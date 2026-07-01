НАНАК

НАНАК - индийский поэт, религиозный мыслитель, основатель сикхизма, первый из 10 сикхистских гуру.

Дос­товер­ных сви­де­тельств о жиз­ни не со­хра­ни­лось. Пред­по­ло­жи­тель­но ро­дил­ся в се­мье тор­гов­ца-сче­то­во­да из кас­ты бе­ди. По­лу­чил тра­диционное ин­дуи­ст­ское и му­сульманское об­ра­зо­ва­ние, знал сан­ск­рит и фар­си. Мно­го стран­ст­во­вал (по не­ко­то­рым сви­де­тель­ст­вам, по Ин­дии, острову Шри-Лан­ка, Ти­бе­ту, бы­вал в Мек­ке ). По воз­вра­щении по­се­лил­ся в деревне Кар­тар­пур, где ос­но­вал об­щи­ну («сан­гат»), при­ни­мая в неё всех, не­за­ви­си­мо от кас­ты, по­ла и ве­ро­ис­по­ве­да­ния, а так­же уч­ре­дил со­вме­ст­ные тра­пе­зы («лан­га­ры»). Ав­тор ре­лигиозно-фи­лософских пес­но­пе­ний, от­ра­зив­ших силь­ное влия­ние фольк­ло­ра [свыше 900 про­из­ве­де­ний раз­ных жан­ров на языке панд­жа­би, в т. ч. «Мо­ле­ние» («Джап- джи»), «Гимн на­де­ж­ды» («Аса ди вар»), «Две­на­дцать ме­ся­цев» («Ба­рах ма­ха»), «Бе­се­да с сидд­ха­ми» («Сидд­ха гош­ти»)], ко­то­рые со­ста­ви­ли ос­но­ву свя­щен­но­го тек­ста сик­хов Ади Грантх.

Нанак, ут­вер­ждая идею все­общ­но­сти и един­ст­ва ис­ти­ны, про­по­ве­до­вал ве­ро­уче­ние, ос­но­ван­ное на син­те­зе ин­ду­из­ма и ис­ла­ма, про­воз­гла­шал ра­вен­ст­во всех пе­ред еди­ным и не­во­пло­щён­ным, «ли­шён­ным ка­честв» Вер­хов­ным Без­лич­ным Бо­гом-Аб­со­лю­том (Ва­хе­гу­ру), не при­зна­вал идо­ло­по­клон­ст­ва и не­об­хо­ди­мо­сти по­сред­ни­ка-брах­ма­на ме­ж­ду Бо­гом и адеп­том. Нанак на­стаи­вал на не­об­хо­ди­мо­сти по­вто­ре­ния име­ни Бо­га для Его по­сти­же­ния (еже­днев­ные по­чи­та­ние и ме­ди­та­ция ), вы­сту­пал за аль­труи­стическое слу­же­ние, взаи­мо­по­мощь и не­об­хо­ди­мость осоз­нан­но де­лить­ся с чле­на­ми об­щи­ны тем, что за­ра­бо­та­но че­ст­ным тру­дом.