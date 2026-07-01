НАНТСКИЙ ЭДИКТ 1598
НАНТСКИЙ ЭДИКТ 1598 года - закон, подписанный французским королём Генрихом IV 13 августа 1598 года в городе Нант; завершил Религиозные (гугенотские) войны во Франции.
Нантский эдикт явился первой попыткой создания своего рода декларации прав подданных французской монархии независимо от их конфессиональной принадлежности. Издав Нантский эдикт, Генрих IV продолжил политику религиозного примирения, которую безуспешно пытались вести последние короли из династии Валуа (эдикты Карла IX, Генриха III и др.). Нантский эдикт объявлял официальной религией католицизм, возвращал католической церкви конфискованные за время войны земли, но вместе с тем предоставлял французским гугенотам свободу вероисповедания. В Нантском эдикте декларировались права протестантов на распоряжение имуществом, образование, суд, медицинская помощь, занятие государственных должностей. В то же время Нантский эдикт ограничивал возможности отправления культа протестантами: в крупных городах, епископских резиденциях и их окрестностях (Париж, Тулуза, Дижон, Реймс, Шартр и др.) богослужение было запрещено, причём специально оговаривалось, что под «окрестностью» понимается территория от 2 до 5 лье. На протестантов налагалось обязательство выплачивать десятину в пользу галликанской церкви (смотри Галликанство), не работать во время католических праздников; служители протестантских церквей (как и католич. духовенство) освобождались от несения военной службы и тальи. Для судебных разбирательств по делам представителей реформированной религии создавались специальной палаты при парламентах в Париже, Тулузе, Бордо и Гренобле, состоявшие наполовину из протестантов. Согласно Нантскому эдикту, в городах, где было разрешено отправление культа, позволялось открывать протестантские школы и академии (Монтобан, Седан, Ним и др.). Важной частью эдикта стали секретные статьи, предусматривавшие сохранение за гугенотами занимаемых ими со времён религиозных войн городов-крепостей и укреплённых мест (Ла-Рошель, Монтобан, Монпелье, Ним, Ньор и др.), многие из которых являлись портами. Это право жаловалось на 8 лет с возможностью продления.
Нантский эдикт встретил резкую оппозицию со стороны рим. курии, католич. духовенства и парламентов, которые затянули его регистрацию на несколько десятилетий. Парижский парламент зарегистрировал Нантский эдикт только после смены президента в 1599 годду, Руанский парламент - в 1610 году. Нантский эдикт не удовлетворил также гугенотов, считавших уступки со стороны королевской власти недостаточными. Однако на некоторое время Нантский эдикт обеспечил внутриполитическую стабильность во Франции.
При Людовике XIII началось наступление на даровавшиеся Нантским эдиктом права гугенотов. Эдиктом в Але (28.6.1629 года) отменялись секретные статьи: при сохранении свободы вероисповедания протестантам запрещалось владеть городами-крепостями. Людовик XIV окончательно отменил Нантский эдикт (эдикт Фонтенбло от 18.10.1685 года), многие гугеноты покинули Францию.
Исторические источники:
Isambert F. Recueil général des anciennes lois françaises. P., 1828. Vol. 15;
Нантский эдикт / Перевод С.Л. Плешковой // Плешкова С.Л. Французская реформация. М., 1993;
L’Е́dit de Nantes / Éd.J. Garrison. Biarritz, 1997.