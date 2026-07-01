НАНА САХИБ ДХАНДУ ПАНТ

НАНА САХИБ ДХАНДУ ПАНТ - один из во­ж­дей Ин­дий­ско­го на­род­но­го вос­ста­ния 1857-1859 годов . При­ём­ный сын по­след­не­го пеш­вы Бад­жи Рао II. По­сле его смер­ти в 1851 году ли­шён Британской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей на­следственного ти­ту­ла и пен­сии.

Об­ви­нял анг­ли­чан в на­са­ж­де­нии хри­сти­ан­ст­ва и на­ру­ше­нии обы­ча­ев ин­дий­цев. Примк­нул к вос­став­шим си­па­ям 4.6.1857 года, воз­гла­вил вос­ста­ние в Кан­пу­ре и его ок­ре­ст­но­стях, был про­воз­гла­шён пеш­вой и соз­дал из бли­жай­ше­го ок­ру­же­ния пра­ви­тель­ст­во и суд. В ию­не то­го же го­да ру­ко­во­дил оса­дой британской. ре­зи­ден­ции в Кан­пу­ре , по­зво­лил британскому гар­ни­зо­ну, гражданским слу­жа­щим и чле­нам их се­мей по­ки­нуть го­род, од­на­ко на бе­ре­гу реки Ганг ата­ко­вал и унич­то­жил от­сту­паю­щих. В ию­ле 1857 года раз­бит анг­ли­ча­на­ми под Кан­пу­ром и от­сту­пил в Ауд. По­сле по­дав­ле­ния по­след­них оча­гов вос­ста­ния ук­ры­вал­ся в джунг­лях Не­па­ла . В 1860 году от­пра­вил несколько пи­сем в Ин­дию. Его даль­ней­шая судь­ба не­из­вест­на.