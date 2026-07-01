НАМОРА ГОНСАЛВИШ ФЕРНАНДУ
НАМОРА ГОНСАЛВИШ ФЕРНАНДУ - португальский писатель.
Родился в крестьянской семье. Окончил медицинский факультет Коимбрского университета (1942), работал в Португальском институте онкологии в Лиссабоне. Дебютировал поэтическим сборником «Рельефы» («Relevos», 1938). Широкую известность Наморе Гонсалвишу принесла его проза, проникнутая глубоким психологизмом и сочетающая элементы поэтики плутовского романа, натурализма и экзистенциализма: романы «Семь частей света» («As sete partidas do mundo», 1938), «Огонь в тёмной ночи» («Fogo na noite escura», 1943), «Мальтийский дом» («Сasa da Malta»), «Ночь и рассвет» («A noite e a madrugada», 1950), «Хлеб и плевелы» («O trigo e o joio», 1954), «Воскресенье пополудни» («Domingo a tarde», 1961, экранизация А. ди Маседу, 1966), «Мы там, где ветер» («Estamos no vento», 1974) и др.
Среди других произведений: автобиографич. «Рассказы из жизни врача» («Retalhos da vida de um médico», 1949), путевые заметки, философские эссе, дневники, а также беллетризированные биографии великих врачей разных эпох, в которых поднята тема гражданской ответственности интеллигенции.