НАМЮР ГОРОД
НАМЮР ГОРОД - город в центральной части Бельгии, столица Валлонского региона, административный центр провинции Намюр.
Население 109,7 тысяч человек (2012). Расположен у подножия Арденн, при впадении реки Самбра в реку Мёз (Маас), в 65 км к юго-востоку от Брюсселя. Транспортный узел на пересечении автодорог Брюссель - Нёшато - Люксембург и Турне - Ла-Лувьер - Шарлеруа - Намюр - Льеж (далее в Нидерланды). Через Намюр проходят железнодорожные магистрали международного значения: Париж - Кёльн, Брюссель - Намюр - Арлон - Люксембург (далее на Рим). Речной порт. К северу от Намюра - региональный аэропорт Намюр-Сюарле.
Возник как укреплённое поселение кельтизированного германского племени адуатуков. В 57 году до н. э. завоёван Гаем Юлием Цезарем. С V века н. э. во Франкском государстве. Первое упоминание названия города Намуркум (Namurcum) встречается на меровингской монете VI века. С 907 года резиденция Беренгара, графа Намюра (при нём началось строительство крепости). В 1263 году Намюр продан графу Фландрии Ги де Дампьеру (1251-1305 годы). В средние века один из главных центров металлообработки и производства шерстяных тканей, крупный порт. В 1421 году куплен Филиппом Добрым (окончательно в составе владений герцогов Бургундских с 1429 года), после 1482 года перешёл к Габсбургам. С 1559 года центр епископства. Во время войны за Пфальцское наследство 30.6.1692 года взят французами. В 1695 году возвращён испанской короне войсками Аугсбургской лиги под командованием Вильгельма III Оранского. По окончании войны за Испанское наследство в 1714 году отошёл к австрийским Габсбургам. По «Барьерному договору» 1715 года в Намюре разместился нидерландский гарнизон. В 1794-1815 годах административный центр французского департамента Самбра и Мёз. С 1815 года главный город одноименной провинции в составе Нидерландского королевства 1815-1830 годов, затем- Королевства Бельгия. В 1914-1918 и в 1940-1944 годах оккупирован германскими войсками. С 1986 года столица Валлонского региона.
На высоком холме, при слиянии рек Самбра и Мёз, возвышается средневековая крепость графов Намюрских (сохранились башни XI-XIII веков; укреплена в 1640-е годы, конец XVII века, инженеры М. ван Кугорн и С. Ле Претр де Вобан; восстановлена в 1815-1830 годах, расширена в конце XIX века). На левом берегу реки Самбра сохранились старые кварталы с застройкой XVI-XIX веков: церковь Сен-Жан-Батист (перестроена в 1547 и 1616 годах; готическая башня - 1270), башня (бефруа) Сен-Жак (1388; включена в список Всемирного наследия), кирпичные Мясные ряды (1588-1590 годы; ныне археологический музей); барочная иезуитская церковь Сен-Лу (1621-1641 годы, архитектор П. Хёйсенс), церкви Сен-Жозеф (1627-1655 годы) и Нотр-Дам-де- Реколле (1750-1753 годы; с 2004 года Культурный центр Аркамп); арсенал (1692-1693 годы), ворота Порт-де-Гроньон (1728); позднебарочный собор Сент-Обен (1751-1767 годы, итальянский архитектор Г.М. Пиццони; башня XIII века, реставрирована в 1388 году, надстроена в 1648 году) и бывший дворец епископа (1726-1740 годы); здание железнодорожного вокзала (1864). В 1862-1865 годах на месте городских стен IX-XVIII веков проложены бульвары. Мосты через реку Мёз - Пон-де-Жамб (XI век, перестроен в XVI веке) и Пон-дез-Арден (1953). Русская православная церковь Преподобного Серафима Саровского (2007). Памятники: воинам Первой мировой войны (скульптор Ж. Журден), бельгийскому королю Альберту I.
Университет Намюра (FUNDP; частный, основан в 1831 году; в его составе около 60 научно-исследовательских центров и лабораторий). Высшая школа искусств (1970). Городская библиотека (в её составе - первая в Бельгии русскоязычная библиотека, с 2010 года). Музеи: археологический (1855), епархиальный (1896), Африканский (1925), Грусбек - де Круа (1935; в здании 1751-1753 годов; декоративно-прикладное искусство), древнего искусства (1964; расположен в здании XVIII-XIX веков; археологическое собрание, живопись, скульптура, ювелирные изделия т. н. мосанской школы, в т. ч. Гуго д’Уаньи, 2-я четверть XIII века), художника Ф. Ропса (уроженец Намюра; 1964). Королевский театр Намюра (здание XIX века).
Предприятия (главным образом мелкие и средние) химической, текстильной, кожевенной, пищевой (мясо-молочная и другая продукция, включая традиционное пивоварение), целлюлозно-бумажной промышленности; производство оборудования для пищевой промышленности (в т. ч. упаковочного), кустарное изготовление ювелирных изделий из филиграни. В северо-западном пригороде Жамблу - производство столовых приборов марки Eternum.
В районе Намюра - добыча строительного камня (в т. ч. чёрного мрамора), производство строительных (цемент и др.) и отделочных (керамическая плитка и др.) материалов, крупные стекольные заводы (в т. ч. изготовление художественных изделий из стекла).