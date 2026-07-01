НАНТ
НАНТ - город на западе Франции, центр региона Пеи-де-ла-Луар, административный центр департамента Атлантическая Луара.
Население 283,2 тысяч человек (2012, в агломерации около 850 тысяч чловек). Расположен в нижнем течении реки Луара (речной порт), при впадении в неё реки Эрдр, в 56 км от побережья Атлантического океана (аванпорт Нанта - Сен-Назер). Транспортный узел. Скоростное железнодорожное сообщение (сеть TGV) с Парижем, Лионом, Марселем, Лиллем и Страсбуром. Через Нант проходит т. н. Автомагистраль эстуариев (соединяет эстуарии рек Сена, Луара и Жиронду - общий эстуарий рек Гаронна и Дордонь): граница с Бельгией/Кан - Рен - Нант - Ньор - Бордо, далее к границе с Испанией. Автострадой соединён с Парижем. Городской скоростной трамвай (1985). Международный аэропорт Нант-Атлантик (в юго-западном пригороде Нанта; 3,2 миллиона пассажиров в 2011 году).
Возник в начале I века до н. э. как главный город галльского племени намнетов (отсюда название). Вероятно, с 56 года до н. э. под властью римлян, известен как Портус Намнетум (Portus Namnetum) или Портус Намнете (Portus Namnetae). С 275 года н. э. подвергался нападениям саксов, был укреплён. Согласно церковной традиции, с конца III века центр епископства; первый достоверно известный епископ Нанта - Эумелий (Эумерий) - упомянут в 374 году. С конца V века под властью франков. С 753 года в составе Бретонской марки (смотри Бретань). В 843 году разграблен норманнами. С 851 года в независимом Бретонском государстве. В 919-937 годах контролировался норманнами. С 937 года центр одноименного графства в составе герцогства Бретань. В 1066 году граф Н. Хоэль II (1063-1084 годы) стал герцогом Бретани. В 1156-1213 годах под властью Плантагенетов, затем династии графов Дрё из дома Капетингов. С XIII века Нант (наряду с Реном) одна из столиц Бретани; с середины XIV века главная резиденция герцогов и Счётной палаты Бретани (1499-1790 годы); периодически здесь заседали парламент (до 1560 года) и Штаты (до 1730 года) Бретани. Первое упоминание о городском самоуправлении относится к 1333 году. С XIV века в Нанте велось интенсивное строительство, город превратился в важный порт (чему способствовал нейтралитет Бретани во время большей части Столетней войны 1337-1453 годов). С 1491 года в результате брака герцогини Анны Бретонской с французским королём Карлом VIII в личной унии с Францией; окончательно присоединён к королевскому домену в 1532 году. В 1564 году учреждена мэрия. В период Религиозных (гугенотских) войн местная аристократия и буржуазия поддержали Католическую лигу (Нант подчинился Генриху IV лишь в 1597 году и впоследствии был вынужден выплатить большой штраф). Место провозглашения Нантского эдикта 1598 года. В конце XVI века Нант насчитывал около 40 тысяч жителей. В XVI-XVII веках принял большие группы мигрантов из Испании, Португалии, Нидерландов и Ирландии. В 1675 году один из очагов восстания против введения гербовой бумаги (т. н. восстание «красных колпаков»). После 1688 года в Нант переселилось несколько тысяч английских и ирланских сторонников свергнутого английского короля Якова II, которые стали играть важную роль в экономической жизни города. Со 2-й половины XVIII века главный центр колониальной торговли во Франции (в т. ч. до 1830-х годов работорговли), крупнейший порт страны, а также важный промышленный центр (производство ситца и др.). Население Нанта в 1750 году составляло 57 тысяч человек, в 1793 году - 80 тысяч человек. В период Французской революции XVIII века принял сторону новой власти. В июне 1793 года безуспешно осаждался вандейцами (смотри Вандейские войны). С 1790 года центр департамента Нижняя Луара (с 1957 года Атлантическая Луара). В 1826 году в Нанте пущен первый в мире омнибус. К середине XIX века утратил значение главного порта Франции (с 1860-х годов крупные суда принимает Сен-Назер). В 1844 году связан каналом с городом Брест, в 1851 году - железной дорогой с Парижем, в 1863 году - с Кемпером, в 1873 году - с городами Ла-Рошель и Бордо. К концу XIX века крупный промышленный центр (пищевая, парфюмерная промышленность, металлургия, машиностроение, производство минеральных удобрений) и центр профсоюзного и социалистического движения. Население Нанта превысило 130 тысяч человек. В период 2-й мировой войны оккупирован (18.6.1940 года) германскими войсками, сильно пострадал от британских бомбардировок, освобождён 12.8.1944 года американской. армией. В 1968 году в Нанте прошли выступления студентов, рабочих и крестьян. С 1982 года центр региона Пеи-де-ла-Луар.
В центре Старого города, на правом берегу Луары, окружённом остатками римских (III-IV века) и средневековых (ворота Сен-Пьер, XV век; ныне одно из зданий Музея истории Нанта) городских укреплений, доминируют готический собор Святых Петра и Павла (строился с 1434 года; западный фасад с 2 башнями в духе английского перпендикулярного стиля закончен к 1508 году, архитекторы Ж. де Даммартен, М. Родье, реставрирован к 2008 году; центральный неф - 1470-1480-е годы; перекрытия нефов - начало XVI века и 1620-е годы; северный рукав трансепта заложен в конце XV века, завершён в 1840-1849 годах; южный рукав трансепта заложен в 1510-е годы, завершён в 1630-е годы; романская крипта конца XI века; над ней готический хор - 1650-1668 и 1876-1891 годы; в интерьере - ренессансное мраморное надгробие Франциска II Бретонского и его жены Маргариты де Фуа, 1502-1507 годы, скульптор М. Коломб) и замок Бретонских герцогов (основан в 1207 году; перестраивался с 1466 года по планам Родье; с 2007 года главное здание Музея истории Н.) с большим готическим жилым корпусом с башней Золотой короны и Большой лоджией (последняя треть XV века; навершия в стиле пламенеющей готики; перестроен с добавлением ренессансного архитектурного декора в 1582-1592 годах), Королевской лоджией (XVI век) и центральным двором, окружённым стенами с 6 башнями (Старый донжон XIV века; северная башня - 1491).
Сохранились дома XV-XVII веков (отели Энан, 1500, Росмадек, 1653). В XVII-XIX веках построены: барочная часовня Оратории (1651-1665 годы; ныне архив), церковь Сент-Круа (главный неф и портал - 1685; хор - 1841; башня - 1860); здания префектуры департамента (1763-1777 годы, архитектор Ж.Б. Сенре), оперного театра (1788, реставрирован в 1811 году), биржи (1790-1815 годы) и Ратуши (конец XVIII - начало XIX веков; все - архитектор М. Крюси) в стиле классицизма; бывший Дворец юстиции (1840-е годы); неоготическая церковь Сен-Никола (1844-1869 годы, архитектор Ж.Б.А. Лассю), необарочная перекрытая куполом церкви Нотр-Дам-де-Бон-Пор (1846-1858 годы); неороманский дворец Добре (1860-1880-е годы, архитектор Э. Виолле-ле-Дюк; ныне музей). Многие центральные улицы, площади [Королевская (создана в 1788 году) с фонтаном (1865), Кур-Камброн (создана в 1791 году, обе - архитектор Крюси) с памятником генералу П. Камброну (1848), Пилори, маршала Фоша] и набережные (Фос и др.) в XVIII-XIX веках застроены домами в стиле классицизма. Среди построек 2-й половины XX века: жилой дом в пригороде Резе (1952-1957 годы, архитектор Ле Корбюзье), Дом призрения (1951-1964 годы), почта (1960-е годы, оба - архитектор М. Ру-Спиц); 32-этажное здание «Тур Бретань» (1971-1976 годы); конгресс-центр (1986-1992 годы, архитектор И. Льон), новый Дворец юстиции (2000, архитектор Ж. Нувель). В 2009-2011 годах возведено 3 мечети. С 2007 года идёт строительство современных кварталов Эронант в южной части города.
Свыше 200 исследовательских лабораторий. Научно-исследовательский центр по изучению индустриального прошлого Нанта (1987, на территории бывших судоверфей «Дюбижон»).
Университет (основан в 1460 году, упразднён в 1793 году, воссоздан в 1962 году; свыше 50 тысяч студентов), школа менеджмента «Ауденция» («Audencia»; с 1900 года, современное название с 2000 года). Среди других вузов - институты: архитектурный, лесной, ветеринарный, торговли.
Музеи: изящных искусств (создан в 1800 году, здание 1893-1900 годов; итальянская живопись XIII-XVII веков, французская, фламандская и голландская живопись с XVII века), естественной истории (1810), Добре (открыт в 1899 году, коллекция основана в 1896 году; археологическое собрание, коллекция живописи, средневековые рукописи, оружие, мебель; в 1962 году пополнен египесткой коллекцией), истории Нанта (1928; несколько зданий с различными экспозициями), уроженца Нанта - писателя Ж. Верна (1978), печати (1986), народного и декоративного искусства Бретани, пожарного дела и др.
Оперный театр «Граслен» (основан в 1770 году, с 2003 года в составе «Анже Нант Опера»). Драматические театры: «Пош Граслен» (1988), «Больё Семафор» (2009) и др. Национальный оркестр региона Пеи-де-ла-Луар (1971). Концертный зал «Зенит» (8,5 тысяч мест, один из наиболее крупных в стране). В Нанте проходят: Кинофестиваль трёх континентов (с 1979 года, ежегодно), Выставка современного искусства «Эстуарий» (с 2007 года, один раз в 2 года), Международная выставка сельскохозяйственной продукции (ежегодно), выставка промышленной электроники, робототехники и средств автоматизации (один раз в 2 года), Международный праздник цветов (май) и др. Ботанический сад.
Многократный чемпион Франции (8 раз в 1965-2001 годах) по футболу клуб «Нант» (основан в 1943) выступает на стадионе «Божуар - Луи Фонтено» (свыше 38 тысяч мест). Нант - место проведения ряда крупных международных состязаний, в т. ч. состоялись матчи чемпионатов мира (1998) и Европы (1984) по футболу; Кубка мира по регби (2007) и др.
Нант - крупный экономический центр западной части Франции, один из наиболее динамично развивающихся городов страны. Имеет репутацию одного из наиболее благоприятных для проживания европейских городов. Основа экономики - сфера услуг (финансовый сектор, торговля, транспорт и логистика, образование, туристический бизнес и связанное с ним гостинично-ресторанное дело и др.). Здесь размещаются офисы и филиалы ряда ведущих францусзких и иностранных банков, страховых, консалтинговых и других компаний. Нант входит в число крупнейших туристических центров страны (ежегодно город посещают около 2 миллионов человек; основной объект туризма - замок Бретонских герцогов, свыше 300 тысяч посещений в год); в конце 2000-х годов наиболее активно развивается деловой туризм. Портовый комплекс Нант-Сен-Назер (включает несколько терминалов) - главные морские ворота страны на атлантическом побережье (свыше 16 тысяч занятых, ежегодно обслуживает свыше 3 тысяч торговых судов). Общий грузооборот комплекса 31,1 миллион тонн (2010; 4-е место среди морских портов страны), более 75% грузов - импортные (нефть и нефтепродукты, сжиженный природный газ), вывоз главным образом продовольственных товаров. К началу XXI века Нант стал одним из ведущих в стране центров развития инновационных технологий; основные направления деятельности (включая НИОКР и производство) - информационные и коммуникационные технологии (в т. ч. разработка программного обеспечения), биотехнологии (лаборатории и производственные площадки биофармацевтических компаний «Vivalis», «Eurofins» и др.), создание композитных материалов (в основном для авиа-, авто- и судостроения); среди других - агробиотехнологии и производство продуктов питания, строительные технологии, исследования в области использования морских ресурсов.
В промышленности занято около 15% работающих, строительстве - около 6% (2009). Ведущие отрасли промышленности: авиастроение и пищевая (базируется на сельскохозяйственной продукции региона). Нант - второй (после Тулузы) центр французского авиастроения; на заводе компании «Airbus» (около 2,1 тысяч занятых, 2010) производят отдельные крупные элементы самолётов (например, центроплан; линия окончательной сборки - в Тулузе). Выпуск (в т. ч. поставки на экспорт) кондитерских изделий (бисквитов и др.), плодоовощных консервов, сыров; традиционное виноделие (в основном белые сухие вина, в т. ч. мюскаде). Производство медицинского и оптического оборудования и инструментов, электротехнической и электронной техники, полупроводниковой продукции, медицинских, авиа- и автомобильных комплектующих (в т. ч. различные электронные датчики); предприятия металлургии, химической, деревообрабатывающей, бумажной, швейной и других отраслей промышленности. К востоку от Нанта (между Нантом и Сен-Назером), в Донже, - НПЗ компании «Total».