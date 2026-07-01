НАНЬЧАН
НАНЬЧАН - город на юго-востоке Китая, административный центр провинции Цзянси.
Население около 2,5 миллионов человек (2012; с пригородами). Образует городскую агломерацию (городской округ площадью 7,4 тысяч км2) с населением около 5 миллионов человек. Расположен на реке Ганьцзян, близ её впадения в озеро Поянху. Важный узел железных дорог, скоростной железнодорожной магистралью связан с городом Цзюцзян (2010); в 2014 году завершится сооружение магистрали «Хукун» (Шанхай - Ханчжоу - Наньчан - Чанша - Куньмин). Узел автомобильных дорог; через город проходят национальной автомагистрали Шанхай - Ханчжоу - Куньмин и Иньчуань - Сиань - Ухань - Фучжоу. Речной порт бассейна реки Янцзы. Международный аэропорт Чанбэй.
Основан в 201 году до н. э. под названием Гань. В 589 году н. э. переименован в Хунчжоу, затем в Наньчан. С VIII века центр провинции Цзянси. С 981 года вошёл в империю Сун, вновь назван Хунчжоу. В 1357 году в Наньчане произошёл ряд столкновений между силами местного военачальника Чэнь Юляна и войсками Чжу Юаньчжана. До середины XIX века быстро развивался как центр производства хлопчатобумажных тканей. В 1850-х годах в результате Тайпинского восстания 1851-1864 годов сильно пострадал, потерял прежнее экономическое значение. Центр Наньчанского восстания 1927 года.
Центральная часть города расположена на правом берегу реки Ганьцзян. Буддийские храмы Юминьсы (основан в 503 году, перестроен) и Тасясы (основан в эпоху Тан; 7-ярусная пагода Шэнцзинь, X век, перестроена в XVIII веке). 9-ярусный павильон Тэнвангэ (основан в 653 году, современное здание - 1989). Народная площадь (Жэньминь) с застройкой в духе советского неоклассицизма с элементами китайского зодчества (Мемориальный зал мучеников революции, 1953, и др.).
Среди научных учреждений - научно-исследовательские институты: цветной металлургии, почв и водных ресурсов, железнодорожных технологий. Среди вузов - Финансово-экономический университет провинции Цзянси (1923), Университет Наньчана (1940), Сельскохозяйственный университет провинции Цзянси (1940), Наньчанский университет аэронавтики (1952), Университет традиционной китайской медицины провинции Цзянси (1959), Восточно-Китайский университет Цзяотун (1971), Педагогический университет провинции Цзянси; Технологический институт (1958). Музеи: провинции Цзянси (1958), восстания 1 августа 1927 года (1957), народного искусства (1988). Дома-музеи: маршала Чжу Дэ (проживал в Наньчане в 1927 году), художника Чжу Да в усадьбе (бывшем монастыре) эпохи Мин на окраине города.
Крупный промышленный центр. Автомобилестроение - производство лёгких грузовых автомобилей, микроавтобусов, кроссоверов, легковых автомобилей, автомобильных узлов и агрегатов (штаб-квартира и головное предприятие концерна «Jiangling Motors Co.», JMC), а также городских автобусов, пожарных машин и др.; авиастроение - военные истребители, штурмовики, учебно-тренировочные самолёты и др. (штаб-квартира и головное предприятие корпорации «Hongdu Aviation Industry Group»); электронная и электротехническая промышленность - телевизоры («TCL Group Co.»), бытовые электроприборы, в т. ч. кондиционеры («Greencool Technology Holdings», «Aux Group» и др.). Цветная металлургия (штаб-квартира и основное предприятие корпорации «Jiangxi Rare Earth and Rare Metals Tungsten Group Corporation» - крупнейшего производителя вольфрамовой продукции в Китае; также тантал, ниобий, редкоземельные металлы). Развиты фармацевтическая («Huiren Group», «Jiangzhong Medical Co.»), текстильная, швейная, пищевая, табачная промышленность; виноделие, пивоварение.
Многие китайские и совместные предприятия с участием иностранных (в т. ч. ведущих мировых) компаний размещены в зонах экономического развития государственного (Наньчанская зона экспортной переработки, Наньчанская государственная зона развития промышленности высоких технологий, Наньчанская зона экономического и технологического развития) и провинциального уровней, а также в спецтальном экономическом районе Хунгутань 1.