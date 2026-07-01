НАМПХО

НАМПХО - го­род на за­па­де КНДР, в провинции Южный Пхё­нан (Пхё­нан-Нам­до).

Население 479,0 тысяч человек [2012; тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны; вклю­ча­ет тер­ри­то­рию, на­хо­дя­щую­ся в ве­де­нии городской ад­ми­ни­ст­ра­ции (252,8 км2)], городское население (соб­ст­вен­но Нампхо с при­го­ро­да­ми) 310,9 тысяч человек (2008, пе­ре­пись).Рас­по­ло­жен на северном бе­ре­гу эс­туа­рия реки Тэ­дон­ган, близ её впа­дения в За­пад­но-Ко­рей­ский залив Жёл­то­го моря, в 50 км к юго-за­па­ду от Пхень­я­на. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Свя­зан с Пхень­я­ном ско­ро­ст­ной ав­то­ма­ги­ст­ра­лью «Чхон­нён Йо­нун» («Мо­ло­дых ге­ро­ев», 2000), железнодрожной ма­ги­ст­ра­лью и су­до­ход­ной ли­ни­ей по реке Тэ­дон­ган. Морской аван­порт Пхень­я­на.

До 2-й половины XIX века ры­бац­кое по­се­ле­ние. В 1897 году от­крыт для иностранной тор­гов­ли, в по­сле­дую­щие го­ды раз­ви­вал­ся как эко­но­мический центр. Силь­но по­стра­дал во вре­мя Ко­рей­ской вой­ны 1950-1953 годов. В 1980-2004 годах го­род пря­мо­го под­чи­не­ния, по ста­ту­су при­рав­нен­ный к про­вин­ции.

В Нампхо - университеты: Намп­хо, Со­хэ, медицинский, сельскохозяйственный, морского де­ла и ры­бо­лов­ст­ва; ин-ты: пе­да­го­гич., про­мыш­лен­ный и др. Му­зей Ре­во­лю­ции. Те­атр. Па­мят­ник-ме­мо­ри­ал сов. вои­нам, пав­шим в бо­ях за ос­во­бо­ж­де­ние Ко­реи; па­мят­ник строи­те­лям дам­бы в Намп­хо. Оз­до­ро­вит. ком­плекс и «Спор­тив­ная де­рев­ня» (1973) со ста­дио­ном (30 тысzx мест), греб­ным ка­на­лом, пла­вательным бас­сей­ном, гим­на­стическим за­лом и др. Рек­реа­ци­он­но-оз­до­ро­вительный ком­плекс и парк Вау­до, круп­ный рек­ре­ационный центр Усан­ган (у под­но­жия го­ры Усан, в 10 км к се­ве­ро-за­па­ду от цен­тра Нампхо).

Нампхо име­ет ста­тус специальной эко­но­мич. зо­ны (с середины 2000-х годов). Гру­зо­обо­рот морского пор­та около 7,5 миллионов т в год (один из круп­ней­ших в стра­не); дей­ст­ву­ют неф­тя­ные, уголь­ный, зер­но­вой и кон­тей­нер­ный тер­ми­на­лы. Нампхо - круп­ная во­енно-морская ба­за. Один из основных цен­тров чёр­ной и цвет­ной ме­тал­лур­гии стра­ны, круп­ней­ший центр су­до­строе­ния и су­до­ре­мон­та на западном по­бе­ре­жье КНДР . Про­изводство элек­трон­ных при­бо­ров; ав­то­сбо­роч­ный за­вод ком­па­нии «Пхён­хва Мо­торс» [со­вме­ст­ное юж­но- и се­ве­ро­ко­рей­ское пред­при­ятие; под мар­кой «Пхён­хва» («Мир») вы­пус­ка­ет лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли, крос­со­ве­ры и лёг­кие гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли по ли­цен­зи­ям различных за­ру­беж­ных фирм]. Бу­маж­ная и обув­ная фаб­ри­ки; за­во­ды фос­фор­ных удоб­ре­ний, кир­пич­ный; круп­ный сте­коль­ный ком­би­нат. Тек­стиль­ная и пи­ще­вая промышленность. Нампхо вхо­дит в чис­ло го­ро­дов КНДР, по­се­щае­мых иностранными ту­ри­ста­ми (специальный отель). В западной час­ти го­ро­да - 8-ки­ло­мет­ро­вая дам­ба со шлю­за­ми для про­хо­да морских су­дов, от­де­ляю­щая эс­туа­рий реки Тэ­дон­ган от ак­ва­то­рии Жёл­то­го моря; со­ору­же­ние дам­бы (1986) уст­ра­ни­ло воз­мож­ность ка­та­ст­ро­фических на­вод­не­ний, обес­пе­чи­ло ав­то­мо­биль­ное и железнодорожное со­об­ще­ние ме­ж­ду бе­ре­га­ми эс­туа­рия реки Тэ­дон­ган, снаб­же­ние ре­гио­на пре­сной во­дой (около 2 миллиардов м3 в год). Ры­бо­лов­ст­во и ры­бо­раз­ве­де­ние, яб­ло­не­вые са­ды.

В ок­ре­ст­но­стях Нампхо - гроб­ни­цы ди­на­стии Ко­гу­рё (вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), в т. ч. в городе Кан­со к се­ве­ро-вос­то­ку от Нампхо (три гроб­ни­цы, VII век), в деревне Ток­хын к се­ве­ру от Нампхо (408, от­рес­тав­ри­ро­ва­ны в 1976-1977 годах). К юго-за­па­ду от Нампхо, на ле­во­бе­ре­жье эс­туа­рия реки Тэ­дон­ган, - до­бы­ча же­лез­ных руд (около 2,5 миллионов тонн в год). К за­па­ду и се­ве­ро-за­па­ду от Нампхо ве­дёт­ся осу­ше­ние при­бреж­ных мел­ко­во­дий Жёл­то­го моря (поль­де­ры).

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