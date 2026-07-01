НАМСКИЙ МУЗЕЙ

Намский историко-этнографический музей имени П.Сивцева.

В числе этнографических материалов, характеризующих материальную и духовную культуру народов Якутии в ее прошлом, в музее имеются такие предметы из дерева и бересты - круглые столы на трех ножках, табуретки из тальника, сельскохозяйственные орудия, ручные мельницы с деревянными и каменными жерновами, ступы для зерна, намордники для телят, дуги, седла, предметы домашнего быта. В фонде музея этнографический материал на столько разнообразен, что по нему можно изучать культуру и быт якутского народа прошлого времени.

Музей долго стоял на капитальном ремонте. В конце апреля 2010 года закончили ремонт и реэкспозицию залов. В выставочном зале развернули фотовыставку об участниках ВОВ. Всего около 500 фотографий из картотеки фондов музея отсканировали и уточнили подписи к ним. В зале с экспозицией « Великая Отечественная война » одну стену отвели под диораму «Ржевское сражение». Автор исполнитель Ксенофонтов Владислав Иванович. Передний план предметный, где использованы подлинные материалы: оружие и боеприпасы времен войны.

Ко дню Победы 9 мая посетителей было очень много. Школьники, детские сады шли группами. Весной 2010 года во время паводка водой залило всю территорию и здания музея . Авральные работы по спасению экспонатов и ремонт здания легли дополнительной нагрузкой на охранников. Все работали как одна семья.

Восстановительные работы по договору провели работники ООО ПМК «Намгазстрой». Полы разобрали, просушили, вычистили грязь и мусор, нанесенные водой. К осени настлали новые полы с линолеумом в обоих зданиях музея. Поставили новые ограждения палисадника из металла. Все это сделано качественно и в срок.

С 2010 года распоряжением главы улуса в состав музея по договору переданы работники Намского хроникального киновидеоархива. Заведующая Попова Вера Дмитриевна, хранитель - Дьяконова Сахаяна Григорьевна, оператор - Сергеев Петр Сергеевич. Они проводят фото-видеосъемки улусных мероприятий, все значительные события, интервью с ветеранами войны и тыла.

Снимают короткометражные фильмы совместно с режиссерами и артистами Дома культуры. Работают в тесном сотрудничестве с республиканским кинохранилищем - берут в прокат новые фильмы и восстанавливают старые. Новое время предъявляет новые требования. В будущем виртуальные системы - важное составляющее музейной работы.

В числе этнографических материалов, характеризующих материальную и духовную культуру народов Якутии в ее прошлом, в музее имеются такие предметы из дерева и бересты - круглые столы на трех ножках, табуретки из тальника, сельскохозяйственные орудия, ручные мельницы с деревянными и каменными жерновами, ступы для зерна, намордники для телят, дуги, седла, предметы домашнего быта.

В фонде музея этнографический материал на столько разнообразен, что по нему можно изучать культуру и быт якутского народа прошлого времени.

Иллюстрации:

Намский историко-этнографический музей имени П.Сивцева.