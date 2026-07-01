НАНТ

НАНТ - город на западе Франции, центр региона Пеи-де-ла-Луар, административный центр департамента Атлантическая Луара.

Население 283,2 тысяч человек (2012, в аг­ло­ме­ра­ции около 850 тысяч чловек). Рас­по­ло­жен в ниж­нем те­че­нии реки Луа­ра (реч­ной порт), при впа­де­нии в неё реки Эрдр, в 56 км от по­бере­жья Ат­лан­ти­че­ско­го океана (аван­порт Нанта - Сен-На­зер). Транс­порт­ный узел. Ско­ро­ст­ное железнодорожное со­об­ще­ние (сеть TGV) с Па­ри­жем, Лио­ном , Мар­се­лем, Лил­лем и Страс­бу­ром. Че­рез Нант про­хо­дит т. н. Ав­то­ма­ги­ст­раль эс­туа­ри­ев (со­еди­ня­ет эс­туа­рии рек Се­на, Луа­ра и Жи­рон­ду - об­щий эс­туа­рий рек Га­рон­на и Дор­донь): гра­ни­ца с Бель­ги­ей/Кан - Рен - Нант - Ньор - Бор­до, да­лее к гра­ни­це с Ис­па­ни­ей. Ав­то­стра­дой со­еди­нён с Па­ри­жем. Городской ско­ростной трамвай (1985). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Нант-Ат­лан­тик (в юго-западном при­го­ро­де Нанта; 3,2 миллиона пас­са­жи­ров в 2011 году).

Воз­ник в начале I века до н. э. как главный го­род галль­ско­го пле­ме­ни на­мне­тов (от­сю­да название). Ве­ро­ят­но, с 56 года до н. э. под вла­стью рим­лян, из­вес­тен как Пор­тус На­мне­тум (Portus Namnetum) или Пор­тус На­мне­те (Portus Namnetae). С 275 года н. э. под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям сак­сов, был ук­ре­п­лён. Со­глас­но цер­ков­ной тра­ди­ции, с конца III века центр епи­скоп­ст­ва; пер­вый до­сто­вер­но из­вест­ный епис­коп Нанта - Эуме­лий (Эуме­рий) - упо­мя­нут в 374 году. С конца V века под вла­стью фран­ков. С 753 года в со­ста­ве Бре­тон­ской мар­ки (смотри Бре­тань). В 843 году раз­граб­лен нор­ман­на­ми. С 851 года в не­за­ви­си­мом Бре­тон­ском государстве. В 919-937 годах кон­тро­ли­ро­вал­ся нор­ман­на­ми. С 937 года центр од­но­именного граф­ст­ва в со­ста­ве гер­цог­ст­ва Бре­тань. В 1066 году граф Н. Хо­эль II (1063-1084 годы) стал гер­цо­гом Бре­та­ни. В 1156-1213 годах под вла­стью План­та­ге­не­тов , за­тем ди­на­стии гра­фов Дрё из до­ма Ка­пе­тин­гов. С XIII века Нант (на­ря­ду с Ре­ном) од­на из сто­лиц Бре­та­ни; с середины XIV века главная ре­зи­ден­ция гер­цо­гов и Счёт­ной па­ла­ты Бре­та­ни (1499-1790 годы); пе­рио­ди­чес­ки здесь за­се­да­ли пар­ла­мент (до 1560 года) и Шта­ты (до 1730 года) Бре­та­ни. Пер­вое упо­ми­на­ние о городском са­мо­уп­рав­ле­нии от­но­сит­ся к 1333 году. С XIV века в Нанте ве­лось ин­тен­сив­ное строи­тель­ст­во, го­род пре­вра­тил­ся в важ­ный порт (че­му спо­соб­ст­во­вал ней­тра­ли­тет Бре­та­ни во вре­мя боль­шей час­ти Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов). С 1491 года в ре­зуль­та­те бра­ка гер­цо­ги­ни Ан­ны Бре­тон­ской с французским ко­ро­лём Кар­лом VIII в лич­ной унии с Фран­ци­ей; окон­ча­тель­но при­сое­ди­нён к ко­ро­лев­ско­му до­ме­ну в 1532 году. В 1564 году уч­реж­де­на мэ­рия. В пе­ри­од Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн ме­ст­ная ари­сто­кра­тия и бур­жуа­зия под­дер­жа­ли Ка­то­лическую ли­гу (Нант под­чи­нил­ся Ген­ри­ху IV лишь в 1597 году и впо­след­ст­вии был вы­ну­ж­ден вы­пла­тить боль­шой штраф). Ме­сто про­воз­гла­ше­ния Нант­ско­го эдик­та 1598 года. В конце XVI века Нант на­счи­ты­вал около 40 тысяч жителей. В XVI-XVII веках при­нял боль­шие груп­пы ми­гран­тов из Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии, Ни­дер­лан­дов и Ир­лан­дии. В 1675 году один из оча­гов вос­ста­ния про­тив вве­де­ния гер­бо­вой бу­ма­ги (т. н. вос­ста­ние «крас­ных кол­па­ков»). По­сле 1688 года в Нант пе­ре­се­ли­лось несколько ты­сяч английских и ирланских сто­рон­ни­ков сверг­ну­то­го английского ко­ро­ля Яко­ва II, ко­то­рые ста­ли иг­рать важ­ную роль в эко­но­мической жиз­ни го­ро­да. Со 2-й половины XVIII века главный центр ко­ло­ни­аль­ной тор­гов­ли во Фран­ции (в т. ч. до 1830-х годов ра­бо­тор­гов­ли), круп­ней­ший порт стра­ны, а так­же важ­ный промышленный центр (про­изводство сит­ца и др.). На­се­ле­ние Нанта в 1750 году со­став­ля­ло 57 тысяч человек, в 1793 году - 80 тысяч человек. В пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века при­нял сто­ро­ну но­вой вла­сти. В ию­не 1793 года без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся ван­дей­ца­ми (смотри Ван­дей­ские вой­ны). С 1790 года центр департамента Ниж­няя Луа­ра (с 1957 года Ат­лан­тическая Луа­ра). В 1826 году в Нанте пу­щен пер­вый в ми­ре ом­ни­бус. К середине XIX века ут­ра­тил зна­че­ние главного пор­та Фран­ции (с 1860-х годов круп­ные су­да при­ни­ма­ет Сен-На­зер). В 1844 году свя­зан ка­на­лом с городом Брест, в 1851 году - же­лез­ной до­ро­гой с Па­ри­жем, в 1863 году - с Кем­пе­ром, в 1873 году - с го­ро­да­ми Ла-Ро­шель и Бор­до. К концу XIX века круп­ный промышленный центр (пи­ще­вая, пар­фю­мер­ная промышленность, ме­тал­лур­гия, ма­ши­но­строе­ние, про­изводство ми­неральных удоб­ре­ний) и центр проф­со­юз­но­го и со­циа­ли­стического дви­же­ния. На­се­ле­ние Нанта пре­вы­си­ло 130 тысяч человек. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван (18.6.1940 года) германскими вой­ска­ми, силь­но по­стра­дал от британских бом­бар­ди­ро­вок, ос­во­бо­ж­дён 12.8.1944 года американской. ар­ми­ей. В 1968 году в Нанте про­шли вы­сту­п­ле­ния сту­ден­тов, ра­бо­чих и кре­сть­ян. С 1982 года центр ре­гио­на Пеи-де-ла-Лу­ар.

В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да, на пра­вом бе­ре­гу Луа­ры, ок­ру­жён­ном ос­тат­ка­ми римских (III-IV века) и средневековых (во­ро­та Сен-Пьер, XV век; ны­не од­но из зда­ний Му­зея ис­тории Нанта) городских ук­ре­п­ле­ний, до­ми­ни­ру­ют го­тический со­бор Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (стро­ил­ся с 1434 года; западный фа­сад с 2 баш­ня­ми в ду­хе английского пер­пен­ди­ку­ляр­но­го сти­ля за­кон­чен к 1508 году, ар­хи­тек­то­ры Ж. де Дам­мар­тен, М. Ро­дье, рес­тав­ри­ро­ван к 2008 году; центральный неф - 1470-1480-е годы; пе­ре­кры­тия не­фов - начало XVI века и 1620-е годы; северный ру­кав тран­сеп­та за­ло­жен в конце XV века, за­вер­шён в 1840-1849 годах; южный ру­кав тран­сеп­та за­ло­жен в 1510-е годы, за­вер­шён в 1630-е годы; ро­ман­ская крип­та конца XI века; над ней го­тический хор - 1650-1668 и 1876-1891 годы; в ин­терь­е­ре - ре­нес­санс­ное мра­мор­ное над­гро­бие Фран­ци­ска II Бре­тон­ско­го и его же­ны Мар­га­ри­ты де Фуа, 1502-1507 годы, скульп­тор М. Ко­ломб ) и за­мок Бре­тон­ских гер­цогов (ос­но­ван в 1207 году; пе­ре­страи­вал­ся с 1466 года по пла­нам Ро­дье; с 2007 года главное зда­ние Му­зея ис­то­рии Н.) с боль­шим го­тическим жи­лым кор­пу­сом с баш­ней Зо­ло­той ко­ро­ны и Боль­шой лод­жи­ей (по­след­няя треть XV века; на­вер­шия в сти­ле пла­ме­нею­щей го­ти­ки; пе­ре­стро­ен с до­бав­ле­ни­ем ре­нес­санс­но­го ар­хитектурного де­ко­ра в 1582-1592 годах), Ко­ро­лев­ской лод­жи­ей (XVI век) и центральным дво­ром, ок­ру­жён­ным сте­на­ми с 6 баш­ня­ми (Ста­рый дон­жон XIV века; северная баш­ня - 1491).

Со­хра­ни­лись до­ма XV-XVII веков (оте­ли Энан, 1500, Рос­ма­дек, 1653). В XVII-XIX веках по­строе­ны: ба­роч­ная ча­сов­ня Ора­то­рии (1651-1665 годы; ны­не ар­хив), церковь Сент-Круа (главный неф и пор­тал - 1685; хор - 1841; баш­ня - 1860); зда­ния пре­фек­ту­ры де­пар­та­мен­та (1763-1777 годы, архитектор Ж.Б. Сен­ре), опер­но­го те­ат­ра (1788, рес­тав­ри­ро­ван в 1811 году), бир­жи (1790-1815 годы) и Ра­ту­ши (конец XVIII - начало XIX веков; все - архитектор М. Крю­си) в сти­ле клас­си­циз­ма; бывший Дво­рец юс­ти­ции (1840-е годы); нео­го­тическая церковь Сен-Ни­ко­ла (1844-1869 годы, архитектор Ж.Б.А. Лас­сю), не­оба­роч­ная пе­ре­кры­тая ку­по­лом церкви Нотр-Дам-де-Бон-Пор (1846-1858 годы); нео­ро­ман­ский дво­рец До­б­ре (1860-1880-е годы, архитектор Э. Ви­ол­ле-ле-Дюк; ны­не му­зей). Мно­гие центральные ули­цы, пло­ща­ди [Ко­ро­лев­ская (соз­да­на в 1788 году) с фон­та­ном (1865), Кур-Кам­брон (со­зда­на в 1791 году, обе - архитектор Крю­си) с па­мят­ни­ком генералу П. Кам­брону (1848), Пи­ло­ри, мар­ша­ла Фо­ша] и на­бе­реж­ные (Фос и др.) в XVIII-XIX веках за­строе­ны до­ма­ми в сти­ле клас­си­циз­ма. Сре­ди по­стро­ек 2-й половины XX века: жи­лой дом в при­го­ро­де Ре­зе (1952-1957 годы, архитектор Ле Кор­бю­зье ), Дом при­зре­ния (1951-1964 годы), поч­та (1960-е годы, оба - архитектор М. Ру-Спиц); 32-этаж­ное зда­ние «Тур Бре­тань» (1971-1976 годы); кон­гресс-центр (1986-1992 годы, архитектор И. Льон), но­вый Дво­рец юс­ти­ции (2000, архитектор Ж. Ну­вель). В 2009-2011 годах воз­ве­де­но 3 ме­че­ти. С 2007 года идёт строи­тель­ст­во современных квар­та­лов Эро­нант в южной час­ти го­ро­да.

Свыше 200 ис­сле­до­ва­тель­ских ла­бо­ра­то­рий. На­учно-ис­сле­до­ва­тель­ский центр по изу­че­нию ин­ду­ст­ри­аль­но­го про­шло­го Нанта (1987, на тер­ри­то­рии бывших су­до­вер­фей «Дю­би­жон»).

Университет (ос­но­ван в 1460 году, уп­разд­нён в 1793 году, вос­соз­дан в 1962 году; свыше 50 тысяч сту­ден­тов), шко­ла ме­недж­мен­та «Ау­ден­ция» («Auden­cia»; с 1900 года, современное название с 2000 года). Сре­ди других ву­зов - институты: ар­хи­тек­тур­ный, лес­ной, ве­те­ри­нар­ный, тор­гов­ли.

Му­зеи: изящ­ных ис­кусств (соз­дан в 1800 году, зда­ние 1893-1900 годов; итальянская жи­во­пись XIII-XVII веков, французская, фламандская и голландская жи­во­пись с XVII века), ес­тественной ис­то­рии (1810), До­б­ре (от­крыт в 1899 году, кол­лек­ция ос­но­ва­на в 1896 году; ар­хео­ло­гическое со­б­ра­ние, кол­лек­ция жи­во­пи­си, средневековые ру­ко­пи­си, ору­жие, ме­бель; в 1962 году по­пол­нен египесткой кол­лек­ци­ей), ис­то­рии Нанта (1928; несколько зда­ний с различными экс­по­зи­ция­ми), уро­жен­ца Нанта - пи­са­те­ля Ж. Вер­на (1978), пе­ча­ти (1986), народного и де­ко­ра­тив­но­го искусства Бре­та­ни, по­жар­но­го де­ла и др.

Опер­ный те­атр «Грас­лен» (ос­но­ван в 1770 году, с 2003 года в со­ста­ве «Ан­же Нант Опе­ра»). Дра­ма­тические те­ат­ры: «Пош Грас­лен» (1988), «Бо­льё Се­ма­фор» (2009) и др. Национальный ор­кестр ре­гио­на Пеи-де-ла-Лу­ар (1971). Кон­церт­ный зал «Зе­нит» (8,5 тысяч мест, один из наи­бо­лее круп­ных в стра­не). В Нанте про­хо­дят: Ки­но­фес­ти­валь трёх кон­ти­нен­тов (с 1979 года, еже­год­но), Вы­став­ка современного искусства «Эс­туа­рий» (с 2007 года, один раз в 2 го­да), Ме­ж­ду­народная вы­став­ка сельскохозяйственной про­дук­ции (еже­год­но), вы­став­ка промышленной элек­тро­ни­ки, ро­бо­то­тех­ни­ки и средств ав­то­ма­ти­за­ции (один раз в 2 го­да), Ме­ж­ду­народный празд­ник цве­тов (май) и др. Бо­та­нический сад.

Мно­го­крат­ный чем­пи­он Фран­ции (8 раз в 1965-2001 годах) по фут­бо­лу клуб «Нант» (ос­но­ван в 1943) вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Бо­жу­ар - Луи Фон­те­но» (свыше 38 тысяч мест). Нант - ме­сто про­ве­де­ния ря­да круп­ных ме­ж­ду­народных со­стя­за­ний, в т. ч. со­стоя­лись мат­чи чем­пио­на­тов ми­ра (1998) и Ев­ро­пы (1984) по фут­бо­лу; Куб­ка ми­ра по рег­би (2007) и др.

Нант - круп­ный эко­но­мический центр западной ча­сти Фран­ции, один из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся го­ро­дов стра­ны. Име­ет ре­пу­та­цию од­но­го из наи­бо­лее бла­го­при­ят­ных для про­жи­ва­ния ев­ропейских го­ро­дов. Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (фи­нан­со­вый сек­тор, тор­гов­ля, транс­порт и ло­ги­сти­ка, об­ра­зо­ва­ние, ту­ри­стический биз­нес и свя­зан­ное с ним гос­ти­нич­но-рес­то­ран­ное де­ло и др.). Здесь раз­ме­ща­ют­ся офи­сы и фи­лиа­лы ря­да ве­ду­щих францусзких и иностранных бан­ков, стра­хо­вых, кон­сал­тин­го­вых и других ком­па­ний. Нант вхо­дит в чис­ло круп­ней­ших ту­ри­стических цен­тров стра­ны (еже­год­но го­род по­се­ща­ют около 2 миллионов человек; основной объ­ект ту­риз­ма - за­мок Бре­тон­ских гер­цо­гов, свыше 300 тысяч по­се­ще­ний в год); в конце 2000-х годов наи­бо­лее ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся де­ло­вой ту­ризм. Пор­то­вый ком­плекс Нант-Сен-На­зер (вклю­ча­ет несколько тер­ми­на­лов) - главные морские во­ро­та стра­ны на ат­лан­тическом по­бе­ре­жье (свыше 16 тысяч за­ня­тых, еже­год­но об­слу­жи­ва­ет свыше 3 тысяч тор­го­вых су­дов). Об­щий гру­зо­обо­рот ком­плек­са 31,1 миллион тонн (2010; 4-е ме­сто сре­ди морских пор­тов стра­ны), бо­лее 75% гру­зов - им­порт­ные (нефть и неф­те­про­дук­ты, сжи­жен­ный при­род­ный газ), вы­воз главным образом про­до­воль­ст­вен­ных то­ва­ров. К началу XXI века Нант стал од­ним из ве­ду­щих в стра­не цен­тров раз­ви­тия ин­но­вационных тех­но­ло­гий; основные на­прав­ле­ния дея­тель­но­сти (вклю­чая НИОКР и про­изводство) - ин­фор­мационные и ком­му­ни­кационные тех­но­ло­гии (в т. ч. раз­ра­бот­ка про­грамм­но­го обес­пе­че­ния), био­тех­но­ло­гии (ла­бо­ра­то­рии и про­из­водственные пло­щад­ки био­фар­ма­цев­тических ком­па­ний «Vivalis», «Eurofins» и др.), соз­да­ние ком­по­зит­ных ма­те­риа­лов (в основном для авиа-, ав­то- и су­до­строе­ния); сре­ди дру­гих - аг­ро­био­тех­но­ло­гии и про­изводство про­дук­тов пи­та­ния, стро­ительные тех­но­ло­гии, ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти ис­поль­зо­ва­ния морских ре­сур­сов.

В промышленности за­ня­то около 15% ра­бо­таю­щих, строи­тель­ст­ве - около 6% (2009). Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности: авиа­строе­ние и пи­ще­вая (ба­зи­ру­ет­ся на сельскохозяйственной про­дук­ции ре­гио­на). Нант - вто­рой (по­сле Ту­лу­зы) центр французского авиа­строе­ния; на за­во­де ком­па­нии «Airbus» (около 2,1 тысяч за­ня­тых, 2010) про­из­во­дят отдельные круп­ные эле­мен­ты са­мо­лё­тов (например, цен­тро­план; ли­ния окон­ча­тель­ной сбор­ки - в Ту­лу­зе). Вы­пуск (в т. ч. по­став­ки на экс­порт) кон­ди­тер­ских из­де­лий (би­ск­ви­тов и др.), пло­до­овощ­ных кон­сер­вов, сы­ров; тра­диционное ви­но­де­лие (в основном бе­лые су­хие ви­на, в т. ч. мюс­ка­де). Про­изводство медицинского и оп­тического обо­ру­до­ва­ния и ин­ст­ру­мен­тов, элек­тро­тех­нической и элек­трон­ной тех­ни­ки, по­лу­про­вод­ни­ко­вой про­дук­ции, медицинских, авиа- и ав­то­мо­биль­ных ком­плек­тую­щих (в т. ч. различные элек­трон­ные дат­чи­ки); пред­при­ятия ме­тал­лур­гии, хи­мической, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, бу­маж­ной, швей­ной и других от­рас­лей промышленности. К вос­то­ку от Нанта (ме­ж­ду Нантом и Сен-На­зе­ром), в Дон­же, - НПЗ ком­па­нии «Total».

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