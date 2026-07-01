НАНАК
НАНАК - индийский поэт, религиозный мыслитель, основатель сикхизма, первый из 10 сикхистских гуру.
Достоверных свидетельств о жизни не сохранилось. Предположительно родился в семье торговца-счетовода из касты беди. Получил традиционное индуистское и мусульманское образование, знал санскрит и фарси. Много странствовал (по некоторым свидетельствам, по Индии, острову Шри-Ланка, Тибету, бывал в Мекке). По возвращении поселился в деревне Картарпур, где основал общину («сангат»), принимая в неё всех, независимо от касты, пола и вероисповедания, а также учредил совместные трапезы («лангары»). Автор религиозно-философских песнопений, отразивших сильное влияние фольклора [свыше 900 произведений разных жанров на языке панджаби, в т. ч. «Моление» («Джап- джи»), «Гимн надежды» («Аса ди вар»), «Двенадцать месяцев» («Барах маха»), «Беседа с сиддхами» («Сиддха гошти»)], которые составили основу священного текста сикхов Ади Грантх.
Нанак, утверждая идею всеобщности и единства истины, проповедовал вероучение, основанное на синтезе индуизма и ислама, провозглашал равенство всех перед единым и невоплощённым, «лишённым качеств» Верховным Безличным Богом-Абсолютом (Вахегуру), не признавал идолопоклонства и необходимости посредника-брахмана между Богом и адептом. Нанак настаивал на необходимости повторения имени Бога для Его постижения (ежедневные почитание и медитация), выступал за альтруистическое служение, взаимопомощь и необходимость осознанно делиться с членами общины тем, что заработано честным трудом.