НАМИБИЯ
НАМИБИЯ - республика Намибия (Republic of Namibia).
Общие сведения
Намибия - государство на юго-западе Африки. На западе омывается водами Атлантического океана, на севере граничит с Анголой и Замбией, на востоке - с Ботсваной (на северо-востоке территория Намибии вклинивается между Анголой, Замбией и Ботсваной в виде узкого коридора длиной 483 км - т. н. полоса Каприви), на юго-востоке и юге - с ЮАР. Площадь 825,0 тысяч км2 (по другим данным, 824,3 тысяч км2). Население около 2,2 миллионов человек (2012). Столица - Виндхук. Денежная единица - намибийский доллар (привязан к ранду ЮАР, также имеющему хождение в стране). Официальный язык -английский (широко распространены африкаанс, немецкий, а также языки коренных народов - овамбо, каванго, гереро и др.). В административном отношении территория Намибии разделена на 13 районов.
Намибия - член ООН (1990), МВФ (1990), МБРР (1990), АС (1990, до 2002 года ОАЕ), ВТО (1995).
Государственный строй
Намибия - унитарное государство. Конституция принята 9.2.1990 года. Форма правления - президентская республика.
Глава государства и правительства - президент, избираемый населением на 5 лет (с правом одного переизбрания). Кандидат в президенты должен быть гражданином Намибии по рождению или происхождению, достичь возраста 35 лет и отвечать квалификационным требованиям, установленным Конституцией Намибии для членов Национальной ассамблеи (например, не состоять на государственной или муниципальной службе). Президент назначает всех высших должностных лиц, является главнокомандующим сил обороны Намибии, осуществляет внешнеполитическое представительство и т. п.
Высший законодательный орган - двухпалатный парламент. Нижняя палата - Национальная ассамблея, состоит из 72 депутатов, избираемых населением на 5 лет, и 6 членов без права голоса, назначаемых президентом; верхняя палата - Национальный совет, включает 26 членов, которые избираются региональными советами на 6 лет.
Исполнительная власть осуществляется правительством (кабинетом), в состав которого входят президент, премьер-министр и министры, назначаемые президентом из числа членов Национальной ассамблеи. На заседаниях кабинета председательствует президент, а в его отсутствие - премьер-министр. Если иное предусмотрено Конституцией или законом, президент обязан действовать «в консультации с кабинетом». Члены кабинета несут ответственность перед президентом и парламентом. Президент должен уволить любого члена кабинета, если Национальная ассамблея большинством голосов вынесет решение о недоверии министру. Национальная ассамблея может быть распущена президентом после проведения консультаций с кабинетом, при условии, что правительство «не имеет возможности эффективно выполнять свои обязанности».
В Намибии существует многопартийная система. Ведущие политические партии: Народная организация Юго-Западной Африки (СВАПО), Демократический альянс Турнхалле, Объединённый демократический фронт, Конгресс демократов и др.
Природа.
Побережье Атлантического океана подвержено воздействию сильного прибоя. Береговая линия Намибии выровненная, наиболее крупные заливы - бухты Уолфиш-Бей и Людериц.
Рельеф. Большая часть территории страны занята плоскогорьем высотой 900-1500 м, расчленённым долинами рек и тектоническими впадинами на отдельные участки: на севере - цокольное денудационное плоскогорье Каоко, в центре - плато Дамара с островными горами и останцовыми массивами (высотой до 2573 м, гора Брандберг - высшая точка Намибии), на юге - сглаженное структурно-ступенчатое плоскогорье Намакваленд. К востоку и югу плоскогорье полого переходит в обширную впадину Калахари; на западе оно круто обрывается к побережью (Большой Уступ), особенно чётко переход выражен между 24 и 27° южной широты. Вдоль побережья протягивается пустыня Намиб. В северной и восточной частях Намибии встречаются древние озёрные котловины, часть из них занята солончаками - пэнами.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Намибия расположена в юго-западной части докембрийской Африканской платформы, фундамент которой выступает на поверхность вдоль атлантического побережья и в центральной части страны, образуя складчатую систему Дамара позднепротерозойского возраста. Складчатая система простирается в северо-восточномнаправлении и имеет ответвления на север и на юг; сложена обломочными отложениями, вулканитами, карбонатными и соляными породами верхнего рифея. В центральной части орогена присутствует толща глубоководных терригенных отложений, включающих габбро, базальты (предположительно фрагменты древней океанич. коры). Складчатые образования перекрыты вендской молассой (на севере), метаморфизованы и прорваны крупными интрузиями гранитоидов позднего докембрия - раннего палеозоя. Платформенный чехол развит на северо-востоке и востоке страны (краевые части синеклиз Окаванго и Калахари). В составе чехла - терригенно-карбонатные отложения верхнего докембрия, ледниковые образования, угленосная толща, красноцветные породы верхнепалеозойско-мезозойской системы Кару; широко распространены континентальные отложения мела и кайнозойские пески группы Калахари.
Недра Намибии богаты полезными ископаемыми; важнейшими являются руды урана, меди, свинца, цинка; алмазы. Все урановые месторождения находятся на западе Намибии - 2 разрабатываемых месторождения (Россинг, к северо-востоку от города Свакопмунд; Лангер-Хайнрих, к востоку от города Уолфиш-Бей) и несколько неразрабатываемых (Валенсия, к северо-востоку от города Уолфиш-Бей; Треккопье, к северо-востоку от города Свакопмунд; Этанго, к востоку от города Свакопмунд). Месторождения руд меди имеются в северной части страны - крупное медно-полиметаллическое месторождение Цумеб, Тшуди, Комбат; в центральной части страны - Очихасе, Матчлесс. Руды месторождения Цумеб в промышленных количествах содержат ванадий, кадмий, германий, галлий, а также значит. запасы флюорита. В районе Цумеба имеются свинцово-цинково-ванадиевые месторождения Абенаб, Берг-Аукас. На юго-западе Намибиии, вблизи поселка Рош-Пина, расположены важные свинцово-цинковые месторождения - Скорпион и Рош-Пина; руды последнего серебросодержащие. Из золоторудных месторождений значимым является Навачаб (170 км к северо-западу от Виндхука). На юго-западе Намибии, вдоль побережья Атлантического океана и в пределах верхней части шельфа, локализован уникальный комплекс наземных и подводных россыпных месторождений ювелирных алмазов высокого качества (морская прибрежная провинция Юго-Западной Африки). Россыпи алмазов прослеживаются также вдоль намибийского берега реки Оранжевая, главным образом в нижнем течении и в устьевой части. В Намибии имеются перспективные месторождения комплексных руд олова, вольфрама, лития, бериллия, тантала (Брандберг, Уйс; связаны с пегматитовым поясом на западе страны), а также месторождения железных, марганцевых руд, каменного угля, пирита, флюорита, волластонита, каменной соли, мрамора, доломитов, гранитов, камнесамоцветного сырья (агаты, аметист, гранаты, голубой халцедон, розовый кварц, содалит, турмалин и др.). На шельфе выявлены месторождения природного горючего газа.
Климат. На территории Намибии климат тропический. На побережье средние температуры самого тёплого месяца (январь) 17-19 °C, самого холодного (июль) 12-13 °C, осадков до 100 мм в год (к югу от бухты Уолфиш-Бей они выпадают преимущественно зимой, к северу - летом); относительная влажность воздуха в среднем до 80%, количество дней с туманом до 27 в месяц. Во внутренних районах средние температуры января 22-27 °C, июля 16-22 °C. В наиболее возвышенных местах зимой случаются заморозки. В конце зимы нередки пыльные бури. Летом относительная влажность составляет 20%. Максимальное количество осадков (500-700 мм в год) выпадает на крайнем северо-востоке (полоса Каприви), в центральной части плоскогорья - 300-400 мм, на юге (в Калахари) - до 250 мм. В южной части страны осадки носят ливневый характер, способствуя интенсивной эрозии.
Внутренние воды. Запасы пресных вод крайне скудны. В северной части Намибии протекают пограничные реки Кунене, Замбези, Окаванго (Кубанго) с правым притоком Оматако. Южную границу страны образует река Оранжевая с крупным притоком Фиш (Фис). В западной части протекают реки Угаб, Омаруру, Куйсеб и др., наполняющиеся водой на несколько дней в сезон дождей. На севере в обширной бессточной впадине расположено озеро-солончак Этоша.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 45 км3 (из них только 6 км3 - на территории страны), водообеспеченность 175 м3 на человека в год. Осн. количество воды используется для ирригации (45%) и животноводства (26%), на жилищно-коммунальное хозяйство расходуется 24% воды, промышленность - 5%.
Почвы, растительный и животный мир. Большая часть территории Намибии (свыше 60%) занимают саванны и сухие редколесья на севере и северо-востоке страны, на побережье - эфемерно-луковично-суккулентные пустыни, на юго-востоке - опустыненные саванны Калахари. Почвы в основном маломощные и малопродуктивные, наиболее пригодны для сельского хозяйства красно-бурые почвы саванн в восточной части плато Дамара. На юго-востоке (в Калахари) развиты песчаные почвы. Древние озёрные котловины заняты галоморфными почвами, которые богаты водорастворимыми солями, но испытывают недостаток в фосфоре и азоте.
Намибия - одна из немногих засушливых территорий мира, биоразнообразие которой достаточно велико и имеет международное значение. Южная часть пустыни Намиб - мировой центр биоразнообразия суккулентов, рептилий и насекомых, большая часть эндемичных видов сосредоточена вдоль западного склона Большого Уступа, в переходной полосе между пустыней и саванной. Флора Намибии насчитывает около 4000 видов, из них 585 - эндемики. Наибольшее биоразнообразие отмечается в листопадных саваннах и редколесьях, где представлены виды мопане, птерокарпусов, терминалий и др. На северо-востоке редколесья обычно лишены травянистой растительности, нижний ярус образуют кустарники. На севере, где деревья часто повреждены слонами, редколесья заменены кустарниковыми саваннами. В опустыненных саваннах широко представлены виды акации, баланитеса и коммифоры. В центральной части пустыни Намиб, где распространены песчаные дюны, - скудная злаково-кустарниковая растительность (солянки, стипагростис, ектадиум), к востоку сменяющаяся злаковыми формациями. В прибрежной полосе пустыни произрастает вельвичия удивительная. К югу от бухты Людериц и на прилегающей части Намакваленда широко представлены формации суккулентов.
Фауна относительно бедна. Насчитывается 229 видов млекопитающих (7% эндемики). Наиболее разнообразен животный мир редколесий на севере страны, где встречаются африканский слон, жирафа, антилопы орикс, спрингбок и куду, а также зебра Хартманна и импала (находятся под угрозой исчезновения), из хищников - лев, леопард, гиена. В Намибии - самая большая в мире популяция чёрного носорога (численность её стабильна). В горных районах и на востоке страны обитают эндемичные грызуны (долгоног, капский слепыш), насекомоядные (златокрот), трубкозуб. Из 676 видов птиц 60 находятся под угрозой исчезновения, в т. ч. африканский пингвин и желтоносый альбатрос. На побережье (в дельтах рек) и на прилегающих островах - водно-болотные угодья (3 из них включены в Рамсарскую конвенцию). На озере Этоша гнездятся фламинго. Своеобразна фауна насекомых и рептилий, где наиболее высок процент эндемизма (более 1/4 всех видов). Прибрежные воды богаты планктоном и промысловой рыбой, которой питается большое стадо капских тюленей и множество птиц (бакланы, пеликаны, чайки).
Охраняемые природные территории с национальным статусом охраны занимают 17% территории страны (национальные парки Намиб-Науклуфт, Берег Скелетов, Этоша и др.), в то же время различными территориальными формами охраны природы охвачено более 40% площади Намибии.
Население.
Бо́льшую часть населения Намибии (62,6%) составляют народы банту, проживающие в основном на севере, из них крупнейшие - овамбо (48% - 2001, перепись) и гереро (8%); койсанские народы - 14,1%, среди них - нама и дамара. 11% составляют африканеры и «цветные» (в т. ч. бастеры - потомки смешанных браков первых нидерландских поселенцев Капской колонии с местным населением, живущие в основном в районе города Рехобот, к югу от Виндхука). Белое население проживает в основном в Южной и Центральной Намибии.
Высокий уровень смертности и небольшая средняя продолжительность жизни предопределяют относительно низкие темпы роста населения (1,4 миллиона человек в 1991 году; 1,8 миллиона человек в 2001 году). Среднегодовые темпы прироста населения 1,93% (2005-2010 годы; прирост населения 0,8% в 2012 году). Уровень рождаемости 21,11, смертности - 13,09 на 1000 жителей (2012). Показатель фертильности 2,41 ребёнка на 1 женщину. Младенческая смертность остаётся высокой - 45,6 на 1000 живорождённых. В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) 34,2%, людей трудоспособного возраста (15-64 года) - 61,7%, лиц 65 лет и старше - 4,1% (2011). В среднем на 100 женщин приходится 103 мужчины. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 52,17 года (2012; мужчины - 52,47, женщины - 51,86 года). Основная причина снижения продолжительности жизни - эпидемия СПИДа (количество заражённых 13,1% взрослого населения страны, смертность от СПИДа около 5 тысяч человек, 2009). Сальдо внешних миграций положительное - 1,5 мигранта на 10 тысяч жителей (2012).
Плотность населения низкая, в среднем около 2,6 человек/км2 (2012). Значительные по площади территории в пустыне Намиб и полупустыне Калахари не имеют постоянного населения. Доля городского населения 38% (2010; среднегодовые темпы роста городского населения - 3,3% в 2005-2010 годах). Крупнейшие города (2012, тысяч человек): Виндхук (334,6), Рунду (96,9), Уолфиш-Бей (74,1). Всего в экономике занято 803,7 тысяч человек (2011). Среди имеющих работу 61,3% заняты в сфере услуг, 22,4% - в промышленности, 16,3% - в сельском хозяйстве и рыболовстве (2008). Очень высок уровень безработицы (51,2% экономически активного населения в 2008 году). За чертой бедности проживает свыше 1/2 населения страны.
Религия.
Свыше 80% населения - христиане (2010, оценка), в т. ч. около 60% протестанты (главным образом лютеране, также англикане, реформаты, баптисты, методисты и др.), около 20% католики; около 10% приверженцы традиционных верований. Имеются также мусульмане (главным образом сунниты), адепты афрохристианских синкретических культов и др.
Действуют 1 митрополия и 1 диоцез Римско-католической церкви. Православные приходы находятся в юрисдикции Александрийской православной церкви. Крупнейшие протестантские религиозные организации: Евангелическо-лютеранская церковь в Намибии (основана в 1954 году, современное название с 1984 года), Евангелическо-лютеранская церковь в Республике Намибия (основана в 1957 году, современное название с 1990 года).
Исторический очерк.
Древнейшие культуры на территории Намибии. К свидетельствам древнейшего освоения человеком территории Намибии относится бедренная кость раннего архаичного сапиенса (смотри Гейдельбергский человек) (средний плейстоцен) из пещеры Берг-Аукас (северо-восток Намибии), найденная вместе с костями носорога, жирафа, свыше 10 видов грызунов. Наиболее ранние археологические памятники соотнесены с поздним Ашелем и связанной с ним традицией Фаурсмит (Южная Африка; около 60-40 тысяч лет назад, сочетала техники Ашеля и Леваллуа).
Африканский «средний каменный век» представлен многочисленными памятниками круга культур Стилбей, Питерсбург и близких им, характерных для Южной Африки. На основе общности типа Стилбей на юге и востоке Африки в голоцене формируются культуры охотников «позднего каменного века» - Уилтон и Смитфилд, развитие которых продолжалось до рубежа старой и новой эр. Вероятно, их потомками являются живущие на территории Намибии охотники и собиратели сан. К позднему каменному веку относят большинство петроглифов и образцов наскальной живописи.
Начало производящего хозяйства и металлургии на территории Намибии связывают с расселением скотоводов и торговцев - предков общности дамара, с которыми соотносят памятники в бассейне реки Куйсеб и др. По типу хозяйства и, вероятно, происхождению дамара близки нама; это прослеживается и по материалам могильников VIII-XIII веков н. э., связываемых с этими этническими группами (сходство погребального обряда, антропологических характеристик погребённых и др.). Ряд керамических сосудов раннего железного века имеют мешковидную форму (считается, что они повторяют форму кожаных бурдюков и использовались для хранения молока). Некоторые исследователи полагают, что развитие гончарного дела, металлургии и производящего хозяйства на территории Намибии шло относительно независимо от центров, известных к северу и востоку от неё.
Намибия с XVI века до обретения независимости.
Примерно с XVI века в Намибию с севера и северо-востока начали проникать банту (овамбо, тсвана, гереро и др.), основным занятием которых, наряду с отгонно-пастбищным скотоводством, стало земледелие (кроме гереро). В концу XVIII века гереро были оттеснены южнее овамбо; на юге Намибии осели нама. В начале XIX века переселившиеся на территорию Намибии из Капской колонии нама (этноклановая группа орлам) во главе с вождём Йонкером Африканером подчинили многие племена гереро. В результате завоевательных войн было создано военно-территориальное образование с центром на месте современного города Виндхук.
В 1876 году британские колонизаторы построили форт в Окахандье и навязали гереро договор о протекторате. В 1883 году бременский купец Ф.А. Людериц за 200 ружей и 100 фунтов стерлингов (товарами) купил у вождя одного из племён нама бухту Ангра-Пекена и прилегающий к ней район, которые в 1884 году были объявлены германским протекторатом. В 1890-х годах вся территория Намибии стала протекторатом Германии (за исключением города Уолфиш-Бей, аннексированного в 1878 году Великобританией). Границы Германской Юго-Западной Африки (ГЮЗА) были определены англо-германским договором 1890 года (смотри Англо-германские договоры).
Утверждение германского колониального господства встретило сопротивление коренного населения Намибии. В 1888 году на собрании в Окахандье вожди гереро обвинили германских колонистов в разжигании межплеменных войн. Прибывшие в ГЮЗА в 1889 году германские вооруженные отряды спровоцировали и жестоко подавили волнения гереро. В 1892 году, опасаясь объединения сил африканцев (в начале 1892 года вождь одного из племён нама - Х. Витбой заключил союз с гереро), германская колониальная администрация направила против них карательные отряды. В 1894 году колониальные власти истребили часть племени кхауа, в 1896 году жестоко расправились с восставшими мбандеру и кхауа, в 1897 году - с племенем свартбои и западными гереро. Самым массовым выступлением африканцев стало Нама и гереро восстание 1904-1907 годов, после подавления которого большая часть нама была переселена в засушливые и непригодные для жизни районы.
В 1915 году, в период 1-й мировой войны, Южно-Африканский Союз (ЮАС, с 1961 года ЮАР) оккупировал территорию ГЮЗА, в 1920 году он получил мандат Лиги Наций на её управление. В 1949 году, вопреки решениям ООН, Намибия фактически была превращена в одну из провинций ЮАС. Южно-африканские власти проводили дискриминационную политику апартхейда в отношении намибийского населения. На 39,6% территории страны по этническому принципу было создано 10 бантустанов, управление которыми контролировал генеральный администратор ЮАР: Овамболенд (1968), Каванголенд (1970), Дамараленд (1971), Восточное Каприви (1972) и др.
В 1950-х годах зародилось организованное политическое движение африканцев. В 1957-1959 годах действовал Конгресс народов Овамболенда, созданный Андимбой Тойво Йа Тойво из рабочих-мигрантов овамбо, трудившихся в ЮАС. В 1958 году на его основе возникла Организация народа Овамболенда, ставшая в 1960 году в свою очередь базой для оформления общенациональной партии коренного населения Намибии - Народной организации Юго- Западной Африки (СВАПО) во главе с С. Нуйомой.
В 1966 году Генеральная Ассамблея ООН отменила мандат ЮАР на управление Намибией. В 1967 году был учреждён Совет ООН по Юго-Западу Африки - переходный орган до предоставления стране независимости; в 1968 году по решению ООН Юго-Западная Африка переименована в Намибию. Исходя из принципа самоопределения народов колониальных и зависимых стран, ООН подтвердила законность вооруженной борьбы намибийского народа за независимость. В 1973 году СВАПО была признана ООН единственным подлинным представителем народа Намибии.
В 1978 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 435 о предоставлении независимости Намибии. Вопреки ей в 1977 году парламент ЮАР утвердил законодательный акт, по которому главный морской порт страны - Уолфиш-Бей вошёл в состав Капской провинции ЮАР. В последующие годы правительство ЮАР пыталось сохранить контроль над Намибией путём передачи власти в стране своим ставленникам. В 1977 году при поддержке ЮАР была создана политическая партия Демократический альянс Турнхалле. В декабре 1978 года власти ЮАР провели выборы в т. н. Учредительную ассамблею (с 1979 года Национальная ассамблея), которые прошли в обстановке военного террора и чрезвычайного положения. СВАПО, ООН и ОАЕ не признали их результаты. В январе 1983 года из-за внутренних разногласий Национальная ассамблея была распущена, законодательная и исполнительная власть вновь перешла к генеральному администратору ЮАР. В 1983 году была созвана т. н. Многопартийная конференция (без участия СВАПО), в 1985 году власти ЮАР сформировали в Намибии марионеточное временное переходное правительство национального единства.
22.12.1988 года в Нью-Йорке при участии Анголы, Кубы, ЮАР и при посредничестве США и СССР были подписаны соглашения по Юго-Западу Африки. В соответствии с ними временное переходное правительство Намибии было распущено, власть передавалась генеральному администратору ЮАР (действовал под контролем представителя генерального секретаря ООН М. Ахтисаари). В течение следующего года при содействии Группы ООН по оказанию помощи Намибии в переходный период из страны были частично выведены войска и администрация ЮАР, созданы условия для проведения всеобщих выборов и формирования национальных органов власти. 7-11.11.1989 года в Намибии состоялись выборы в Учредительную ассамблею, победу одержала СВАПО. 9.2.1990 года Учредительная ассамблея единогласно приняла Конституцию Намибии и избрала Нуйому президентом страны. 21.3.1990 года провозглашена независимость Намибии.
Намибия после достижения независимости. Внутриполитическое положение Намибии, несмотря на высокий уровень безработицы и постоянные неурожаи, вызываемые засухой, отличается стабильностью. Власть удерживает СВАПО; в 1994 и 1999 годах президентом страны избирался её лидер С. Нуйома, в 2004 и 2009 годах - Х. Похамба (председатель СВАПО с 2007 года).
В экономической сфере правительство Намибии уделяет особое внимание развитию горнодобывающей промышленности, проводит меры по реформированию поземельных отношений (Закон «О земельной реформе», 1995). Осуществляется широкая программа дорожного строительства [открыты: автодорога на Онгулумбаши, 1996; Транскалахарская автомагистраль Уолфиш-Бей - Йоханнесбург, 1998; транcкапривийская автомагистраль Рунду - Нгома, 2001; построена северо-западная железная дорога Цумеб - Ошакати (ок. 250 км) с 58-километровой веткой на город Ошиканго, близ границы с Анголой] и реконструкции морских портов и аэропортов.
Приоритетным направлением внешней политики остаётся урегулирование отношений с ЮАР и другими соседними странами. В соответствии с резолюцией № 432 Совета Безопасности ООН от 27.7.1978 года порт Уолфиш-Бей, прежде принадлежавший ЮАР, был поэтапно включён в состав Намибии. В 1996 году там учреждена экспортно-производственная свободная экономическая зона. В 1999 году решён пограничный спор Намибией с Ботсваной о принадлежности островов на реке Чобе (переданы Ботсване). В 1993-1999 годах власти Намибии применили оружие против нарушителей границы - боевиков ангольской антиправительственной группировки УНИТА, в 1999 году подавили мятеж капривийских сепаратистов.
Дипломатические отношения между СССР и Намибией установлены 21.3.1990 года. В 1998 и 2010 годах состоялись официальные визиты президента Намибии в Россию. В 2007 году в Виндхуке с официальным визитом побывал председатель Правительства РФ. В 2009 году состоялся первый в истории двусторонних отношений визит президента РФ в Намибию. В 2005 году создана Межправительственная рос-сийско-намибийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Между двумя странами существует безвизовый режим.
Хозяйство.
Намибия относится к группе развивающихся стран. Объём ВВП 15,5 миллиардов долларов (по паритету покупательной способности; 2011), в расчёте на душу населения около 7,3 тысяч долларов. Индекс человеческого развития 0,625 (2011; 120-е место среди 187 стран мира). Прирост реального ВВП 3,6% в 2011 (6,3% в среднем в год в 2004-2008 годах; –0,7% в 2009 году; 4,8% в 2010 году). В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 58,5%, промышленности и строительства - 34,4%, сельского хозяйства и рыболовства - 7,1% (2011).
Производственная база экономики - горнодобывающая промышленность, обеспечивающая около 16% объёма ВВП и до 70% стоимости экспорта (2009). Важное место занимают агропромышленный сектор и индустрия туризма. Экономика Намибии тесно связана с ЮАР. Намибия - член Южноафриканского таможенного союза (SACU), Сообщества развития Юга Африки (SADC), имеет единый с ЮАР курс национальной валюты (1 намибийский доллар равен 1 южноафриканскому ранду), через ЮАР поступает до 70% потребительских товаров (по стоимости), реализуемых в стране. Общий объём накопленных прямых зарубежных инвестиций 3,98 миллиардов долларов в 2009 году. Иностранные капиталовложения (516 миллионов долларов в 2009 году) направляются в горнодобывающую промышленность, на развитие туристического бизнеса, систем связи, телекоммуникаций и др. В экономике активно растёт доля частного капитала, в некоторых отраслях ведущие позиции сохраняют государственные и смешанные (с участием государства) компании, например «TransNamib» (железнодорожный транспорт), «Air Namibia» (авиаперевозки), «Namport» («Namibian ports Authority»; морское портовое хозяйство), «NamPower» (электроэнергетика) и др. Главные факторы, сдерживающие экономичкое есразвитие Намибии, - зависимость от конъюнктуры мировых цен на минеральное сырьё, а также дефицит электроэнергии, низкий уровень образования и трудовых навыков у значительной части населения.
Промышленность - один из важнейших секторов экономики. Производство электроэнергии 1490 миллионов кВт·ч (2009). Действуют ГЭС «Ruacana» на реке Кунене в районе Омусати на севере страны (240 МВт), угольная ТЭС «Van Eck» в городе Виндхук (120 МВт), дизельная ТЭЦ «Paratus» в городе Уолфиш-Бей (24 МВт). Производством и распределением электроэнергии занимается компания «NamPower». Потребление электроэнергии 3548 млн. кВт·ч (2009). Дефицит покрывается за счёт импорта из ЮАР (1501 млн. кВт·ч), Зимбабве (648 млн. кВт·ч), Замбии (29 млн. кВт·ч) и Мозамбика (24 млн. кВт·ч). Перспективы развития электроэнергетики связаны с осуществлением проектов строительства ТЭС на природном газе мощностью 800 МВт (на базе разработки шельфового месторождения Куду), ГЭС «Baynes» на реке Кунене на границе с Анголой и «Divundu» на реке Окаванго в районе Каприви, каскада малых ГЭС на реке Оранжевая, а также ветровых и солнечных электростанций.
Потребности в нефтепродуктах (24 тысяч баррелей/сутки в пересчёте на нефть, 2010) полностью покрываются за счёт импорта. Решение проблемы дефицита углеводородного сырья связано с освоением газовых месторождений шельфа Атлантического океана. Большая часть запасов природного газа приходится на месторождение Куду, в проекте освоения которого участвуют российская компания «Газпром», а также намибийская национальная нефтегазовая компания «Namcor», британская «Tullow Oil» и японская корпорация «Itochu». Разведкой другого перспективного месторождения природного газа на морском шельфе, блока № 1711, занимается российская компания «Синтезнефтегаз».
Намибия - крупнейший в Африке и 4-й в мире (после Казахстана, Канады и Австралии) производитель урана. Добыча руд урана 5279 т (в пересчёте на U3O8). Объёмы добычи быстро увеличиваются (в 2 раза за 2003-2009 годы). Разработка месторождения Россинг (в районе Эронго, к северо-востоку от города Свакопмунд) ведётся открытым способом (с 1976 года) компанией «Rössing Uranium», среди её главных акционеров - британо-австралийская «Rio Tinto Group» (68,6% активов) и правительство Ирана (15%). Мощность предприятия «Rossing Mine» 4,8 тысяч т U3O8 в год, запасов месторождения должно хватить до 2016 года. Руды урана добывают также на месторождении Лангер-Хайнрих (с 2007 года), расположенном в 80 км к востоку от города Уолфиш-Бей (владелец - австралийская компания «Paladin Energy»); в 2009 году добыто 1,17 тысяч т руды (в пересчёте на U3O8). С 2009 года осуществляется крупнейший инвестиционный проект в истории страны - освоение уранового месторождения Треккопье в пустыне Намиб, к северо-востоку от города Свакопмунд; работы ведут компании «AREVA Resources Namibia» и «AREVA Processing Namibia» (дочерние структуры французско-китайского холдинга «AREVA Resources Southern Africa»). В 2011 году получена первая партия уранового концентрата. С использованием богатейших запасов руд урана связываются долгосрочные перспективы решения проблемы дефицита энергоносителей в стране. Создан национальный орган по развитию уранодобывающей промышленности - Namibia Atomic Energy Board (2009).
Добыча руд меди 38,0 тысяч т в 2008 году (58,8 тысяч т в 2004 году) с содержанием металла в руде 26-30%, в пересчёте на медь 7,5 тысяч т (11,2 тысяч т). Предприятия по добыче руд меди действуют в районах: Кхомас - Очихасе (включая мощности по обогащению руд; попутно также получают золото и концентрат пирита) и Матчлесс; Ошикото - Тшуди (попутно извлекают серебро) и Цумеб-Уэст (попутное извлечение ванадия), а также обогатительная фабрика близ города Цумеб. Собственник предприятий - «Weatherly Mining Namibia», дочерняя компания британской фирмы «Weatherly International plc» (50,1% её активов с 2009 года принадлежит китайской компании «East China Mineral Exploration & Development Bureau», ECE). Выплавка черновой меди на заводе в городе Цумеб (с 2010 года принадлежит канадской компании «Dundee Precious Metals Inc.») 16,3 тысяч т в 2008 году (24,7 тысяч т в 2004 году), в т. ч. свыше 1/2 - из импортного сырья (по толлинговым схемам).
Крупнейшее предприятие по добыче и переработке руд цинка и свинца - комбинат «Skorpion» (с 2010 года принадлежит индийской компании «Vedanta Resources» со штаб-квартирой в Лондоне), расположенный на юго-западе страны, в 25 км к северу от поселка Рош-Пина (район Карас). На долю комбината приходится около 4% ВВП страны и до 1/5 всего потребления электроэнергии. В его составе - карьер по добыче руд мощностью свыше 1,5 миллиона т в год (содержат до 11,6% Zn), мощности по обогащению руд, завод по производству цинка высокой чистоты методом электролиза (150,4 тысяч т в 2009 году). Общий объём производства цинка в концентратах 38,3 тысяч т, свинца 14,1 тысяч т (в пересчёте на металл, 2008). Крупное месторождение свинцово-цинковых руд (содержащих также серебро) разрабатывается близ поселка Рош-Пина компанией «Rosh Pinah Zinc Corporation» (93,9% её активов принадлежит южно-африканской компании «Exxaro Resources»). Добычу полиметаллических руд месторождения Берг-Аукас (район Очозондьюпа) ведёт совместное предприятие компаний ECE и «Weatherly Mining Namibia».
Добыча золота 2126 кг (2008), основной её объём приходится на долю единственного в Намибии золоторудного месторождения Навачаб, расположенного в районе Эронго (в 170 км к северо-западу от города Виндхук), его разработку открытым способом ведёт южноафриканская компания «AngloGold Ashanti». Золото также извлекают попутно из концентратов меди на медеплавильном заводе в городе Цумеб. При обогащении полиметаллических руд, а также из концентратов меди попутно извлекается серебро (около 30 т в год). В небольших объёмах добывают руды марганца, олова, тантала.
Намибия - один из ведущих мировых производителей алмазов. Объём добычи 2,22 миллиона кар в 2008 году (в связи с мировым экономическим кризисом снизился до 0,93 миллиона кар в 2009 году; 1,48 миллиона кар в 2010 году). Около 98% объёма добычи (по стоимости) - ювелирные алмазы высокого качества. В алмазодобывающей отрасли производится 7,6% ВВП страны (2008). Поставки алмазов на мировой рынок - один из важнейших источников валютных поступлений Намибии. Для оптимизации торговли алмазами в 2007 году создана государственная компания «Namibia Diamond Trading Company». Прибрежно-океанические россыпные месторождения алмазов на юго-западе страны (район Карас) считаются одними из богатейших в мире. Основные районы добычи: участок морского побережья к северо-западу от города Ораньемунд до бухты Хамайс (протяжённостью около 100 км и шириной от 3 км на юго-востоке до 200 м на северо-западе; объём добычи до 0,5 миллиона кар в год); Северные территории, в т. ч. алмазные копи в районе бухты Элизабет (в 40 км к югу от города Людериц; до 180 тысяч кар в год); район реки Оранжевая на границе с ЮАР (протянулся вдоль правого намибийского берега реки, примерно на 50 км вверх от её устья), в т. ч. копи Аучас и Даберас (в 65 км к северо-востоку от города Ораньемунд; до 120 тысяч кар в год). Основная алмазодобывающая компания - «Namdeb Diamond Corporation» (по 50% её активов принадлежат правительству Намибии и южно-африканской корпорации «De Beers Group»). Разработку рoссыпных месторождений алмазов вдоль русла реки Оранжевая ведут также собственники небольших участков (каждый протяжённостью по 10 км). У морских берегов на юго-западе Намибии разрабатываются одни из крупнейших в мире подводных (шельфовых) россыпных месторождений алмазов. Основные районы добычи - Маршалл-Форкс-Ист, Атлантик 1 (участок, протянувшийся до 60 км от берега) и бухта Дaглас. Подводной добычей алмазов занимается компания «De Beers Marine Namibia» (70% её активов принадлежит «De Beers Group», 30% - «Namdeb Diamond Corporation»); объём добычи около 600 тысяч кар (2009). Добыча ведётся на глубинах от 90 до 140 м при помощи специальных судов. Подводную добычу алмазов с помощью водолазов со всасывающими гравий шлангами ведёт также ряд более мелких фирм («Sakawe Mining Corporation» с израильским капиталом, канадская компания «Diamond Fields International», австралийская «Bonaparte Diamond Mines», южноафриканская «Trans Hex Group» и др.). Разведку коренных месторождений алмазов в кимберлитовых трубках (обнаружены на северо-востоке Намибии, у поселка Цумкве, близ границы с Ботсваной, район Очозондьюпа) осуществляет австралийская компания «Mount Burgess Mining N. L.». В стране действуют несколько предприятий по огранке и шлифовке алмазов, в т. ч. в городе Виндхук фабрика компании «Lev Leviev Diamond Polishing Co.» международного холдинга «Lev Leviev Group».
В Намибии также добывают полудрагоценные и поделочные камни: агаты (141 т в 2008 году; в основном в районах Эронго и Кхомас), в т. ч. синие, т. н. кружевные (встречаются только в южной части Намибии); аметисты (около 7 т; близ города Карибиб, район Эронго); содалит (1,4 тысяч т; в районе городе Виндхук); турмалины (в окрестностях городов Карибиб и Виндхук); халцедоны (близ города Окахандья, район Очозондьюпа) и др. Добыча гранита (22,6 тысяч т в 2008 году), мрамора (около 9,4 тысяч т) и доломита (27 тысяч т) - в основном в центральной части страны, в районах Кхомас и Эронго (в окрестностях городов Карибиб, Омаруру, Усакос, Свакопмунд, Виндхук и др.), розового кварца (19,9 тысяч т; близ города Свакопмунд), волластонита (близ города Усакос, район Эронго), флюорита (район Очиваронго), арагонита (близ города Карибиб), сепиолита (близ города Гобабис, район Омахеке) и др. Добывают каменную соль (732 тысяч т в 2008 году; близ города Уолфиш-Бей, а также близ города Свакопмунд и к северу от него, у мыса Кейп-Кросс, район Эронго), триоксид мышьяка (763 т, с содержанием 99% As2O3 в руде; близ города Цумеб, район Ошикото) и др.
Около 1/2 стоимости продукции обрабатывающей промышленности приходится на первичную переработку сельскохозяйственного сырья и рыбы, производство продуктов питания и напитков (2008). Производство подсолнечного масла 23 т, сливочного масла 504 т, сыра 262 т (2009), хлопкового масла 1149 т (2008). Предприятия по переработке рыбы и морепродуктов - в городах Уолфиш-Бей и Людериц. В стране давние традиции пивоварения. Производство пива - около 130 миллионов л (2009), около 15% пива экспортируется. Крупнейший пивоваренный завод - в городе Виндхук (компании «Namibia Breweries»). На юге Намибии, в долине Аусенкир (река Оранжевая), небольшие предприятия по упаковке винограда столовых сортов (экспорт в страны Европы, в т. ч. в Россию). Лёгкая промышленность представлена производством швейных изделий (крупнейшая фабрика компании «Flamingo Garments» расположена в городе Виндхук, свыше 3 тысяч занятых, 2010), одежды и ковров из каракуля (город Свакопмунд), противомоскитной сетки (город Отави, район Очозондьюпа) и др. В городах действует ряд небольших предприятий химической, мебельной, металлообрабатывающей промышленности. На территории свободной экономической зоны (1996), близ морского порта города Уолфиш-Бей, расположены предприятия компаний свыше 20 стран мира, в т. ч. занятых в сфере промышленного производства (сборка автомобилей китайских марок, выпуск автокомплектующих, изготовление изделий из пластмасс, одежды, верёвок и морских канатов, обработка гранита и др.).
Сельское хозяйство. Аграрный сектор служит основным источником средств существования 35-40% населения страны. С 2005 года объёмы производства сельскохозяйственной продукции сокращаются. Среди основных проблем отрасли - периодическое возникновение очагов эпизоотий домашних животных и частые засухи. В центральных и южных районах Намибии преобладают крупные фермерские хозяйства, ориентированные на производство продукции на экспорт (в основном скотоводческие, их владельцы - главным образом белые фермеры), в северных районах страны - потребительское мелкое общинное землевладение. Границей между северным и остальными районами Намибии служит т. н. красная линия, протянувшаяся через всю территорию страны с запада на восток, - забор из проволоки, делящий Намибию на 2 зоны ветеринарного контроля (через «красную линию» нельзя перемещать живой скот, мясо животных, растения и плоды). Правительство Намибии заявляет о необходимости ликвидировать «красную линию» как символ апартеида, однако этому препятствуют неизбежные негативные экономические последствия (жители северных районов пасут скот по обе стороны границы с Анголой, и осуществлять здесь ветеринарный контроль не представляется возможным).
Количество атмосферных осадков достаточно для возделывания некоторых сельскохозяйственных культур лишь в отдельных районах северной части страны (в долинах рек Овамбо и Окаванго, а также в так называемой полосе Каприви). Площадь обрабатываемых земель 0,8 миллиона га (2007), орошаемых земель - свыше 8 тысяч га. Ирригационные сооружения питаются водами рек Кунене и Окаванго на севере, река Оранжевая, а также водохранилищ Хардап (1963) на реке Фиш, близ городов Мариенталь и Наут (1972), в окрестностях города Китмансхуп (район Карас) на юге; грунтовыми водами орошаются сельскохозяйственные угодья вокруг города Цумеб в районе Ошикото. Около 1/2 потребностей в зерне удовлетворяется за счёт импорта. На крайнем севере страны основной зерновой культурой местных потребительских хозяйств являются засухоустойчивые сорта проса, возделывают также т. н. жемчужное просо, сорго, бобовые и овощи. На плоскогорье Отави (район Очозондьюпа), где выпадает больше осадков, выращивают кукурузу. Посевы пшеницы в основном размещаются на севере страны. На северо-востоке Намибии возделывают хлопчатник и табак, на крайнем юге, в долине реки Оранжевая, - столовые сорта винограда. Сбор (тысяч т, 2008/2010 годы): просо 40 (58 в 1990 году), кукуруза 58 (28,5), пшеница 13 (4,4), сорго 10 (около 7). Общий сбор (тысяч т, 2009/2010 годы): кормовые культуры 130 (93,5 в 1990 году), бобовые 17 (8), корнеплоды 330 (212), фрукты 40,5 (10), овощи 46,3 (9,0). Экспорт винограда (18 тысяч т в 2009 году), хлопка (16,9 тысяч т) и табака (476 т); импорт кукурузы (90 тысяч т), пшеницы (13,6 тысяч т) и солода (32,3 тысяч т).
На долю животноводства приходится 58,35% стоимости сельскохозяйственной продукции (2008; 49,4% в 2000 году). В центральных районах и на севере страны разводят крупный рогатый скот, в более засушливых южных районах и вдоль Большого Уступа на западе - овец и коз (в т. ч. ангорских). В центральных районах преобладает ориентированное на экспорт мясное скотоводство (намибийская говядина ценится на мировом рынке наряду с австралийской и аргентинской). В XX веке важнейшей отраслью животноводства было каракулеводство (в начале 1970-х годов экспорт каракулевых шкурок составлял от 2,5 до 3,5 миллионов штук в год). Падение мирового спроса на каракуль в конце 1980-х годов привело к глубокому кризису отрасли (объём производства - 99,3 тысяч шкурок в 2007 году). Часть ферм (в т. ч. в центре каракулеводства - округ Мариенталь, район Хардап) в 1990-е годы переориентировалась на разведение страусов (поголовье домашних страусов снизилось с 47 тысяч в 2000 году до 10 тысяч в 2007 году). Общее поголовье (миллионов голов, 2009): крупный рогатый скот 2,5 (около 2 в 1990 году); овцы 2,7 (3,3), в т. ч. каракульские менее 200 тысяч; козы 2,1 (1,8), куры 4,9 (1,7); свиней 35 тысяч голов (18 тысяч в 1990 году). Производство некоторых видов животноводческой продукции (тысяч т, 2010): говядина 57,6 (70,4 в 1990 году), баранина 14,9 (23,8), козлятина 6,1 (4,4), свинина 4,4 (1,4), мясо птицы 5,3 (2,04), цельное коровье молоко 114,6 (76,0). Экспорт (тысяч т, 2009): баранина 5,0, мясо птицы 4,2, говядина 1,8; импорт мяса птицы (26,9 тысяч т в 2009 году). В центральных и северных районах Намибии действуют фермерские хозяйства по разведению диких африканских животных, в основном для охоты (зебры, антилопы орикс, куду, эланд и др.), крокодиловые фермы (близ города Очиваронго, район Очозондьюпа, и др.).
В связи с истощением рыбных запасов в прибрежных водах Намибии уловы рыбы (сардины, капские анчоусы, хек, ставрида) сократились с 790,6 тысяч т в 1993 году до 372,8 тысяч т в 2008 году. Около 90% рыбы и рыбопродуктов экспортируется (главным образом в страны ЕС и ЮАР). Основные центры рыболовства, экспорта рыбы и рыбопродуктов - Уолфиш-Бей и Людериц.
Сфера услуг. Один из наиболее быстро развивающихся секторов экономики. Основу финансово-кредитной системы составляют 4 крупнейших коммерческих банка - First National Bank of Namibia (FNB), Standart Bank of Namibia, Nedbank, Bank Windhoek. Эмиссионным центром является Bank of Namibia (центральный банк страны). В Намибии около 30 страховых компаний, свыше 500 пенсионных фондов, значительное число фирм, управляющих активами, и институтов микрофинансирования. В Виндхуке действует Намибийская фондовая биржа (1992).
Одна из важнейших отраслей экономики - индустрия туризма. Ежегодно страну посещают около 1 миллиона человек, в т. ч. 74% - из соседних стран (ЮАР и Ангола), 21% - из Европы (преимущественно из Германии и Великобритании). В сфере туризма действует большое число предприятий мелкого и среднего бизнеса. Основные виды туризма - экологический, включая экскурсии в заповедные места с фотографированием диких животных (сафари), и спортивно-оздоровительный, в т. ч. охота (охотничьи сафари) и рыбалка. Среди наиболее посещаемых туристических объектов - Национальный парк Берег Скелетов (около 1/3 протяжённости атлантического побережья страны, к северо-западу от города Свакопмунд до устья пограничной с Анголой реке Кунене; включает заповедник Кейп-Кросс с колониями морских котиков), Национальный парк Намиб-Науклуфт (к югу от города Свакопмунд; включает природный заповедник Соссусфлей - песчаные дюны пустыни Намиб), Национальный сафари-парк Этоша на севере Намибии, каньон реки Фиш на юге страны (крупнейший в Африке). Пляжный отдых на атлантическом побережье Намибии невозможен из-за низких температур морской воды и частых туманов. Морской курорт Свакопмунд - центр экскурсионных поездок и экстремальных видов отдыха - подводная морская рыбалка (в т. ч. охота на акул), полёты на парашютах, прикреплённых к идущим по морю катерам (парасейлинг), катания по песчаным дюнам на досках и лыжах (сэндбординг) и др.
Транспорт. Намибия обладает довольно густой сетью автодорог (одной из лучших в Африке) общей протяжённостью 64,2 тысяч км, в т. ч. с твёрдым покрытием - 5,5 тысяч км (2008). Дороги с качественным асфальтовым покрытием соединяют Виндхук с атлантическим побережьем (города Свакопмунд и Уолфиш-Бей), северными районами страны, а также с городом Китмансхуп (далее на юг до границы с ЮАР). Построены автомагистрали: транскапривийская (соединяет Намибию с Ботсваной, Замбией и Зимбабве через т. н. полосу Каприви) и транскалахарийская [является частью автодороги Уолфиш-Бей - Виндхук - территория Ботсваны - Йоханнесбург (ЮАР) - Мапуту (Мозамбик)]. Большинство дорог без твёрдого покрытия (гравийные и грунтовые) поддерживаются в хорошем состоянии, чему также способствует низкая интенсивность движения. Основная причина дорожно-транспортных происшествий - столкновения с дикими животными (рекомендуется воздерживаться от поездок в тёмное время суток). Общая длина железных дорог 2,6 тысячи км (2008; ширина колеи 1067 мм). Железнодорожные линии соединяют Виндхук с портом Уолфиш-Бей, городами Гобабис (на востоке) и Цумеб (в северной части страны), а также с сетью железных дорог ЮАР (на юге). Железнодорожный транспорт находится в ведении компании «TransNamib», в основном используется для грузоперевозок (грузооборот 1,1 млрд. т·км, 2007). С участием китайских компаний реализуются проекты реконструкции железнодорожной инфраструктуры (в т. ч. восстановления железнодорожной ветки Зехайм - Людериц). Морские порты: Уолфиш-Бей (единственный глубоководный; грузооборот 4,7 млн. т, 2008), Людериц (способен принимать небольшие рыболовецкие суда). Авиационным транспортом перевезено 452 тысяч пассажиров (2009). Имеется 129 аэропортов, в т. ч. 21 с твёрдым покрытием взлётно-посадочных полос (2010), крупнейшие - международные аэропорты Хосиа Кутако (близ города Виндхук) и города Уолфиш-Бей. Национальный авиаперевозчик - компания «Air Namibia». Особое значение имеет лёгкая авиация общего назначения (топ-менеджеры горнодобывающих компаний и крупные фермеры имеют личные самолёты для быстрой связи со столицей - аэропортом Windhoek Eros Airport).
Внешняя торговля. Общий объём внешнеторгового товарооборота 9,92 млрд. долл. (2011), в том числе экспорт 4,57 млрд. долл., импорт 5,35 млрд. долл. В экспорте преобладает минеральное сырьё, в т. ч. руды и концентраты урана (21,9%), драгоценные и полудрагоценные камни (14,1%), цинк (7,1%), медь (6,2%), а также рыба и морепродукты (8,5%), табак (3,6%). Основные покупатели (2009): страны ЕС (всего 31,7%), в т. ч. Великобритания (10,2%), Германия (9,9%), Франция (4,5%), Италия (2,8%), и Юго-Восточной Азии (всего 29,8%), в т. ч. Малайзия (4,7%), а также США (19,0%), Китай (18,0%), Канада (12,6%), ЮАР (2,7%), Индия (2,6%). Главные статьи товарного импорта (2009): готовые промышленные товары (всего 81,5%), в т. ч. машины и оборудование (43,0%), химикаты (17,9%), а также продукты питания (11,6%) и топливо (2,6%). Основные продавцы (2008): ЮАР (67,8%) и Великобритания (7,9%).
Вооружённые силы.
Вооруженные силы (ВС) Намибии - Национальные силы обороны - насчитывают 9,2 тысяч человек (2010) и состоят из Сухопутных войск (СВ) и ВМС, кроме того, имеются военизированные формирования (полиция, пограничная охрана и др.) - 6 тысяч человек. Военный годовой бюджет 320 миллинов долларов (2010, оценка).
Верховный главнокомандующий ВС - президент страны. Непосредственное руководство ВС возложено на министра обороны. Управление войсками осуществляет командующий СВ.
СВ (9 тысяч человек) являются основой ВС и организационно включают бригаду поддержки (артиллерийский, зенитный артиллерийский и противотанковый полки), батальоны (6 пехотных и 1 президентской гвардии), подразделения связи. В состав СВ входит также авиационное крыло. На вооружении СВ находятся около 20 танков устаревших конструкций (техническое состояние неизвестно), 12 БРМ, 60 БТР, 5 РСЗО, около 25 буксируемых артиллерийских орудий, 40 миномётов, противотанковые пушки, 65 зенитно-артиллерийских установок, около 50 ПЗРК; кроме того, 24 боевых, 11 транспортных, 14 учебных самолётов и 6 вертолётов (в т. ч. 2 боевых и 2 поддержки). На вооружении ВМС (береговая охрана, 200 человек) состоят 5 патрульных кораблей, 4 патрульных катера, 4 вспомогательных судна, 1 самолёт и 1 вертолёт. Имеются также небольшие подразделения для защиты рыболовства, которые организационно входят в Министерство рыбного хозяйства. Базирование флота - в Уолфиш-Бей.
Комплектование регулярных ВС - по призыву, срок службы 24 мес. Подготовка офицеров и сержантского состава в военном училище в городе Окахандья (близ Виндхука), рядовых - в частях и учебных центрах. Мобилизационные ресурсы около 380,5 тысяч человек, в т. ч. годных к военной службе около 228,2 тысяч человек.
Здравоохранение.
В Намибии на 100 тысяч жителей приходится 30 врачей, 306 лиц среднего медицинского персонала и акушерок (2007). Общие расходы на здравоохранение составляют 6,7% ВВП (бюджетное финансирование 55,4%, частный сектор 45,6%; 2008). Правовое регулирование здравоохранения осуществляют: Хартия прав больных ВИЧ/СПИДом (2000), законы о контроле над лекарствами (2003), о труде (2004). Система здравоохранения государственная, есть сектор частной медицинской практики; действует также система медицинского страхования. Управление осуществляют Министерство здравоохранения и социального обеспечения и региональные органы. Базовую медицинскую помощь оказывают 248 клиник, 37 центров здравоохранения и 47 больниц (2006). Основная часть медицинских учреждений сосредоточена на севере страны. Наиболее распространённые инфекции - дизентерия, гепатит A, тиф, малярия, шистосоматоз, туберкулёз (2008). Приморский климатический курорт Свакопмунд.
Спорт.
Национальный олимпийский комитет Намибии создан в 1990 году, признан МОК в 1991 году; с 1992 года спортсмены Намибии принимают участие в Олимпийских играх; завоёвано 4 серебряные медали. Наибольших успехов добился бегун Ф. Фредерикc (родился в 1967 году), завоевавший все 4 олимпийские награды: занял 2-е место в беге на 100 м и 200 м на Олимпийских играх в Барселоне (1992) и Атланте (1996); выступая в беге на 200 м на чемпионатах мира по лёгкой атлетике, один раз победил (1993) и 3 раза занял 2-е место (1991, 1995, 1997). Сборная команда Намибии по футболу 2 раза выступала в финальной части Кубка африканских наций (1998, 2008). В 1994 году сборная Намибии по шахматам дебютировала во Всемирной шахматной олимпиаде (Москва). Среди других видов спорта наиболее популярны бокс, борьба, велосипедный, стрельба, плавание.
Образование. Учреждения науки и культуры.
Управление образовательными учреждениями осуществляют Министерство базового образования, спорта и культуры (1990), Министерство высшего образования, профессиональной подготовки, науки и техники (1995) и Министерство по делам женщин и детства (2000; дошкольное образование). Главный регламентирующий документ - Закон об образовании (2001). Система образования включает (2011): 2-летнее дошкольное воспитание и образование (осуществляется в начальной школе), 7-летнее начальное (4 года - младшее, 3 года - старшее) обучение, 5-летнее среднее (3 года - неполное, 2 года - полное) образование, высшее образование. Дошкольным образованием охвачено 48% детей (2002), начальным - 89%, средним - свыше 50% (2008). Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 88,2% (2008). В систему высшего образования входят Университет Намибии (1992; 10 кампусов, свшеы 13 тысяч студентов), Политехнический институт (1985), Институт государственной администрации и управления (открыт в 2011 году) - все в городе Виндхук, Намибийский институт горного дела и технологии в городе Арандис (1990), Намибийский институт мореходства и рыболовства в городе Уолфиш-Бей (1996). В Виндхуке находятся библиотеки - публичная (1924), национальная (1984); Национальные архивы (1939), Национальный музей (1907), Национальная художественная галерея (1947).
Среди научных учреждений - Намибийское научное общество (1925), Институт архитектуры и городского планирования (1952), Национальный институт ботанических исследований (1953), Национальный институт развития образования (1990), Институт демократии (1991), Институт общественно-политических исследований (2001), Институт теологических исследований (2003) - все в городе Виндхук, Департамент экологических исследований в городе Уолфиш-Бей (1963), Экологический институт Этоша в Окаукуэйо (1974), Национальный морской информационно-исследовательский центр в Свакопмунде (2003).
Средства массовой информации
Ведущие издания: правительственная газета «New Era» (выходит с 1992 года; ежедневно, на английском и местных языках, тираж 10 тысяч экземпляров); газеты «The Namibian» [с 1985 года; ежедневно, на английском языке и языке ошивамбо (овамбо), 11 тысяч экземпляров], «Namibia Today» (с 1977 года; 2 раза в неделю, на английском и местных языках, язык африкаанс, 5 тысяч экземпляров; печатный орган СВАПО), «Die Republikein» (с 1977 года; ежедневно, на английском, немецком языках и языке африкаанс, 13,5 тысяч экземпляров; орган Демократического альянса Турнхалле Намибии); «Allgemeine Zeitung» (с 1916 года; ежедневно, на немецком языке, 5 тысяч экземпляров) (все - город Виндхук); газета «Namib Times» (с 1958 года; 2 раза в неделю, на английском, немецком, португальском языках и языке африкаанс, 4,3 тысячи экземпляров, город Уолфиш-Бей). Национальная служба теле- и радиовещания - «Namibian Broadcasting Corporation» (основана в 1990 году). Национальное информационное агентство - Namibia Press Agency (основано в 1987 году).
Архитектура и изобразительное искусство.
К древнейшим памятникам искусства на территории Намибии относятся многочисленные петроглифы и образцы наскальной живописи, которые датированы от 30 тысяч лет назад до современности. Изображения чаще монохромные, много двухцветных, немало многоцветных. На одном памятнике может встречаться штриховка различных видов. Одну из техник характеризует то, что фигуры как бы «поднимались» над скальной поверхностью за счёт неглубокого выдалбливания «фона», а более чёткие контуры получались с помощью глубоких выбоин. В этой технике изображения людей редки и выполнены они весьма схематично. Исключением являются около 20 групп наскальной живописи (Твайфелфонтейн, где есть и петроглифы, и др.) на юге Намибии (их датируют около 4 тысяч лет до н. э.), натуралистично изображающие танец людей, фигуры людей и животных.
В пещере Этемба (округ Омаруру, район Эронго), в главном зале, изображены фигуры 28 человек с луками, стрелами, копьями, на отдельных фигурах можно видеть украшения; в малых пещерах две группы изображений: в одном случае изображена группа из 4 охотников, в другом - животные (жирафы, носороги, зебры и др.). В пещере Бушмен-Парадайс (к северо-востоку от горы Пондок) находились многочисленные изображения людей, а также жирафа, гиппопотамов, шакала, куду, носорога, мифические существа («сфинкса») с тонким телом и широкими бёдрами (ныне почти полностью уничтожены).
С концу XIX века в Намибии строятся здания европейского типа: окружённые верандами жилые и административные постройки в русле неоклассики (здание парламента Намибии в Виндхуке, 1910-1913 годы, архитектор Г. Редекер, и др.), сооружения в романтизированном «немецком» стиле под влиянием движения «Искусства и ремёсла» (здание «Воэрман» в Свакопмунде, 1900-1905 годы; дом Гатемана в Виндхуке, 1913, архитектор В. Зандер, и др.), культовые сооружения в исторических стилях (неоготическая лютеранская церковь Христа, 1907-1910 годы, архитектор Редекер; неороманский католический собор Святой Марии, 1906-1908 годы, оба - в Виндхуке, и др.). К середине XX века появляются здания в стиле модернизма (постройки архитектора Х. Штауха), к концу XX века в русле постмодернизма, в т. ч. имитирующие «немецкий» стиль начала XX века (комплекс «Mutual Platz» в Виндхуке, 1991, архитектурное бюро «Stauch+ Partners Architects», и др.).
В живописи Намибии XX века сложилась традиция пейзажей и анималистического жанра в духе экспрессионизма (работы А. Енча, Ф. Крампе). Во 2-й половине XX века в Намибии работали гравёры Дж. Муафангеджо (линогравюры бытового жанра) и Х. Пуллон, живописец и график Дж. Мадисия, скульптор Д. Бернер. Распространены многие виды художественных ремёсел (гончарство, плетение, изготовление сосудов из тыквы, дерева, обработка металла). Изделия украшаются традиционным геометрическим орнаментом. На фермах в окрестностях Виндхука изготовляют шерстяные ковры и гобелены с геометрическим и органическим орнаментом, а также с жанровыми сценами.
Музыка.
Музыкальная культура представлена традициями банту, койсанских народов и многочисленных переселенцев - других народов Африки, а также Америки, Азии, Европы. В современной культуре Намибии сосуществуют старинные и новые виды музыки. Сохраняются архаические повествования с песнями, музыкально-танцевальные традиции (обрядовые, церемониальные и развлекательные); глубокие корни имеет хоровая музыка (например, у гереро - унисонное пение в яркой декламационной манере, с опорой на пентатонику). Танцы по традиции исполняются в сопровождении мембранофонов и различных идиофонов (погремушки, палки), однако барабаны постепенно уходят из практики (в связи с массовой вырубкой лесов исчезает материал для их изготовления, лишь у некоторых народов сохранились отдельные виды старинных барабанов). Инструментальная музыка развита у койсанских народов и банту, широко распространены разные виды музыкального лука, ламеллафоны.
Влияние западной музыкальной культуры началось во 2-й половине XIX века благодаря деятельности Рейнского миссионерского общества, распространились жанры и формы церковной музыки. Постепенно выработались смешанные музыкально-танцевальные формы в сопровождении гитары или аккордеона, например нама-степ (у нама). С завоеванием независимости (1990) приобрели популярность массовые праздники с музыкой, танцами и пением патриотических песен, например День гереро в Окаванго; развлекательная музыка звучит не только в ночных клубах и барах, но и во время общинных собраний. С конца XX века Министерство культуры Намибии поддерживает развитие национальных музыкальных традиций, в районе проживания овамбо сформированы большие хоровые коллективы (основатели - Эфафнази Барнабас Касита и Юниас Шигведха). В школах повсеместно осуществляется обучение традиционной музыке и танцу, но используются и западные методики (например, система К. Орфа).
Устное творчество народов Намибии исследовали Д.Ф. Блик (1920-е годы), И. Гримо и Х.Х. Венглер (1950-е годы), Н. Ингленд, Дж. Нёс, Д. Хонеманн, Х.Й. Хайнц, Д. Райкрофт, Е.О.Й. Вестфал, Э. Маглстон (1960-1980-е годы). С 1965 годы под рукововдством Х. Трейси начата систематическая запись традиционной музыки Намибии, в 1980-1990-е годы сделаны записи игры на музыкальном луке под руководством А. Трейси, С. Зинке. В 1991-1994 годах записаны образцы музыки в рамках проекта по изучению музыки, танца и устной литературы народов Намибии под руководством Г. Кубика и М.М. Маламуси.
В Виндхуке работают Национальный театр, Симфонический оркестр, колледж искусств и отделение исполнительских искусств Университета Намибии. Музыкально-танцевальный ансамбль «Ндилимани» выступал на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве (1985).
Театр и кино.
Театр. Во времена апартхейда профессиональный театр воспринимался как развлечение для белой элиты. В конце XX - начале XXI веков постановки Национального театра (открыт в 1960 году как Виндхукский национальный театр, с 1989 года Национальный театр Намибии) посвящены главным образом острым общенациональным вопросам - борьбе со СПИДом, безграмотностью и т. д. Актуальные проблемы страны занимают центральное место и в творчестве одной из самых заметных театральных трупп - «Bricks», основанной в 1984 году в Виндхуке. Там же в 1986 году возник Театральный департамент при Университете Намибии. Студенты ставили спектакли и гастролировали с ними по стране. Также с 1993 года в Виндхуке функционирует экспериментальная театральная площадка «Пакгауз». Все театры Намибии, кроме Национального, располагаются в неспециализированных помещениях - сельских клубах, местах общественных собраний, часто на импровизированных сценах. Среди крупнейших драматургов: Ф. Филандер, Д. Хаархофф, Л. Джейкобс. В целом развитие театрального искусства Намибии идёт по пути совмещения традиционных практик (для которых характерны импровизация, живой диалог со зрителем) с принципами классического и авангардного западного театра.
Кино. На протяжении XX века кинопрокат (главным образом фильмы западных стран и ЮАР) на территории Намибии осуществляли в основном южноафриканские компании. Во времена вооруженной борьбы и по достижении независимости в Намибии был снят ряд документальных лент. Среди самых значительных: «Намибия: нелёгкий путь к свободе» (1988) и «Намибия: нация рождается вновь» (1990) К. Харриса, «Намибия: я видел» Р. Паклеппы (1999). Наиболее влиятельный кинопродюсер Намибии - Б. Пикеринг, принимавшая участие в производстве многосерийного фильма «Африка мечтает» (2007) и ряда крупных работ (в т. ч. игровых) в ЮАР.