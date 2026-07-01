НАНЬЧАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1927

НАНЬЧАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1927 года - восстание частей гоминьдановской Национально-революционной армии (НРА), под­ня­тое Ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей Ки­тая (КПК) .

Пред­ло­же­ния об ор­га­ни­за­ции вос­ста­ния вы­ска­зы­ва­лись ря­дом ру­ко­во­ди­те­лей КПК вско­ре по­сле раз­ры­ва от­но­ше­ний с ком­му­ни­ста­ми ухань­ским ЦИК Го­минь­да­на 15.7.1927 года. Ме­стом вос­ста­ния дол­жен был стать район Нань­чан-Цзюц­зян, где дис­ло­ци­ро­ва­лись вой­ска 2-го фрон­та под ко­мандованием генерала Чжан Фа­куя. План вос­ста­ния пре­ду­смат­ри­вал вы­дви­же­ние кон­тро­ли­ро­вав­ших­ся КПК во­енных час­тей в провинции Гу­ан­дун ли­бо для подъ­ё­ма кре­сть­ян­ско­го вос­ста­ния и воз­ро­ж­де­ния южно-китайской ре­во­люционной ба­зы, ли­бо для ов­ла­де­ния при­мор­ским районом Ча­оч­жоу-Сва­тоу (Шань­тоу) и по­лу­че­ния по­мо­щи мо­рем от СССР. Для ру­ко­во­дства вос­ста­ни­ем был соз­дан фрон­то­вой комитет, в ко­то­рый вош­ли Чжоу Энь­лай (сек­ре­тарь), Тань Пин­шань, Ли Ли­сань, Юнь Дай­ин, Е Тин. Вы­сту­п­ле­ние в Нань­ча­не (провинция Цзян­си) долж­но бы­ло быть под­дер­жа­но мас­со­вым кре­сть­ян­ским вос­ста­ни­ем (смотри «Осен­не­го уро­жая» вос­ста­ние ), под­го­тов­ка ко­то­ро­го в южных про­вин­ци­ях раз­вер­ну­лась в со­ответ­ст­вии с по­ста­нов­ле­ни­ем Ис­пол­ко­ма Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (ИККИ) «О те­ку­щем мо­мен­те ки­тай­ской ре­во­лю­ции» (14.7.1927 года). План Наньчанского воссстания об­су­ж­дал­ся на со­ве­ща­нии ру­ко­во­дства КПК в Хань­коу (26.7.1927 года), в ко­то­ром при­ня­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли Ко­мин­тер­на, Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла мо­ло­дё­жи, главный во­енный со­вет­ник НРА В.К. Блюхер. СССР под­дер­жал идею вос­ста­ния, но за­пре­тил уча­стие в нём ле­галь­ных советских ра­бот­ни­ков.

Наньчанское воссстание на­ча­лось 1 августа. Вы­сту­п­ле­ние про­хо­ди­ло под ло­зун­га­ми воз­ро­ж­де­ния ре­во­люционных идеа­лов Го­минь­да­на и борь­бы с го­минь­да­нов­ской вер­хуш­кой (вра­ж­довав­ши­ми друг с дру­гом ре­жи­ма­ми в Уха­ни и Нан­ки­не), ко­то­рая об­ви­ня­лась в пре­да­тель­ст­ве этих идеа­лов. На объ­е­ди­нён­ном за­се­да­нии пред­ста­ви­те­лей КПК и «ле­во­го» Го­минь­да­на бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны вос­ста­ния, при­ня­ты его про­грамм­ные до­ку­мен­ты, про­воз­гла­ше­но соз­да­ние Ре­во­люционного комитета (РК) Го­минь­да­на в со­ста­ве 31 человека (в т. ч. 8 го­минь­да­нов­цев). В по­ли­тической дек­ла­ра­ции РК объ­яв­лял се­бя на­след­ни­ком за­ве­тов Сунь Ят­се­на, по­ста­вил це­ли соз­да­ния ба­зы в Гу­ан­ду­не и под­го­тов­ки но­во­го Северного по­хо­да, про­воз­гла­сил курс на фор­ми­ро­ва­ние ор­га­нов кре­сть­ян­ской вла­сти и про­ве­де­ние аг­рар­ной ре­во­лю­ции, кон­фи­ска­цию зе­мель круп­ных по­ме­щи­ков, сни­же­ние аренд­ной пла­ты на 30%. Бы­ло об­на­ро­до­ва­но «По­ло­же­ние об ох­ра­не тру­да», пре­ду­смат­ри­вав­шее за­щи­ту прав ра­бо­чих и проф­сою­зов, ог­ра­ни­че­ние ра­бо­че­го дня и др. На вос­ста­ние бы­ли под­ня­ты 3 ди­ви­зии 20-го кор­пу­са Хэ Лу­на, 24-я ди­ви­зия Е Ти­на из со­ста­ва 11-го кор­пу­са, 10-й учеб­но-ин­ст­рук­тор­ский полк Чжу Дэ из со­ста­ва 9-го кор­пу­са и ряд других час­тей (все­го 20-21 тысяч сол­дат и офи­це­ров, в т. ч. около 1,4 тысячи ком­му­ни­стов). Ос­таль­ные час­ти НРА в Нань­ча­не бы­ли ра­зо­ру­же­ны. 3 августа глав­но­ко­ман­дую­щим ар­мии был на­зна­чен Хэ Лун, командующим аван­гард­ной ко­лон­ны - Е Тин, начальником шта­ба - Лю Бо­чэн. Вой­ска пов­стан­цев по­лу­чи­ли на­име­но­ва­ние 2-я НРА и бы­ли раз­де­ле­ны на 3 кор­пу­са: 20-й (командир Хэ Лун), 11-й (командир Е Тин), 9-й (командир Чжу Дэ).

3-6 августа уча­ст­ни­ки Наньчанского воссстания на­ча­ли марш на юг провинции Цзян­си, от­ку­да по­сле ус­пеш­ных бо­ёв в на­ча­ле сен­тяб­ря пе­ре­шли в западную Фуц­зянь. К то­му вре­ме­ни по­встанческие вой­ска на­счи­ты­ва­ли лишь 7 тысяч человек (большая часть по­терь при­шлась на де­зер­тир­ст­во). Ру­ко­во­ди­те­ли вос­ста­ния пе­ре­оце­ни­ли своё влия­ние на на­ём­ных сол­дат и офи­це­ров, не смог­ли до­бить­ся под­держ­ки ме­ст­но­го на­се­ле­ния, ко­то­рое, на­хо­дясь под влия­ни­ем го­минь­да­нов­ской про­па­ган­ды, при при­бли­же­нии НРА по­ки­да­ло мес­та про­жи­ва­ния. 19 сентября по­встан­цы вы­шли в рай­он Ча­оч­жоу-Сва­тоу, ос­тав­лен­ный про­тив­ни­ком без боя, и ос­та­ва­лись в нём до 28 сентября. По­сле по­лу­че­ния ука­за­ний от ЦК КПК их от­ря­ды дви­ну­лись для ор­га­ни­за­ции ра­бо­че-кре­сть­ян­ской ар­мии в на­прав­ле­нии уез­дов Хай­фын и Лу­фын (восточный Гу­ан­дун), где тра­ди­ци­он­но бы­ли силь­ны кре­сть­ян­ские сою­зы. Но они бы­ли ок­ру­же­ны в рай­оне Сва­тоу. В кон­це сен­тяб­ря - на­ча­ле ок­тяб­ря пов­станческая груп­пи­ров­ка (около 5 тысяч человек) по­тер­пе­ла по­ра­же­ние. 800-900 человек под ко­мандованием Е Ти­на вы­шли в уезда Лу­фын и уча­ст­во­ва­ли в со­зда­нии Хай­лу­фын­ской ре­во­лю­ци­он­ной ба­зы. Дру­гой от­ряд (около 1 тысячи человек) во гла­ве с Чжу Дэ и Чэнь И че­рез южный Цзян­си от­сту­пил в северный Гу­ан­дун. В начале 1928 года он при­нял уча­стие в вос­ста­нии в северном Ху­на­ни, где на его ос­но­ве был соз­дан 4-й кор­пус Крас­ной ар­мии Ки­тая. Боль­шин­ст­во ру­ко­во­ди­те­лей Наньчанского воссстания про­бра­лись в Сян­ган (Гон­конг), а от­ту­да в Шан­хай.

Наньчанское воссстание да­ло ру­ко­во­дству КПК опыт в де­ле соз­да­ния собственной ар­мии, вы­яви­ло су­ще­ст­вен­ные про­бле­мы в ор­га­ни­за­ции воо­руженной борь­бы, ста­ло важ­ным эта­пом в де­ле вы­ра­бот­ки во­енной стра­те­гии КПК. 1.8.1927 года счи­та­ет­ся в КНР днём ро­ж­де­ния На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ар­мии Ки­тая .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)