НАМСАРАЕВ ХОЦА НАМСАРАЕВИЧ

НАМСАРАЕВ ХОЦА НАМСАРАЕВИЧ - бурятский писатель.

Из се­мьи ско­то­во­да. Ра­бо­тал сто­ля­ром, в 1917-1928 годах учи­те­лем. Пе­ча­тал­ся с 1919 года. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков бу­рятской литературы. Центральные те­мы твор­че­ст­ва Намсараева - пре­одо­ле­ние ве­ко­вой от­ста­ло­сти на­ро­да, кри­ти­ка ша­ма­нов и лам, ре­во­люционные со­бы­тия в Бу­ря­тии: дра­мы «Тьма» (1919), «Ора­кул Дам­би» (1920), «Ре­во­лю­ция» (1921); са­ти­рич.еская по­эма «Сло­во ста­ро­го мо­на­ха» (1926); по­вес­ти «Цы­рем­пил» (1935), «Од­на­ж­ды но­чью» (1938); рас­ска­зы в ду­хе народных притч , в т. ч. сборник «Так бы­ло» (1935). Сре­ди других со­чи­не­ний: по­весть о Великой Отечественной вой­не «Луч по­бе­ды» (1942); ис­то­рическая дра­ма «Кнут тай­ши» (1945, русский перевод 1959); литературные об­ра­бот­ки народных эпических по­эм «Алам­жа Мэ­рэн» (1936); сти­хи; бу­к­варь на бу­рятском язы­ке.