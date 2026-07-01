НАНКИНСКИЙ ДОГОВОР 1842
НАНКИНСКИЙ ДОГОВОР 1842 года - завершил англо-китайскую войну 1840-1842 годов. Заключён 29 августа 1842 года в Цзяннине на борту британского военного корабля «Корнуоллис» под угрозой штурма города британскими войсками.
Со стороны Китая подписан эмиссарами цинского императора Мяньнина (храмовое имя Сюань-цзун) Циином и Илибу, со стороны Великобритании - командующим экспедиционными войсками генерал-майором Г. Поттинджером.
Нанкинский договор предусматривал открытие для торговли и поселения британских граждан 5 китайских портов (Гуанчжоу, Сямынь, Фучжоу, Нинбо, Шанхай). Упразднялась купеческая корпорация «Гунхан» («Кохонг»), прежде имевшая монопольное право закупки иностранных товаров и их распространения в Китае, в результате чего британские торговцы получали право самостоятельно выбирать китайских контрагентов. Остров Сянган (Гонконг) переходил в «вечное владение» Великобритании. Империя Цин лишалась таможенной независимости, устанавливался предельный уровень таможенных пошлин (5% стоимости товара). Цинское правительство обязалось выплатить Великобритании 21 миллион фунтов стерлингов в порядке компенсации за уничтоженный опиум, за долги членов «Гунхана» и военную контрибуцию. До полной выплаты оговоренной суммы Великобритания оккупировала архипелаг Чжоушань и остров Гулансюй.
Продолжая давление на цинское правительство, Великобритания в сентябре 1843 года вынудила его к подписанию в Хумыни (фортах на подступах к Гуанчжоу) Дополнительного соглашения о торговле в пяти портах. Британские подданные получали право экстерриториальности, для них вводилась консульская юрисдикция. В открытых портах им разрешалось создавать свои поселения (сеттльменты), Великобритании предоставлялось право «наибольшего благоприятствования».
Поражение империи Цин и Нанкинский договор открыли путь для экспансии в Китай другим государствам. США направили к берегам Китая военную эскадру, вынудили власти Гуанчжоу компенсировать американским торговцам стоимость уничтоженного опиума, а цинское правительство - подписать Вансяский договор 1844 года. Договоры, аналогичные Вансяскому, были также заключены с Францией (октябрь 1844 года), Бельгией (июль 1845 года), Швецией и Норвегией (март 1847 года). Договор с Францией дополнительно предусматривал право католической Церкви на миссионерскую деятельность в Китае.
Исторические источники:
Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842-1925 годы). М., 1927.