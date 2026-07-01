НАНСИ

НАНСИ - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Фран­ции, ре­ги­он Ло­та­рин­гия , административный центр департамента Мёрт и Мозель.

Население 105,2 тысяч человек (2012, в аг­ло­ме­ра­ции свыше 410 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на реке Мо­зель и ка­на­ле Мар­на-Рейн. Реч­ной порт. Узел железнодорожных ли­ний на Па­риж, Мец, Ли­он, Страс­бур, Ди­жон, Люк­сем­бург. Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ют аэ­ро­пор­ты: Мец-Нан­си-Ло­та­рин­гия (меж­ду­народный) и Нан­си-Эсе (внут­рен­ний, ос­нов­ной до 1991 года).

Пер­вое упо­ми­на­ние о Нанси (Nanceia­cum) от­но­сит­ся к 896 году, но, су­дя по то­по­ни­му и ар­хео­ло­гическим дан­ным, по­се­ле­ние здесь воз­ник­ло ещё в римскую эпо­ху. В V веке за­нят але­ман­на­ми . Около 1050 года гер­цог Верх­ней Ло­та­рин­гии Же­рар I (1048-1070 годы) ос­но­вал в Нанси кре­пость (пер­вое до­сто­вер­ное упо­ми­на­ние о ней от­но­сит­ся к 1073 году), во­круг ко­то­рой к началу XII века сло­жил­ся не­боль­шой го­род. Ме­сто че­кан­ки гер­цог­ской мо­не­ты (не позд­нее 1164 года). В 1218 году был со­жжён императором Фрид­ри­хом II Штау­фе­ном. В XIII-XIV веках по­строе­ны но­вые сте­ны; Нанси стал главной ре­зи­ден­ци­ей гер­цо­гов Ло­та­рин­гии. В 1251-1258 годах имел ог­ра­ни­чен­ное са­мо­уп­рав­ле­ние. В 1475-1476 годах был триж­ды осаж­дён Кар­лом Сме­лым (по­гиб в бит­ве при Нанси 5.1.1477 года, по­бе­ж­дён­ный швейцарскими на­ём­ни­ка­ми гер­цо­га Ре­не II Ло­та­ринг­ско­го, 1473-1508 годы). В 1497 году по­лу­чил от Ре­не II пра­во вы­би­рать городской со­вет. В прав­ле­ние гер­цо­га Кар­ла III (1545-1608 годы) на­ча­лось строи­тель­ст­во Но­во­го го­ро­да, так­же ук­реп­лён­но­го. В 1580 году, в пе­ри­од Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн, в Нанси со­стоя­лась пер­вая встре­ча ру­ко­во­ди­те­лей Ка­то­лической ли­ги. Ме­сто за­се­да­ния Шта­тов Ло­та­рин­гии (пос­лед­ний со­зыв в 1629 году). В 1635 году силь­но по­стра­дал от эпи­де­мии чу­мы. В 1633-1663, 1670-1698, 1702-1712, 1733-1737 годах ок­ку­пи­ро­ван французскими вой­ска­ми. Уход фран­цу­зов со­про­вож­дал­ся раз­ру­ше­ни­ем ук­реп­ле­ний, ко­то­рые за­тем сно­ва вос­ста­нав­ли­ва­лись. В начале XVIII века на­счи­ты­вал 15 тысяч жителей. В конце XVII - 1-й половине XVIII веков Нанси - центр про­изводства го­бе­ле­нов. В 1737-1766 годах ре­зи­ден­ция по­след­не­го гер­цо­га Ло­та­рин­гии Ста­ни­сла­ва Ле­щин­ско­го. С 1766 года в со­ста­ве Фран­ции, главный го­род провинции Ло­та­рин­гия. В 1769 году в Нанси из Понт-а-Му­со­на пе­ре­ве­дён университет. В 1771 году один из оча­гов «хлеб­ных бун­тов». С 1777 года центр епи­скоп­ст­ва. К концу XVIII века на­счи­ты­вал 29 тысяч жителей. В пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века при­нял сто­ро­ну но­вой вла­сти. С 1790 года административный центр департамента Мёрт (с 1871 года Мёрт и Мо­зель). В хо­де на­по­ле­о­нов­ских войн за­нят 14.1.1814 года русскими вой­ска­ми, пос­ле «Ста дней», 27.6.1815 года - ба­вар­ски­ми вой­ска­ми. Эко­но­мическому раз­ви­тию го­ро­да в середине - 2-й половине XIX века спо­соб­ст­во­ва­ло строи­тель­ст­во ка­на­ла Мар­на-Рейн (1851-1853 годы), се­ти же­лез­ных до­рог (в 1850 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Ме­цем, в 1852 году - с Па­ри­жем, в 1856 году - со Страс­бу­ром), а так­же пе­ре­се­ле­ние сю­да по­сле фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов (в хо­де ко­то­рой 12.8.1870 года го­род был за­нят без боя прусской ар­ми­ей; по­ки­ну­ла Нанси в ию­ле 1873 года) ты­сяч жи­те­лей Эль­за­са и Северной Ло­та­рин­гии; в этот пе­ри­од воз­ник­ли пред­при­ятия чёр­ной ме­тал­лур­гии и хи­мической промышленности. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны силь­но по­стра­дал от арт­об­ст­ре­лов и бом­бар­ди­ро­вок. В феврале 1934 и в ию­не 1936 годов в Нанси про­шли мас­со­вые за­ба­стов­ки с эко­но­мическими и по­ли­тическими тре­бо­ва­ния­ми, но на вы­бо­рах 1936 года боль­шин­ст­во жи­те­лей Нанси про­го­ло­со­ва­ло про­тив Народного фрон­та. В пе­риод 2-й ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван 18.6.1940 года германской ар­ми­ей, ос­во­бо­ж­дён 14.9.1944 года французскими пар­ти­за­на­ми и американскими вой­ска­ми под ко­мандованием генерала Дж.С. Пат­то­на. В 1970-1980-х годах в свя­зи с упад­ком тра­диционных от­рас­лей эко­но­ми­ки пе­ре­жи­вал кри­зис, чис­лен­ность на­се­ле­ния со­кра­ти­лась бо­лее чем на чет­верть (129 тысяч человек в 1962 году, 96 тысяч человек в 1982 году). В 1990-е годы на­ча­лась эко­но­мическая мо­дер­ни­за­ция Нан­си.

В Ста­ром го­ро­де, на западном бе­ре­гу ка­на­ла Мар­на-Рейн, со­хра­ни­лись квар­та­лы с не­ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой и ос­тат­ка­ми ук­ре­п­ле­ний (во­ро­та Порт-де-ла-Краф, около 1360 года, ны­не му­зей со средневековой скульп­ту­рой; Порт-де-ла-Cитадель, 1598; бас­ти­он Во­де­мон, ме­ж­ду 1549 и 1567 годами). На Боль­шой улице. рас­поло­же­ны цер­ковь кор­дель­е­ров (1485-1514 годы; над­гро­бия гер­цо­гов Ло­та­ринг­ских, XIV-XVI века; ок­та­го­наль­ная в пла­не гер­цог­ская ка­пел­ла, 1607-1612 годы; в клу­ат­ре - Му­зей ис­кусств и народных тра­ди­ций) и гер­цог­ский дво­рец (2-я половина XIII века, пе­ре­стро­ен в 1502-1544 годах, ар­хи­тек­торы Жак из Во­ку­лё­ра и М. Го­вен; рес­тав­ри­ро­ван в XIX веке). На центральных ули­цах так­же со­хра­ни­лись: круг­лая баш­ня Ком­ман­де­ри-Сен-Жан-дю-Вьей- Этр (1140), ар­се­нал (XVI век), ре­нес­санс­ные оте­ли Осон­виль (1550; бал­ко­ны и де­кор внутреннего дво­ра в сти­ле пла­ме­нею­щей го­ти­ки) и Лиль­бон; оте­ли Фон­тенуа, де-Лу (Кю­рель), Мон­не, Фер­ра­ри (рос­пи­си Дж. Ба­рил­ли; все - начало XVIII века, архитектор Ж. Боф­ран); нео­го­тическая церковь Сент-Эвр (1865-1871 годы; на мес­те церк­ви XII века).

К 1620 году по про­ек­ту итальянского архитектора Дж. Чи­то­ни (около 1588 года) к югу и юго-вос­то­ку от Ста­ро­го го­ро­да по­стро­ен Но­вый го­род - ре­зи­ден­ция с пря­мо­уголь­ной сет­кой улиц, площадью Плас-Нёв-де-ла-Карь­ер (лег­ла в ос­но­ву современной площади Карь­ер). От коль­ца ук­ре­п­ле­ний со­хра­ни­лись въезд­ные во­ро­та Порт-Сен-Ни­ко­ла в ви­де три­ум­фаль­ной ар­ки (1602-1603 годы), Порт-Сен-Жорж с ба­роч­ным де­ко­ром и ста­туя­ми (1606-1619 годы), клас­си­ци­стический Порт-Ста­нис­лас и Порт-Сент-Кат­рин с до­ри­че­ским ор­де­ром и ал­ле­го­рической скульп­ту­рой (1761, архитектор Р. Мик). В Но­вом го­ро­де так­же - 3-не­фный со­бор Бла­го­ве­ще­ния (1703-1742 годы, ар­хи­тек­то­ры Ж. Бет­то, Ж. Ар­ду­эн-Ман­сар, Ж. Боф­ран; в сак­ри­стии - му­зей с кол­лек­ци­ей средневековых ру­ко­пи­сей и др.), церк­ви - Сен-Се­ба­сть­ен в ду­хе итальянского ба­рок­ко (1720-1731 годы, Ж.Н. Жен­сон), пре­мон­ст­рант­ская Сен-Жо­зеф (1635-1759 годы, Бет­то, К.Н. Мик; с 1807 года - про­тес­тант­ская церковь Сен-Жан), цен­траль­но-ку­поль­ная клас­си­ци­стическая Встре­чи Ма­рии и Ели­за­ве­ты (1780-1783 годы, Ж.Д. Ан­ту­ан; ны­не ка­пел­ла ли­цея А. Пу­ан­ка­ре); жи­лая за­строй­ка XVIII века (дом братьев Адам, 1720).

Ан­самбль цен­тра Нанси - зна­ме­ни­тый об­ра­зец французского гра­до­строи­тель­ст­ва эпо­хи ба­рок­ко. По про­ек­ту архитектора Э. Эре де Кор­ни соз­да­на цепь из 3 пло­ща­дей (1752-1761 годы, за­вер­ше­на в 1766 году), со­еди­нив­шая ра­нее замк­ну­тые пло­ща­ди Ста­ро­го и Но­во­го го­ро­да. Наи­бо­лее эф­фект­на близ­кая к квад­ра­ту в пла­не площадь Ста­ни­сла­ва (бывшая Ко­ро­лев­ская, 1752-1755 годы) с Ра­ту­шей (1752-1755 годы, архитектор Эре де Кор­ни, ле­ст­ни­ца - мас­тер ху­дожественного ли­тья Ж. Ла­мур; зал Ака­де­мии, 1866), Му­зе­ем изящ­ных ис­кусств и Опер­ным те­ат­ром (1750-е годы, архитектор Ж.Ф. де Ла Борд), зо­ло­чё­ны­ми ре­шёт­ка­ми, фо­на­ря­ми (Ла­мур), фон­та­на­ми Неп­ту­на и Ам­фит­ри­ты (около 1750-1755 годов, скульп­то­ры Б. Ги­баль, П.Л. Сиф­ле) и ста­ту­ей Ста­ни­сла­ва Ле­щин­ско­го (1831). Три­ум­фаль­ная ар­ка (1753-1756 годы, архитектор Эре де Кор­ни) со­еди­ня­ет её с длин­ной, об­са­жен­ной де­ревь­я­ми площадью Карь­ер (с до­ма­ми XVIII века - отель Бо­во-Кран, бир­жа), ог­ра­ни­чен­ной с се­ве­ра Двор­цом пра­ви­тель­ст­ва (бывший Дво­рец ин­тен­дан­та; 1715, архитектор Ж. Боф­ран), 2 по­лу­круг­лые ко­лон­на­ды (1751-1753 годы) пе­ред ним об­ра­зу­ют не­боль­шую площадь Ге­не­ра­ла де Гол­ля . Че­рез квар­тал, к вос­то­ку от площади Ста­ни­сла­ва, рас­по­ло­же­на квад­рат­ная в пла­не площадь Аль­янс (1753; бывшая площадь Ста­ни­сла­ва; на­зва­на в честь аль­ян­са, за­клю­чён­но­го в 1756 году ме­ж­ду Лю­до­ви­ком XV и Ма­ри­ей Те­ре­зи­ей Ав­ст­рий­ской) с фон­та­ном в сти­ле ро­ко­ко (скульп­тор Сиф­ле). Ан­самб­ли пло­ща­дей Ста­ни­сла­ва, Карь­ер и Аль­янс вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. К вос­то­ку от площади Карь­ер рас­по­ло­жен парк Пе­пинь­ер (1765-1772 годы) с па­мят­ни­ком художнику Кло­ду Лор­ре­ну (1892, скульп­тор О. Ро­ден). В 1780-е годы в Ста­ром горо­де ор­га­ни­зо­ва­на про­тя­жён­ная площадь Кур-Ле­о­польд, на се­ве­ре ог­ра­ни­чен­ная во­ро­та­ми Порт-Сен-Луи (1782-1785 годы, архитектор Р. Мик; ны­не Порт-Де­зий).

Сре­ди других па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры: ве­ли­че­ст­вен­ная церковь Нотр-Дам-де-Бон-Се­кур (1738-1741 годы, архитектор Э. Эре де Кор­ни) - од­но­не­фная ба­зи­ли­ка с ко­ринф­ской ко­лон­на­дой во­круг центральной баш­ни и ро­кай­ль­ной ар­хитектурной де­ко­ра­ци­ей ин­терь­е­ра (над­гро­бия Ста­ни­сла­ва, на­ча­то в 1768 году, скульп­тор Л.К. Вас­се, и его же­ны Ка­те­ри­ны Опа­лин­ской, 1749, скульп­тор Н.С. Адам; мав­зо­лей с серд­цем Ма­рии Ле­щин­ской, скульп­тор Вас­се); церк­ви - Сен-Жорж (1846), нео­го­тич. Сен-Ле­он, Сен-Фи­акр, Сен-Пьер (1885), нео­ро­ман­ская Сен-Жо­зеф (1890-1905 годы), ро­ма­но-ви­зантийская ба­зи­ли­ка Сак­ре-Кёр (1902-1905 годы), нео­го­тическая ба­зи­ли­ка Нотр-Дам-де-Лурд (1908-1925 годы, обе - архитектор Ж. Кри­ки).

В начале XX века Нанси стал од­ним из круп­ней­ших цен­тров ста­нов­ле­ния сти­ля мо­дерн во Фран­ции. В 1890-1910-е годы по­строе­ны: ти­по­гра­фия Ру­айе (1899-1900 годы), ма­га­зин Же­нен на улице Бе­ни (1900-1901 годы, вит­ра­жи Ж. Грю­бе­ра), вил­ла Ма­жо­рель (1901-1902 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф.А. Со­важ, Л. Вай­сен­бур­гер), зда­ние бан­ка «Кре­ди Ли­он­не» (1901); вил­ла Гли­син (1902-1904 годы), т. н. до­ма-близ­не­цы (1903, все - архитектор Э. Ан­д­ре); до­ма пе­чат­ни­ка Бер­же­ре (1903-1904 годы) и Л. Вай­сен­бур­ге­ра (1904-1906 годы, оба - архитектор Вай­сен­бур­гер), зда­ние Тор­го­во-промышленные па­ла­ты департамента (1908-1909 годы, ар­хи­тек­то­ры Л. Мар­шаль, Э. Ту­сен; вит­ра­жи О. До­ма и Ж. Грю­бе­ра), ка­фе «Эк­сель­си­ор» (1910-1911 годы, все с ар­хитектурной де­ко­ра­ци­ей Л. Ма­жо­ре­ля); зда­ние журнала «Рес­пуб­ли­кан­ский вос­ток» (1912). Во 2-й половине XX века по­строе­ны: но­вое зда­ние Университета (1960-е годы, архитектор П. Но­не), вы­сот­ные зда­ния «Жофр - Сен-Тье­бо» (1962, архитектор А. Пру­ве), «Тур Фран­тель» близ железнодорожного во­кза­ла; в 1964-1976 годах пе­ре­строе­на юго-западная часть Но­во­го го­ро­да. В при­го­ро­де Жар­виль-ла-Маль­гранж - двор­цы Маль­гранж (начало XVIII века, архитектор Ж. Боф­ран; пе­ре­стро­ен в середине XVIII века), Мон­те­гю (конец XVIII века, пе­ре­стро­ен в середине XIX века), Му­зей ис­то­рии же­ле­за (1966).

Уни­вер­си­тет­ский ком­плекс Нанси (ос­но­ван в 1572 году как Университет Нанси, су­ще­ст­во­вал до 1793 года; вос­соз­дан в 1854 году, ре­ор­га­ни­зо­ван в 1970 году) вклю­ча­ет Университет Ан­ри Пу­ан­ка­ре (Нан­си-I, ес­тественные нау­ки), Университет Нан­си-II (гу­ма­ни­тар­ные нау­ки) и Национальный по­ли­тех­ни­че­ский институт Ло­та­рин­гии. Вме­сте с Университетом По­ля Вер­ле­на (город Мец) об­ра­зу­ет Ев­ропейский уни­вер­си­тет­ский центр Ло­та­рин­гии (свыше 50 тысяч сту­ден­тов). Другие ву­зы - институты: гор­ный, гео­ло­гич еский, энер­ге­тический, хи­ми­ко-тех­но­ло­гический, аг­ро­но­мический, изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств и др. Биб­лио­те­ки: уни­вер­си­тет­ские, му­ни­ци­паль­ная и др.

Национальный му­зей изящ­ных ис­кусств (ос­но­ван в 1793 году, от­крыт в 1804 году; западноевропейская жи­во­пись и гра­фи­ка), Му­зей Ло­та­рин­гии (1850, в бывшем гер­цог­ском двор­це; ар­хео­ло­гическое со­б­ра­ние, ло­та­ринг­ская скуль­п­ту­ра XII-XVIII веков, жи­во­пись и гра­фи­ка с XVI века, в т. ч. ра­бо­ты Ж. Кал­ло , Ж. де Ла­ту­ра), Му­зей шко­лы Нан­си (1964; ме­бель, скульп­ту­ра, ке­ра­ми­ка в стиле мо­дерн т. н. школы Нанси - ра­бо­ты Э. Гал­ле, Л. Ма­жо­ре­ля, В. Пру­ве, Э. Ан­д­ре, Э. Вал­ле­на, Ж. Грю­бе­ра, мас­тер­ской Да­ум и др.), Му­зей-ак­ва­ри­ум (ес­тественная ис­то­рия; современное название с 1998 года) и др. Национальный дра­ма­тический центр «Те­атр де ла Ма­ну­фак­тюр» (1987). Национальный хо­рео­гра­фический центр «Ба­лет Ло­та­рин­гии» (1978). Национальная опе­ра Ло­та­рин­гии (1758, с 1919 года в современном зда­нии с эле­мен­та­ми сти­ля ар ну­во, архитектор Й. Хор­не­кер; до 2006 года под названием Опе­ра Нан­си и Ло­та­рин­гии). Сим­фо­нический ор­кестр (1884). В Нанси про­хо­дят ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: хо­ро­вой «Го­ло­са ми­ра» (с 1979 года), «Passa­ges» (восточноевропейского те­ат­ра, с 1996 года), а так­же Книж­ный са­лон (с 1979 года, еже­год­но).

Фут­боль­ный клуб «Нан­си» вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Мар­сель Пи­ко» (свыше 20 тысяч мест); об­ла­да­тель Куб­ка Фран­ции (1978). Бас­кет­боль­ный клуб «Нан­си» в 2002 году вы­иг­рал ев­ропейский Ку­бок Ко­ра­ча.

Нанси - важ­ный эко­но­мический центр ре­гио­на Ло­та­рин­гия. Ос­но­ва городского хо­зяй­ст­ва - сфе­ра ус­луг (тор­гов­ля, де­ло­вые, в т. ч. юри­дические ус­лу­ги, ус­лу­ги об­ра­зо­ва­ния, ту­ри­стический биз­нес и др.). Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния, в т. ч. транс­порт­но­го (за­вод ком­па­нии «Bombardier» - про­изводство трол­лей­бу­сов) и элек­тро­тех­нической, химической, ко­же­вен­но-обув­ной, тек­стиль­ной, швей­ной, пи­ще­вой (тра­диционный вы­пуск мин­даль­но­го пе­че­нья, ма­ка­рон) промышленности. Про­изводство вин и ли­кё­ров, ху­дожественных из­де­лий из стек­ла и фа­ян­са (в т. ч. ком­па­ния «Mathieu Lustrerie» - люс­т­ры и другие ос­ве­ти­тель­ные при­бо­ры).

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