НАНТЕР
НАНТЕР - город во Франции, в регионе Иль-де-Франс, административный центр департамента О-де-Сен, один из крупнейших городов-спутников Парижа, его западный пригород (включает небольшую часть делового района Парижа Дефанс).
Население 88,5 тысяч человек (2012; около 1/4 - иммигранты, главным образом из стран Северной Африки). Связан с Парижем линиями пригородного железнодорожного сообщения и метрополитена.
Первоначально кельтское поселение под названием Неметодурос (Nemetoduros, от nemet - святилище и duros - крепость); вероятно, один из центров племени паризиев. После римского завоевания в середине I века до н. э. утратил политическое значение. Вплоть до XVIII века крупное сельское поселение, с конца Средневековья имел статус бурга. С конца V века место христианского паломничества: в Нантере в 423 году родилась святая Женевьева. С начала VI века и вплоть до Французской революции XVIII века под властью парижского монастыря Сент-Женевьев. В 1247 году Людовик IX Святой даровал жителям Нантеру личную свободу. В ходе Столетней войны 1337-1453 годов дважды разорён англичанами (1346 и 1441 годы). В XVII веке в Нантере появились резиденции парижских аристократов и буржуа. В 1790 году учреждена мэрия. В 1815 году место одного из последних военных столкновений периода наполеоновских войн. В 1837 году соединён железной дорогой с Парижем. Сильно пострадал от артобстрелов во время франко-прусской войны 1870-1871 годов. С конца XIX века развивались машиностроение (включая литейное производство), химическая промышленность и др. С 1965 года главный город департамента О-де-Сен, с 1966 года резиденция епископа. Входит в «красный пояс» Парижа (пост мэра Нантера с 1935 года занимают представители Французской КП). В 1968 году один из главных центров радикального студенческого движения. В 1970-х годах началась деиндустриализация Нантера с одновременным развитием сферы услуг. В 2010 году в Нантере имели место серьёзные уличные беспорядки.
Главная достопримечательность города - кафедральный собор Святых Женевьевы и Маврикия (XVI век, колокольня XIV века; хор перестроен в 1924-1937 годах, архитектор М. Прадель; фасад и неф реконструированы в 1972 году; надгробия галло-римского и меровингского времени). Также сохранились: ветряная «Мельница виселиц» (конец XVII века), жилые здания XVIII века, Старая мэрия (1840), вилла де Турель (1884; в 1924-1973 годах мэрия), дворец (1888, ныне развлекательный центр), колодец Святой Женевьевы (конец XIX века), неороманская церковь Сент-Мари-де-Фонтенель (1912, архитектор Ж. Барбье). Начиная с 1930-х годов построены: часовня Святого Иосифа (1933), жилые здания архитектора А. Пакона (1930-е годы), квартал Сите-дю-Вьё-Пон (1945-1955 годы), Дом культуры (1976), церковь в Сите-Бертело, 3 мечети (в т. ч. Эмир-Абделькадер), Дом музыки; жилой квартал из 18 «башен-облаков», имеющих многолепестковые планы (1977, архитектор Э. Айо); здание мэрии. Мемориальное Американское кладбище - место захоронения солдат - участников Второй мировой войны.
Университет (бывший Париж-X, основан в 1964 году как филиал Сорбонны, свыше 30 тысяч студентов). Архитектурная школа, Танцевальная школа (1713) Парижской оперы. Картинная галерея.
В экономике преобладает сфера услуг (административные функции, образование, торговля и др.). В Нантере расположены учреждения и организации международного, национального и регионального значения (в т. ч. консульства Марокко, Алжира, Туниса, Торгово- промышленная палата Парижа, префектура департамента О-де-Сен и др.), штаб-квартиры ряда крупных компаний («Groupe du Louvre» - гостиничный бизнес, «Faurecia» - разработка и производство автокомпонентов: сидений, бамперов, приборных панелей и др.). Большая часть промышленных предприятий - средние и мелкие. Ведущие отрасли: машиностроение (включая тонкое литьё для автомобилестроения), электротехническая, пищевая, бумажная и парфюмерная промышленность.