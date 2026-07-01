НАНА САХИБ ДХАНДУ ПАНТ
НАНА САХИБ ДХАНДУ ПАНТ - один из вождей Индийского народного восстания 1857-1859 годов. Приёмный сын последнего пешвы Баджи Рао II. После его смерти в 1851 году лишён Британской Ост-Индской компанией наследственного титула и пенсии.
Обвинял англичан в насаждении христианства и нарушении обычаев индийцев. Примкнул к восставшим сипаям 4.6.1857 года, возглавил восстание в Канпуре и его окрестностях, был провозглашён пешвой и создал из ближайшего окружения правительство и суд. В июне того же года руководил осадой британской. резиденции в Канпуре, позволил британскому гарнизону, гражданским служащим и членам их семей покинуть город, однако на берегу реки Ганг атаковал и уничтожил отступающих. В июле 1857 года разбит англичанами под Канпуром и отступил в Ауд. После подавления последних очагов восстания укрывался в джунглях Непала. В 1860 году отправил несколько писем в Индию. Его дальнейшая судьба неизвестна.