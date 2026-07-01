НАМЫК КЕМАЛЬ
НАМЫК КЕМАЛЬ - туурецкий писатель, общественный и политический деятель.
Получил домашнее образование в доме своего деда - крупного чиновника. В 1857 году поступил на работу в Бюро переводов при МИДе, где группировалась европейски ориентированная интеллигенция. В 1861/1862 годах познакомился с И. Шинаси, под влиянием которого примкнул к просветительскому движению, связанному с процессами «вестернизации» Османской империи (смотри Танзимат). В 1865 году участвовал в создании тайного общества «Новые османы», пытавшегося добиться продолжения либеральных реформ посредством дворцового переворота. Редактировал газету «Tasvir-Efkâr» («Обозрение идей», 1865-1867 годы), в которой доказывал преимущества конституционного управления и необходимость созыва парламента. После раскрытия заговора (1867) эмигрировал в Париж, затем в Лондон, где издавал оппозиционную газету «H ̈urriyet» («Свобода», 1868). После объявления амнистии политэмигрантам (1870) вернулся в Стамбул, занимался издательской и публицистической деятельностью. В 1873 году сослан на остров Кипр, содержался под арестом. В 1876 году помилован. Участвовал в работе Госсовета и Конституционной комиссии. В 1877 году арестован повторно и отправлен в почётную ссылку на административные должности в провинцию - на острова Лесбос (до 1884 года), Родос (до 1887 года), Хиос - без права возвращения в Стамбул.
Дебютировал как поэт. Первый поэтический сборник («Divan», 1858) принёс Намыку Кемалю славу одного из самых одарённых поэтов неоклассической школы. Испытал влияние европейского романтизма. Зрелая лирика Намыка Кемаля примечательна мотивами патриотизма и панисламизма при сохранении классической формы стиха. Ратуя за обновление и упрощение литературного языка, Намык Кемаль в своих произведениях сохранял усложнённость и цветистость классического османского стиля. Автор пьес историко-романтического и сентиментально-мелодраматического характера: «Гюльнихаль» («Gülnihal», 1875) и др.; романов: назидательного - «Предостережение, или Приключения Али-бея» («İ ntibah veya Serg ̈uzeș t-i Ali-Bey», 1876), авантюрно-исторического - «Джезми» («Cezmi», не окончен, 1880). Среди других произведений з публицистика, труды по истории Османской империи и ислама, переводы.