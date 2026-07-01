НАНЬЧАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1927
НАНЬЧАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1927 года - восстание частей гоминьдановской Национально-революционной армии (НРА), поднятое Коммунистической партией Китая (КПК).
Предложения об организации восстания высказывались рядом руководителей КПК вскоре после разрыва отношений с коммунистами уханьским ЦИК Гоминьдана 15.7.1927 года. Местом восстания должен был стать район Наньчан-Цзюцзян, где дислоцировались войска 2-го фронта под командованием генерала Чжан Факуя. План восстания предусматривал выдвижение контролировавшихся КПК военных частей в провинции Гуандун либо для подъёма крестьянского восстания и возрождения южно-китайской революционной базы, либо для овладения приморским районом Чаочжоу-Сватоу (Шаньтоу) и получения помощи морем от СССР. Для руководства восстанием был создан фронтовой комитет, в который вошли Чжоу Эньлай (секретарь), Тань Пиншань, Ли Лисань, Юнь Дайин, Е Тин. Выступление в Наньчане (провинция Цзянси) должно было быть поддержано массовым крестьянским восстанием (смотри «Осеннего урожая» восстание), подготовка которого в южных провинциях развернулась в соответствии с постановлением Исполкома Коммунистического интернационала (ИККИ) «О текущем моменте китайской революции» (14.7.1927 года). План Наньчанского воссстания обсуждался на совещании руководства КПК в Ханькоу (26.7.1927 года), в котором приняли участие представители Коминтерна, Коммунистического интернационала молодёжи, главный военный советник НРА В.К. Блюхер. СССР поддержал идею восстания, но запретил участие в нём легальных советских работников.
Наньчанское воссстание началось 1 августа. Выступление проходило под лозунгами возрождения революционных идеалов Гоминьдана и борьбы с гоминьдановской верхушкой (враждовавшими друг с другом режимами в Ухани и Нанкине), которая обвинялась в предательстве этих идеалов. На объединённом заседании представителей КПК и «левого» Гоминьдана были сформированы руководящие органы восстания, приняты его программные документы, провозглашено создание Революционного комитета (РК) Гоминьдана в составе 31 человека (в т. ч. 8 гоминьдановцев). В политической декларации РК объявлял себя наследником заветов Сунь Ятсена, поставил цели создания базы в Гуандуне и подготовки нового Северного похода, провозгласил курс на формирование органов крестьянской власти и проведение аграрной революции, конфискацию земель крупных помещиков, снижение арендной платы на 30%. Было обнародовано «Положение об охране труда», предусматривавшее защиту прав рабочих и профсоюзов, ограничение рабочего дня и др. На восстание были подняты 3 дивизии 20-го корпуса Хэ Луна, 24-я дивизия Е Тина из состава 11-го корпуса, 10-й учебно-инструкторский полк Чжу Дэ из состава 9-го корпуса и ряд других частей (всего 20-21 тысяч солдат и офицеров, в т. ч. около 1,4 тысячи коммунистов). Остальные части НРА в Наньчане были разоружены. 3 августа главнокомандующим армии был назначен Хэ Лун, командующим авангардной колонны - Е Тин, начальником штаба - Лю Бочэн. Войска повстанцев получили наименование 2-я НРА и были разделены на 3 корпуса: 20-й (командир Хэ Лун), 11-й (командир Е Тин), 9-й (командир Чжу Дэ).
3-6 августа участники Наньчанского воссстания начали марш на юг провинции Цзянси, откуда после успешных боёв в начале сентября перешли в западную Фуцзянь. К тому времени повстанческие войска насчитывали лишь 7 тысяч человек (большая часть потерь пришлась на дезертирство). Руководители восстания переоценили своё влияние на наёмных солдат и офицеров, не смогли добиться поддержки местного населения, которое, находясь под влиянием гоминьдановской пропаганды, при приближении НРА покидало места проживания. 19 сентября повстанцы вышли в район Чаочжоу-Сватоу, оставленный противником без боя, и оставались в нём до 28 сентября. После получения указаний от ЦК КПК их отряды двинулись для организации рабоче-крестьянской армии в направлении уездов Хайфын и Луфын (восточный Гуандун), где традиционно были сильны крестьянские союзы. Но они были окружены в районе Сватоу. В конце сентября - начале октября повстанческая группировка (около 5 тысяч человек) потерпела поражение. 800-900 человек под командованием Е Тина вышли в уезда Луфын и участвовали в создании Хайлуфынской революционной базы. Другой отряд (около 1 тысячи человек) во главе с Чжу Дэ и Чэнь И через южный Цзянси отступил в северный Гуандун. В начале 1928 года он принял участие в восстании в северном Хунани, где на его основе был создан 4-й корпус Красной армии Китая. Большинство руководителей Наньчанского воссстания пробрались в Сянган (Гонконг), а оттуда в Шанхай.
Наньчанское воссстание дало руководству КПК опыт в деле создания собственной армии, выявило существенные проблемы в организации вооруженной борьбы, стало важным этапом в деле выработки военной стратегии КПК. 1.8.1927 года считается в КНР днём рождения Народно-освободительной армии Китая.