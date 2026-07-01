НАНТЕР

НАНТЕР - го­род во Фран­ции, в ре­гио­не Иль-де-Франс , административный центр департамента О-де-Сен, один из крупнейших городов-спутников Парижа, его западный пригород (вклю­ча­ет не­боль­шую часть де­ло­вого рай­она Па­ри­жа Де­фанс).

Население 88,5 тысяч человек (2012; около 1/4 - им­ми­гран­ты, главным образом из стран Северной Аф­ри­ки). Свя­зан с Па­ри­жем ли­ни­ями при­го­род­но­го железнодорожного со­об­ще­ния и мет­ро­по­ли­те­на.

Пер­во­на­чаль­но кельтское по­се­ле­ние под названием Не­ме­то­ду­рос (Nemetoduros, от ne­met - свя­ти­ли­ще и duros - кре­пость); ве­ро­ят­но, один из цент­ров пле­ме­ни па­ри­зи­ев. По­сле римского за­вое­ва­ния в середине I века до н. э. ут­ра­тил по­ли­тическое зна­че­ние. Вплоть до XVIII века круп­ное сель­ское по­се­ле­ние, с кон­ца Сред­не­ве­ко­вья имел ста­тус бур­га. С конца V века ме­сто хри­сти­ан­ско­го па­лом­ни­че­ст­ва: в Нантере в 423 году ро­ди­лась святая Же­невь­е­ва. С начала VI века и вплоть до Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века под вла­стью па­риж­ско­го монастыря Сент-Же­невь­ев. В 1247 году Лю­до­вик IX Свя­той да­ро­вал жи­те­лям Нантеру лич­ную сво­бо­ду. В хо­де Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов два­ж­ды ра­зо­рён анг­ли­ча­на­ми (1346 и 1441 годы). В XVII веке в Нантере поя­ви­лись ре­зи­ден­ции па­риж­ских ари­сто­кра­тов и бур­жуа. В 1790 году уч­реж­де­на мэ­рия. В 1815 году ме­сто од­но­го из по­след­них во­енных столк­но­ве­ний пе­рио­да на­по­ле­о­нов­ских войн. В 1837 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Па­ри­жем. Силь­но по­стра­дал от арт­об­ст­ре­лов во вре­мя фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов. С конца XIX века раз­ви­ва­лись ма­ши­но­строе­ние (вклю­чая ли­тей­ное про­изводство), хи­мическая промышленность и др. С 1965 года главный го­род департамента О-де-Сен, с 1966 года ре­зи­ден­ция епи­ско­па. Вхо­дит в «крас­ный по­яс» Па­ри­жа (пост мэ­ра Нантера с 1935 года за­ни­ма­ют пред­ста­ви­те­ли Французской КП). В 1968 году один из главных цен­тров ра­ди­каль­но­го сту­денческого дви­же­ния. В 1970-х годах на­ча­лась де­ин­ду­ст­риа­ли­за­ция Нантера с од­но­временным раз­ви­ти­ем сфе­ры ус­луг. В 2010 году в Нантере име­ли ме­сто серь­ёз­ные улич­ные бес­по­ряд­ки.

Глав­ная дос­то­при­ме­ча­тель­ность го­ро­да - ка­фед­раль­ный со­бор Свя­тых Же­невь­е­вы и Мав­ри­кия (XVI век, ко­ло­коль­ня XIV века; хор пе­ре­стро­ен в 1924-1937 годах, архитектор М. Пра­дель; фа­сад и неф ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в 1972 году; над­гро­бия гал­ло-рим­ско­го и ме­ро­винг­ско­го вре­ме­ни). Так­же со­хра­ни­лись: вет­ря­ная «Мель­ни­ца ви­се­лиц» (конец XVII века), жи­лые зда­ния XVIII века, Ста­рая мэ­рия (1840), вил­ла де Ту­рель (1884; в 1924-1973 годах мэ­рия), дво­рец (1888, ны­не раз­вле­кательный центр), ко­ло­дец Святой Же­невь­е­вы (конец XIX века), нео­ро­ман­ская церковь Сент-Ма­ри-де-Фон­те­нель (1912, архитектор Ж. Бар­бье). На­чи­ная с 1930-х годов по­строе­ны: ча­сов­ня Святого Ио­си­фа (1933), жи­лые зда­ния архитектора А. Па­ко­на (1930-е годы), квар­тал Си­те-дю-Вьё-Пон (1945-1955 годы), Дом куль­ту­ры (1976), церковь в Си­те-Бер­те­ло, 3 ме­че­ти (в т. ч. Эмир-Аб­дель­ка­дер), Дом му­зы­ки; жи­лой квар­тал из 18 «ба­шен-об­ла­ков», имею­щих мно­го­ле­пе­ст­ко­вые пла­ны (1977, архитектор Э. Айо); зда­ние мэ­рии. Ме­мо­ри­аль­ное Американское клад­би­ще - ме­сто за­хо­ро­не­ния сол­дат - уча­ст­ни­ков Второй ми­ро­вой вой­ны .

Уни­вер­си­тет (бывший Па­риж-X, ос­но­ван в 1964 году как фи­ли­ал Сор­бон­ны, свыше 30 тысяч сту­ден­тов). Ар­хитектурная шко­ла, Тан­це­валь­ная шко­ла (1713) Па­риж­ской опе­ры . Кар­тин­ная га­ле­рея.

В эко­но­ми­ке пре­об­ла­да­ет сфе­ра ус­луг (административные функ­ции, об­ра­зо­ва­ние, тор­гов­ля и др.). В Нантере рас­по­ло­же­ны уч­ре­ж­де­ния и ор­га­ни­за­ции ме­ж­ду­народного, национального и ре­гио­наль­но­го зна­че­ния (в т. ч. кон­суль­ст­ва Ма­рок­ко , Ал­жи­ра, Ту­ни­са, Тор­го­во- промышленная па­ла­та Па­ри­жа, пре­фек­ту­ра департамента О-де-Сен и др.), штаб-квар­ти­ры ря­да круп­ных ком­па­ний («Groupe du Louv­re» - гос­ти­нич­ный биз­нес, «Faurecia» - раз­ра­бот­ка и про­изводство ав­то­ком­по­нен­тов: си­де­ний, бам­пе­ров, при­бор­ных па­не­лей и др.). Большая часть промышленных пред­при­ятий - сред­ние и мел­кие. Ве­ду­щие от­рас­ли: ма­ши­но­строе­ние (вклю­чая тон­кое ли­тьё для ав­то­мо­би­ле­строе­ния), элек­тро­тех­ническая, пи­ще­вая, бу­маж­ная и пар­фю­мер­ная промышленность.

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