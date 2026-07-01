НАНКИН

НАНКИН - город в Восточном Китае , административный центр провинции Цзян­су.

Население около 3,7 миллионов человек (2012; с при­го­ро­да­ми около 4,7 миллионов человек). Об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию (городской ок­руг площадью 6,6 тысяч км2) с населением около 8 миллионов человек. Рас­по­ло­жен в ни­зовь­ях реки Янц­зы, в 270 км к за­па­ду от города Шан­хай. Вто­рой по зна­че­нию (по­сле Шан­хая) эко­но­мический, по­ли­тический и куль­тур­ный центр Восточного Ки­тая. Круп­ный транс­порт­ный узел. Железнодорожное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Пе­кин, Шан­хай, Нань­тун, Си­ань и др. (3 железнодорожных во­кза­ла; в 2010 году со­ору­жён круп­ней­ший в Азии но­вый Юж­ный железнодорожный во­кзал). Ав­то­ма­гист­ра­ля­ми свя­зан с го­ро­да­ми Шан­хай, Хан­чжоу, Лянь­юнь­ган, Хэ­фэй и др. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Лу­коу. Круп­ный реч­ной порт, до­ступ­ный для морских су­дов. В пре­де­лах го­ро­да реку Янц­зы пе­ре­се­ка­ют 4 мос­та и транс­порт­ных тон­не­ля, в т. ч. двухъ­ярус­ный ав­то­мо­биль­ный и железнодрожный мост (1968). Мет­ро­по­ли­тен (с 2005 года; 2 ли­нии).

По­се­ле­ние на мес­те Нанкина в V-III веках до н. э. бы­ло из­вест­но под названием Цзинь­лин и вхо­ди­ло во вла­де­ния цар­ст­ва Чу. По­сле соз­да­ния Цинь Шиху­ан­ди цен­тра­ли­зованной им­пе­рии Цинь (221 до н. э.) по­лу­чил название Мо­лин (Мо­лин­сянь), стал цен­тром од­но­именного уез­да, во­шед­ше­го в со­став области Цзи. В 211 году н. э. в хо­де рас­па­да им­пе­рии Восточная Хань бу­ду­щий ос­но­ва­тель государства У, Сунь Цю­ань, пе­ре­нёс в не­го свою став­ку. В 212 году он ок­ру­жил го­род ка­мен­ной сте­ной и на­звал его Цзя­нье. В 229 году в не­го бы­ла пе­ре­не­се­на сто­ли­ца государства У - этот год стал счи­тать­ся да­той об­ре­те­ния Н. сто­лич­но­го ста­ту­са. В 280 вновь пе­ре­име­но­ван в Мо­лин, от го­ро­да от­де­лён уезд­ный центр Линь­цзян (Линь­цзян­сянь). В 281 году Линь­цзян пе­ре­име­но­ван в Цзян­нин, вслед­ст­вие че­го Нанкин при­об­рёл своё вто­рое ис­то­рическое на­зва­ние. В 282 году от раз­рос­ше­го­ся Мо­ли­на от­де­лён город Цзя­нье, в 313-316 годах пе­ре­име­но­ван­ный в Цзянь­кан. В 317 году в не­го пе­ре­не­се­на сто­ли­ца государства Восточное Цзинь (317-419 годы). В 1368 году ос­но­ва­тель ди­на­стии Мин Чжу Юань­чжан сде­лал го­род сво­ей сто­ли­цей, в 1378 году пе­ре­име­но­вал его в Цзин­ши (буквально «Сто­лич­ный го­род»). В 1403 году Нанкин по­лу­чил своё современное название. В прав­ле­ние ди­на­стии Цин име­но­вал­ся Цзян­ни­ном (Цзян­нин­фу), был цен­тром на­ме­ст­ни­че­ст­ва Лянц­зян - «Две [про­вин­ции по те­че­нию] Янц­зы» (Цзян­су и Цзян­си). В Цзян­ни­не китайское пра­ви­тель­ст­во за­клю­чи­ло Нан­кин­ский до­го­вор 1842 года. В 1853 году за­хва­чен уча­ст­ни­ка­ми Тай­пин­ско­го вос­ста­ния 1851-1864 годов, ко­то­рые объ­я­ви­ли его цен­тром Тай­пин тянь­го и да­ли ему названием Тянь­цзин («Не­бес­ная сто­ли­ца»). В 1858 году стал от­кры­тым пор­том. В хо­де Синь­хай­ской ре­во­лю­ции 1911-1912 годов со­брав­шая­ся в нём Кон­фе­рен­ция пред­ста­ви­те­лей про­вин­ций из­бра­ла Сунь Ят­се­на Временным пре­зи­ден­том Китайской Рес­пуб­ли­ки. Го­род пе­ре­име­но­ван в Нанкин (Нань­цзин­фу), а за­тем вновь в Цзян­нин (Цзян­нин­сянь), став­ший административным цен­тром провинции Цзян­су. В апреле 1927 года в хо­де Се­вер­но­го по­хо­да 1926-1927 годов в не­го бы­ла пе­ре­не­се­на став­ка Чан Кай­ши, в го­ро­де соз­да­но под­кон­троль­ное ему пра­ви­тель­ст­во Го­минь­да­на. В 1928 году Нанкин объ­яв­лен сто­ли­цей Китайской Рес­пуб­ли­ки и ре­зи­ден­ци­ей Национального пра­ви­тель­ст­ва. То­гда же по­лу­чил ста­тус «осо­бой го­род­ской [тер­ри­то­рии] Нан­кин», в 1930 году - го­ро­да центрального под­чи­не­ния. В декабре 1937 года за­нят японскими вой­ска­ми, уст­ро­ив­ши­ми в го­ро­де жес­то­кие мас­со­вые убий­ст­ва (т. н. Нан­кин­ская бой­ня), в хо­де ко­то­рых по­гиб­ли около 200-300 тысяч человек. До 1945 года ок­ку­пи­ро­ван Япо­ни­ей, яв­лял­ся ре­зи­ден­ци­ей ма­рио­не­точ­но­го «центрального пра­ви­тель­ст­ва» во гла­ве с Ван Цзин­вэ­ем (до 1944 года). С 1946 года ме­сто пре­бы­ва­ния пра­ви­тель­ст­ва Го­минь­да­на. В Нанкине был под­пи­сан Аме­ри­ка­но-ки­тай­ский до­го­вор 1946 года. 23.4.1949 года за­нят На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ар­ми­ей Ки­тая, по­лу­чил ста­тус го­ро­да центрального под­чи­не­ния. С 1952 года административный центр провинции Цзян­су.

Ис­то­рический центр Нанкина, рас­по­ло­жен­ный на пра­во­бе­ре­жье реки Янц­зы, ок­ру­жён кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми эпо­хи Мин (высота до 21 м; конец XIV века; со­хра­ни­лось около 2/3 от пер­во­на­чаль­ной дли­ны в 33,4 км) с во­ро­та­ми (Хэ­пин, Чжунхуа). В цен­тре рас­по­ло­же­ны Ба­ра­бан­ная баш­ня (Ку Лоу; 1382), зал для про­ве­де­ния эк­за­ме­нов на чи­нов­ни­чьи долж­но­сти Цзян­нань Гу­ню­ань (1169, пе­ре­стро­ен в эпо­ху Мин), кон­фу­ци­ан­ский храм Чао­тянь­гун (2-я половина XIX века; в главном за­ле Да­чэн Дянь - Му­зей шес­ти ди­на­стий). К вос­то­ку от цен­тра Нанкина, на скло­нах го­ры Цзыц­зинь­шань, рас­по­ло­же­ны монастырь Лин­гу­сы (ос­но­ван в 1384 году; кир­пич­ный главный зал «улян­дянь» - «без­ба­лоч­ный храм», 1398), ан­самбль гроб­ни­цы императора Чжу Юань­чжа­на (1381 - около 1415 годов; «до­ро­га ду­хов» со ста­туя­ми жи­вот­ных, ми­фо­ло­гических су­ществ и пр.; в со­ста­ве императорских гроб­ниц ди­на­стий Мин и Цин вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия) и мав­зо­лей Сунь Ят­се­на (1926-1929 годы, архитектор Лу Янь­чжи). Сре­ди по­стро­ек XX - начала XXI веков: ком­плекс кол­лед­жа Гинь­лин, со­еди­няю­щий фор­мы тра­диционного китайского зод­че­ст­ва и прин­ци­пы западной ар­хи­тек­ту­ры (1923, архитектор Г.К. Мер­фи), Ме­мо­ри­ал жерт­вам «Нан­кин­ской бой­ни» (1985, архитектор Ци Кан), городская библиотека (2005), но­вое зда­ние Ху­дожественного му­зея провинции Цзян­су (2010, ар­хи­тек­то­ры Ю. Эн­гель, М. Цим­мер­манн), Му­зей искусства и ар­хи­тек­ту­ры (2011, архитектор С. Холл; все - в рус­ле не­омо­дер­низ­ма). На тер­ри­то­рии городского ок­ру­га - буд­дий­ский храм Ци­ся­сы (ос­но­ван в конце V века; ук­ра­шен­ная рель­е­фа­ми ка­мен­ная сту­па Шэ­ли­та, X век; ря­дом с хра­мом - пе­ще­ры и ни­ши со ста­туя­ми пе­рио­да с конца V века до ди­на­стии Мин), по­гре­бе­ние императора У-ди с «до­ро­гой ду­хов» (VI век), гроб­ни­цы пра­ви­те­лей ди­на­стии Юж­ная Тан - Ли Бя­ня и Ли Цзи­на (X век).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний: От­де­ле­ние и ряд научно-исследовательских институтов АН Ки­тая, в т. ч. Институт гео­ло­гии и па­лео­нто­ло­гии, Институт гео­гра­фии и лим­но­ло­гии, Институт поч­вен­ных на­ук, Институт фи­зи­ки ат­мо­сфе­ры; Институт дер­ма­то­ло­гии и Институт ге­ма­то­ло­гии Китайской ака­де­мии медицинских на­ук. Сре­ди ве­ду­щих ву­зов - университеты: Нан­кин­ский (1902), Юго-Вос­точ­ный (1902), тех­но­ло­гический (1902), сельскохозяйственный(1902; современный ста­тус и название с 1952 года), фар­ма­цев­тический (1936); Нан­кин­ский университет ас­тро­нав­ти­ки и аэ­ро­нав­ти­ки (1952), Нан­кин­ский университет нау­ки и тех­ни­ки (1953; современный ста­тус и название с 1993 года). Нан­кин­ская библиотека (1907). Вто­рой ис­то­рический ар­хив Ки­тая (1951; до­ку­мен­ты 1912-1949 годов). Му­зеи: Нан­ки­на (1950), государства Тай­пин тянь­го (1958), современной ис­то­рии Ки­тая, го­род­ской. Ху­дожественная га­ле­рея провинции Цзян­су и др. Те­атр тра­диционной музыкальной дра­мы; те­ат­раль­ные труп­пы, ку­коль­ный те­атр и др. Об­сер­ва­то­рия Цзыц­зинь­шань. Бо­та­нический сад имени Сунь Ят­се­на. Зоо­парк. Фут­боль­ный клуб «Цзян­су Сайн­ти» (ос­но­ван в 1994 году) вы­сту­па­ет на ста­дио­не Олим­пий­ско­го спор­тив­но­го цен­тра (2005; свыше 60 тысяч мест). В 2002 году про­хо­ди­ли мат­чи жен­ско­го чем­пио­на­та ми­ра по бас­кет­бо­лу. Про­во­дят­ся тра­диционные ме­ж­ду­народные тур­ни­ры по шах­ма­там (с 2008 года). В 2014 году в Нанкине со­сто­ят­ся вто­рые лет­ние юно­ше­ские Олим­пий­ские иг­ры .

В эко­но­ми­ке вы­сок уро­вень раз­ви­тия сфе­ры ус­луг. Нанкин - круп­ный транс­порт­но-ло­ги­сти­чес­кий, тор­го­вый и фи­нан­со­вый центр ниж­не­го те­че­ния реки Янц­зы. Гру­зо­обо­рот пор­та 118,4 миллионов тонн, в т. ч. около 800 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ (2011); вы­воз ста­ли, це­мен­та, неф­те­про­дук­тов, ми­нерального сы­рья, ри­са, ге­не­раль­ных гру­зов и др.; ввоз кон­цен­тра­тов же­лез­ных и мед­ных руд, ло­ма чёр­ных ме­тал­лов, неф­те­про­дук­тов, ле­са, хи­ми­ка­тов (гру­зо­вые тер­ми­на­лы пор­та про­тя­ну­лись по бе­ре­гам ре­ки на де­сят­ки ки­ло­мет­ров).

Нанкин - один из важ­ней­ших промышленных цен­тров Ки­тая. Ве­ду­щая от­расль - ма­ши­но­строе­ние. Элек­трон­ная (ком­пь­ю­те­ры, те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ное обо­ру­до­ва­ние; пред­при­ятия ком­па­ний «Nanjing Panda Electronics Co.», «Nanjing Chan­g­jiang Electronics Group Co.», «Huafei Co­lour Display Systems Co.» и др.), элек­тро­тех­ническая (в т. ч. про­изводство бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров - хо­ло­диль­ни­ков, мо­ро­зиль­ных ка­мер, сти­раль­ных ма­шин и др.) промышленность и энер­ге­тическое ма­ши­но­строе­ние [«Nanjing Electric (Group) Co.»]. Ав­то­мо­би­ле­строе­ние: про­изводство лег­ко­вых и гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, ав­то­бу­сов, ав­то­мо­биль­ных дви­га­те­лей и других ком­плек­тую­щих уз­лов и аг­ре­га­тов - за­во­ды «Nanjing Automobile (Group) Corporation» (до­чер­няя струк­ту­ра ком­па­нии «SAIC Motor»), «Chang’an Automobile Co.» и др. Про­изводство элек­тро­ка­ров и ав­то­бу­сов с элек­трическими дви­га­те­ля­ми («Na­njing Jiayuan Electric Vehicles & Ship Manufacturing Co.»), мо­то­цик­лов («Jin­cheng Machinery Co.»). Су­до­стро­ительный за­вод ком­па­нии «CSC Jinling Shipyard». Аэ­ро­кос­мическая промышленность («China Aerospa­ce Science & Industry Corp.» - бал­ли­стические ра­ке­ты сред­ней даль­но­сти), про­изводство стан­ков и ин­ст­ру­мен­тов, хи­мическое ма­ши­но­строе­ние и др. Раз­ви­ты чёр­ная ме­тал­лур­гия (ком­би­нат пол­но­го цик­ла ком­па­нии «Nanjing Iron & Steel Co.», около 6,0 миллионов тонн ста­ли в год), неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая и неф­те­хи­мическая от­рас­ли («Si­no­pec Jinling Petrochemical Corp.», «Nan­jing Yuangang Petrochemical Co.» и др., в т. ч. про­изводство эти­ле­на, син­те­тических во­ло­кон). Хи­мическая («Nanjing Chemical Industry Co.» - азот­ные удоб­ре­ния и др.) и фар­ма­цев­тическая («Nanjing Redsun Co.», со­вме­ст­ные пред­при­ятия с уча­сти­ем ве­ду­щих ми­ро­вых ком­па­ний «Bayer», BASF, «Shell» и др.) промышленность. Це­мент­ные за­во­ды, тек­стиль­ные (в т. ч. круп­ное про­изводство шер­стя­ных тка­ней), швей­ные, пи­ще­вые пред­при­ятия.

Дей­ст­ву­ют мно­го­численные со­вме­ст­ные пред­при­ятия с уча­сти­ем ве­ду­щих ми­ровых ком­па­ний, за­ня­тые раз­ра­бот­кой и про­изводством различных вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных ви­дов про­дук­ции. Соз­да­ны 4 зо­ны эко­но­мического раз­ви­тия государственного уров­ня: Промышленная зо­на вы­со­ких тех­но­ло­гий Нан­кин-Бай­ся (элек­тро­ни­ка, ав­то­мо­би­ле­строе­ние, хи­мическая промышленность), Нан­кин­ская зо­на эко­но­мического и тех­но­ло­гического раз­ви­тия (элек­тро­ни­ка, ма­ши­но­строе­ние, био­фар­ма­цев­ти­ка, про­изводство но­вых ма­те­риа­лов), Нан­кин­ская промышленная зо­на но­вых и вы­со­ких тех­но­ло­гий (элек­тро­ни­ка, био­ин­же­не­рия, фар­ма­цев­ти­ка), Нан­кин­ский парк хи­мической промышленности; 9 зон эко­но­мического раз­ви­тия про­вин­ци­аль­но­го уров­ня, 2 экс­порт­ные зо­ны и ло­ги­стический центр государственного уров­ня.

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