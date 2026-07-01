НАНЬНИН

НАНЬНИН - го­род на юге Ки­тая , административный центр Гуанси-Чжуанского автономного района.

Население 838,8 тыс. чел. (2012; с при­го­ро­да­ми около 1,7 миллиона человек; свыше 55% - чжуа­ны). Об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию (городской ок­руг площадью 22,3 тысячи км2) с населением около 7 миллионов человек (в т. ч. го­род­ское - около 2,5 миллиона человек). Рас­по­ло­жен в южной час­ти ав­то­ном­но­го рай­она, на реке Юнц­зян (при­ток реки Сиц­зян), в 160 км к се­ве­ро-вос­то­ку от гра­ни­цы с Вьет­на­мом. Круп­ный транс­порт­ный узел. Железнодорожное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Пе­кин, Шан­хай, Гу­ан­чжоу, Кунь­мин, Ухань и др., а так­же с городом Ха­ной (Вьет­нам); стро­ит­ся (с 2002 года) ско­ро­ст­ная железнодорожная ма­ги­ст­раль Нань­нин - Гу­ан­чжоу. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог; че­рез го­род про­хо­дят национальные ав­то­ма­ги­стра­ли Нань­чун - Чун­цин - полуостров Лэй­чжоу­бань­дао и Гу­ан­чжоу - Кунь­мин; осу­щест­вля­ет­ся ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с Ха­но­ем. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Усюй.

Ос­но­ван в 1-й четверти IV века. С VII века гар­ни­зон­ный го­род. В IX веке не­ко­то­рое вре­мя на­хо­дил­ся под вла­стью гос-ва Нань­чжао . С X века круп­ный центр ре­гио­наль­ной тор­гов­ли. Современное на­зва­ние с 1-й половины XIV века. В 1907 году от­крыт для иностранной тор­гов­ли. В 1912-1936 годах административный центр провинции Гу­ан­си. В 1930-х годах кон­тро­ли­ро­вал­ся ми­ли­та­ри­ст­ской груп­пи­ров­кой Ли Цзун­жэ­ня. В этот пе­ри­од на­ча­лось строи­тель­ст­во (за­вер­ше­но в 1951 году) же­лез­ной до­ро­ги, свя­зав­шей го­род с центральными рай­она­ми Ки­тая. В 1940 году вре­мен­но ок­ку­пи­ро­ван япон­ца­ми. В 1941-1944 годах в Наньине раз­ме­ща­лась авиа­ба­за ар­мии США для снаб­же­ния ору­жи­ем и бо­е­при­па­са­ми китайских войск. В 1944-1945 годах вновь ок­ку­пи­ро­ван японскими вой­ска­ми. В 1946-1954 годах ба­за снаб­же­ния вьетнамских национально-ос­во­бо­дительных сил в борь­бе про­тив французской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции, в пе­ри­од «Вьет­нам­ской вой­ны» - для по­ста­вок воо­ру­же­ния и про­до­воль­ст­вия вой­скам Северного Вьет­на­ма. С 1949 года административный центр провинции Гу­ан­си, с 1958 года Гу­ан­си-Чжу­ан­ско­го ав­то­ном­но­го района. С начала 1950-х годов зна­чительное раз­ви­тие в го­ро­де по­лу­чи­ли лёг­кая, пи­ще­вая промышленность, про­изводство бу­ма­ги и др.

Центральная часть го­ро­да (вклю­чая де­ло­вой рай­он) рас­по­ло­же­на на ле­вом бе­ре­гу реки Юнц­зян. Со­хра­ни­лись по­строй­ки эпо­хи Цин - тор­го­вые дво­ры Юэдун и Лян­ху, дом се­мьи Ху­ан; сре­ди современных зда­ний - Дом народных со­б­ра­ний Гу­ан­си-Чжу­ан­ско­го ав­то­ном­но­го района в ду­хе пост­мо­дер­низ­ма (1996). Сре­ди мно­го­численных пар­ков - парк скульп­ту­ры Наньина (2-я половина XX века; мо­ну­мен­ты, па­виль­о­ны, во­ро­та-пай­лоу и др.). На тер­ри­то­рии городского ок­ру­га - при­род­ный парк (го­ра Цин­сю), древ­ний го­род Ян­мэй (в 83 км от цен­тра Наньина; XVII век) и др.

В Наньине - Гу­ан­сий­ский университет (1928; современный ста­тус с 2005 года), Гу­ан­сий­ский медицинский университет (1934), Гу­ан­сий­ский университет на­цио­наль­но­стей (1952), Гу­ан­сий­ский пе­да­го­гический институт (1953), Гу­ан­сий­ский институт тра­диционной китайской ме­ди­ци­ны (1954) и др. Му­зей Гу­ан­си-Чжу­ан­ско­го ав­то­ном­но­го района (1978). Гу­ан­сий­ский бо­та­нический сад ле­кар­ст­вен­ных рас­те­ний (1959; круп­ней­ший в Ки­тае, свыше 4 тысяч ви­дов). Зоо­парк.

Круп­ный промышленный центр. Ве­ду­щие от­рас­ли - са­хар­ная (пред­при­ятия круп­ней­шей в стра­не государственной ком­па­нии по про­изводству са­ха­ра «Nanning Sugar Industry Co.»), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная («Guangxi Nanning Phoenix Pulp & Paper Co.»), хи­ми­че­ская («Nan­ning Chemical Industry Co.»), ле­со­хи­ми­че­ская («Guangxi Nanning Kesen Forest Chemical Industry Co.») и фар­ма­цев­ти­че­ская. Ма­ши­но­строе­ние: про­изводство элек­тро­обо­ру­до­ва­ния и элек­трон­ных при­бо­ров («Nanning Yanhua Electronics Co.», «Nanning Mingwen Electronics Co.», «Guangxi Nanning Jin Li Electronics Co.» и др.); выпуск стро­ительных ма­те­риа­лов.

В Наньине и при­го­ро­дах дей­ст­ву­ют 6 зон эко­но­мического раз­ви­тия: Нань­нин­ский от­кры­тый рай­он вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных про­из­водств, Нань­нин­ский эко­но­ми­ко-тех­но­ло­гический от­кры­тый рай­он, Нань­нин­ская зо­на иностранных ин­ве­сти­ций хуа­цяо, Ту­ри­стическая рек­реа­ци­он­ная зо­на го­ры Цин­сю, Нань­нин­ский но­вый рай­он озера Сян­сы, Нань­нин­ский ин­ду­ст­ри­аль­ный парк Лю­ц­зин. На тер­ри­то­рии городского ок­ру­га до­бы­ча руд мар­ган­ца и алю­ми­ния, а так­же зо­ло­та, се­реб­ра и др.

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