НАНСЕН ФРИТЬОФ
НАНСЕН ФРИТЬОФ - норвежский полярный исследователь, океанограф, биолог, общественный деятель и дипломат, почетный член Петербургской Академии наук (1898).
Род Нансенов датского происхождения, мать - урождённая графиня Ведель-Ярлсберг. Нансен с детства увлекался спортом, неоднократный чемпион Норвегии по лыжным гонкам. В 1880-1882 годах учился в Университете Кристиании на отделении зоологии. В 1882 году отправился на судне «Викинг», принадлежавшем компании, занимавшейся промыслом тюленей, на биологическую практику в Арктику, что во многом определило его будущие научные интересы. После окончания университета куратор отдела зоологии музея города Берн (Швейцария), затем - стажировался на биостанции в Италии. В 1886 году удостоен Большой золотой медали Королевской АН за исследования по строению клеточного аппарата нервной ткани. В 1888 году впервые пересёк на лыжах южная часть Гренландии, установив наличие сплошного ледяного покрова в её внутренних районах. По возвращении написал книги «Первый переход через Гренландию» (1890) и «Жизнь эскимосов» (1891). В 1890 году выдвинул проект достижения Северного полюса на судне, дрейфующем вместе со льдами. 21.7.1893 года на специально построенном круглодонном судне «Фрам» (с экипажем из 12 человек под командованием О. Свердрупа) вышел из Норвегии; в сентябре начал дрейф к северо-западу от Новосибирских островов и закончил его 13.8.1896 года у острова Шпицберген. Во время дрейфа «Фрама» были проведены океанографические и метеорологические наблюдения, опровергнувшие мнение о мелководности Северного Ледовитого океана, установлены структура и происхождение его водных масс, открыто влияние суточного вращения Земли на движение льдов.
В 1895 году вместе с участником экспедиции Ф.Я. Йохансеном (Иогансеном) Нансен покинул «Фрам» и направился на нартах к полюсу для проведения исследований. Впервые достигнув 86°14′ с. ш., полярники повернули к архипелагу Земля Франца-Иосифа, где остались на зимовку. Летом 1896 года на судне «Уиндуорд» британской экспедиции Ф. Джексона Нансен вернулся в Норвегию, в порт Вардё, вскоре в Шервёй прибыл «Фрам». Историю экспедиции Нансен описал в 2-томном труде «Крайний Север» (1897). С 1897 года профессор зоологии Университета Кристиании. В 1900 году Нансен участвовал в экспедиции по изучению течений в Северном Ледовитом океане. В 1902 году создал Центральную океанографическую лабораторию в Кристиании; один из организаторов и член Международного совета по изучению морей (Копенгаген). С 1908 года возглавлял в Университете Кристиании кафедру океанологии. Разработал метод определения скорости морского течения с дрейфующего судна, сконструировал батометр и точный ареометр. В 1913 году совершил плавание вдоль побережья Северного Ледовитого океана к устью реки Енисей, затем путешествовал по южной части Восточной Сибири и Дальнему Востоку.
В 1905 году Нансен принял активное участие в движении за разрыв Шведско-норвежской унии 1814-1905 годов и полную независимость Норвегии; в июле 1905 года был послан в Копенгаген с дипломатической миссией, сумел уговорить датского принца Александра занять норвежский престол (будущий король Хокон VII). С апреля1906 по май 1908 годов посланник Норвегии в Лондоне.
С апреля 1920 года Нансен по поручению Лиги Наций, в которой представлял Норвегию, руководил репатриацией военнопленных, захваченных в ходе 1-й мировой войны. С 1.8.1920 года Верховный комиссар Лиги Наций по делам беженцев. В 1921 году по поручению Красного Креста создал комитет «Помощь Нансена» для спасения голодающих Поволжья. В 1922 году по инициативе Нансена для лиц, оставшихся без гражданства, было введено международное удостоверение личности, т. н. нансеновский паспорт, признанный 52 государствами. В 1922 году удостоен Нобелевской премии мира. В 1925-1929 годах глава комиссии по репатриации армянских беженцев.
После кончины был кремирован, по завещанию прах развеян над Осло-фьордом.
Именем Нансена назван ряд географических объектов в Арктике и Антарктике: остров и мыс в архипелаге Земля Франца-Иосифа, пролив между Землёй Гранта (северная часть острова Элсмир) и островом Свердруп в Канадском Арктическом архипелаге, котловина в Арктическом бассейне и др. 18.9.2002 года в Москве в Большом Лёвшинском переулке открыт памятник Ф. Нансену.