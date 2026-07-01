НАНТСКИЙ ЭДИКТ 1598

НАНТСКИЙ ЭДИКТ 1598 года - закон, подписанный французским королём Генрихом IV 13 августа 1598 года в городе Нант; за­вер­шил Ре­ли­ги­оз­ные (гу­ге­нот­ские) вой­ны во Фран­ции .

Нантский эдикт явил­ся пер­вой по­пыт­кой соз­да­ния сво­его ро­да дек­ла­ра­ции прав под­дан­ных французской мо­нар­хии не­за­ви­си­мо от их кон­фес­сио­наль­ной при­над­леж­но­сти. Из­дав Нантский эдикт, Ген­рих IV про­дол­жил по­ли­ти­ку ре­лигиозного при­ми­ре­ния, ко­то­рую без­ус­пеш­но пы­та­лись вес­ти по­след­ние ко­ро­ли из ди­на­стии Ва­луа (эдик­ты Кар­ла IX, Ген­ри­ха III и др.). Нантский эдикт объ­яв­лял официальной ре­ли­ги­ей ка­то­ли­цизм, воз­вра­щал ка­то­лической церк­ви кон­фи­ско­ван­ные за вре­мя вой­ны зем­ли, но вме­сте с тем пре­дос­тав­лял французским гу­ге­но­там сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния. В Нантском эдикте дек­ла­ри­ро­ва­лись пра­ва про­тес­тан­тов на рас­по­ря­же­ние иму­ще­ст­вом, об­ра­зо­ва­ние, суд, медицинская по­мощь, за­ня­тие государственных долж­но­стей. В то же вре­мя Нантский эдикт ог­ра­ни­чи­вал воз­мож­но­сти от­прав­ле­ния куль­та про­тес­тан­та­ми : в круп­ных го­ро­дах, епи­скоп­ских ре­зи­ден­ци­ях и их ок­ре­ст­но­стях (Па­риж, Ту­лу­за, Ди­жон, Реймс, Шартр и др.) бо­го­слу­же­ние бы­ло за­пре­ще­но, при­чём спе­ци­аль­но ого­ва­ри­ва­лось, что под «ок­ре­ст­но­стью» по­ни­ма­ет­ся тер­ри­то­рия от 2 до 5 лье. На про­тес­тан­тов на­ла­га­лось обя­за­тель­ст­во вы­пла­чи­вать де­ся­ти­ну в поль­зу гал­ли­кан­ской церк­ви (смотри Гал­ли­кан­ст­во), не ра­бо­тать во вре­мя ка­то­лических празд­ни­ков; слу­жи­тели про­тес­тант­ских церк­вей (как и ка­то­лич. ду­хо­вен­ст­во) ос­во­бо­ж­да­лись от не­се­ния во­енной служ­бы и та­льи. Для су­деб­ных раз­би­ра­тельств по де­лам пред­ста­ви­те­лей ре­фор­ми­ро­ван­ной ре­ли­гии соз­да­ва­лись специальной па­ла­ты при пар­ла­мен­тах в Па­ри­же, Ту­лу­зе, Бор­до и Гре­ноб­ле, со­сто­яв­шие на­по­ло­ви­ну из про­тес­тан­тов. Со­глас­но Нантскому эдикту, в го­ро­дах, где бы­ло раз­ре­ше­но от­прав­ле­ние куль­та, по­зво­ля­лось от­кры­вать про­тес­тант­ские шко­лы и ака­де­мии (Мон­то­бан, Се­дан, Ним и др.). Важ­ной ча­стью эдик­та ста­ли сек­рет­ные ста­тьи, пре­ду­смат­ри­вав­шие со­хра­не­ние за гу­ге­но­та­ми за­ни­мае­мых ими со вре­мён ре­лигиозных войн го­ро­дов-кре­по­стей и ук­ре­п­лён­ных мест ( Ла-Ро­шель , Мон­то­бан, Мон­пе­лье, Ним, Ньор и др.), мно­гие из ко­то­рых яв­ля­лись пор­та­ми. Это пра­во жа­ло­ва­лось на 8 лет с воз­мож­но­стью про­дле­ния.

Нантский эдикт встре­тил рез­кую оп­по­зи­цию со сто­ро­ны рим. ку­рии, ка­то­лич. ду­хо­вен­ст­ва и пар­ла­мен­тов, ко­то­рые за­тя­ну­ли его ре­ги­ст­ра­цию на несколько де­ся­ти­ле­тий. Па­риж­ский пар­ла­мент за­ре­ги­ст­ри­ро­вал Нантский эдикт толь­ко по­сле сме­ны пре­зи­ден­та в 1599 годду, Ру­ан­ский пар­ла­мент - в 1610 году. Нантский эдикт не удов­ле­тво­рил так­же гу­ге­но­тов, счи­тав­ших ус­туп­ки со сто­ро­ны ко­ро­лев­ской вла­сти не­дос­та­точ­ны­ми. Од­на­ко на не­ко­то­рое вре­мя Нантский эдикт обес­пе­чил внут­ри­по­ли­тическую ста­биль­ность во Фран­ции.

При Лю­до­ви­ке XIII на­ча­лось на­сту­п­ле­ние на да­ро­вав­шие­ся Нантским эдиктом пра­ва гу­ге­но­тов. Эдик­том в Але (28.6.1629 года) от­ме­ня­лись сек­рет­ные ста­тьи: при со­хра­не­нии сво­бо­ды ве­ро­ис­по­ве­да­ния про­тес­тан­там за­пре­ща­лось вла­деть го­ро­да­ми-кре­по­стя­ми. Лю­до­вик XIV окон­ча­тель­но от­ме­нил Нантский эдикт (эдикт Фон­тенб­ло от 18.10.1685 года), многие гу­ге­но­ты по­ки­ну­ли Фран­цию.

Исторические ис­точники:

Isambert F. Recueil général des an­cien­nes lois françaises. P., 1828. Vol. 15;

Нант­ский эдикт / Перевод С.Л. Плеш­ко­вой // Плеш­ко­ва С.Л. Фран­цуз­ская ре­фор­ма­ция. М., 1993;

L’Е́dit de Nantes / Éd.J. Garrison. Biar­ritz, 1997.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)