НАМВЬЕТ
НАМВЬЕТ - древнее вьетское государство на территории Южного Китая (современные провинции КНР Гуандун и Гуанси) и Северного Вьетнама.
В VII веке до н. э. в низовьях реки Янцзы сложилось вьетское царство Вьет (кит. Юэ). В последующий период от устья Янцзы до устья реки Хонгха возникли древние вьетские государства: Аулак, Тэйау, Намвьет и др. В них получили развитие поливное рисоводство, морское и речное рыболовство, обработка металлов. Основную массу населения составляли мелкие производители, главным образом общинники; различные источники фиксируют также наличие института рабства. Правящий слой состоял из земельной аристократии и связанной с ней служилой знати. Во главе государств стояли правители (выонги). Были распространены верования, основанные на культе предков, духов земли, почитании дракона и др. В 221-214 годах (по другим данным, в 211 году) Аулак, Тэйау и Намвьет вели войны с китайской империей Цинь, в ходе которых Аулак сохранил свою независимость и присоединил к себе часть Тэйау, а Намвьет был захвачен циньскими войсками. Покорённые вьетские земли были разделены на 3 области: Наньхай, Гуйлинь и Сян. Наместником двух первых стал циньский полководец Чжао То. В 207 году в условиях распада империи Цинь Чжао То провозгласил себя выонгом подвластных областей, которым было возращено название «Намвьет», и принял вьетское тронное имя Чиеу Да. В том же году он подчинил себе область Сян. Столицей Намвьета стал город Фиеннгун(г) (Фаньюй; ныне городской район в южной части города Гуанчжоу).
В 196 году Намвьет был признан сменившей Цинь новой китайской империей Хань, Чиеу Да номинально признал себя её вассалом. Во II веке до н. э. в Намвьете получила распространение китайская письменность и система государственной организации. В 181 году Намвьет присоединил к себе Аулак, в результате чего возникла двуединая (в Аулаке у власти оставалась породнившаяся с Чиеу Да династия Тхук) держава, постепенно объединившая все вьетские государства на северном побережье Южно-Китайского моря. Попытка ханьской императрицы Люй Чжи помешать усилению Намвьета (наряду с хунну, он стал представлять для китайской империи серьёзную военную угрозу) и включить его в состав Китая закончилась в 180 году неудачей. В период конфликта Чиеу Да провозгласил себя императором, но после смерти Люй Чжи (180 или 179 год) отказался от титула и вновь признал себя номинальным вассалом Хань. Вступивший со смертью Чиеу Да (137 или 136 год) на престол его внук Чиеу Хо (правил до 125 или 124 года; гробница обнаружена в 1983 году на территории Гуанчжоу) в 135 году при поддержке ханьского императора У-ди нанёс поражение Манвьету. Сын Чиеу Хо - Чиеу Ань Те, женатый на китаянке Цзю Ши, управлял Намвьетом до 115 года (по другим данным, до 112 года). После кончины трон перешёл к его малолетнему сыну Чиеу Хынгу, а реальная власть сосредоточилась в руках Цзю Ши. Она обратилась к У-ди с просьбой принять Намвьет в число «внутренних вассалов» империи Хань. В результате дворцового переворота в Намвьете, организованного первым министром Лы Зя, Цзю Ши и Чиеу Хынг в 112 годк были свергнуты и казнены, а на престол возведён старший сын Чиеу Ань Те от жены-вьетки - Чиеу Киен Дык. Это дало повод У-ди для вторжения в Намвьете. В 111 году до н. э. ханьская армия под командованием Ян Пу и Лу Бодэ нанесла у Сюнься поражение войскам Намвьета, после чего захватила его столицу. Чиеу Киен Дык и Лы Зя были пленены. Намвьет как государство прекратил существование. Его территория была разделена на 9 областей, включена в состав империи Хань и подверглась китаизации. К X веку н. э. вьетское население бывшего Намвьета, за исключением южных областей, было ассимилировано.
Название «Намвьет» носило также государство, существовавшее в 938 (по другим данным, 939) - 954 годах в долине Красной реки, основанное вьетнамским полководцем Нго Куеном.
Современное название «Вьетнам» является производным от названия «Намвьет» и имеет то же значение - Южный Вьет. Оно было введено в оборот в 1804 году при вьетнамском императоре Зя Лонге с целью подчеркнуть историческую связь двух государств, а путём перестановки слов в названии - их территориальное отличие.
Исторические источники:
Краткая история Вьета: (Вьет шы лыок). М., 1980;
Сыма Цянь. Исторические записки: (Ши цзы). 2-е издание. М., 2001-2003. Т. 1-2;
Полное собрание исторических записок Дайвьета: (Дайвьет шы ки тоан тхы): В 8 т. М., 2002-2010-. Т. 1-2-.