НАНСИ
НАНСИ - город на северо-востоке Франции, регион Лотарингия, административный центр департамента Мёрт и Мозель.
Население 105,2 тысяч человек (2012, в агломерации свыше 410 тысяч человек). Расположен на реке Мозель и канале Марна-Рейн. Речной порт. Узел железнодорожных линий на Париж, Мец, Лион, Страсбур, Дижон, Люксембург. Авиаперевозки обслуживают аэропорты: Мец-Нанси-Лотарингия (международный) и Нанси-Эсе (внутренний, основной до 1991 года).
Первое упоминание о Нанси (Nanceiacum) относится к 896 году, но, судя по топониму и археологическим данным, поселение здесь возникло ещё в римскую эпоху. В V веке занят алеманнами. Около 1050 года герцог Верхней Лотарингии Жерар I (1048-1070 годы) основал в Нанси крепость (первое достоверное упоминание о ней относится к 1073 году), вокруг которой к началу XII века сложился небольшой город. Место чеканки герцогской монеты (не позднее 1164 года). В 1218 году был сожжён императором Фридрихом II Штауфеном. В XIII-XIV веках построены новые стены; Нанси стал главной резиденцией герцогов Лотарингии. В 1251-1258 годах имел ограниченное самоуправление. В 1475-1476 годах был трижды осаждён Карлом Смелым (погиб в битве при Нанси 5.1.1477 года, побеждённый швейцарскими наёмниками герцога Рене II Лотарингского, 1473-1508 годы). В 1497 году получил от Рене II право выбирать городской совет. В правление герцога Карла III (1545-1608 годы) началось строительство Нового города, также укреплённого. В 1580 году, в период Религиозных (гугенотских) войн, в Нанси состоялась первая встреча руководителей Католической лиги. Место заседания Штатов Лотарингии (последний созыв в 1629 году). В 1635 году сильно пострадал от эпидемии чумы. В 1633-1663, 1670-1698, 1702-1712, 1733-1737 годах оккупирован французскими войсками. Уход французов сопровождался разрушением укреплений, которые затем снова восстанавливались. В начале XVIII века насчитывал 15 тысяч жителей. В конце XVII - 1-й половине XVIII веков Нанси - центр производства гобеленов. В 1737-1766 годах резиденция последнего герцога Лотарингии Станислава Лещинского. С 1766 года в составе Франции, главный город провинции Лотарингия. В 1769 году в Нанси из Понт-а-Мусона переведён университет. В 1771 году один из очагов «хлебных бунтов». С 1777 года центр епископства. К концу XVIII века насчитывал 29 тысяч жителей. В период Французской революции XVIII века принял сторону новой власти. С 1790 года административный центр департамента Мёрт (с 1871 года Мёрт и Мозель). В ходе наполеоновских войн занят 14.1.1814 года русскими войсками, после «Ста дней», 27.6.1815 года - баварскими войсками. Экономическому развитию города в середине - 2-й половине XIX века способствовало строительство канала Марна-Рейн (1851-1853 годы), сети железных дорог (в 1850 году соединён железной дорогой с Мецем, в 1852 году - с Парижем, в 1856 году - со Страсбуром), а также переселение сюда после франко-прусской войны 1870-1871 годов (в ходе которой 12.8.1870 года город был занят без боя прусской армией; покинула Нанси в июле 1873 года) тысяч жителей Эльзаса и Северной Лотарингии; в этот период возникли предприятия чёрной металлургии и химической промышленности. В годы 1-й мировой войны сильно пострадал от артобстрелов и бомбардировок. В феврале 1934 и в июне 1936 годов в Нанси прошли массовые забастовки с экономическими и политическими требованиями, но на выборах 1936 года большинство жителей Нанси проголосовало против Народного фронта. В период 2-й мировой войны оккупирован 18.6.1940 года германской армией, освобождён 14.9.1944 года французскими партизанами и американскими войсками под командованием генерала Дж.С. Паттона. В 1970-1980-х годах в связи с упадком традиционных отраслей экономики переживал кризис, численность населения сократилась более чем на четверть (129 тысяч человек в 1962 году, 96 тысяч человек в 1982 году). В 1990-е годы началась экономическая модернизация Нанси.
В Старом городе, на западном берегу канала Марна-Рейн, сохранились кварталы с нерегулярной планировкой и остатками укреплений (ворота Порт-де-ла-Краф, около 1360 года, ныне музей со средневековой скульптурой; Порт-де-ла-Cитадель, 1598; бастион Водемон, между 1549 и 1567 годами). На Большой улице. расположены церковь кордельеров (1485-1514 годы; надгробия герцогов Лотарингских, XIV-XVI века; октагональная в плане герцогская капелла, 1607-1612 годы; в клуатре - Музей искусств и народных традиций) и герцогский дворец (2-я половина XIII века, перестроен в 1502-1544 годах, архитекторы Жак из Вокулёра и М. Говен; реставрирован в XIX веке). На центральных улицах также сохранились: круглая башня Коммандери-Сен-Жан-дю-Вьей- Этр (1140), арсенал (XVI век), ренессансные отели Осонвиль (1550; балконы и декор внутреннего двора в стиле пламенеющей готики) и Лильбон; отели Фонтенуа, де-Лу (Кюрель), Монне, Феррари (росписи Дж. Барилли; все - начало XVIII века, архитектор Ж. Бофран); неоготическая церковь Сент-Эвр (1865-1871 годы; на месте церкви XII века).
К 1620 году по проекту итальянского архитектора Дж. Читони (около 1588 года) к югу и юго-востоку от Старого города построен Новый город - резиденция с прямоугольной сеткой улиц, площадью Плас-Нёв-де-ла-Карьер (легла в основу современной площади Карьер). От кольца укреплений сохранились въездные ворота Порт-Сен-Никола в виде триумфальной арки (1602-1603 годы), Порт-Сен-Жорж с барочным декором и статуями (1606-1619 годы), классицистический Порт-Станислас и Порт-Сент-Катрин с дорическим ордером и аллегорической скульптурой (1761, архитектор Р. Мик). В Новом городе также - 3-нефный собор Благовещения (1703-1742 годы, архитекторы Ж. Бетто, Ж. Ардуэн-Мансар, Ж. Бофран; в сакристии - музей с коллекцией средневековых рукописей и др.), церкви - Сен-Себастьен в духе итальянского барокко (1720-1731 годы, Ж.Н. Женсон), премонстрантская Сен-Жозеф (1635-1759 годы, Бетто, К.Н. Мик; с 1807 года - протестантская церковь Сен-Жан), центрально-купольная классицистическая Встречи Марии и Елизаветы (1780-1783 годы, Ж.Д. Антуан; ныне капелла лицея А. Пуанкаре); жилая застройка XVIII века (дом братьев Адам, 1720).
Ансамбль центра Нанси - знаменитый образец французского градостроительства эпохи барокко. По проекту архитектора Э. Эре де Корни создана цепь из 3 площадей (1752-1761 годы, завершена в 1766 году), соединившая ранее замкнутые площади Старого и Нового города. Наиболее эффектна близкая к квадрату в плане площадь Станислава (бывшая Королевская, 1752-1755 годы) с Ратушей (1752-1755 годы, архитектор Эре де Корни, лестница - мастер художественного литья Ж. Ламур; зал Академии, 1866), Музеем изящных искусств и Оперным театром (1750-е годы, архитектор Ж.Ф. де Ла Борд), золочёными решётками, фонарями (Ламур), фонтанами Нептуна и Амфитриты (около 1750-1755 годов, скульпторы Б. Гибаль, П.Л. Сифле) и статуей Станислава Лещинского (1831). Триумфальная арка (1753-1756 годы, архитектор Эре де Корни) соединяет её с длинной, обсаженной деревьями площадью Карьер (с домами XVIII века - отель Бово-Кран, биржа), ограниченной с севера Дворцом правительства (бывший Дворец интенданта; 1715, архитектор Ж. Бофран), 2 полукруглые колоннады (1751-1753 годы) перед ним образуют небольшую площадь Генерала де Голля. Через квартал, к востоку от площади Станислава, расположена квадратная в плане площадь Альянс (1753; бывшая площадь Станислава; названа в честь альянса, заключённого в 1756 году между Людовиком XV и Марией Терезией Австрийской) с фонтаном в стиле рококо (скульптор Сифле). Ансамбли площадей Станислава, Карьер и Альянс включены в список Всемирного наследия. К востоку от площади Карьер расположен парк Пепиньер (1765-1772 годы) с памятником художнику Клоду Лоррену (1892, скульптор О. Роден). В 1780-е годы в Старом городе организована протяжённая площадь Кур-Леопольд, на севере ограниченная воротами Порт-Сен-Луи (1782-1785 годы, архитектор Р. Мик; ныне Порт-Дезий).
Среди других памятников архитектуры: величественная церковь Нотр-Дам-де-Бон-Секур (1738-1741 годы, архитектор Э. Эре де Корни) - однонефная базилика с коринфской колоннадой вокруг центральной башни и рокайльной архитектурной декорацией интерьера (надгробия Станислава, начато в 1768 году, скульптор Л.К. Вассе, и его жены Катерины Опалинской, 1749, скульптор Н.С. Адам; мавзолей с сердцем Марии Лещинской, скульптор Вассе); церкви - Сен-Жорж (1846), неоготич. Сен-Леон, Сен-Фиакр, Сен-Пьер (1885), неороманская Сен-Жозеф (1890-1905 годы), романо-византийская базилика Сакре-Кёр (1902-1905 годы), неоготическая базилика Нотр-Дам-де-Лурд (1908-1925 годы, обе - архитектор Ж. Крики).
В начале XX века Нанси стал одним из крупнейших центров становления стиля модерн во Франции. В 1890-1910-е годы построены: типография Руайе (1899-1900 годы), магазин Женен на улице Бени (1900-1901 годы, витражи Ж. Грюбера), вилла Мажорель (1901-1902 годы, архитекторы Ф.А. Соваж, Л. Вайсенбургер), здание банка «Креди Лионне» (1901); вилла Глисин (1902-1904 годы), т. н. дома-близнецы (1903, все - архитектор Э. Андре); дома печатника Бержере (1903-1904 годы) и Л. Вайсенбургера (1904-1906 годы, оба - архитектор Вайсенбургер), здание Торгово-промышленные палаты департамента (1908-1909 годы, архитекторы Л. Маршаль, Э. Тусен; витражи О. Дома и Ж. Грюбера), кафе «Эксельсиор» (1910-1911 годы, все с архитектурной декорацией Л. Мажореля); здание журнала «Республиканский восток» (1912). Во 2-й половине XX века построены: новое здание Университета (1960-е годы, архитектор П. Ноне), высотные здания «Жофр - Сен-Тьебо» (1962, архитектор А. Пруве), «Тур Франтель» близ железнодорожного вокзала; в 1964-1976 годах перестроена юго-западная часть Нового города. В пригороде Жарвиль-ла-Мальгранж - дворцы Мальгранж (начало XVIII века, архитектор Ж. Бофран; перестроен в середине XVIII века), Монтегю (конец XVIII века, перестроен в середине XIX века), Музей истории железа (1966).
Университетский комплекс Нанси (основан в 1572 году как Университет Нанси, существовал до 1793 года; воссоздан в 1854 году, реорганизован в 1970 году) включает Университет Анри Пуанкаре (Нанси-I, естественные науки), Университет Нанси-II (гуманитарные науки) и Национальный политехнический институт Лотарингии. Вместе с Университетом Поля Верлена (город Мец) образует Европейский университетский центр Лотарингии (свыше 50 тысяч студентов). Другие вузы - институты: горный, геологический, энергетический, химико-технологический, агрономический, изобразительных искусств и др. Библиотеки: университетские, муниципальная и др.
Национальный музей изящных искусств (основан в 1793 году, открыт в 1804 году; западноевропейская живопись и графика), Музей Лотарингии (1850, в бывшем герцогском дворце; археологическое собрание, лотарингская скульптура XII-XVIII веков, живопись и графика с XVI века, в т. ч. работы Ж. Калло, Ж. де Латура), Музей школы Нанси (1964; мебель, скульптура, керамика в стиле модерн т. н. школы Нанси - работы Э. Галле, Л. Мажореля, В. Пруве, Э. Андре, Э. Валлена, Ж. Грюбера, мастерской Даум и др.), Музей-аквариум (естественная история; современное название с 1998 года) и др. Национальный драматический центр «Театр де ла Мануфактюр» (1987). Национальный хореографический центр «Балет Лотарингии» (1978). Национальная опера Лотарингии (1758, с 1919 года в современном здании с элементами стиля ар нуво, архитектор Й. Хорнекер; до 2006 года под названием Опера Нанси и Лотарингии). Симфонический оркестр (1884). В Нанси проходят международные фестивали: хоровой «Голоса мира» (с 1979 года), «Passages» (восточноевропейского театра, с 1996 года), а также Книжный салон (с 1979 года, ежегодно).
Футбольный клуб «Нанси» выступает на стадионе «Марсель Пико» (свыше 20 тысяч мест); обладатель Кубка Франции (1978). Баскетбольный клуб «Нанси» в 2002 году выиграл европейский Кубок Корача.
Нанси - важный экономический центр региона Лотарингия. Основа городского хозяйства - сфера услуг (торговля, деловые, в т. ч. юридические услуги, услуги образования, туристический бизнес и др.). Предприятия машиностроения, в т. ч. транспортного (завод компании «Bombardier» - производство троллейбусов) и электротехнической, химической, кожевенно-обувной, текстильной, швейной, пищевой (традиционный выпуск миндального печенья, макарон) промышленности. Производство вин и ликёров, художественных изделий из стекла и фаянса (в т. ч. компания «Mathieu Lustrerie» - люстры и другие осветительные приборы).