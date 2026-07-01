НАМЮР ГОРОД

НАМЮР ГОРОД - город в центральной части Бельгии , столица Валлонского региона, административный центр провинции Намюр.

Население 109,7 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен у под­но­жия Ар­денн, при впа­де­нии реки Сам­бра в реку Мёз (Ма­ас), в 65 км к юго-вос­то­ку от Брюс­се­ля. Транс­порт­ный узел на пе­ре­се­че­нии ав­то­до­рог Брюс­сель - Нё­ша­то - Люк­сем­бург и Тур­не - Ла-Лувь­ер - Шар­ле­руа - На­мюр - Льеж (да­лее в Ни­дер­лан­ды). Че­рез На­мюр про­хо­дят железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли ме­ж­ду­народного зна­че­ния: Па­риж - Кёльн, Брюс­сель - На­мюр - Ар­лон - Люк­сем­бург (да­лее на Рим). Реч­ной порт. К се­ве­ру от На­мюра - ре­гио­наль­ный аэ­ро­порт На­мюр-Сю­ар­ле.

Воз­ник как ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние кель­ти­зи­ро­ван­но­го германского пле­ме­ни адуа­ту­ков. В 57 году до н. э. за­воё­ван Га­ем Юли­ем Це­за­рем. С V века н. э. во Франк­ском го­су­дар­ст­ве. Пер­вое упо­ми­на­ние названия го­ро­да На­мур­кум (Namurcum) встре­ча­ет­ся на ме­ро­винг­ской мо­не­те VI века. С 907 года ре­зи­ден­ция Бе­рен­га­ра, гра­фа На­мю­ра (при нём на­ча­лось строи­тель­ст­во кре­по­сти). В 1263 году На­мюр про­дан гра­фу Флан­д­рии Ги де Дам­пь­е­ру (1251-1305 годы). В сред­ние ве­ка один из главных цен­тров ме­тал­ло­об­ра­бот­ки и про­изводства шер­стя­ных тка­ней, круп­ный порт. В 1421 году ку­п­лен Фи­лип­пом До­б­рым (окон­ча­тель­но в со­ста­ве вла­де­ний гер­цо­гов Бур­гунд­ских с 1429 года), по­сле 1482 года пе­ре­шёл к Габс­бур­гам. С 1559 года центр епи­скоп­ст­ва. Во вре­мя вой­ны за Пфальц­ское на­след­ст­во 30.6.1692 года взят фран­цу­за­ми. В 1695 году воз­вра­щён испанской ко­ро­не вой­ска­ми Аугс­бург­ской ли­ги под ко­мандованием Виль­гель­ма III Оран­ско­го. По окон­ча­нии вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во в 1714 году ото­шёл к австрийским Габс­бур­гам . По «Барь­ер­но­му до­го­во­ру» 1715 года в На­мюре раз­мес­тил­ся ни­дерландский гар­ни­зон. В 1794-1815 годах административный центр французского департамента Сам­бра и Мёз. С 1815 года главный го­род од­но­именной про­вин­ции в со­ста­ве Ни­дер­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва 1815-1830 годов, за­тем- Ко­ро­лев­ст­ва Бель­гия. В 1914-1918 и в 1940-1944 годах ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. С 1986 года сто­ли­ца Вал­лон­ско­го ре­гио­на.

На вы­со­ком хол­ме, при слия­нии рек Сам­бра и Мёз, воз­вы­ша­ет­ся средневековая кре­пость гра­фов На­мюр­ских (со­хра­ни­лись баш­ни XI-XIII веков; ук­ре­п­ле­на в 1640-е годы, конец XVII века, ин­же­не­ры М. ван Ку­горн и С. Ле Претр де Во­бан; вос­ста­нов­ле­на в 1815-1830 годах, рас­ши­ре­на в конце XIX века). На ле­вом бе­ре­гу реки Сам­бра со­хра­ни­лись ста­рые квар­та­лы с за­строй­кой XVI-XIX веков: церковь Сен-Жан-Ба­тист (пе­ре­строе­на в 1547 и 1616 годах; го­тическая баш­ня - 1270), баш­ня (беф­руа) Сен-Жак (1388; вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), кир­пич­ные Мяс­ные ря­ды (1588-1590 годы; ны­не ар­хео­ло­гический му­зей); ба­роч­ная ие­зу­ит­ская церковь Сен-Лу (1621-1641 годы, архитектор П. Хёй­сенс), церк­ви Сен-Жо­зеф (1627-1655 годы) и Нотр-Дам-де- Ре­кол­ле (1750-1753 годы; с 2004 года Куль­тур­ный центр Ар­ка­мп); арсенал (1692-1693 годы), во­ро­та Порт-де-Гронь­он (1728); позд­не­бароч­ный со­бор Сент-Обен (1751-1767 годы, итальянский архитектор Г.М. Пиц­цо­ни; баш­ня XIII века, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1388 году, над­строе­на в 1648 году) и бывший дво­рец епи­ско­па (1726-1740 годы); зда­ние железнодорожного во­кза­ла (1864). В 1862-1865 годах на мес­те городских стен IX-XVIII веков про­ло­же­ны буль­ва­ры. Мос­ты че­рез реку Мёз - Пон-де-Жамб (XI век, пе­ре­стро­ен в XVI веке) и Пон-дез-Ар­ден (1953). Русская пра­во­слав­ная церковь Преподобного Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го (2007). Па­мят­ни­ки: вои­нам Первой ми­ро­вой вой­ны (скульп­тор Ж. Жур­ден), бельгийскому ко­ро­лю Аль­бер­ту I.

Университет На­мюра (FUNDP; ча­ст­ный, ос­но­ван в 1831 году; в его со­ста­ве около 60 научно-исследовательских цен­тров и ла­бо­ра­то­рий). Выс­шая шко­ла ис­кусств (1970). Городская библиотека (в её со­ста­ве - пер­вая в Бель­гии рус­скоя­зыч­ная библиотека, с 2010 года). Му­зеи: ар­хео­ло­ги­че­ский (1855), епар­хи­аль­ный (1896), Аф­ри­кан­ский (1925), Грус­бек - де Круа (1935; в зда­нии 1751-1753 годов; де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство ), древ­не­го искусства (1964; рас­по­ло­жен в зда­нии XVIII-XIX веков; ар­хео­ло­гическое со­б­ра­ние, жи­во­пись, скульп­ту­ра, юве­лир­ные из­де­лия т. н. мо­сан­ской шко­лы, в т. ч. Гу­го д’Уаньи, 2-я четверть XIII века), ху­дож­ни­ка Ф. Роп­са (уро­же­нец На­мюра; 1964). Ко­ро­лев­ский те­атр На­мюра (зда­ние XIX века).

Пред­при­ятия (главным образом мел­кие и сред­ние) хи­мической, тек­стиль­ной, ко­же­вен­ной, пи­ще­вой (мя­со-мо­лоч­ная и другая про­дук­ция, вклю­чая тра­диционное пи­во­ва­ре­ние), цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности; про­изводство обо­ру­до­ва­ния для пи­ще­вой промышленности (в т. ч. упа­ко­воч­но­го), кус­тар­ное из­го­тов­ле­ние юве­лир­ных из­де­лий из фи­ли­гра­ни. В северо-западном при­го­ро­де Жамб­лу - про­изводство сто­ло­вых при­бо­ров мар­ки Eternum.

В рай­оне На­мюра - до­бы­ча стро­ительного кам­ня (в т. ч. чёр­но­го мра­мо­ра), про­изводство строи­тель­ных (це­мент и др.) и от­де­лоч­ных (ке­ра­мическая плит­ка и др.) ма­те­риа­лов, круп­ные сте­коль­ные за­во­ды (в т. ч. из­го­тов­ле­ние ху­дожественных из­де­лий из стек­ла).

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