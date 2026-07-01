НАМЫК КЕМАЛЬ

НАМЫК КЕМАЛЬ - туурецкий писатель, общественный и политический деятель.

По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние в до­ме сво­его де­да - круп­но­го чи­нов­ни­ка. В 1857 году по­сту­пил на ра­бо­ту в Бю­ро пе­ре­во­дов при МИДе , где груп­пи­ро­ва­лась ев­ро­пей­ски ори­ен­ти­ро­ван­ная ин­тел­ли­ген­ция. В 1861/1862 годах по­зна­ко­мил­ся с И. Ши­на­си, под влия­ни­ем ко­то­ро­го примк­нул к про­све­ти­тель­ско­му дви­же­нию, свя­зан­но­му с про­цес­са­ми «вес­тер­ни­за­ции» Ос­ман­ской им­пе­рии (смотри Тан­зи­мат). В 1865 году уча­ст­во­вал в соз­да­нии тай­но­го об­ще­ст­ва «Но­вые ос­ма­ны», пы­тав­ше­го­ся до­бить­ся про­дол­же­ния ли­бе­раль­ных ре­форм по­сред­ст­вом двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та. Ре­дак­ти­ро­вал газету «Tasvir-Efkâr» («Обо­зре­ние идей», 1865-1867 годы), в ко­то­рой до­ка­зы­вал пре­иму­ще­ст­ва кон­сти­туционного управ­ле­ния и не­об­хо­ди­мость со­зы­ва пар­ла­мен­та. По­сле рас­кры­тия за­го­во­ра (1867) эми­гри­ро­вал в Па­риж, за­тем в Лон­дон, где из­да­вал оп­по­зиционную газету «H ̈urriyet» («Сво­бо­да», 1868). По­сле объ­яв­ле­ния ам­ни­стии по­лит­эмиг­ран­там (1870) вер­нул­ся в Стам­бул, за­ни­мал­ся из­да­тель­ской и пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­стью. В 1873 году со­слан на остров Кипр, со­дер­жал­ся под аре­стом. В 1876 году по­ми­ло­ван. Уча­ст­во­вал в ра­бо­те Гос­со­ве­та и Кон­сти­туционной ко­мис­сии. В 1877 году аре­сто­ван по­втор­но и от­прав­лен в по­чёт­ную ссыл­ку на административные долж­но­сти в про­вин­цию - на ост­ро­ва Лес­бос (до 1884 года), Ро­дос (до 1887 года), Хи­ос - без пра­ва воз­вра­ще­ния в Стам­бул .

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт. Пер­вый по­этический сбор­ник («Divan», 1858) при­нёс Намыку Кемалю сла­ву од­но­го из са­мых ода­рён­ных по­этов не­оклас­сической шко­лы. Ис­пы­тал влия­ние ев­ропейского ро­ман­тиз­ма. Зре­лая ли­ри­ка Намыка Кемаля при­ме­ча­тель­на мо­ти­ва­ми пат­рио­тиз­ма и пан­ис­ла­миз­ма при со­хра­не­нии клас­сической фор­мы сти­ха. Ра­туя за об­нов­ле­ние и уп­ро­ще­ние литературного язы­ка, Намык Кемаль в сво­их про­из­ве­де­ни­ях со­хра­нял ус­лож­нён­ность и цве­ти­стость клас­сического ос­ман­ско­го сти­ля. Ав­тор пьес ис­то­ри­ко-ро­ман­тического и сен­ти­мен­таль­но-ме­ло­дра­ма­тического ха­рак­те­ра: «Гюль­ни­халь» («Gülnihal», 1875) и др.; ро­ма­нов: на­зи­да­тель­но­го - «Пре­дос­те­ре­же­ние, или При­клю­че­ния Али-бея» («İ ntibah veya Serg ̈uzeș t-i Ali-Bey», 1876), аван­тюр­но-ис­то­рического - «Джез­ми» («Cezmi», не окон­чен, 1880). Сре­ди других про­из­ве­де­ний з пуб­ли­ци­сти­ка, тру­ды по ис­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии и ис­ла­ма, пе­ре­во­ды.