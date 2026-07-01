НАМВЬЕТ

НАМВЬЕТ - древ­нее вьет­ское го­су­дар­ст­во на тер­ри­то­рии Южного Ки­тая (современные про­вин­ции КНР Гу­ан­дун и Гу­ан­си) и Северного Вьет­на­ма.

В VII веке до н. э. в ни­зовь­ях реки Янц­зы сло­жи­лось вьет­ское цар­ст­во Вьет (кит. Юэ). В по­сле­дую­щий пе­ри­од от устья Янц­зы до устья реки Хонг­ха воз­ник­ли древние вьет­ские государства: Ау­лак, Тэй­ау, Намвьет и др. В них по­лу­чи­ли раз­ви­тие по­лив­ное ри­со­вод­ст­во, морское и реч­ное ры­бо­лов­ст­во, об­ра­бот­ка ме­тал­лов. Основную мас­су на­се­ле­ния со­став­ля­ли мел­кие про­из­во­ди­те­ли, главным образом об­щин­ни­ки; различные ис­точ­ни­ки фик­си­ру­ют так­же на­ли­чие ин­сти­ту­та раб­ст­ва. Пра­вя­щий слой со­сто­ял из зе­мель­ной ари­сто­кра­тии и свя­зан­ной с ней слу­жи­лой зна­ти. Во гла­ве го­су­дарств стоя­ли пра­ви­те­ли (вы­он­ги). Бы­ли рас­про­стра­не­ны ве­ро­ва­ния, ос­но­ван­ные на куль­те пред­ков, ду­хов зем­ли, по­чи­та­нии дра­ко­на и др. В 221-214 годах (по другим дан­ным, в 211 году) Ау­лак, Тэй­ау и Намвьет ве­ли вой­ны с китайской им­пе­ри­ей Цинь, в хо­де ко­то­рых Ау­лак со­хра­нил свою не­за­ви­си­мость и при­сое­ди­нил к се­бе часть Тэй­ау, а Намвьет был за­хва­чен цинь­ски­ми вой­ска­ми. По­ко­рён­ные вьет­ские зем­ли бы­ли раз­де­ле­ны на 3 об­лас­ти: Нань­хай, Гуй­линь и Сян. На­ме­ст­ни­ком двух пер­вых стал цинь­ский пол­ко­во­дец Чжао То. В 207 году в ус­ло­ви­ях рас­па­да им­пе­рии Цинь Чжао То про­воз­гла­сил се­бя вы­он­гом под­вла­ст­ных об­лас­тей, ко­то­рым бы­ло воз­ра­ще­но название «Намвьет», и при­нял вьет­ское трон­ное имя Чи­еу Да. В том же го­ду он под­чи­нил се­бе об­ласть Сян. Сто­ли­цей Намвьета стал город Фи­енн­гун(г) (Фань­юй; ны­не городской рай­он в южной час­ти города Гу­ан­чжоу ).

В 196 году Намвьет был при­знан сме­нив­шей Цинь но­вой китайской им­пе­ри­ей Хань, Чи­еу Да но­ми­наль­но при­знал се­бя её вас­са­лом. Во II веке до н. э. в Намвьете по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние китайская пись­мен­ность и сис­те­ма государственной ор­га­ни­за­ции. В 181 году Намвьет при­сое­ди­нил к се­бе Ау­лак, в ре­зуль­та­те че­го воз­ник­ла дву­еди­ная (в Ау­ла­ке у вла­сти ос­та­ва­лась по­род­нив­шая­ся с Чи­еу Да ди­на­стия Тхук) дер­жа­ва, по­сте­пен­но объ­е­ди­нив­шая все вьет­ские го­су­дар­ст­ва на северном по­бе­ре­жье Юж­но-Ки­тай­ско­го мо­ря. По­пыт­ка хань­ской им­пе­рат­ри­цы Люй Чжи по­ме­шать уси­ле­нию Намвьета (на­ря­ду с хун­ну, он стал пред­став­лять для китайской им­пе­рии серь­ёз­ную во­енную уг­розу) и вклю­чить его в со­став Ки­тая закон­чи­лась в 180 году не­уда­чей. В пе­ри­од кон­флик­та Чи­еу Да про­воз­гла­сил се­бя им­пе­ра­то­ром, но по­сле смер­ти Люй Чжи (180 или 179 год) от­ка­зал­ся от ти­ту­ла и вновь при­знал се­бя но­ми­наль­ным вас­са­лом Хань. Всту­пив­ший со смер­тью Чи­еу Да (137 или 136 год) на пре­стол его внук Чи­еу Хо (пра­вил до 125 или 124 года; гроб­ни­ца об­на­ру­же­на в 1983 году на тер­ри­то­рии Гу­ан­чжоу) в 135 году при под­держ­ке хань­ско­го императора У-ди на­нёс по­ра­же­ние Ман­вь­е­ту. Сын Чи­еу Хо - Чи­еу Ань Те, же­на­тый на ки­та­ян­ке Цзю Ши, управ­лял Намвьетом до 115 года (по другим дан­ным, до 112 года). По­сле кон­чи­ны трон пе­ре­шёл к его ма­ло­лет­не­му сы­ну Чи­еу Хын­гу, а ре­аль­ная власть со­сре­до­то­чи­лась в ру­ках Цзю Ши. Она об­ра­ти­лась к У-ди с прось­бой при­нять Намвьет в чис­ло «внутренних вас­са­лов» им­пе­рии Хань. В ре­зуль­та­те двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та в Намвьете, ор­га­ни­зо­ван­но­го пер­вым министром Лы Зя, Цзю Ши и Чи­еу Хынг в 112 годк бы­ли сверг­ну­ты и каз­не­ны, а на пре­стол воз­ве­дён стар­ший сын Чи­еу Ань Те от же­ны-вьет­ки - Чи­еу Ки­ен Дык. Это да­ло по­вод У-ди для втор­же­ния в Намвьете. В 111 году до н. э. хань­ская ар­мия под ко­мандованием Ян Пу и Лу Бо­дэ на­нес­ла у Сюнь­ся по­ра­же­ние вой­скам Намвьета, по­сле че­го за­хва­ти­ла его сто­ли­цу. Чи­еу Ки­ен Дык и Лы Зя бы­ли пле­не­ны. Намвьет как го­су­дар­ст­во пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние. Его тер­ри­то­рия бы­ла раз­де­ле­на на 9 об­лас­тей, вклю­че­на в со­став им­пе­рии Хань и под­вер­глась ки­таи­за­ции. К X веку н. э. вьет­ское на­се­ле­ние бывшего Намвьета, за ис­клю­че­ни­ем южных об­лас­тей, бы­ло ас­си­ми­ли­ро­ва­но.

Название «Намвьет» но­си­ло так­же государство, су­ще­ст­во­вав­шее в 938 (по другим дан­ным, 939) - 954 годах в до­ли­не Крас­ной ре­ки, ос­но­ван­ное вьетнамским пол­ко­вод­цем Нго Куе­ном.

Современное название «Вьет­нам» яв­ля­ет­ся про­из­вод­ным от названия «Намвьет» и име­ет то же зна­че­ние - Южный Вьет. Оно бы­ло вве­де­но в обо­рот в 1804 году при вьетнамском императоре Зя Лон­ге с це­лью под­черк­нуть ис­то­рическую связь двух го­су­дарств, а пу­тём пе­ре­ста­нов­ки слов в на­зва­нии - их тер­ри­то­ри­аль­ное от­ли­чие.

Исторические ис­точники:

Крат­кая ис­то­рия Вье­та: (Вьет шы лы­ок). М., 1980;

Сы­ма Цянь. Ис­то­ри­че­ские за­пис­ки: (Ши цзы). 2-е издание. М., 2001-2003. Т. 1-2;

Пол­ное со­б­ра­ние ис­то­ри­че­ских за­пи­сок Дай­вье­та: (Дай­вьет шы ки то­ан тхы): В 8 т. М., 2002-2010-. Т. 1-2-.

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