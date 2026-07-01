НАНЬНИН
НАНЬНИН - город на юге Китая, административный центр Гуанси-Чжуанского автономного района.
Население 838,8 тыс. чел. (2012; с пригородами около 1,7 миллиона человек; свыше 55% - чжуаны). Образует городскую агломерацию (городской округ площадью 22,3 тысячи км2) с населением около 7 миллионов человек (в т. ч. городское - около 2,5 миллиона человек). Расположен в южной части автономного района, на реке Юнцзян (приток реки Сицзян), в 160 км к северо-востоку от границы с Вьетнамом. Крупный транспортный узел. Железнодорожное сообщение с городами Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Куньмин, Ухань и др., а также с городом Ханой (Вьетнам); строится (с 2002 года) скоростная железнодорожная магистраль Наньнин - Гуанчжоу. Узел автомобильных дорог; через город проходят национальные автомагистрали Наньчун - Чунцин - полуостров Лэйчжоубаньдао и Гуанчжоу - Куньмин; осуществляется автомобильное сообщение с Ханоем. Международный аэропорт Усюй.
Основан в 1-й четверти IV века. С VII века гарнизонный город. В IX веке некоторое время находился под властью гос-ва Наньчжао. С X века крупный центр региональной торговли. Современное название с 1-й половины XIV века. В 1907 году открыт для иностранной торговли. В 1912-1936 годах административный центр провинции Гуанси. В 1930-х годах контролировался милитаристской группировкой Ли Цзунжэня. В этот период началось строительство (завершено в 1951 году) железной дороги, связавшей город с центральными районами Китая. В 1940 году временно оккупирован японцами. В 1941-1944 годах в Наньине размещалась авиабаза армии США для снабжения оружием и боеприпасами китайских войск. В 1944-1945 годах вновь оккупирован японскими войсками. В 1946-1954 годах база снабжения вьетнамских национально-освободительных сил в борьбе против французской колониальной администрации, в период «Вьетнамской войны» - для поставок вооружения и продовольствия войскам Северного Вьетнама. С 1949 года административный центр провинции Гуанси, с 1958 года Гуанси-Чжуанского автономного района. С начала 1950-х годов значительное развитие в городе получили лёгкая, пищевая промышленность, производство бумаги и др.
Центральная часть города (включая деловой район) расположена на левом берегу реки Юнцзян. Сохранились постройки эпохи Цин - торговые дворы Юэдун и Лянху, дом семьи Хуан; среди современных зданий - Дом народных собраний Гуанси-Чжуанского автономного района в духе постмодернизма (1996). Среди многочисленных парков - парк скульптуры Наньина (2-я половина XX века; монументы, павильоны, ворота-пайлоу и др.). На территории городского округа - природный парк (гора Цинсю), древний город Янмэй (в 83 км от центра Наньина; XVII век) и др.
В Наньине - Гуансийский университет (1928; современный статус с 2005 года), Гуансийский медицинский университет (1934), Гуансийский университет национальностей (1952), Гуансийский педагогический институт (1953), Гуансийский институт традиционной китайской медицины (1954) и др. Музей Гуанси-Чжуанского автономного района (1978). Гуансийский ботанический сад лекарственных растений (1959; крупнейший в Китае, свыше 4 тысяч видов). Зоопарк.
Крупный промышленный центр. Ведущие отрасли - сахарная (предприятия крупнейшей в стране государственной компании по производству сахара «Nanning Sugar Industry Co.»), деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная («Guangxi Nanning Phoenix Pulp & Paper Co.»), химическая («Nanning Chemical Industry Co.»), лесохимическая («Guangxi Nanning Kesen Forest Chemical Industry Co.») и фармацевтическая. Машиностроение: производство электрооборудования и электронных приборов («Nanning Yanhua Electronics Co.», «Nanning Mingwen Electronics Co.», «Guangxi Nanning Jin Li Electronics Co.» и др.); выпуск строительных материалов.
В Наньине и пригородах действуют 6 зон экономического развития: Наньнинский открытый район высокотехнологичных производств, Наньнинский экономико-технологический открытый район, Наньнинская зона иностранных инвестиций хуацяо, Туристическая рекреационная зона горы Цинсю, Наньнинский новый район озера Сянсы, Наньнинский индустриальный парк Люцзин. На территории городского округа добыча руд марганца и алюминия, а также золота, серебра и др.