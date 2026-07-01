НАМСАРАЕВ ХОЦА НАМСАРАЕВИЧ
НАМСАРАЕВ ХОЦА НАМСАРАЕВИЧ - бурятский писатель.
Из семьи скотовода. Работал столяром, в 1917-1928 годах учителем. Печатался с 1919 года. Один из основоположников бурятской литературы. Центральные темы творчества Намсараева - преодоление вековой отсталости народа, критика шаманов и лам, революционные события в Бурятии: драмы «Тьма» (1919), «Оракул Дамби» (1920), «Революция» (1921); сатирич.еская поэма «Слово старого монаха» (1926); повести «Цыремпил» (1935), «Однажды ночью» (1938); рассказы в духе народных притч, в т. ч. сборник «Так было» (1935). Среди других сочинений: повесть о Великой Отечественной войне «Луч победы» (1942); историческая драма «Кнут тайши» (1945, русский перевод 1959); литературные обработки народных эпических поэм «Аламжа Мэрэн» (1936); стихи; букварь на бурятском языке.