НАНСИ ЖАН ЛЮК

НАНСИ ЖАН ЛЮК - французский философ.

Изу­чал фи­ло­со­фию в Па­ри­же, за­тем пре­по­да­вал в Коль­ма­ре; с 1968 года пре­по­да­вал в Институте фи­ло­со­фии в Страс­бу­ре. Пос­ле за­щи­ты в 1973 году дис­сер­та­ции (под руководством П. Ри­кё­ра) пре­по­да­вал в Страс­бур­ском университете гу­ма­ни­тар­ных на­ук. Ис­пы­тал влия­ние И. Кан­та , Г.В.Ф. Ге­ге­ля, М. Хай­дег­ге­ра и Ж. Дер­ри­да , со­чине­ния ко­то­рых яви­лись ис­точ­ни­ком его ус­той­чи­во­го ин­те­ре­са к си­туа­ци­ям «фи­ло­со­фии на пре­де­ле», ко­гда она ста­вит под во­прос са­му свою воз­мож­ность. Нанси ис­сле­ду­ет «пре­дел» ге­ге­лев­ской диа­лек­ти­ки («Спе­ку­ля­тив­ная ре­мар­ка» - «La remarque spéculative», 1973), кар­те­зи­ан­ско­го по­ня­тия субъ­ек­та («Ego sum», 1979) и кан­тов­ско­го за­ко­на («Ка­те­го­ри­че­ский им­пе­ра­тив» - «L’Imp ́eratif ca­t ́e­go­rique», 1983). Взаи­мо­от­но­ше­ни­ям фи­ло­со­фии и ли­те­ра­ту­ры по­свя­ще­ны «Logo­dae­dalus» (1976), а так­же на­пи­сан­ные совместно с Ф. Ла­ку-Ла­бар­том «За­го­ло­вок пись­ма» («Le titre de la lettre», 1973) и «Ли­те­ра­тур­ный аб­со­лют» («L’absolu littéraire», 1978). Кри­тический ана­лиз «смы­с­ла» как про­ти­во­по­лож­но­го оз­на­чи­ва­нию (сиг­ни­фи­ка­ции) дан в ра­бо­те «Заб­ве­ние фи­ло­со­фии» («L’oubli de la phi­lo­sophie», 1986).

В наи­бо­лее из­вест­ном со­чи­не­нии Нанси - «Не­про­из­во­дя­щее со­об­ще­ст­во» («La com­mu­nauté désœuvrée», 1986, русский перевод 2009) пред­при­ня­та фи­лософская де­кон­ст­рук­ция тра­диционных взгля­дов на об­ще­ст­во. Оно рас­смат­ри­ва­ет­ся вне про­из­во­ди­мой им ра­бо­ты по реа­ли­за­ции той или иной - все­гда бес­ко­неч­ной - иден­тич­но­сти. Со­об­ще­ст­во - это яв­лен­ный в «со­вме­ст­ном бы­тии» (l’être-en-commun) и со­об­ща пе­режи­вае­мый опыт ко­неч­но­сти, ко­то­рый пред­ше­ст­ву­ет язы­ко­вой ком­му­ни­ка­ции и рас­кры­ва­ет­ся в смер­ти. Эти идеи бы­ли раз­ви­ты за­тем в «Опы­те сво­бо­ды» («L’exp ́erience de la libert ́e», 1988). В ря­де ра­бот 2000-х годов рас­смат­ри­ва­ют­ся про­бле­мы «мон­диа­ли­за­ции» (ва­ри­ант ис­тол­ко­ва­ния гло­ба­ли­за­ции), хри­сти­ан­ст­ва, де­мо­кра­тии .