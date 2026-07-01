НАНСИ ЖАН ЛЮК
НАНСИ ЖАН ЛЮК - французский философ.
Изучал философию в Париже, затем преподавал в Кольмаре; с 1968 года преподавал в Институте философии в Страсбуре. После защиты в 1973 году диссертации (под руководством П. Рикёра) преподавал в Страсбурском университете гуманитарных наук. Испытал влияние И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, М. Хайдеггера и Ж. Деррида, сочинения которых явились источником его устойчивого интереса к ситуациям «философии на пределе», когда она ставит под вопрос саму свою возможность. Нанси исследует «предел» гегелевской диалектики («Спекулятивная ремарка» - «La remarque spéculative», 1973), картезианского понятия субъекта («Ego sum», 1979) и кантовского закона («Категорический императив» - «L’Imp ́eratif cat ́egorique», 1983). Взаимоотношениям философии и литературы посвящены «Logodaedalus» (1976), а также написанные совместно с Ф. Лаку-Лабартом «Заголовок письма» («Le titre de la lettre», 1973) и «Литературный абсолют» («L’absolu littéraire», 1978). Критический анализ «смысла» как противоположного означиванию (сигнификации) дан в работе «Забвение философии» («L’oubli de la philosophie», 1986).
В наиболее известном сочинении Нанси - «Непроизводящее сообщество» («La communauté désœuvrée», 1986, русский перевод 2009) предпринята философская деконструкция традиционных взглядов на общество. Оно рассматривается вне производимой им работы по реализации той или иной - всегда бесконечной - идентичности. Сообщество - это явленный в «совместном бытии» (l’être-en-commun) и сообща переживаемый опыт конечности, который предшествует языковой коммуникации и раскрывается в смерти. Эти идеи были развиты затем в «Опыте свободы» («L’exp ́erience de la libert ́e», 1988). В ряде работ 2000-х годов рассматриваются проблемы «мондиализации» (вариант истолкования глобализации), христианства, демократии.