НАНКИН
НАНКИН - город в Восточном Китае, административный центр провинции Цзянсу.
Население около 3,7 миллионов человек (2012; с пригородами около 4,7 миллионов человек). Образует городскую агломерацию (городской округ площадью 6,6 тысяч км2) с населением около 8 миллионов человек. Расположен в низовьях реки Янцзы, в 270 км к западу от города Шанхай. Второй по значению (после Шанхая) экономический, политический и культурный центр Восточного Китая. Крупный транспортный узел. Железнодорожное сообщение с городами Пекин, Шанхай, Наньтун, Сиань и др. (3 железнодорожных вокзала; в 2010 году сооружён крупнейший в Азии новый Южный железнодорожный вокзал). Автомагистралями связан с городами Шанхай, Ханчжоу, Ляньюньган, Хэфэй и др. Международный аэропорт Лукоу. Крупный речной порт, доступный для морских судов. В пределах города реку Янцзы пересекают 4 моста и транспортных тоннеля, в т. ч. двухъярусный автомобильный и железнодрожный мост (1968). Метрополитен (с 2005 года; 2 линии).
Поселение на месте Нанкина в V-III веках до н. э. было известно под названием Цзиньлин и входило во владения царства Чу. После создания Цинь Шихуанди централизованной империи Цинь (221 до н. э.) получил название Молин (Молинсянь), стал центром одноименного уезда, вошедшего в состав области Цзи. В 211 году н. э. в ходе распада империи Восточная Хань будущий основатель государства У, Сунь Цюань, перенёс в него свою ставку. В 212 году он окружил город каменной стеной и назвал его Цзянье. В 229 году в него была перенесена столица государства У - этот год стал считаться датой обретения Н. столичного статуса. В 280 вновь переименован в Молин, от города отделён уездный центр Линьцзян (Линьцзянсянь). В 281 году Линьцзян переименован в Цзяннин, вследствие чего Нанкин приобрёл своё второе историческое название. В 282 году от разросшегося Молина отделён город Цзянье, в 313-316 годах переименованный в Цзянькан. В 317 году в него перенесена столица государства Восточное Цзинь (317-419 годы). В 1368 году основатель династии Мин Чжу Юаньчжан сделал город своей столицей, в 1378 году переименовал его в Цзинши (буквально «Столичный город»). В 1403 году Нанкин получил своё современное название. В правление династии Цин именовался Цзяннином (Цзяннинфу), был центром наместничества Лянцзян - «Две [провинции по течению] Янцзы» (Цзянсу и Цзянси). В Цзяннине китайское правительство заключило Нанкинский договор 1842 года. В 1853 году захвачен участниками Тайпинского восстания 1851-1864 годов, которые объявили его центром Тайпин тяньго и дали ему названием Тяньцзин («Небесная столица»). В 1858 году стал открытым портом. В ходе Синьхайской революции 1911-1912 годов собравшаяся в нём Конференция представителей провинций избрала Сунь Ятсена Временным президентом Китайской Республики. Город переименован в Нанкин (Наньцзинфу), а затем вновь в Цзяннин (Цзяннинсянь), ставший административным центром провинции Цзянсу. В апреле 1927 года в ходе Северного похода 1926-1927 годов в него была перенесена ставка Чан Кайши, в городе создано подконтрольное ему правительство Гоминьдана. В 1928 году Нанкин объявлен столицей Китайской Республики и резиденцией Национального правительства. Тогда же получил статус «особой городской [территории] Нанкин», в 1930 году - города центрального подчинения. В декабре 1937 года занят японскими войсками, устроившими в городе жестокие массовые убийства (т. н. Нанкинская бойня), в ходе которых погибли около 200-300 тысяч человек. До 1945 года оккупирован Японией, являлся резиденцией марионеточного «центрального правительства» во главе с Ван Цзинвэем (до 1944 года). С 1946 года место пребывания правительства Гоминьдана. В Нанкине был подписан Американо-китайский договор 1946 года. 23.4.1949 года занят Народно-освободительной армией Китая, получил статус города центрального подчинения. С 1952 года административный центр провинции Цзянсу.
Исторический центр Нанкина, расположенный на правобережье реки Янцзы, окружён крепостными стенами эпохи Мин (высота до 21 м; конец XIV века; сохранилось около 2/3 от первоначальной длины в 33,4 км) с воротами (Хэпин, Чжунхуа). В центре расположены Барабанная башня (Ку Лоу; 1382), зал для проведения экзаменов на чиновничьи должности Цзяннань Гунюань (1169, перестроен в эпоху Мин), конфуцианский храм Чаотяньгун (2-я половина XIX века; в главном зале Дачэн Дянь - Музей шести династий). К востоку от центра Нанкина, на склонах горы Цзыцзиньшань, расположены монастырь Лингусы (основан в 1384 году; кирпичный главный зал «уляндянь» - «безбалочный храм», 1398), ансамбль гробницы императора Чжу Юаньчжана (1381 - около 1415 годов; «дорога духов» со статуями животных, мифологических существ и пр.; в составе императорских гробниц династий Мин и Цин включён в список Всемирного наследия) и мавзолей Сунь Ятсена (1926-1929 годы, архитектор Лу Яньчжи). Среди построек XX - начала XXI веков: комплекс колледжа Гиньлин, соединяющий формы традиционного китайского зодчества и принципы западной архитектуры (1923, архитектор Г.К. Мерфи), Мемориал жертвам «Нанкинской бойни» (1985, архитектор Ци Кан), городская библиотека (2005), новое здание Художественного музея провинции Цзянсу (2010, архитекторы Ю. Энгель, М. Циммерманн), Музей искусства и архитектуры (2011, архитектор С. Холл; все - в русле неомодернизма). На территории городского округа - буддийский храм Цисясы (основан в конце V века; украшенная рельефами каменная ступа Шэлита, X век; рядом с храмом - пещеры и ниши со статуями периода с конца V века до династии Мин), погребение императора У-ди с «дорогой духов» (VI век), гробницы правителей династии Южная Тан - Ли Бяня и Ли Цзина (X век).
Среди научных учреждений: Отделение и ряд научно-исследовательских институтов АН Китая, в т. ч. Институт геологии и палеонтологии, Институт географии и лимнологии, Институт почвенных наук, Институт физики атмосферы; Институт дерматологии и Институт гематологии Китайской академии медицинских наук. Среди ведущих вузов - университеты: Нанкинский (1902), Юго-Восточный (1902), технологический (1902), сельскохозяйственный(1902; современный статус и название с 1952 года), фармацевтический (1936); Нанкинский университет астронавтики и аэронавтики (1952), Нанкинский университет науки и техники (1953; современный статус и название с 1993 года). Нанкинская библиотека (1907). Второй исторический архив Китая (1951; документы 1912-1949 годов). Музеи: Нанкина (1950), государства Тайпин тяньго (1958), современной истории Китая, городской. Художественная галерея провинции Цзянсу и др. Театр традиционной музыкальной драмы; театральные труппы, кукольный театр и др. Обсерватория Цзыцзиньшань. Ботанический сад имени Сунь Ятсена. Зоопарк. Футбольный клуб «Цзянсу Сайнти» (основан в 1994 году) выступает на стадионе Олимпийского спортивного центра (2005; свыше 60 тысяч мест). В 2002 году проходили матчи женского чемпионата мира по баскетболу. Проводятся традиционные международные турниры по шахматам (с 2008 года). В 2014 году в Нанкине состоятся вторые летние юношеские Олимпийские игры.
В экономике высок уровень развития сферы услуг. Нанкин - крупный транспортно-логистический, торговый и финансовый центр нижнего течения реки Янцзы. Грузооборот порта 118,4 миллионов тонн, в т. ч. около 800 тысяч контейнеров ДФЭ (2011); вывоз стали, цемента, нефтепродуктов, минерального сырья, риса, генеральных грузов и др.; ввоз концентратов железных и медных руд, лома чёрных металлов, нефтепродуктов, леса, химикатов (грузовые терминалы порта протянулись по берегам реки на десятки километров).
Нанкин - один из важнейших промышленных центров Китая. Ведущая отрасль - машиностроение. Электронная (компьютеры, телекоммуникационное оборудование; предприятия компаний «Nanjing Panda Electronics Co.», «Nanjing Changjiang Electronics Group Co.», «Huafei Colour Display Systems Co.» и др.), электротехническая (в т. ч. производство бытовых электроприборов - холодильников, морозильных камер, стиральных машин и др.) промышленность и энергетическое машиностроение [«Nanjing Electric (Group) Co.»]. Автомобилестроение: производство легковых и грузовых автомобилей, автобусов, автомобильных двигателей и других комплектующих узлов и агрегатов - заводы «Nanjing Automobile (Group) Corporation» (дочерняя структура компании «SAIC Motor»), «Chang’an Automobile Co.» и др. Производство электрокаров и автобусов с электрическими двигателями («Nanjing Jiayuan Electric Vehicles & Ship Manufacturing Co.»), мотоциклов («Jincheng Machinery Co.»). Судостроительный завод компании «CSC Jinling Shipyard». Аэрокосмическая промышленность («China Aerospace Science & Industry Corp.» - баллистические ракеты средней дальности), производство станков и инструментов, химическое машиностроение и др. Развиты чёрная металлургия (комбинат полного цикла компании «Nanjing Iron & Steel Co.», около 6,0 миллионов тонн стали в год), нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасли («Sinopec Jinling Petrochemical Corp.», «Nanjing Yuangang Petrochemical Co.» и др., в т. ч. производство этилена, синтетических волокон). Химическая («Nanjing Chemical Industry Co.» - азотные удобрения и др.) и фармацевтическая («Nanjing Redsun Co.», совместные предприятия с участием ведущих мировых компаний «Bayer», BASF, «Shell» и др.) промышленность. Цементные заводы, текстильные (в т. ч. крупное производство шерстяных тканей), швейные, пищевые предприятия.
Действуют многочисленные совместные предприятия с участием ведущих мировых компаний, занятые разработкой и производством различных высокотехнологичных видов продукции. Созданы 4 зоны экономического развития государственного уровня: Промышленная зона высоких технологий Нанкин-Байся (электроника, автомобилестроение, химическая промышленность), Нанкинская зона экономического и технологического развития (электроника, машиностроение, биофармацевтика, производство новых материалов), Нанкинская промышленная зона новых и высоких технологий (электроника, биоинженерия, фармацевтика), Нанкинский парк химической промышленности; 9 зон экономического развития провинциального уровня, 2 экспортные зоны и логистический центр государственного уровня.