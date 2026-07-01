НАНКИНСКИЙ ДОГОВОР 1842

НАНКИНСКИЙ ДОГОВОР 1842 года - завершил англо-китайскую войну 1840-1842 годов. Заключён 29 августа 1842 года в Цзяннине на борту британского военного корабля «Корнуоллис» под угрозой штурма города британскими войсками.

Со сто­ро­ны Ки­тая под­пи­сан эмис­са­ра­ми цин­ско­го императора Мянь­ни­на (хра­мо­вое имя Сю­ань-цзун) Ции­ном и Или­бу, со сто­ро­ны Ве­ли­ко­бри­та­нии - ко­мандующим экс­пе­диционными вой­ска­ми генерал-майором Г. Пот­тинд­же­ром.

Нанкинский договор пре­ду­смат­ри­вал от­кры­тие для тор­гов­ли и по­се­ле­ния британских гра­ж­дан 5 китайских пор­тов (Гу­ан­чжоу, Ся­мынь, Фу­чжоу, Нин­бо, Шан­хай). Уп­разд­ня­лась ку­печеская кор­по­ра­ция «Гун­хан» («Ко­хонг»), пре­ж­де имев­шая мо­но­поль­ное пра­во за­куп­ки иностранных то­ва­ров и их рас­про­стра­не­ния в Ки­тае, в ре­зуль­та­те че­го британские тор­гов­цы по­лу­ча­ли пра­во са­мо­стоя­тель­но вы­би­рать китайских контр­аген­тов. Ост­ров Сян­ган (Гон­конг) пе­ре­хо­дил в «веч­ное вла­де­ние» Ве­ли­ко­бри­та­нии. Им­пе­рия Цин ли­ша­лась та­мо­жен­ной не­за­ви­си­мо­сти, ус­та­нав­ли­вал­ся пре­дель­ный уро­вень та­мо­жен­ных по­шлин (5% стои­мо­сти то­ва­ра). Цин­ское пра­ви­тель­ст­во обя­за­лось вы­пла­тить Ве­ли­ко­бри­та­нии 21 миллион фунтов стерлингов в по­ряд­ке ком­пен­са­ции за унич­то­жен­ный опи­ум, за дол­ги чле­нов «Гун­ха­на» и во­енную кон­три­бу­цию . До пол­ной вы­пла­ты ого­во­рен­ной сум­мы Ве­ли­ко­бри­та­ния ок­ку­пи­ро­ва­ла ар­хи­пе­лаг Чжо­ушань и остров Гу­лан­сюй.

Про­дол­жая дав­ле­ние на цин­ское пра­ви­тель­ст­во, Ве­ли­ко­бри­та­ния в сентябре 1843 года вы­ну­ди­ла его к под­пи­са­нию в Ху­мы­ни (фор­тах на под­сту­пах к Гу­ан­чжоу ) До­пол­ни­тель­но­го со­гла­шения о тор­гов­ле в пя­ти пор­тах. Британские под­дан­ные по­лу­ча­ли пра­во экс­тер­ри­то­ри­аль­но­сти, для них вво­ди­лась кон­суль­ская юрис­дик­ция. В от­кры­тых пор­тах им раз­ре­ша­лось соз­да­вать свои по­се­ле­ния (сетт­ль­мен­ты), Ве­ли­ко­бри­та­нии пре­дос­тав­ля­лось пра­во «наи­боль­ше­го бла­го­при­ят­ст­во­ва­ния».

По­ра­же­ние им­пе­рии Цин и Нанкинский договор от­кры­ли путь для экс­пан­сии в Ки­тай другим го­су­дар­ст­вам. США на­пра­ви­ли к бе­ре­гам Ки­тая во­енную эс­кад­ру, вы­ну­ди­ли вла­сти Гу­ан­чжоу ком­пен­си­ро­вать американским тор­гов­цам стои­мость унич­то­жен­но­го опиу­ма, а цин­ское пра­ви­тель­ст­во - под­пи­сать Ван­ся­ский до­го­вор 1844 года. До­го­во­ры, ана­ло­гич­ные Ван­ся­ско­му, бы­ли так­же за­клю­че­ны с Фран­ци­ей (октябрь 1844 года), Бель­ги­ей (июль 1845 года), Шве­ци­ей и Нор­ве­гией (март 1847 года). До­го­вор с Фран­ци­ей до­пол­ни­тель­но пре­ду­смат­ри­вал пра­во ка­то­лической Церк­ви на мис­сио­нер­скую дея­тель­ность в Ки­тае.

Исторические ис­точники:

Сбор­ник до­го­во­ров и дру­гих до­ку­мен­тов по ис­то­рии ме­ж­ду­на­род­ных от­но­ше­ний на Даль­нем Вос­то­ке (1842-1925 годы). М., 1927.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)