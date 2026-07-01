НАНЬЧАН

НАНЬЧАН - го­род на юго-вос­то­ке Ки­тая , административный центр провинции Цзян­си.

Население около 2,5 миллионов человек (2012; с при­го­ро­да­ми). Об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию (городской ок­руг площадью 7,4 тысяч км2) с населением около 5 миллионов человек. Рас­по­ло­жен на реке Гань­цзян, близ её впа­де­ния в озеро По­ян­ху. Важ­ный узел же­лез­ных до­рог, ско­ро­ст­ной железнодорожной ма­ги­стра­лью свя­зан с городом Цзюц­зян (2010); в 2014 году за­вер­шит­ся со­ору­же­ние ма­ги­стра­ли «Ху­кун» (Шан­хай - Хан­чжоу - Нань­чан - Чан­ша - Кунь­мин). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог; че­рез го­род про­хо­дят национальной ав­то­ма­ги­стра­ли Шан­хай - Хан­чжоу - Кунь­мин и Инь­чу­ань - Си­ань - Ухань - Фуч­жоу. Реч­ной порт бас­сей­на реки Янц­зы. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Чан­бэй.

Ос­но­ван в 201 году до н. э. под названием Гань. В 589 году н. э. пе­ре­име­но­ван в Хун­чжоу, за­тем в Наньчан. С VIII века центр провинции Цзян­си. С 981 года во­шёл в им­пе­рию Сун, вновь на­зван Хун­чжоу. В 1357 году в Наньчане про­изо­шёл ряд столк­но­ве­ний ме­ж­ду си­ла­ми ме­ст­но­го вое­на­чаль­ни­ка Чэнь Юля­на и вой­ска­ми Чжу Юань­чжа­на. До середины XIX века бы­ст­ро раз­ви­вал­ся как центр про­изводства хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней. В 1850-х годах в ре­зуль­та­те Тай­пин­ско­го вос­ста­ния 1851-1864 годов силь­но по­стра­дал, по­те­рял пре­ж­нее эко­но­мическое зна­че­ние. Центр Нань­чан­ско­го вос­ста­ния 1927 года.

Центральная часть го­ро­да рас­по­ло­же­на на пра­вом бе­ре­гу реки Гань­цзян. Буд­дий­ские хра­мы Юминь­сы (ос­но­ван в 503 году, пе­ре­стро­ен) и Та­ся­сы (ос­но­ван в эпо­ху Тан; 7-ярус­ная па­го­да Шэнц­зинь, X век, пе­ре­строе­на в XVIII веке). 9-ярус­ный па­виль­он Тэн­ван­гэ (ос­но­ван в 653 году, современное зда­ние - 1989). На­род­ная пло­щадь (Жэнь­минь) с за­строй­кой в ду­хе советского не­оклас­си­циз­ма с эле­мен­та­ми китайского зод­че­ст­ва (Ме­мори­аль­ный зал му­че­ни­ков ре­во­лю­ции, 1953, и др.).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - научно-исследовательские ин­сти­ту­ты: цвет­ной ме­тал­лур­гии, почв и вод­ных ре­сур­сов, железнодорожных тех­но­ло­гий. Сре­ди ву­зов - Фи­нан­со­во-эко­но­мический университет провинции Цзян­си (1923), Университет Наньчана (1940), Сельскохозяйственный университет провинции Цзян­си (1940), Нань­чан­ский университет аэ­ро­нав­ти­ки (1952), Университет тра­диционной китайской ме­ди­ци­ны провинции Цзян­си (1959), Восточно-Китайский университет Цзяо­тун (1971), Пе­да­го­гический университет провинции Цзян­си; Тех­но­ло­гический институт (1958). Му­зеи: провинции Цзян­си (1958), вос­ста­ния 1 ав­гу­ста 1927 года (1957), на­род­но­го искусства (1988). До­ма-му­зеи: мар­ша­ла Чжу Дэ (про­жи­вал в Наньчане в 1927 году), ху­дож­ни­ка Чжу Да в усадь­бе (бывшем мо­на­сты­ре) эпо­хи Мин на ок­раи­не го­ро­да.

Круп­ный промышленный центр. Ав­то­мо­би­ле­стро­е­ние - про­изводство лёг­ких гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, мик­ро­ав­то­бу­сов, крос­со­ве­ров, лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей, ав­то­мо­биль­ных уз­лов и аг­ре­га­тов (штаб-квар­ти­ра и го­лов­ное пред­при­ятие кон­цер­на «Jiang­ling Motors Co.», JMC), а так­же городских ав­то­бу­сов, по­жар­ных ма­шин и др.; авиа­строе­ние - во­енные ис­тре­би­те­ли, штур­мо­ви­ки, учеб­но-тре­ни­ро­воч­ные са­мо­лё­ты и др. (штаб-квар­ти­ра и го­лов­ное пред­при­ятие кор­по­ра­ции «Hongdu Aviation Industry Group»); элек­трон­ная и элек­тро­тех­ническая промышленность - те­ле­ви­зо­ры («TCL Group Co.»), бы­то­вые элек­тро­при­бо­ры, в т. ч. кон­ди­цио­не­ры («Greencool Tech­nology Holdings», «Aux Group» и др.). Цвет­ная ме­тал­лур­гия (штаб-квар­ти­ра и основное пред­при­ятие кор­по­ра­ции «Jiang­xi Rare Earth and Rare Metals Tungsten Group Corporation» - круп­ней­ше­го про­из­во­ди­те­ля вольф­ра­мо­вой про­дук­ции в Ки­тае; так­же тан­тал, нио­бий, ред­ко­зе­мель­ные ме­тал­лы). Раз­ви­ты фар­ма­цев­тическая («Huiren Group», «Jiangzhong Medical Co.»), тек­стиль­ная, швей­ная, пи­ще­вая, та­бач­ная промышленность; ви­но­де­лие, пи­во­ва­ре­ние.

Мно­гие китайские и со­вме­ст­ные пред­при­ятия с уча­сти­ем ино­стран­ных (в т. ч. ве­ду­щих ми­ро­вых) ком­па­ний раз­ме­ще­ны в зо­нах эко­но­мического раз­ви­тия государственного (Нань­чан­ская зо­на экс­порт­ной пе­ре­ра­бот­ки, Нань­чан­ская государственная зо­на раз­ви­тия промышленности вы­со­ких тех­но­ло­гий, Нань­чан­ская зо­на эко­но­мического и тех­но­ло­гического раз­ви­тия) и про­винциального уров­ней, а так­же в спецтальном эко­но­мическом районе Хун­гу­тань 1.

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