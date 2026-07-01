НАМОРА ГОНСАЛВИШ ФЕРНАНДУ

НАМОРА ГОНСАЛВИШ ФЕРНАНДУ - португальский писатель.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Окон­чил медицинский факультет Ко­имбр­ско­го университета (1942), ра­бо­тал в Пор­тугальском институте он­ко­ло­гии в Лис­са­бо­не. Де­бю­ти­ро­вал по­этическим сборником «Рель­е­фы» («Relevos», 1938). Ши­ро­кую из­вест­ность Наморе Гонсалвишу при­нес­ла его про­за, про­ник­ну­тая глу­бо­ким пси­хо­ло­гиз­мом и со­че­таю­щая эле­мен­ты по­эти­ки плу­тов­ско­го ро­ма­на, на­ту­ра­лиз­ма и эк­зи­стен­циа­лиз­ма: ро­ма­ны «Семь час­тей све­та» («As sete partidas do mundo», 1938), «Огонь в тём­ной но­чи» («Fogo na noite escura», 1943), «Маль­тий­ский дом» («Сasa da Malta»), «Ночь и рас­свет» («A noite e a madru­ga­da», 1950), «Хлеб и пле­ве­лы» («O trigo e o joio», 1954), «Вос­кре­се­нье по­по­луд­ни» («Domingo a tarde», 1961, эк­ра­ни­за­ция А. ди Ма­се­ду, 1966), «Мы там, где ве­тер» («Estamos no vento», 1974) и др.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ав­то­био­гра­фич. «Рас­ска­зы из жиз­ни вра­ча» («Retalhos da vida de um médico», 1949), пу­те­вые за­мет­ки, фи­лософские эс­се, днев­ни­ки, а так­же бел­лет­ри­зи­ро­ван­ные био­гра­фии ве­ли­ких вра­чей раз­ных эпох, в ко­то­рых под­ня­та те­ма гражданской от­вет­ст­вен­но­сти ин­тел­ли­ген­ции .