институт Элфинстона, где сделал блестящую академическую карьеру. В 1850 получил должность профессора математики и натурфилософии.

Уже в институте занимался общественной деятельностью. Выступал за развитие женского образования, разрешение на повторное замужество вдов и запрет детских браков. Способствовал созданию Бомбейской ассоциации — первой площадки для дискуссий о политическом развитии и реформах в Индии. В рамках общины парсов стремился очистить зороастризм от влияния ислама и индуизма.

Переехав в Великобританию в 1855, продолжил заниматься общественной и политической деятельностью. Был инициатором создания 24 марта 1865 Лондонского Индийского общества, членами которого могли стать только выходцы из Индии или Цейлона. В 1866 его преемницей под председательством Н. стала Ост-­Индская ассоциация, куда входили известные британские политики, государственные деятели и бывшие губернаторы индийских провинций. В сентябре 1874 Н. принял предложение стать диваном (главным министром) княжества Барода, но из-за разногласий с махараджей в январе 1875 вышел в отставку.

В 1882 основал газету «Голос Индии», издававшуюся в Бомбее на английском языке. В 1885 участвовал в основании Ассоциации Бомбейского президентства и Индийского Национального Конгресса (ИНК). В 1886, 1893, 1906 избирался председателем сессий ИНК. В ИНК требовал обеспечить большее представительство индийцев в законодательных органах Индии, разделить судебную и исполнительную власть, создать королевскую комиссию для контроля индийского бюджета и снизить налоговое бремя. Тем не менее приветствовал европейскую систему образования, законодательство и строительство железных дорог. Осуждал радикальное крыло ИНК и выступал за сотрудничество с Великобританией в сфере реформ. В 1892–1895 Н. был первым индийцем, выбранным членом английского парламента (от Либеральной партии).

В конце жизни стал ратовать за самоуправление Индии. Скончался за два месяца до того, как англичане подготовили проект конституционных реформ, за которые он боролся.

Лит.: Bakshi S. R. Dadabhai Naoroji: The Grand Old Man . London, 1991; Bannerjea D. N. India’s Nation Builders . Redditch, 2008. Е. В. Смирнова.