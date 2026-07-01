Намю́р

Намю́р ( фр . Namur, нидерл . Namen) — историческая область на территории современной Бельгии. Со 2‑й половины I тысячелетия заселена кельтами. В 89 н. э. включена в провинцию Германия Нижняя. С V в. в составе Франкского государства . В эпоху Каролингов известна как графство Ломм. С начала X в. — графство Н. Родоначальником графского дома был Роберт I (946–981). В ходе раздела империи Каролингов Н. отошел к герцогству Лотарингия , в 959 — к герцогству Нижняя Лотарингия. В 992 Альберт I (981–1011) получил титул графа Намюра. Был возведен графский замок, оборонительные сооружения, которые, наряду с поселением, появившимся у подножия цитадели, стали ядром будущего центра графства — города Н., достигшего расцвета в XII в. В 1139 Н. вошел в состав владений графов Люксембурга . С 1190 — маркграфство во главе с Бодуэном де Эно. В 1212 Н. перешел к роду Куртене, а в 1263 продан императором Латинской империи Бодуэном II де Куртене графу Фландрии Ги де Дампьеру, который передал его в апанаж своему младшему сыну Жану I Намюрскому. В 1421 по соглашению его внука Жана III Намюрского с Филиппом Добрым графство перешло герцогу Бургундскому (см. Государство герцогов Бургундских ). С 1482 — в составе владений Габсбургов . В 1512 включен в состав Бургундского округа (см. Нидерланды исторические ). В 1555 после отречения Карла V в комплексе южно-нидерландских земель перешел испанскому королю Филиппу II Габсбургу . В XVII в. военное значение города Н. возрастает ввиду его стратегического расположения на слиянии речных путей. В ходе вой­ны Франции с Аугсбургской лигой (1688–1697) крепость Н. была осаждена и захвачена французами (1692). С. ле Претр де Вобан усовершенствовал оборонительную систему Н., превратив его в одну из самых значимых крепостей Южн. Нидерландов. В 1695 работы были пре­рваны осадой вой­ск антифранцузской коалиции под командованием Вильгельма III Оранского и наместника Испанских Нидерландов Максимилиана-­Эммануила Баварского, в результате которой французский гарнизон капитулировал. С 1714 в результате Вой­ны за Испанское наследство Н. перешел под власть австрийских Габсбургов (см. Австрийские Нидерланды ). В 1794–1815 — в составе Франции в департаменте Самбра-и-­Маас. По итогам Венского конгресса 1814 – 1815 — провинция Н. в составе Королевства Объединенных Нидерландов 1815–1830 (см. Нидерланды ). От Н. отошли г. Шарлеруа, крепости Флерюс и Филиппвиль (с 1815 — в составе провинции Эно, см. Геннегау ), кантоны Марш и Сент-­Юбер вошли в состав провинции Люксембург (окончательно в 1825). С 1830 — в качестве провинции в составе Королевства Бельгия. С 1986 город Н. является столицей Валлонского региона Бельгии.

Лит .: Пиренн А. Средневековые города Бельгии / Пер. с фр. СПб., 2001; Douxchamps-­Lefêvre C. Une province dans un monde: le comté de Namur, 1421–1797. Namur, 2005. А. О. Хорошева.