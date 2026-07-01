НАНСЕН ФРИТЬОФ

НАНСЕН ФРИТЬОФ - норвежский полярный исследователь, океанограф, биолог, общественный деятель и дипломат, почетный член Петербургской Академии наук (1898).

Род Нан­се­нов датского про­ис­хо­ж­де­ния, мать - уро­ж­дён­ная графиня Ве­дель-Ярлс­берг. Нансен с дет­ст­ва ув­ле­кал­ся спор­том, не­од­но­крат­ный чем­пи­он Нор­ве­гии по лыж­ным гон­кам. В 1880-1882 годах учил­ся в Университете Кри­стиа­нии на от­де­ле­нии зоо­ло­гии. В 1882 году от­пра­вил­ся на суд­не «Ви­кинг», при­над­ле­жав­шем ком­па­нии, за­ни­мав­шей­ся про­мыс­лом тю­ле­ней, на био­ло­гическую прак­ти­ку в Арк­ти­ку, что во мно­гом оп­ре­де­ли­ло его бу­ду­щие на­учные ин­те­ре­сы. По­сле окон­ча­ния университета ку­ра­тор от­де­ла зоо­ло­гии му­зея города Берн (Швей­ца­рия), за­тем - ста­жи­ро­вал­ся на био­стан­ции в Ита­лии. В 1886 году удо­сто­ен Боль­шой зо­ло­той ме­да­ли Ко­ро­лев­ской АН за ис­сле­до­ва­ния по строе­нию кле­точ­но­го ап­па­ра­та нерв­ной тка­ни. В 1888 году впер­вые пе­ре­сёк на лы­жах южная часть Грен­лан­дии, ус­та­но­вив на­ли­чие сплош­но­го ле­дя­но­го по­кро­ва в её внутренних рай­онах. По воз­вра­ще­нии на­пи­сал кни­ги «Пер­вый пе­ре­ход че­рез Грен­лан­дию» (1890) и «Жизнь эс­ки­мо­сов» (1891). В 1890 году вы­дви­нул про­ект дос­ти­же­ния Северного по­лю­са на суд­не, дрей­фую­щем вме­сте со льда­ми. 21.7.1893 года на спе­ци­аль­но по­стро­ен­ном круг­ло­дон­ном суд­не «Фрам» (с эки­па­жем из 12 человек под ко­мандованием О. Свер­д­ру­па) вы­шел из Нор­ве­гии; в сен­тяб­ре на­чал дрейф к се­ве­ро-за­па­ду от Но­во­си­бир­ских островов и за­кон­чил его 13.8.1896 года у острова Шпиц­бер­ген. Во вре­мя дрей­фа «Фра­ма» бы­ли про­ве­де­ны океа­но­гра­фические и ме­тео­ро­ло­гические на­блю­де­ния, оп­ро­верг­нув­шие мне­ние о мел­ко­вод­но­сти Северного Ле­до­ви­то­го океана, ус­та­нов­ле­ны струк­ту­ра и про­ис­хо­ж­де­ние его вод­ных масс, от­кры­то влия­ние су­точ­но­го вра­ще­ния Зем­ли на дви­же­ние льдов.

В 1895 году вме­сте с уча­ст­ни­ком экс­пе­ди­ции Ф.Я. Йо­хан­се­ном (Иогансеном) Нансен по­ки­нул «Фрам» и на­пра­вил­ся на нар­тах к по­лю­су для про­ве­де­ния ис­сле­до­ва­ний. Впер­вые дос­тиг­нув 86°14′ с. ш., по­ляр­ни­ки по­вер­ну­ли к ар­хи­пе­ла­гу Зем­ля Фран­ца-Ио­си­фа, где ос­та­лись на зи­мов­ку. Ле­том 1896 года на суд­не «Уин­ду­орд» британской экс­пе­ди­ции Ф. Джек­со­на Нансен вер­нул­ся в Нор­ве­гию, в порт Вар­дё, вско­ре в Шервёй при­был «Фрам». Ис­то­рию экс­пе­ди­ции Нансен опи­сал в 2-том­ном тру­де «Край­ний Се­вер» (1897). С 1897 года профессор зоо­ло­гии Университета Кри­стиа­нии. В 1900 году Нансен уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ции по изу­че­нию те­че­ний в Северном Ле­до­ви­том океа­не. В 1902 году соз­дал Центральную океа­но­гра­фическую ла­бо­ра­то­рию в Кри­стиа­нии; один из ор­га­ни­за­то­ров и член Ме­ж­ду­народного со­ве­та по изу­че­нию мо­рей ( Ко­пен­га­ген ). С 1908 года воз­глав­лял в Университете Кри­стиа­нии ка­фед­ру океа­но­ло­гии. Раз­ра­бо­тал ме­тод оп­ре­де­ле­ния ско­ро­сти морского те­че­ния с дрей­фую­ще­го суд­на, скон­ст­руи­ро­вал ба­то­метр и точ­ный арео­метр. В 1913 году со­вер­шил пла­ва­ние вдоль по­бе­ре­жья Северного Ле­до­ви­того океана к устью реки Ени­сей, за­тем пу­те­шест­во­вал по южной час­ти Восточной Си­би­ри и Даль­не­му Вос­то­ку.

В 1905 году Нансен при­нял ак­тив­ное уча­стие в дви­же­нии за раз­рыв Швед­ско-нор­веж­ской унии 1814-1905 годов и пол­ную не­за­ви­си­мость Нор­ве­гии; в ию­ле 1905 года был по­слан в Ко­пен­га­ген с ди­пло­ма­тической мис­си­ей, су­мел уго­во­рить датского прин­ца Алек­сан­д­ра за­нять норвежский пре­стол (бу­ду­щий ко­роль Хо­кон VII). С апреля1906 по май 1908 годов по­слан­ник Нор­ве­гии в Лон­до­не.

С апреля 1920 года Нансен по по­ру­че­нию Ли­ги На­ций , в ко­то­рой пред­став­лял Нор­ве­гию, ру­ко­во­дил ре­пат­риа­ци­ей во­ен­но­плен­ных, за­хва­чен­ных в хо­де 1-й ми­ровой вой­ны. С 1.8.1920 года Вер­хов­ный ко­мис­сар Ли­ги На­ций по де­лам бе­жен­цев. В 1921 году по по­ру­че­нию Крас­но­го Кре­ста соз­дал комитет «По­мощь Нан­се­на» для спа­се­ния го­ло­даю­щих По­вол­жья. В 1922 году по ини­циа­ти­ве Нансена для лиц, ос­тав­ших­ся без гра­ж­дан­ст­ва, бы­ло вве­де­но ме­ж­ду­народное удо­сто­ве­ре­ние лич­но­сти, т. н. нан­се­нов­ский пас­порт, при­знан­ный 52 го­су­дар­ст­ва­ми. В 1922 году удо­сто­ен Но­бе­лев­ской премии ми­ра. В 1925-1929 годах гла­ва ко­мис­сии по ре­пат­риа­ции армянских бе­жен­цев.

По­сле кон­чи­ны был кре­ми­ро­ван, по за­ве­ща­нию прах раз­ве­ян над Ос­ло-фьор­дом.

Име­нем Нансена на­зван ряд гео­гра­фических объ­ек­тов в Арк­ти­ке и Ан­тарк­ти­ке: ост­ров и мыс в ар­хи­пе­ла­ге Зем­ля Фран­ца-Ио­си­фа, про­лив ме­ж­ду Зем­лёй Гран­та (северная часть острова Эл­смир) и островом Свер­д­руп в Ка­над­ском Арк­ти­че­ском ар­хи­пе­ла­ге, кот­ло­ви­на в Арк­ти­че­ском бас­сей­не и др. 18.9.2002 года в Мо­ск­ве в Боль­шом Лёв­шин­ском пе­ре­ул­ке от­крыт па­мят­ник Ф. Нан­се­ну.