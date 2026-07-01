НАНЬЧЖАО
НАНЬЧЖАО (Мэншэчжао) - государство на юго-западе Китая в 649-902 годах.
Основным этническим элементом Наньчжао являлись проживавшие на этой территории с начала н. э. 6 ди-цянских племён (юэсичжао, ланцюнчжао, тэнданьчжао, шилинчжао, мэнсичжао и мэншэчжао), которых китайцы собирательно называли «умань» (буквально - чёрные варвары; вероятно, транскрипция их самоназвания китайскими знаками) или «лючжао» (шесть чжао). По языку эти племена принадлежали к тибето-бирманской группе сино-тибетских языков. Мэншэчжао, располагавшееся южнее остальных племён, носило также название «наньчжао», перешедшее затем на всю группу. В 649 году вождь мэншэчжао Синуло (649-674 годы; родовая фамилия Мэн) основал государство Дамэн (ныне территория Вэйшаньского йи и хуэйского автономного уезда провинции Юньнань, КНР) и установил отношения с китайской династией Тан. В 653 году он отправил в Китай своего сына Лошэна (умер около 713 года), что было воспринято танским двором как признание Наньчжао своей вассальной зависимости и послужило причиной передачи Синуло инвеституры на управление его собственной территорией. Четвёртый правитель Наньчжао - Пилогэ (728-748 годы) постепенно объединил «шесть чжао», после чего новое государственное образование получило название Наньчжао и вскоре превратилось в региональную державу. Пилогэ нанёс поражение Тибету и отторг от него ряд районов. Завоевания новых земель продолжил сын Пилогэ - Гэлофэн (748-779 годы); при нём Наньчжао охватывало всю территорию современной китайской провинции Юньнань, юг провинции Сычуань и запад провинции Гуйчжоу. Гэлофэн открыл страну для китайского влияния (использовались китайский язык и письменность, административная система, приёмы и техника земледелия; дети аристократии часто направлялись на учёбу в Китай), однако в союзе с Тибетом неоднократно вёл войны против Китая, а в политическом и военном отношении оказывал влияние даже на страны полуострова Индокитай.
На начальном этапе существования Наньчжао существенную роль в его экономической жизни играло рабовладение. По мере расширения контактов с Китаем в Наньчжао начали формироваться феодальные отношения, довольно высокого уровня (особенно в центральных районах страны, вокруг столицы) достигли сельское хозяйство и ремесло. Из Китая в Наньчжао проникли буддизм, ставший господствующей религией, и даосизм.
В конце 9 века из-за внутренних распрей контакты Наньчжао с Китаем прекратились, в X веке власть в стране перешла к роду Дуань, переименовавшему Наньчжао в Дали. В 1254 году Дали было уничтожено монголами.