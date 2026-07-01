НАНЬЧЖАО

НАНЬЧЖАО (Мэншэчжао) - го­су­дар­ст­во на юго-за­па­де Ки­тая в 649-902 годах.

Основным эт­ническим эле­мен­том Наньчжао яв­ля­лись про­жи­вав­шие на этой тер­ри­то­рии с на­ча­ла н. э. 6 ди-цян­ских пле­мён (юэсич­жао, лан­цюн­чжао, тэн­дань­чжао, ши­лин­чжао, мэн­сич­жао и мэн­шэч­жао), ко­то­рых ки­тай­цы со­би­ра­тель­но на­зы­ва­ли «умань» (буквально - чёр­ные вар­ва­ры; ве­ро­ят­но, транс­крип­ция их са­мо­на­зва­ния китайскими зна­ка­ми) или «люч­жао» (шесть чжао). По язы­ку эти пле­ме­на при­над­ле­жа­ли к ти­бе­то-бирманской груп­пе си­но-ти­бет­ских язы­ков. Мэн­шэч­жао, рас­по­ла­гав­шее­ся юж­нее ос­таль­ных пле­мён, но­си­ло так­же название «нань­чжао», пе­ре­шед­шее за­тем на всю груп­пу. В 649 году вождь мэн­шэч­жао Си­ну­ло (649-674 годы; ро­до­вая фа­ми­лия Мэн) ос­но­вал государство Да­мэн (ны­не тер­ри­то­рия Вэй­шань­ско­го йи и ху­эй­ско­го ав­то­ном­но­го уезда провинции Юнь­нань, КНР) и ус­та­но­вил от­но­ше­ния с китайской ди­на­сти­ей Тан . В 653 году он от­пра­вил в Ки­тай сво­его сы­на Ло­шэ­на (умер около 713 года), что бы­ло вос­при­ня­то тан­ским дво­ром как при­зна­ние Наньчжао сво­ей вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти и по­слу­жи­ло при­чи­ной пе­ре­да­чи Си­ну­ло ин­ве­сти­ту­ры на управ­ле­ние его собственной тер­ри­то­ри­ей. Чет­вёр­тый пра­ви­тель Наньчжао - Пи­ло­гэ (728-748 годы) по­сте­пен­но объ­е­ди­нил «шесть чжао», по­сле че­го но­вое государственное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чи­ло название Наньчжао и вско­ре пре­вра­ти­лось в ре­гио­наль­ную дер­жа­ву. Пи­ло­гэ на­нёс по­ра­же­ние Ти­бе­ту и от­торг от не­го ряд рай­онов. За­вое­ва­ния но­вых зе­мель про­дол­жил сын Пи­ло­гэ - Гэ­ло­фэн (748-779 годы); при нём Наньчжао ох­ва­ты­ва­ло всю тер­ри­то­рию современной китайской провинции Юнь­нань, юг провинции Сы­чу­ань и за­пад провинции Гуй­чжоу. Гэ­ло­фэн от­крыл стра­ну для китайского влия­ния (ис­поль­зо­ва­лись китайский язык и пись­мен­ность, административная сис­те­ма, приё­мы и тех­ни­ка зем­ле­де­лия; де­ти ари­сто­кра­тии час­то на­прав­ля­лись на учё­бу в Ки­тай), од­на­ко в сою­зе с Ти­бе­том не­од­но­крат­но вёл вой­ны про­тив Ки­тая, а в по­ли­тическом и во­енном от­но­ше­нии ока­зы­вал влия­ние да­же на стра­ны полуострова Ин­до­ки­тай.

На на­чаль­ном эта­пе су­ще­ст­во­ва­ния Наньчжао су­ще­ст­вен­ную роль в его эко­но­мической жиз­ни иг­ра­ло ра­бо­вла­де­ние. По ме­ре рас­ши­ре­ния кон­так­тов с Ки­та­ем в Наньчжао на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся феодальные от­но­ше­ния, до­воль­но вы­со­ко­го уров­ня (осо­бен­но в центральных рай­онах стра­ны, во­круг сто­ли­цы) до­стиг­ли сельское хозяйство и ре­мес­ло. Из Ки­тая в Наньчжао про­ник­ли буд­дизм , став­ший гос­под­ствую­щей ре­ли­ги­ей, и дао­сизм.

В конце 9 века из-за внутренних рас­прей кон­так­ты Наньчжао с Ки­та­ем пре­кра­ти­лись, в X веке власть в стра­не пе­ре­шла к ро­ду Ду­ань, пе­ре­име­но­вав­ше­му Наньчжао в Да­ли. В 1254 году Да­ли бы­ло унич­то­же­но мон­го­ла­ми.

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