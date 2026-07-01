НАМПХО
НАМПХО - город на западе КНДР, в провинции Южный Пхёнан (Пхёнан-Намдо).
Население 479,0 тысяч человек [2012; третий по числу жителей город страны; включает территорию, находящуюся в ведении городской администрации (252,8 км2)], городское население (собственно Нампхо с пригородами) 310,9 тысяч человек (2008, перепись).Расположен на северном берегу эстуария реки Тэдонган, близ её впадения в Западно-Корейский залив Жёлтого моря, в 50 км к юго-западу от Пхеньяна. Узел железных и автомобильных дорог. Связан с Пхеньяном скоростной автомагистралью «Чхоннён Йонун» («Молодых героев», 2000), железнодрожной магистралью и судоходной линией по реке Тэдонган. Морской аванпорт Пхеньяна.
До 2-й половины XIX века рыбацкое поселение. В 1897 году открыт для иностранной торговли, в последующие годы развивался как экономический центр. Сильно пострадал во время Корейской войны 1950-1953 годов. В 1980-2004 годах город прямого подчинения, по статусу приравненный к провинции.
В Нампхо - университеты: Нампхо, Сохэ, медицинский, сельскохозяйственный, морского дела и рыболовства; ин-ты: педагогич., промышленный и др. Музей Революции. Театр. Памятник-мемориал сов. воинам, павшим в боях за освобождение Кореи; памятник строителям дамбы в Нампхо. Оздоровит. комплекс и «Спортивная деревня» (1973) со стадионом (30 тысzx мест), гребным каналом, плавательным бассейном, гимнастическим залом и др. Рекреационно-оздоровительный комплекс и парк Ваудо, крупный рекреационный центр Усанган (у подножия горы Усан, в 10 км к северо-западу от центра Нампхо).
Нампхо имеет статус специальной экономич. зоны (с середины 2000-х годов). Грузооборот морского порта около 7,5 миллионов т в год (один из крупнейших в стране); действуют нефтяные, угольный, зерновой и контейнерный терминалы. Нампхо - крупная военно-морская база. Один из основных центров чёрной и цветной металлургии страны, крупнейший центр судостроения и судоремонта на западном побережье КНДР. Производство электронных приборов; автосборочный завод компании «Пхёнхва Моторс» [совместное южно- и северокорейское предприятие; под маркой «Пхёнхва» («Мир») выпускает легковые автомобили, кроссоверы и лёгкие грузовые автомобили по лицензиям различных зарубежных фирм]. Бумажная и обувная фабрики; заводы фосфорных удобрений, кирпичный; крупный стекольный комбинат. Текстильная и пищевая промышленность. Нампхо входит в число городов КНДР, посещаемых иностранными туристами (специальный отель). В западной части города - 8-километровая дамба со шлюзами для прохода морских судов, отделяющая эстуарий реки Тэдонган от акватории Жёлтого моря; сооружение дамбы (1986) устранило возможность катастрофических наводнений, обеспечило автомобильное и железнодорожное сообщение между берегами эстуария реки Тэдонган, снабжение региона пресной водой (около 2 миллиардов м3 в год). Рыболовство и рыборазведение, яблоневые сады.
В окрестностях Нампхо - гробницы династии Когурё (включены в список Всемирного наследия), в т. ч. в городе Кансо к северо-востоку от Нампхо (три гробницы, VII век), в деревне Токхын к северу от Нампхо (408, отреставрированы в 1976-1977 годах). К юго-западу от Нампхо, на левобережье эстуария реки Тэдонган, - добыча железных руд (около 2,5 миллионов тонн в год). К западу и северо-западу от Нампхо ведётся осушение прибрежных мелководий Жёлтого моря (польдеры).