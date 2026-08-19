НАНТСКИЙ ЭДИКТ

НА́НТСКИЙ ЭДИ́КТ (фр. Édit de Nantes) - королевский акт, подписанный Генрихом IV в г. Нанте 30 апреля 1598 г., завершивший период Религиозных войн католиков и гугенотов во Франции (1559-1598).

Документ был составлен по образцу предшествующих эдиктов об умиротворении (начиная с Амбуазского 1560 г.), которые были дополнены содержательно, с уточнением формулировок отдельных статей. Так, в преамбуле выражалась надежда на то, что во Франции в будущем восторжествует единое вероучение. Третья и пятая статьи полностью восстанавливали права католической церкви во Франции, предполагающие в том числе возвращение утраченного в годы войны церковного имущества и восстановление богослужения там, где оно было запрещено. Гугенотский культ можно было отправлять только в тех местах, которые были закреплены миротворческими эдиктами и договорами в Пуатье, Нераке и Флеи (1577-80), в одном или двух городах каждого административного округа – бальяжа или сенешальства, за исключением городов с епископскими и архиепископскими кафедрами, а также в тех местах, где существовали протестантские общины в 1596-97 гг. Во владениях кальвинистов (замках и домах) также разрешалось богослужение, при условии, что речь идет о членах семьи и челяди (не более 30 чел.), и о владениях, которые не подпадают под юрисдикцию католических сеньоров. В Париже, равно как на прилегающих территориях (не ближе 5 лье – ок. 20 км.) протестантский культ был запрещен.

Вместе с тем гугенотам дозволялось занимать любые должности государственной (королевской) службы, и обращаться с судебными исками в специально созданную «Палату эдикта» Парижского парламента , где присутствовал смешанный состав судей. Подобные палаты были учреждены также в провинциальных парламентах. Гугеноты получали право и на собственные кладбища. Была объявлена амнистия в отношении всех, кто преследовался за религиозные убеждения.

Помимо основного текста, 56 дополнительных статей носили закрытый характер. В числе прочего протестантам разрешалось иметь свои консистории, собирать церковные представительства – синоды, которые, однако, должны были получать на это королевское разрешение. Специальные бреве подтверждали право гугенотов в течение восьми лет обладать 150-ю крепостями и укрепленными замками, половина из которых могла иметь вооруженные гарнизоны. Король брал на себя обязанность также содержать гугенотских пасторов и губернаторов гугенотских крепостей.

Нантский эдикт вызвал противодействие со стороны папы, отказавшегося его признавать, а также провинциальных парламентов, регистрирующих королевские эдикты. Последним его зарегистрировал Руанский парламент в 1609 г. Постепенно положения Нантского эдикта утрачивали силу: в 1628 г. после падения Ла Рошели исчезли гугенотские укрепленные места. В 1685 г. Людовик XIV отменил Нантский эдикт полностью.

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Текст Нантского эдикта

Автор статьи: Шишкин В.В.