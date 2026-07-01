Нанки́н

Нанки́н (Наньцзин; кит. «Южная столица») — город на востоке Китайской Народной Республики (КНР), в нижнем течении р. Янцзы, административный центр (с 1952) провинции Цзянсу. Численность населения — 9,3 млн человек, агломерации — 9,6 млн человек (2020).

Поселения в районе современного Н. прослеживаются с эпохи неолита. В дальнейшем они возникали в нескольких местах по берегам р. Циньхуай (приток Янцзы). В эпоху царства У здесь находилась крупная бронзолитейная мастерская. Крепость, возведенная в современном районе ворот Чжунхуа во времена царства Юэ, упоминается в письменных источниках с V в. до н. э. В последней трети IV в. до н. э. при царстве Чу появился укрепленный г. Цзиньлин (в западной части современного Н.). С включением этих земель в империю Цинь (221–206 до н. э.) переименован в Молин, ставший центром местной администрации и неоднократно разрушавшийся и отстраивавшийся в последующие столетия.

В 211 н. э. на месте чуского города была возведена крепость Шитоучэн, а Молин под именем Цзянье стал в 229 столицей государства У (конец II в. — 280) и играл важную политическую роль в эпоху Троецарствия. К концу III в. город сильно разросся, и из него выделили уездный центр Цзяннин (с 281), а в 282 были разделены Молин и Цзянье. В 317 Цзянье, переименованный в Цзянькан, стал столицей государства Восточная Цзинь (317–419), что способствовало расцвету города.

За счет переселенцев с Севера стремительно росло население, отстраивались новые торгово-­ремесленные и жилые кварталы, шел синтез культурных традиций Севера и Юга, началось развитие шелкоткацкого производства, впоследствии ставшего экспортным. В период «Южных династий» (420–589) — последовательно столица государств Сун, Ци, Лян и Чэнь, численность населения достигла 500 тыс. человек. Утратив столичный статус с подчинением империей Суй, а затем Тан, ненадолго под именем Цзиньлин вновь стал столицей государства Южная Тан (937–975) и главным политическим, экономическим и культурным центром Юго-­Востока Китая. При Северной Сун (на Юге с 975 по 1127) губернатором Цзяннина трижды назначался Ван Аньши , в эпоху Южной Сун (1127–1279) город служил «запасной столицей».

Новый расцвет пережил в начале эпохи Мин, став еще в 1356 главным оплотом ее будущего основателя Чжу Юаньчжана (его мавзолей и захоронения раннеминских чиновников около Н. включены в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО), а с 1368 — официальной столицей. В течение 28 лет строились мощные кирпичные стены города протяженностью более 33 км, высотой от 14 до 21 м с 13 воротами (частично сохранились до наших дней), вобравшие в себя и территории Цзянькана и Цзиньлина. Служил отправным пунктом плаваний «Золотого флота» Чжэн Хэ, основавшего в городе два храма и мечеть. При Чжу Ди в 1421 столица вновь была перенесена в Пекин , но Н., получив современное название, сохранял статус второй столицы. В эпоху Цин под именем Цзяннин служил центром наместничества. В ходе Тайпинского восстания в 1853 захвачен мятежниками, провозглашен столицей их государства Тайпин тяньго с названием Тяньцзин («Небесная столица»).

Во время Синьхайской революции в Н. было создано временное правительство и провозглашена Китайская республика (КР), столицей которой Н. являлся в январе — феврале 1912 при президентстве Сунь Ятсена . В ходе Северного похода в 1927 здесь расположилась ставка Чан Кайши , в 1928 город вновь был объявлен правительством Гоминьдана столицей КР, к 1929 возведен мавзолей Сунь Ятсена, куда торжественно перенесли его прах. Массовые убийства (по разным оценкам, от 40 до более 300 тыс. погибших) сопровождали в 1937 захват Н. японцами, создавшими здесь в 1940 подконтрольное им «центральное правительство» во главе с Ван Цзинвэем (до 1944). В 1946 Н. вновь стал столицей правительства Гоминьдана, в апреле 1949 занят Народно-­освободительной армией Китая. В 1960–1980 развивался как промышленный центр (электроника, машиностроение, нефтехимия, металлургия), основа современной экономики — финансы, туризм, торговля и инновационные технологии; рост высокотехнологичных предприятий стимулировал существенный экономический подъем Н. в 2017–2022.

Лит .: Yifeng Yao . Nanjing: Historical Landscape and its Planning from Geographical Perspective. Singapore, 2016; Се Кэкэ . История семи древних столиц Китая / Пер. с кит. М., 2020. С. 88–105. А. А. Майзлиш .