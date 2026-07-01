НАМИБИЯ

НАМИБИЯ - рес­пуб­ли­ка На­ми­бия (Republic of Namibia).

Об­щие све­де­ния

Намибия - го­су­дар­ст­во на юго-за­па­де Аф­ри­ки. На за­па­де омы­ва­ет­ся во­да­ми Ат­лан­ти­че­ско­го океана, на се­ве­ре гра­ни­чит с Ан­го­лой и Зам­би­ей, на вос­то­ке - с Бот­сва­ной (на се­ве­ро-вос­то­ке тер­ри­то­рия Намибии вкли­ни­ва­ет­ся ме­ж­ду Ан­го­лой, Зам­би­ей и Бот­сва­ной в ви­де уз­ко­го ко­ри­дора дли­ной 483 км - т. н. по­ло­са Ка­при­ви), на юго-вос­то­ке и юге - с ЮАР. Площадь 825,0 тысяч км2 (по другим дан­ным, 824,3 тысяч км2). Население около 2,2 миллионов человек (2012). Сто­ли­ца - Винд­хук. Де­неж­ная еди­ни­ца - на­ми­бий­ский дол­лар (при­вя­зан к ран­ду ЮАР, так­же имею­ще­му хо­ж­де­ние в стра­не). Официальный язык -анг­лий­ский (ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны аф­ри­ка­анс, не­мец­кий, а так­же язы­ки ко­рен­ных на­ро­дов - овам­бо, ка­ван­го, ге­ре­ро и др.). В административном от­но­ше­нии тер­ри­то­рия Намибии раз­де­ле­на на 13 рай­онов.

Намибия - член ООН (1990), МВФ (1990), МБРР (1990), АС (1990, до 2002 года ОАЕ), ВТО (1995).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Намибия - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 9.2.1990 года. Фор­ма прав­ле­ния - пре­зи­дент­ская рес­публи­ка.

Гла­ва государства и пра­ви­тель­ст­ва - пре­зидент, из­би­рае­мый на­се­ле­ни­ем на 5 лет (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Кан­ди­дат в пре­зи­ден­ты дол­жен быть гра­ж­да­ни­ном Намибии по ро­ж­де­нию или про­ис­хо­ж­де­нию, дос­тичь воз­рас­та 35 лет и от­ве­чать ква­ли­фи­ка­ци­он­ным тре­бо­ва­ни­ям, ус­та­нов­лен­ным Кон­сти­ту­ци­ей Намибии для чле­нов Национальной ас­самб­леи (например, не со­сто­ять на государственной или му­ни­ци­паль­ной служ­бе). Пре­зи­дент на­зна­ча­ет всех выс­ших долж­но­ст­ных лиц, яв­ля­ет­ся глав­но­ко­ман­дую­щим сил обо­ро­ны Намибии, осу­ще­ст­в­ля­ет внеш­не­по­ли­тическое пред­ста­ви­тель­ст­во и т. п.

Выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган - двух­па­лат­ный пар­ла­мент. Ниж­няя па­ла­та - Национальная ас­самб­лея, со­сто­ит из 72 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на­се­ле­ни­ем на 5 лет, и 6 чле­нов без пра­ва го­ло­са, на­зна­чае­мых пре­зи­ден­том; верх­няя па­ла­та - Национальный со­вет, вклю­ча­ет 26 чле­нов, ко­то­рые из­би­ра­ют­ся ре­гио­наль­ны­ми со­ве­та­ми на 6 лет.

Ис­пол­нительная власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пра­ви­тель­ст­вом (ка­би­не­том), в со­став ко­то­ро­го вхо­дят пре­зи­дент, пре­мьер-ми­нистр и ми­ни­ст­ры, на­зна­чае­мые пре­зи­ден­том из чис­ла чле­нов Национальной ас­самб­леи. На за­се­да­ни­ях ка­би­не­та пред­се­да­тель­ст­ву­ет пре­зи­дент, а в его от­сут­ст­вие - пре­мьер-ми­нистр. Ес­ли иное пре­ду­смот­ре­но Кон­сти­ту­ци­ей или за­ко­ном, пре­зи­дент обя­зан дей­ст­во­вать «в кон­суль­та­ции с ка­би­не­том». Чле­ны ка­би­не­та не­сут от­вет­ствен­ность пе­ред пре­зи­ден­том и пар­ла­мен­том. Пре­зи­дент дол­жен уво­лить лю­бо­го чле­на ка­би­не­та, ес­ли Национальная ас­самб­лея боль­шин­ст­вом го­ло­сов вы­не­сет ре­ше­ние о не­до­ве­рии ми­ни­ст­ру. Национальная ас­самб­лея мо­жет быть рас­пу­ще­на пре­зи­ден­том по­сле про­ве­де­ния кон­суль­та­ций с ка­би­не­том, при ус­ло­вии, что пра­ви­тель­ст­во «не име­ет воз­мож­но­сти эф­фек­тив­но вы­пол­нять свои обя­зан­но­сти».

В Намибии су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тические пар­тии: Народная организация Юго-Западной Аф­ри­ки (СВАПО), Де­мо­кра­тический аль­янс Турн­хал­ле, Объ­еди­нён­ный де­мо­кра­тический фронт, Кон­гресс де­мо­кра­тов и др.

При­ро­да.

По­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана под­вер­же­но воз­дей­ст­вию силь­но­го при­боя. Бе­ре­го­вая ли­ния Намибии вы­ров­нен­ная, наи­бо­лее круп­ные за­ли­вы - бух­ты Уол­фиш-Бей и Лю­де­риц.

Рель­еф. Большая часть тер­ри­то­рии стра­ны за­ня­та плос­ко­горь­ем высотой 900-1500 м, рас­чле­нён­ным до­ли­на­ми рек и тек­то­ническими впа­ди­на­ми на отдельные уча­ст­ки: на се­ве­ре - цо­коль­ное де­ну­да­ци­он­ное плос­ко­го­рье Као­ко, в цен­тре - пла­то Да­ма­ра с ост­ров­ны­ми го­ра­ми и ос­тан­цо­вы­ми мас­си­ва­ми (высотой до 2573 м, го­ра Бранд­берг - выс­шая точ­ка Намибии), на юге - сгла­жен­ное струк­тур­но-сту­пен­ча­тое плос­ко­го­рье На­ма­к­ва­ленд. К вос­то­ку и югу плос­ко­го­рье по­ло­го пе­ре­хо­дит в об­шир­ную впа­ди­ну Ка­ла­ха­ри; на за­па­де оно кру­то об­ры­вает­ся к по­бе­ре­жью (Боль­шой Ус­туп), осо­бен­но чёт­ко пе­ре­ход вы­ра­жен ме­ж­ду 24 и 27° южной широты. Вдоль по­бе­ре­жья про­тя­ги­ва­ет­ся пус­ты­ня На­миб. В северной и восточной час­тях Намибии встре­ча­ют­ся древ­ние озёр­ные кот­ло­ви­ны, часть из них за­ня­та со­лон­ча­ка­ми - пэ­на­ми.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Намибия рас­по­ло­же­на в юго-западной час­ти до­кем­брий­ской Аф­ри­кан­ской плат­фор­мы, фун­да­мент ко­то­рой вы­сту­па­ет на по­верх­ность вдоль ат­лан­тического по­бе­режья и в центральной час­ти стра­ны, об­ра­зуя склад­ча­тую сис­те­му Да­ма­ра позд­не­про­те­ро­зой­ско­го воз­рас­та. Склад­ча­тая сис­те­ма про­сти­ра­ет­ся в северо-восточномна­прав­ле­нии и име­ет от­ветв­ле­ния на се­вер и на юг; сло­же­на об­ло­моч­ны­ми от­ло­же­ния­ми, вул­ка­ни­та­ми, кар­бо­нат­ны­ми и со­ля­ны­ми по­ро­да­ми верх­не­го ри­фея. В центральной час­ти оро­ге­на при­сут­ст­ву­ет тол­ща глу­бо­ко­вод­ных тер­ри­ген­ных от­ло­же­ний, включаю­щих габб­ро, ба­заль­ты (пред­по­ло­жи­тель­но фраг­мен­ты древ­ней океа­нич. ко­ры). Склад­ча­тые об­ра­зо­ва­ния пе­ре­кры­ты венд­ской мо­лас­сой (на се­ве­ре), ме­та­мор­фи­зо­ва­ны и про­рва­ны круп­ны­ми ин­тру­зия­ми гра­ни­тои­дов позд­не­го до­кем­брия - ран­не­го па­лео­зоя. Плат­фор­мен­ный че­хол раз­вит на се­ве­ро-вос­то­ке и вос­то­ке стра­ны (крае­вые час­ти си­нек­лиз Ока­ван­го и Ка­ла­ха­ри). В со­ста­ве чех­ла - тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ные от­ло­же­ния верх­не­го до­кем­брия, лед­ни­ко­вые об­ра­зо­ва­ния, уг­ле­нос­ная тол­ща, крас­но­цвет­ные по­ро­ды верх­не­па­лео­зой­ско-ме­зо­зой­ской сис­те­мы Ка­ру; ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны кон­ти­нен­таль­ные от­ло­же­ния ме­ла и кай­но­зой­ские пес­ки груп­пы Ка­ла­ха­ри.

Не­дра Намибии бо­га­ты по­лез­ны­ми ис­ко­пае­мы­ми; важ­ней­ши­ми яв­ля­ют­ся ру­ды ура­на, ме­ди, свин­ца, цин­ка; ал­ма­зы. Все ура­но­вые ме­сто­ро­ж­де­ния на­хо­дят­ся на за­па­де Намибии - 2 раз­ра­ба­ты­вае­мых ме­сто­ро­ж­де­ния (Рос­синг, к се­ве­ро-вос­то­ку от города Сва­коп­мунд; Лан­гер-Хайн­рих, к вос­то­ку от города Уол­фиш-Бей) и несколько не­раз­ра­ба­ты­вае­мых (Ва­лен­сия, к се­ве­ро-вос­то­ку от города Уол­фиш-Бей; Трек­ко­пье, к се­ве­ро-вос­то­ку от города Сва­коп­мунд; Этан­го, к вос­то­ку от города Сва­коп­мунд). Ме­сто­ро­ж­де­ния руд ме­ди име­ют­ся в северной час­ти стра­ны - круп­ное мед­но-по­ли­ме­тал­лическое ме­сто­ро­ж­де­ние Цу­меб, Тшу­ди, Ком­бат; в центральной час­ти стра­ны - Очи­ха­се, Матч­лесс. Ру­ды ме­сто­ро­ж­де­ния Цу­меб в промышленных ко­ли­че­ст­вах со­дер­жат ва­на­дий, кад­мий, гер­ма­ний, гал­лий, а так­же зна­чит. за­па­сы флю­ори­та. В рай­оне Цу­ме­ба име­ют­ся свин­цо­во-цин­ко­во-ва­на­дие­вые ме­сто­ро­ж­де­ния Абе­наб, Берг-Аукас. На юго-за­па­де Намибиии, вбли­зи поселка Рош-Пи­на, рас­по­ло­же­ны важ­ные свин­цо­во-цин­ко­вые ме­сто­ро­ж­де­ния - Скор­пи­он и Рош-Пи­на; ру­ды по­след­не­го се­реб­ро­со­дер­жа­щие. Из зо­ло­то­руд­ных ме­сто­ро­ж­де­ний зна­чи­мым яв­ля­ет­ся На­ва­чаб (170 км к се­ве­ро-за­па­ду от Винд­ху­ка). На юго-за­па­де Намибии, вдоль по­бе­ре­жья Ат­лан­ти­чес­ко­го океана и в пре­де­лах верх­ней ча­сти шель­фа, ло­ка­ли­зо­ван уни­каль­ный комп­лекс на­зем­ных и под­вод­ных рос­сып­ных ме­сто­рож­де­ний юве­лир­ных ал­ма­зов вы­со­ко­го ка­чест­ва (мор­ская при­бреж­ная про­вин­ция Юго-Западной Аф­ри­ки). Рос­сы­пи ал­ма­зов про­сле­жи­ва­ют­ся так­же вдоль на­ми­бий­ско­го бе­ре­га реки Оран­же­вая, главным образом в ниж­нем те­че­нии и в устье­вой ча­сти. В Намибии име­ют­ся пер­спек­тив­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ком­плекс­ных руд оло­ва, вольф­ра­ма, ли­тия, бе­рил­лия, тан­та­ла (Бранд­берг, Уйс; свя­за­ны с пег­ма­ти­то­вым поя­сом на за­па­де стра­ны), а так­же ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ных, мар­ган­це­вых руд, ка­мен­но­го уг­ля, пи­ри­та, флюо­ри­та, вол­ла­сто­ни­та, ка­мен­ной со­ли, мра­мо­ра, до­ло­ми­тов, гра­ни­тов, кам­не­са­мо­цвет­но­го сы­рья (ага­ты, аме­тист, гра­на­ты, го­лу­бой хал­це­дон, ро­зо­вый кварц, со­да­лит, тур­ма­лин и др.). На шель­фе вы­яв­ле­ны ме­сто­ро­ж­де­ния при­род­но­го го­рю­че­го га­за.

Кли­мат. На тер­ри­то­рии Намибии кли­мат тро­пи­че­ский. На по­бе­ре­жье средние температуры са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца (ян­варь) 17-19 °C, са­мо­го хо­лод­но­го (июль) 12-13 °C, осад­ков до 100 мм в год (к югу от бух­ты Уол­фиш-Бей они вы­па­да­ют пре­имущественно зи­мой, к се­ве­ру - ле­том); от­но­сительная влаж­ность воз­ду­ха в среднем до 80%, ко­ли­че­ст­во дней с ту­ма­ном до 27 в месяц. Во внутренних рай­онах средние температуры ян­ва­ря 22-27 °C, ию­ля 16-22 °C. В наи­бо­лее воз­вы­шен­ных мес­тах зи­мой слу­ча­ют­ся за­мо­роз­ки. В кон­це зи­мы не­ред­ки пыль­ные бу­ри. Ле­том от­но­сительная влаж­ность со­став­ля­ет 20%. Мак­си­маль­ное ко­ли­че­ст­во осад­ков (500-700 мм в год) вы­па­да­ет на край­нем се­ве­ро-вос­то­ке (по­ло­са Ка­при­ви), в центральной час­ти плос­ко­го­рья - 300-400 мм, на юге (в Ка­ла­ха­ри) - до 250 мм. В южной час­ти стра­ны осад­ки но­сят лив­не­вый ха­рак­тер, спо­соб­ст­вуя ин­тен­сив­ной эро­зии.

Внут­рен­ние во­ды. За­па­сы пре­сных вод край­не скуд­ны. В северной час­ти Намибии про­те­ка­ют по­гра­нич­ные ре­ки Ку­не­не, Зам­бези, Ока­ван­го (Ку­бан­го) с пра­вым при­то­ком Ома­та­ко. Южную гра­ни­цу стра­ны об­ра­зу­ет река Оран­же­вая с круп­ным при­то­ком Фиш (Фис). В западной час­ти про­те­ка­ют ре­ки Угаб, Ома­ру­ру, Куй­себ и др., на­пол­няю­щие­ся во­дой на несколько дней в се­зон до­ж­дей. На се­ве­ре в об­шир­ной бес­сточ­ной впа­ди­не рас­по­ло­же­но озе­ро-со­лон­чак Это­ша.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 45 км3 (из них толь­ко 6 км3 - на тер­ри­то­рии стра­ны), во­до­обес­пе­чен­ность 175 м3 на человека в год. Осн. ко­ли­чест­во во­ды ис­поль­зу­ет­ся для ир­ри­га­ции (45%) и жи­вот­но­вод­ст­ва (26%), на жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ст­во рас­хо­ду­ет­ся 24% во­ды, промышленность - 5%.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Большая часть тер­ри­то­рии Намибии (свыше 60%) за­ни­ма­ют са­ван­ны и су­хие ред­ко­ле­сья на се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны, на по­бе­ре­жье - эфе­мер­но-лу­ко­вич­но-сук­ку­лент­ные пус­ты­ни, на юго-вос­то­ке - опус­ты­нен­ные са­ван­ны Ка­ла­ха­ри. Поч­вы в основном ма­ло­мощ­ные и ма­ло­про­дук­тив­ные, наи­бо­лее при­год­ны для сельского хозяйства крас­но-бу­рые поч­вы са­ванн в восточной час­ти пла­то Да­ма­ра. На юго-вос­то­ке (в Ка­ла­ха­ри) раз­ви­ты пес­ча­ные поч­вы. Древ­ние озёр­ные кот­ло­ви­ны за­ня­ты га­ло­морф­ны­ми поч­ва­ми, ко­то­рые бо­га­ты во­до­рас­тво­ри­мы­ми со­ля­ми, но ис­пы­ты­ва­ют не­дос­та­ток в фос­фо­ре и азо­те.

Намибия - од­на из не­мно­гих за­суш­ли­вых тер­ри­то­рий ми­ра, био­раз­но­об­ра­зие ко­то­рой дос­та­точ­но ве­ли­ко и име­ет ме­ж­ду­народное зна­че­ние. Южная часть пус­ты­ни На­миб - ми­ро­вой центр био­раз­но­об­ра­зия сук­ку­лен­тов, реп­ти­лий и на­се­ко­мых, большая часть эн­де­мич­ных ви­дов со­сре­до­то­че­на вдоль западного скло­на Боль­шо­го Ус­ту­па, в пе­ре­ход­ной по­ло­се ме­ж­ду пус­ты­ней и са­ван­ной. Фло­ра Намибии на­счи­ты­ва­ет около 4000 ви­дов, из них 585 - эн­де­ми­ки. Наи­боль­шее био­раз­но­об­ра­зие от­ме­ча­ет­ся в лис­то­пад­ных са­ван­нах и ред­ко­лесь­ях, где пред­став­ле­ны ви­ды мо­па­не, пте­ро­кар­пу­сов, тер­ми­на­лий и др. На се­ве­ро-вос­то­ке ред­коле­сья обыч­но ли­ше­ны тра­вя­ни­стой рас­ти­тель­но­сти, ниж­ний ярус об­ра­зу­ют кус­тар­ни­ки. На се­ве­ре, где де­ре­вья час­то по­вре­ж­де­ны сло­на­ми, ред­ко­ле­сья за­ме­не­ны кус­тар­ни­ко­вы­ми са­ван­на­ми. В опус­ты­нен­ных са­ван­нах ши­ро­ко пред­став­ле­ны ви­ды ака­ции, ба­ла­ни­те­са и ком­ми­фо­ры. В центральной час­ти пус­ты­ни На­миб, где рас­про­стра­не­ны пес­ча­ные дю­ны, - скуд­ная зла­ко­во-кус­тар­ни­ко­вая рас­ти­тель­ность (со­лян­ки, сти­паг­ро­стис, ек­та­ди­ум), к вос­то­ку сме­няю­щая­ся зла­ко­вы­ми фор­ма­ция­ми. В при­бреж­ной по­ло­се пус­ты­ни про­из­ра­ста­ет вель­ви­чия уди­ви­тель­ная. К югу от бух­ты Лю­де­риц и на при­ле­гаю­щей час­ти На­ма­к­ва­лен­да ши­ро­ко пред­став­ле­ны фор­ма­ции сук­ку­лен­тов.

Фау­на от­но­си­тель­но бед­на. На­счи­ты­ва­ет­ся 229 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (7% эн­де­ми­ки). Наи­бо­лее раз­но­об­ра­зен жи­вот­ный мир ред­ко­ле­сий на се­ве­ре стра­ны, где встре­ча­ют­ся аф­ри­кан­ский слон, жи­ра­фа, ан­ти­ло­пы орикс, сприн­гбок и ку­ду, а так­же зеб­ра Харт­ман­на и им­па­ла (на­хо­дят­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), из хищ­ни­ков - лев, ле­о­пард, гие­на. В Намибии - са­мая боль­шая в ми­ре по­пу­ля­ция чёр­но­го но­со­ро­га (чис­лен­ность её ста­биль­на). В гор­ных рай­онах и на вос­то­ке стра­ны оби­та­ют эн­де­мич­ные гры­зу­ны (дол­го­ног, кап­ский сле­пыш), на­се­ко­мо­яд­ные (зла­то­крот), труб­ко­зуб. Из 676 ви­дов птиц 60 на­хо­дят­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния, в т. ч. аф­ри­кан­ский пин­гвин и жел­то­но­сый аль­бат­рос. На по­бе­ре­жье (в дель­тах рек) и на при­ле­гаю­щих ост­ро­вах - вод­но-бо­лот­ные уго­дья (3 из них вклю­че­ны в Рам­сар­скую кон­вен­цию). На озере Это­ша гнез­дят­ся фла­мин­го. Свое­об­раз­на фау­на на­се­ко­мых и реп­ти­лий, где наи­бо­лее вы­сок про­цент эн­де­миз­ма (бо­лее 1/4 всех ви­дов). При­бреж­ные во­ды бо­га­ты планк­то­ном и про­мы­сло­вой ры­бой, ко­то­рой пи­та­ет­ся боль­шое ста­до кап­ских тю­ле­ней и мно­же­ст­во птиц (бак­ла­ны, пе­ли­ка­ны, чай­ки).

Ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии с национальным ста­ту­сом ох­ра­ны за­ни­ма­ют 17% тер­ри­то­рии стра­ны (национальные пар­ки На­миб-На­ук­луфт, Бе­рег Ске­ле­тов, Это­ша и др.), в то же вре­мя различными тер­ри­то­ри­аль­ны­ми фор­ма­ми ох­ра­ны при­ро­ды ох­ва­че­но бо­лее 40% пло­ща­ди На­ми­бии.

На­се­ле­ние.

Бо́ль­шую часть на­се­ле­ния Намибии (62,6%) со­став­ля­ют на­ро­ды бан­ту, про­жи­ваю­щие в основном на се­ве­ре, из них круп­ней­шие - овам­бо (48% - 2001, пе­ре­пись) и ге­ре­ро (8%); кой­сан­ские на­ро­ды - 14,1%, сре­ди них - на­ма и да­ма­ра. 11% со­став­ляют аф­ри­ка­не­ры и «цвет­ные» (в т. ч. бас­те­ры - по­том­ки сме­шан­ных бра­ков пер­вых ни­дерландских по­се­лен­цев Кап­ской ко­ло­нии с ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем, жи­ву­щие в основном в рай­оне города Ре­хо­бот, к югу от Винд­ху­ка). Бе­лое на­се­ле­ние про­жи­ва­ет в основном в Южной и Центральной На­ми­бии.

Вы­со­кий уро­вень смерт­но­сти и не­боль­шая средняя про­дол­жи­тель­ность жиз­ни пред­оп­ре­де­ля­ют от­но­си­тель­но низ­кие тем­пы рос­та на­се­ле­ния (1,4 миллиона человек в 1991 году; 1,8 миллиона человек в 2001 году). Сред­не­го­до­вые тем­пы при­рос­та на­се­ле­ния 1,93% (2005-2010 годы; при­рост населения 0,8% в 2012 году). Уро­вень ро­ж­дае­мо­сти 21,11, смерт­но­сти - 13,09 на 1000 жителей (2012). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 2,41 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. Мла­ден­че­ская смерт­ность ос­та­ёт­ся вы­со­кой - 45,6 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) 34,2%, лю­дей тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-64 го­да) - 61,7%, лиц 65 лет и стар­ше - 4,1% (2011). В среднем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 103 муж­чи­ны. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 52,17 го­да (2012; муж­чи­ны - 52,47, жен­щи­ны - 51,86 го­да). Основная при­чи­на сни­же­ния про­дол­жи­тель­но­сти жиз­ни - эпи­де­мия СПИДа (ко­ли­че­ст­во за­ра­жён­ных 13,1% взрос­ло­го на­се­ле­ния стра­ны, смерт­ность от СПИДа около 5 тысяч человек, 2009). Саль­до внеш­них ми­гра­ций по­ло­жи­тель­ное - 1,5 ми­гран­та на 10 тысяч жителей (2012).

Плот­ность на­се­ле­ния низ­кая, в среднем около 2,6 человек/км2 (2012). Зна­чи­тель­ные по пло­ща­ди тер­ри­то­рии в пус­ты­не На­миб и по­лу­пус­ты­не Ка­ла­ха­ри не име­ют по­сто­ян­но­го на­се­ле­ния. До­ля городского населения 38% (2010; сред­не­го­до­вые тем­пы рос­та городского населения - 3,3% в 2005-2010 годах). Круп­ней­шие го­ро­да (2012, тысяч человек): Винд­хук (334,6), Рун­ду (96,9), Уол­фиш-Бей (74,1). Все­го в эко­но­ми­ке за­ня­то 803,7 тысяч человек (2011). Сре­ди имею­щих ра­бо­ту 61,3% за­ня­ты в сфе­ре ус­луг, 22,4% - в промышленности, 16,3% - в сельском хозяйстве и ры­бо­лов­ст­ве (2008). Очень вы­сок уро­вень без­ра­бо­ти­цы (51,2% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го населения в 2008 году). За чер­той бед­но­сти про­жи­ва­ет свыше 1/2 населения стра­ны.

Ре­ли­гия.

Свыше 80% на­се­ле­ния - хри­стиа­не (2010, оцен­ка), в т. ч. около 60% про­тес­тан­ты (главным образом лю­те­ра­не, так­же анг­ли­ка­не, ре­фор­ма­ты, бап­ти­сты, ме­то­ди­сты и др.), около 20% ка­то­ли­ки; около 10% при­вер­жен­цы тра­диционных ве­ро­ва­ний. Име­ют­ся так­же му­суль­ма­не (главным образом сун­ни­ты), адеп­ты аф­рох­ри­сти­ан­ских син­кре­ти­че­ских куль­тов и др.

Дей­ст­ву­ют 1 ми­тро­по­лия и 1 дио­цез Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. Пра­во­слав­ные при­хо­ды на­хо­дят­ся в юрис­дик­ции Алек­сан­д­рий­ской пра­во­слав­ной церк­ви. Круп­ней­шие про­тес­тант­ские ре­лигиозные ор­га­ни­за­ции: Еван­ге­лическо-лю­те­ран­ская цер­ковь в Намибии (ос­но­ва­на в 1954 году, современное название с 1984 года), Еван­ге­лическо-лю­те­ран­ская цер­ковь в Рес­пуб­ли­ке Намибия (ос­но­ва­на в 1957 году, современное название с 1990 года).

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Древ­ней­шие куль­ту­ры на тер­ри­то­рии На­ми­бии. К сви­де­тель­ст­вам древ­ней­ше­го ос­вое­ния че­ло­ве­ком тер­ри­то­рии Намибии от­но­сит­ся бед­рен­ная кость раннего ар­хаичного сапиенса (смотри Гейдельберг­ский человек) (сред­ний плей­сто­цен) из пе­ще­ры Берг-Ау­кас (се­ве­ро-вос­ток Намибии), най­ден­ная вме­сте с кос­тя­ми но­со­ро­га, жи­ра­фа, свыше 10 ви­дов гры­зу­нов. Наи­бо­лее ран­ние ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки со­от­не­се­ны с позд­ним Аше­лем и свя­зан­ной с ним тра­ди­ци­ей Фа­ур­смит (Южная Аф­ри­ка; около 60-40 тысяч лет на­зад, со­че­та­ла тех­ни­ки Аше­ля и Ле­вал­луа).

Аф­ри­кан­ский «сред­ний ка­мен­ный век» пред­став­лен мно­го­численными па­мят­ни­ка­ми кру­га куль­тур Стил­бей, Пи­терс­бург и близ­ких им, ха­рак­тер­ных для Южной Аф­ри­ки. На ос­но­ве общ­но­сти ти­па Стил­бей на юге и вос­то­ке Аф­ри­ки в го­ло­це­не фор­ми­ру­ют­ся куль­ту­ры охот­ни­ков «позд­не­го ка­мен­но­го ве­ка» - Уил­тон и Смит­филд, раз­ви­тие ко­то­рых про­дол­жа­лось до ру­бе­жа ста­рой и но­вой эр. Ве­ро­ят­но, их по­том­ками явля­ются жи­ву­щие на тер­ри­то­рии Намибии охот­ни­ки и со­би­ра­те­ли сан. К позд­не­му камен­но­му ве­ку от­но­сят боль­шин­ст­во пе­тро­гли­фов и образ­цов на­скаль­ной жи­во­пи­си.

На­ча­ло про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва и ме­тал­лур­гии на тер­ри­то­рии Намибии свя­зы­ва­ют с рас­се­ле­ни­ем ско­то­во­дов и тор­гов­цев - пред­ков общ­но­сти да­ма­ра, с ко­то­ры­ми со­от­но­сят па­мят­ни­ки в бас­сей­не реки Куй­себ и др. По ти­пу хо­зяй­ст­ва и, ве­ро­ят­но, про­ис­хо­ж­де­нию да­ма­ра близ­ки на­ма; это про­сле­жи­ва­ет­ся и по ма­те­риа­лам мо­гиль­ни­ков VIII-XIII веков н. э., свя­зы­вае­мых с эти­ми эт­ническими груп­па­ми (сход­ст­во по­гре­баль­но­го об­ря­да, ан­тро­по­ло­гических ха­рак­те­ри­стик по­гре­бён­ных и др.). Ряд ке­ра­мических со­су­дов ран­не­го же­лез­но­го ве­ка име­ют меш­ко­вид­ную фор­му (счи­та­ет­ся, что они по­вто­ря­ют фор­му ко­жа­ных бур­дю­ков и ис­поль­зо­ва­лись для хра­не­ния мо­ло­ка). Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли по­ла­га­ют, что раз­ви­тие гон­чар­но­го де­ла, ме­тал­лур­гии и про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва на тер­ри­то­рии Намибии шло от­но­си­тель­но не­за­ви­си­мо от цен­тров, из­вест­ных к се­ве­ру и во­сто­ку от неё.

На­ми­бия с XVI века до об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти.

При­мер­но с XVI века в Намибию с се­ве­ра и се­ве­ро-вос­то­ка на­ча­ли про­ни­кать бан­ту (овам­бо, тсва­на, ге­ре­ро и др.), основным за­ня­ти­ем ко­то­рых, на­ря­ду с от­гон­но-па­ст­бищ­ным ско­то­вод­ст­вом, ста­ло зем­ле­де­лие (кро­ме ге­ре­ро). В концу XVIII века ге­ре­ро бы­ли от­тес­не­ны юж­нее овам­бо; на юге Намибии осе­ли на­ма. В начале XIX века пе­ре­се­лив­шие­ся на тер­ри­то­рию Намибии из Кап­ской ко­ло­нии на­ма (эт­нок­ла­но­вая груп­па ор­лам) во гла­ве с во­ж­дём Йон­ке­ром Аф­ри­ка­не­ром под­чи­ни­ли многие пле­ме­на ге­ре­ро. В ре­зуль­та­те за­вое­вательных войн бы­ло соз­да­но во­ен­но-тер­ри­то­ри­аль­ное об­ра­зо­ва­ние с цен­тром на мес­те современного города Винд­хук.

В 1876 году британские ко­ло­ни­за­то­ры по­строи­ли форт в Ока­хан­дье и на­вя­за­ли ге­ре­ро до­го­вор о про­тек­то­ра­те. В 1883 году бре­мен­ский ку­пец Ф.А. Лю­де­риц за 200 ру­жей и 100 фунтов стерлингов (то­ва­ра­ми) ку­пил у во­ж­дя од­но­го из пле­мён на­ма бух­ту Ан­гра-Пе­ке­на и при­ле­гаю­щий к ней рай­он, ко­то­рые в 1884 году бы­ли объ­яв­ле­ны германским про­тек­то­ра­том. В 1890-х годах вся тер­ри­то­рия Намибии ста­ла про­тек­то­ра­том Гер­ма­нии (за ис­клю­че­ни­ем города Уол­фиш-Бей, ан­нек­си­ро­ван­но­го в 1878 году Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей). Гра­ни­цы Германской Юго-Западной Аф­ри­ки (ГЮЗА) бы­ли оп­ре­де­ле­ны анг­ло-германским до­го­во­ром 1890 года (смотри Анг­ло-гер­ман­ские до­го­во­ры).

Ут­вер­жде­ние германского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства встре­ти­ло со­про­тив­ле­ние ко­рен­но­го на­се­ле­ния Намибии. В 1888 году на со­б­ра­нии в Ока­хан­дье во­ж­ди ге­ре­ро об­ви­ни­ли германских ко­ло­ни­стов в раз­жи­га­нии меж­племен­ных войн. При­быв­шие в ГЮЗА в 1889 году германские воо­руженные от­ря­ды спро­во­ци­ро­ва­ли и жес­то­ко по­да­ви­ли вол­не­ния ге­ре­ро. В 1892 году, опа­са­ясь объ­е­ди­не­ния сил аф­ри­кан­цев (в начале 1892 года вождь од­но­го из пле­мён на­ма - Х. Вит­бой за­клю­чил со­юз с ге­ре­ро), германская ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция на­пра­ви­ла про­тив них ка­ра­тель­ные от­ря­ды. В 1894 году ко­ло­ни­аль­ные вла­сти ис­тре­би­ли часть пле­ме­ни кха­уа, в 1896 году жес­то­ко рас­пра­ви­лись с вос­став­ши­ми мбан­де­ру и кха­уа, в 1897 году - с пле­ме­нем свар­тбои и западными ге­ре­ро. Са­мым мас­со­вым вы­сту­п­ле­ни­ем аф­ри­кан­цев ста­ло На­ма и ге­ре­ро вос­ста­ние 1904-1907 годов, по­сле по­дав­ле­ния ко­то­ро­го большая часть на­ма бы­ла пе­ре­се­ле­на в за­суш­ли­вые и не­при­год­ные для жиз­ни рай­оны.

В 1915 году, в пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны, Южно-Африканский Со­юз (ЮАС, с 1961 года ЮАР) ок­ку­пи­ро­вал тер­ри­то­рию ГЮЗА, в 1920 году он по­лу­чил ман­дат Ли­ги На­ций на её управ­ле­ние. В 1949 году, во­пре­ки ре­ше­ни­ям ООН, Намибия фак­ти­че­ски бы­ла пре­вра­ще­на в од­ну из про­вин­ций ЮАС. Южно-африканские вла­сти про­во­ди­ли дис­кри­ми­на­ци­он­ную по­ли­ти­ку апарт­хей­да в от­но­ше­нии на­ми­бий­ско­го на­се­ле­ния. На 39,6% тер­ри­то­рии стра­ны по эт­ническому прин­ци­пу бы­ло соз­да­но 10 бан­ту­ста­нов, управ­ле­ние ко­то­ры­ми кон­тро­ли­ро­вал ге­не­раль­ный ад­ми­ни­ст­ра­тор ЮАР: Овам­бо­ленд (1968), Ка­ван­го­ленд (1970), Да­ма­ра­ленд (1971), Восточное Ка­при­ви (1972) и др.

В 1950-х годах за­ро­ди­лось ор­га­ни­зо­ван­ное по­ли­тическое дви­же­ние аф­ри­кан­цев. В 1957-1959 годах дей­ст­во­вал Кон­гресс на­ро­дов Овам­бо­лен­да, соз­дан­ный Ан­дим­бой Той­во Йа Той­во из ра­бо­чих-ми­гран­тов овам­бо, тру­див­ших­ся в ЮАС. В 1958 году на его ос­но­ве воз­ник­ла Организация на­ро­да Овам­бо­лен­да, став­шая в 1960 году в свою оче­редь ба­зой для оформ­ле­ния об­ще­на­цио­наль­ной пар­тии ко­рен­но­го на­се­ле­ния Намибии - На­род­ной ор­га­ни­за­ции Юго- За­пад­ной Аф­ри­ки (СВАПО) во гла­ве с С. Нуй­о­мой.

В 1966 году Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН от­ме­ни­ла ман­дат ЮАР на управ­ле­ние Намибией. В 1967 году был уч­ре­ж­дён Со­вет ООН по Юго-За­па­ду Аф­ри­ки - пе­ре­ход­ный ор­ган до пре­дос­тав­ле­ния стра­не не­за­ви­си­мо­сти; в 1968 году по ре­ше­нию ООН Юго-Западная Аф­ри­ка пе­ре­име­но­ва­на в Намибию. Ис­хо­дя из прин­ци­па са­мо­оп­ре­де­ле­ния на­ро­дов ко­ло­ни­аль­ных и за­ви­си­мых стран, ООН под­твер­ди­ла за­кон­ность воо­руженной борь­бы на­ми­бий­ско­го на­ро­да за не­за­ви­си­мость. В 1973 году СВАПО бы­ла при­зна­на ООН един­ст­вен­ным под­лин­ным пред­ста­ви­те­лем на­ро­да На­ми­бии.

В 1978 году Со­вет Безо­пас­но­сти ООН при­нял ре­зо­лю­цию № 435 о пре­дос­тав­ле­нии не­за­ви­си­мо­сти Намибии. Во­пре­ки ей в 1977 году пар­ла­мент ЮАР ут­вер­дил за­ко­но­дательный акт, по ко­то­ро­му главный морской порт стра­ны - Уол­фиш-Бей во­шёл в со­став Кап­ской провинции ЮАР. В по­сле­дую­щие го­ды пра­ви­тель­ст­во ЮАР пы­та­лось со­хра­нить кон­троль над Намибией пу­тём пе­ре­да­чи вла­сти в стра­не сво­им став­лен­ни­кам. В 1977 году при под­дер­ж­ке ЮАР бы­ла соз­да­на по­ли­тическая пар­тия Де­мо­кра­тический аль­янс Турн­хал­ле. В декабре 1978 года вла­сти ЮАР про­ве­ли вы­бо­ры в т. н. Уч­ре­дительную ас­самб­лею (с 1979 года Национальная ас­самб­лея), ко­то­рые про­шли в об­ста­нов­ке во­енного тер­ро­ра и чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния. СВАПО, ООН и ОАЕ не при­зна­ли их ре­зуль­та­ты. В январе 1983 года из-за внутренних раз­но­гла­сий Национальная ас­самб­лея бы­ла рас­пу­ще­на, за­ко­но­дательная и ис­пол­нительная власть вновь пе­ре­шла к ге­не­раль­но­му ад­ми­ни­ст­ра­то­ру ЮАР. В 1983 году бы­ла со­зва­на т. н. Мно­го­пар­тий­ная кон­фе­рен­ция (без уча­стия СВАПО), в 1985 году вла­сти ЮАР сфор­ми­ро­ва­ли в Намибии ма­рио­не­точ­ное временное пе­ре­ход­ное пра­ви­тель­ст­во национального един­ст­ва.

22.12.1988 года в Нью-Йор­ке при уча­стии Ан­го­лы, Ку­бы, ЮАР и при по­сред­ни­че­ст­ве США и СССР бы­ли под­пи­са­ны со­гла­ше­ния по Юго-За­па­ду Аф­ри­ки. В со­от­вет­ст­вии с ни­ми временное пе­ре­ход­ное пра­ви­тель­ст­во Намибии бы­ло рас­пу­ще­но, власть пе­ре­да­ва­лась ге­не­раль­но­му ад­ми­ни­ст­ра­то­ру ЮАР (дей­ст­во­вал под кон­тро­лем пред­ста­ви­те­ля ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН М. Ах­ти­саа­ри). В те­че­ние сле­дую­ще­го го­да при со­дей­ст­вии Груп­пы ООН по ока­за­нию по­мо­щи Намибии в пе­ре­ход­ный пе­ри­од из стра­ны бы­ли час­тич­но вы­ве­де­ны вой­ска и ад­ми­ни­ст­ра­ция ЮАР, со­зда­ны ус­ло­вия для про­ве­де­ния все­об­щих вы­бо­ров и фор­ми­ро­ва­ния национальных ор­га­нов вла­сти. 7-11.11.1989 года в Намибии со­стоя­лись вы­бо­ры в Уч­ре­дительную ас­самб­лею, по­бе­ду одер­жа­ла СВАПО. 9.2.1990 года Уч­ре­дительная ас­самб­лея еди­но­глас­но при­ня­ла Кон­сти­ту­цию Намибии и из­бра­ла Нуй­о­му пре­зи­ден­том стра­ны. 21.3.1990 года про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мость На­ми­бии.

На­ми­бия по­сле дос­ти­же­ния не­за­ви­си­мо­сти. Внут­ри­по­ли­тическое по­ло­же­ние Намибии, не­смот­ря на вы­со­кий уро­вень без­ра­бо­ти­цы и по­сто­ян­ные не­уро­жаи, вы­зы­вае­мые за­су­хой, от­ли­ча­ет­ся ста­биль­но­стью. Власть удер­жи­ва­ет СВАПО; в 1994 и 1999 годах пре­зи­ден­том стра­ны из­би­рал­ся её ли­дер С. Нуй­о­ма, в 2004 и 2009 годах - Х. По­хам­ба (председатель СВАПО с 2007 года).

В эко­но­ми­ческой сфе­ре пра­ви­тель­ст­во Намибии уде­ля­ет осо­бое вни­ма­ние раз­ви­тию гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, про­во­дит ме­ры по ре­фор­ми­ро­ва­нию по­зе­мель­ных от­но­ше­ний (За­кон «О зе­мель­ной ре­фор­ме», 1995). Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ши­ро­кая про­грам­ма до­рож­но­го строи­тель­ст­ва [от­кры­ты: ав­то­до­ро­га на Он­гу­лум­ба­ши, 1996; Транс­ка­ла­хар­ская ав­то­ма­ги­ст­раль Уол­фиш-Бей - Йо­хан­нес­бург, 1998; транc­капри­вийская ав­то­ма­ги­ст­раль Рун­ду - Нго­ма, 2001; по­строе­на северо-западная железная дорога Цу­меб - Оша­ка­ти (ок. 250 км) с 58-ки­ло­мет­ро­вой вет­кой на город Оши­кан­го, близ гра­ни­цы с Ан­го­лой] и ре­кон­ст­рук­ции морских пор­тов и аэ­ро­пор­тов.

При­ори­тет­ным на­прав­ле­ни­ем внеш­ней по­ли­ти­ки ос­та­ёт­ся уре­гу­ли­ро­ва­ние от­но­ше­ний с ЮАР и другими со­сед­ни­ми стра­на­ми. В со­от­вет­ст­вии с ре­зо­лю­ци­ей № 432 Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН от 27.7.1978 года порт Уол­фиш-Бей, пре­ж­де при­над­ле­жав­ший ЮАР, был по­этап­но вклю­чён в со­став Намибии. В 1996 году там уч­ре­ж­де­на экс­порт­но-про­из­водственная сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на. В 1999 году ре­шён по­гра­нич­ный спор Намибией с Бот­сва­ной о при­над­леж­но­сти ост­ро­вов на реке Чо­бе (пе­ре­да­ны Бот­сва­не). В 1993-1999 годах вла­сти Намибии при­ме­ни­ли ору­жие про­тив на­ру­ши­те­лей гра­ни­цы - бое­ви­ков ан­голь­ской ан­ти­пра­ви­тельственной груп­пи­ров­ки УНИТА, в 1999 году по­да­ви­ли мя­теж ка­при­вий­ских се­па­ра­ти­стов.

Ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду СССР и Намибией ус­та­нов­ле­ны 21.3.1990 года. В 1998 и 2010 годах со­стоя­лись официальные ви­зи­ты пре­зи­ден­та Намибии в Рос­сию. В 2007 году в Винд­ху­ке с официальным ви­зи­том по­бы­вал председатель Пра­ви­тель­ст­ва РФ. В 2009 году со­сто­ял­ся пер­вый в ис­то­рии дву­сто­рон­них от­но­ше­ний ви­зит пре­зи­ден­та РФ в Намибию. В 2005 году соз­да­на Меж­пра­ви­тельственная рос-сийско-на­ми­бий­ская ко­мис­сия по тор­го­во-эко­но­мическому со­труд­ни­че­ст­ву. Ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми су­ще­ст­ву­ет без­ви­зо­вый ре­жим.

Хо­зяй­ст­во.

Намибия от­но­сит­ся к груп­пе раз­ви­ваю­щих­ся стран. Объ­ём ВВП 15,5 миллиардов долларов (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти; 2011), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния около 7,3 тысяч долларов. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,625 (2011; 120-е ме­сто сре­ди 187 стран ми­ра). При­рост ре­аль­но­го ВВП 3,6% в 2011 (6,3% в сред­нем в год в 2004-2008 годах; –0,7% в 2009 году; 4,8% в 2010 году). В струк­ту­ре ВВП на до­лю сфе­ры ус­луг при­ходит­ся 58,5%, промышленности и строи­тель­ства - 34,4%, сельского хозяйства и ры­бо­лов­ст­ва - 7,1% (2011).

Про­из­вод­ст­вен­ная ба­за эко­но­ми­ки - гор­но­до­бы­ваю­щая промышленность, обес­пе­чи­ваю­щая около 16% объ­ё­ма ВВП и до 70% стои­мо­сти экс­пор­та (2009). Важ­ное ме­сто за­ни­ма­ют аг­ро­про­мыш­лен­ный сек­тор и ин­ду­стрия ту­риз­ма. Эко­но­ми­ка Намибии тес­но свя­за­на с ЮАР. Намибия - член Южноафриканского та­мо­жен­но­го сою­за (SACU), Со­об­ще­ст­ва раз­ви­тия Юга Аф­ри­ки (SADC), име­ет еди­ный с ЮАР курс национальной ва­лю­ты (1 на­ми­бий­ский доллар ра­вен 1 южноафриканскому ран­ду), че­рез ЮАР по­сту­па­ет до 70% по­тре­би­тель­ских то­ва­ров (по стои­мо­сти), реа­ли­зуе­мых в стра­не. Об­щий объ­ём на­ко­п­лен­ных пря­мых за­ру­беж­ных ин­ве­сти­ций 3,98 миллиардов долларов в 2009 году. Иностранные ка­пи­та­ло­вло­же­ния (516 миллионов долларов в 2009 году) на­прав­ля­ют­ся в гор­но­до­бы­ваю­щую промышленность, на раз­ви­тие ту­ри­стического биз­не­са, сис­тем свя­зи, те­ле­ком­му­ни­ка­ций и др. В эко­но­ми­ке ак­тив­но рас­тёт до­ля ча­ст­но­го ка­пи­та­ла, в не­ко­то­рых от­рас­лях ве­ду­щие по­зи­ции со­хра­ня­ют государственные и сме­шан­ные (с уча­сти­ем государства) ком­па­нии, например «TransNamib» (железнодорожный транс­порт), «Air Namibia» (авиа­пе­ре­воз­ки), «Namport» («Namibian ports Authority»; морское пор­то­вое хо­зяй­ст­во), «NamPower» (элек­тро­энер­ге­ти­ка) и др. Главные фак­то­ры, сдер­жи­ваю­щие эко­но­мичкое есраз­ви­тие Намибии, - за­ви­си­мость от конъ­юнк­ту­ры ми­ро­вых цен на ми­неральное сы­рьё, а так­же де­фи­цит элек­тро­энер­гии, низ­кий уро­вень об­ра­зо­ва­ния и тру­до­вых на­вы­ков у зна­чительной час­ти на­се­ле­ния.

Про­мыш­лен­ность - один из важ­ней­ших сек­то­ров эко­но­ми­ки. Про­изводство элек­тро­энер­гии 1490 миллионов кВт·ч (2009). Дей­ст­ву­ют ГЭС «Ruacana» на реке Ку­не­не в рай­оне Ому­са­ти на се­ве­ре стра­ны (240 МВт), уголь­ная ТЭС «Van Eck» в городе Винд­хук (120 МВт), ди­зель­ная ТЭЦ «Paratus» в городе Уол­фиш-Бей (24 МВт). Про­изводством и рас­пре­де­ле­ни­ем элек­тро­энер­гии за­ни­ма­ет­ся ком­па­ния «Nam­Power». По­треб­ле­ние элек­тро­энер­гии 3548 млн. кВт·ч (2009). Де­фи­цит по­кры­ва­ет­ся за счёт им­пор­та из ЮАР (1501 млн. кВт·ч), Зим­баб­ве (648 млн. кВт·ч), Зам­бии (29 млн. кВт·ч) и Мо­зам­би­ка (24 млн. кВт·ч). Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия элек­тро­энер­ге­ти­ки свя­за­ны с осу­ще­ст­в­ле­ни­ем про­ек­тов строи­тель­ст­ва ТЭС на при­род­ном га­зе мощ­но­стью 800 МВт (на ба­зе раз­ра­бот­ки шель­фо­во­го ме­сто­ро­ж­де­ния Ку­ду), ГЭС «Bay­nes» на реке Ку­не­не на гра­ни­це с Ан­го­лой и «Divundu» на реке Ока­ван­го в рай­оне Ка­при­ви, кас­ка­да ма­лых ГЭС на реке Оран­же­вая, а так­же вет­ро­вых и сол­неч­ных элек­тро­стан­ций.

По­треб­но­сти в неф­те­про­дук­тах (24 тысяч баррелей/сутки в пе­ре­счё­те на нефть, 2010) пол­но­стью по­кры­ва­ют­ся за счёт им­пор­та. Ре­ше­ние про­бле­мы де­фи­ци­та уг­ле­во­до­род­но­го сы­рья свя­за­но с ос­вое­ни­ем га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний шель­фа Ат­лан­ти­че­ско­го океана. Большая часть за­па­сов при­род­но­го га­за при­хо­дит­ся на ме­сто­ро­ж­де­ние Ку­ду, в про­ек­те ос­вое­ния ко­то­ро­го уча­ст­ву­ют российская ком­па­ния «Газ­пром», а так­же на­ми­бий­ская национальная неф­те­га­зо­вая ком­па­ния «Namcor», британская «Tullow Oil» и японская кор­по­ра­ция «Itochu». Раз­вед­кой дру­го­го пер­спек­тив­но­го ме­сто­ро­ж­де­ния при­род­но­го га­за на морском шель­фе, бло­ка № 1711, за­ни­ма­ет­ся российская ком­па­ния «Син­тез­неф­те­газ».

Намибия - круп­ней­ший в Аф­ри­ке и 4-й в ми­ре (по­сле Ка­зах­ста­на, Ка­на­ды и Ав­ст­ра­лии) про­из­во­ди­тель ура­на. До­бы­ча руд ура­на 5279 т (в пе­ре­счё­те на U3O8). Объ­ё­мы до­бы­чи бы­ст­ро уве­ли­чи­ва­ют­ся (в 2 раза за 2003-2009 годы). Раз­ра­бот­ка ме­сто­ро­ж­де­ния Рос­синг (в районе Эрон­го, к се­ве­ро-вос­то­ку от города Сва­коп­мунд) ве­дёт­ся от­кры­тым спо­со­бом (с 1976 года) ком­па­ни­ей «Rössing Uranium», сре­ди её главных ак­цио­не­ров - британо-ав­ст­ралийская «Rio Tinto Group» (68,6% ак­ти­вов) и пра­ви­тель­ст­во Ира­на (15%). Мощ­ность пред­при­ятия «Ros­sing Mine» 4,8 тысяч т U3O8 в год, за­па­сов ме­сто­ро­ж­де­ния долж­но хва­тить до 2016 года. Ру­ды ура­на до­бы­ва­ют так­же на ме­сто­ро­ж­де­нии Лан­гер-Хайн­рих (с 2007 года), рас­по­ло­жен­ном в 80 км к вос­то­ку от города Уол­фиш-Бей (вла­де­лец - ав­ст­ралийская ком­па­ния «Paladin Energy»); в 2009 году до­бы­то 1,17 тысяч т ру­ды (в пе­ре­счё­те на U3O8). С 2009 года осу­щест­вля­ет­ся круп­ней­ший ин­ве­сти­ци­он­ный про­ект в ис­то­рии стра­ны - ос­вое­ние ура­но­во­го ме­сто­ро­ж­де­ния Трек­ко­пье в пус­ты­не На­миб, к се­ве­ро-вос­то­ку от города Сва­коп­мунд; ра­бо­ты ве­дут ком­па­нии «AREVA Resources Na­mibia» и «AREVA Processing Namibia» (до­чер­ние струк­ту­ры французско-китайского хол­дин­га «AREVA Resources Southern Afri­ca»). В 2011 году по­лу­че­на пер­вая пар­тия ура­но­во­го кон­цен­тра­та. С ис­поль­зо­ва­ни­ем бо­га­тей­ших за­па­сов руд ура­на свя­зы­ва­ют­ся дол­го­сроч­ные пер­спек­ти­вы ре­ше­ния про­бле­мы де­фи­ци­та энер­го­но­си­те­лей в стра­не. Соз­дан национальный ор­ган по раз­ви­тию ура­но­до­бы­ваю­щей промышленности - Namibia Atomic Energy Board (2009).

До­бы­ча руд ме­ди 38,0 тысяч т в 2008 году (58,8 тысяч т в 2004 году) с со­дер­жа­ни­ем ме­тал­ла в ру­де 26-30%, в пе­ре­счё­те на медь 7,5 тысяч т (11,2 тысяч т). Пред­при­ятия по до­бы­че руд ме­ди дей­ст­ву­ют в рай­онах: Кхо­мас - Очихасе (вклю­чая мощ­но­сти по обо­га­ще­нию руд; по­пут­но так­же по­лу­ча­ют зо­ло­то и кон­цен­трат пи­ри­та) и Матч­лесс; Оши­ко­то - Тшу­ди (по­пут­но из­вле­ка­ют се­реб­ро) и Цу­меб-Уэст (по­пут­ное из­вле­че­ние ва­на­дия), а так­же обо­га­тительная фаб­ри­ка близ города Цу­меб. Соб­ст­вен­ник пред­при­ятий - «Wea­ther­ly Mining Namibia», до­чер­няя ком­па­ния британской фир­мы «Weatherly International plc» (50,1% её ак­ти­вов с 2009 года при­над­ле­жит китайской ком­па­нии «East China Mineral Exploration & Development Bureau», ECE). Вы­плав­ка чер­но­вой ме­ди на за­во­де в городе Цу­меб (с 2010 года при­над­ле­жит ка­надской ком­па­нии «Dundee Precious Metals Inc.») 16,3 тысяч т в 2008 году (24,7 тысяч т в 2004 году), в т. ч. свыше 1/2 - из им­порт­но­го сы­рья (по тол­лин­го­вым схе­мам).

Круп­ней­шее пред­при­ятие по до­бы­че и пе­ре­ра­бот­ке руд цин­ка и свин­ца - ком­би­нат «Skorpion» (с 2010 года при­над­ле­жит индийской ком­па­нии «Vedanta Resources» со штаб-квар­ти­рой в Лон­до­не), рас­по­ло­жен­ный на юго-за­па­де стра­ны, в 25 км к се­ве­ру от поселка Рош-Пи­на (район Ка­рас). На до­лю ком­би­на­та при­хо­дит­ся около 4% ВВП стра­ны и до 1/5 все­го по­треб­ле­ния элек­тро­энер­гии. В его со­ста­ве - карь­ер по до­бы­че руд мощ­но­стью свыше 1,5 миллиона т в год (со­дер­жат до 11,6% Zn), мощ­но­сти по обо­га­ще­нию руд, за­вод по про­изводству цин­ка вы­со­кой чис­то­ты ме­то­дом элек­тро­ли­за (150,4 тысяч т в 2009 году). Об­щий объ­ём про­изводства цин­ка в кон­цен­тра­тах 38,3 тысяч т, свин­ца 14,1 тысяч т (в пе­ре­счё­те на ме­талл, 2008). Круп­ное ме­сто­ро­ж­де­ние свин­цо­во-цин­ко­вых руд (со­дер­жа­щих так­же се­реб­ро) раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся близ поселка Рош-Пи­на ком­па­ни­ей «Rosh Pinah Zinc Corporation» (93,9% её ак­ти­вов при­над­ле­жит южно-африканской ком­пании «Ex­xaro Resour­ces»). До­бы­чу по­ли­ме­тал­лических руд ме­сто­ро­ж­де­ния Берг-Ау­кас (район Очо­зон­дь­ю­па) ве­дёт со­вме­ст­ное пред­при­ятие ком­па­ний ECE и «Weatherly Mi­ning Namibia».

До­бы­ча зо­ло­та 2126 кг (2008), основной её объ­ём при­хо­дит­ся на до­лю един­ст­вен­но­го в Намибии зо­ло­то­руд­но­го ме­сто­ро­ж­де­ния На­ва­чаб, рас­по­ло­жен­но­го в районе Эрон­го (в 170 км к се­ве­ро-за­па­ду от города Винд­хук), его раз­ра­бот­ку от­кры­тым спо­со­бом ве­дёт южноафриканская ком­па­ния «Anglo­Gold Ashanti». Зо­ло­то так­же из­вле­ка­ют по­пут­но из кон­цен­тра­тов ме­ди на ме­де­пла­виль­ном за­во­де в городе Цу­меб. При обо­га­ще­нии по­ли­ме­тал­лических руд, а так­же из кон­цен­тра­тов ме­ди по­пут­но из­вле­ка­ет­ся се­реб­ро (около 30 т в год). В не­боль­ших объ­ё­мах до­бы­ва­ют ру­ды мар­ган­ца, оло­ва, тан­та­ла.

Намибия - один из ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей ал­ма­зов. Объ­ём до­бы­чи 2,22 миллиона кар в 2008 году (в свя­зи с ми­ро­вым эко­но­мическим кри­зи­сом сни­зил­ся до 0,93 миллиона кар в 2009 году; 1,48 миллиона кар в 2010 году). Около 98% объ­ё­ма до­бы­чи (по стои­мо­сти) - юве­лир­ные ал­ма­зы вы­со­ко­го ка­че­ст­ва. В ал­ма­зо­до­бы­ваю­щей от­рас­ли про­из­водит­ся 7,6% ВВП стра­ны (2008). По­став­ки ал­ма­зов на ми­ро­вой ры­нок - один из важ­ней­ших ис­точ­ни­ков ва­лют­ных по­сту­п­ле­ний Намибии. Для оп­ти­ми­за­ции тор­гов­ли ал­ма­за­ми в 2007 году соз­да­на государственная ком­па­ния «Namibia Diamond Trading Com­pany». При­бреж­но-океа­нические рос­сып­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ал­ма­зов на юго-за­па­де стра­ны (район Ка­рас) счи­та­ют­ся од­ни­ми из бо­га­тей­ших в ми­ре. Основные рай­оны до­бы­чи: уча­сток морского по­бе­ре­жья к се­ве­ро-за­па­ду от города Орань­е­мунд до бух­ты Ха­майс (про­тя­жён­но­стью около 100 км и ши­ри­ной от 3 км на юго-вос­токе до 200 м на се­ве­ро-за­па­де; объ­ём до­бы­чи до 0,5 миллиона кар в год); Северные тер­ри­то­рии, в т. ч. ал­маз­ные ко­пи в рай­оне бух­ты Эли­за­бет (в 40 км к югу от города Лю­де­риц; до 180 тысяч кар в год); рай­он реки Оран­же­вая на гра­ни­це с ЮАР (про­тя­нул­ся вдоль пра­во­го на­ми­бий­ско­го бе­ре­га ре­ки, при­мер­но на 50 км вверх от её устья), в т. ч. ко­пи Ау­час и Да­бе­рас (в 65 км к се­ве­ро-вос­то­ку от города Орань­е­мунд; до 120 тысяч кар в год). Основная ал­ма­зо­до­бы­ваю­щая ком­па­ния - «Namdeb Diamond Corporation» (по 50% её ак­ти­вов при­над­ле­жат пра­ви­тель­ст­ву Намибии и южно-африканской кор­по­ра­ции «De Beers Group»). Раз­ра­бот­ку рoссыпных ме­сто­ро­ж­де­ний ал­ма­зов вдоль рус­ла реки Оран­же­вая ве­дут так­же соб­ст­вен­ни­ки не­боль­ших уча­ст­ков (ка­ж­дый про­тя­жён­но­стью по 10 км). У морских бе­ре­гов на юго-за­па­де Намибии раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся одни из круп­ней­ших в ми­ре под­вод­ных (шель­фо­вых) рос­сып­ных ме­сто­ро­ж­де­ний ал­ма­зов. Основные рай­оны до­бы­чи - Мар­шалл-Форкс-Ист, Ат­лан­тик 1 (уча­сток, про­тя­нув­ший­ся до 60 км от бе­ре­га) и бух­та Дaглас. Под­вод­ной до­бы­чей ал­ма­зов за­ни­ма­ет­ся ком­па­ния «De Beers Marine Namibia» (70% её ак­ти­вов при­над­ле­жит «De Beers Group», 30% - «Namdeb Diamond Corporation»); объ­ём до­бы­чи около 600 тысяч кар (2009). До­бы­ча ве­дёт­ся на глу­би­нах от 90 до 140 м при по­мо­щи специальных су­дов. Под­вод­ную до­бы­чу ал­ма­зов с по­мо­щью во­до­ла­зов со вса­сы­ваю­щи­ми гра­вий шлан­га­ми ве­дёт так­же ряд бо­лее мел­ких фирм («Sakawe Mining Corporation» с из­ра­иль­ским ка­пи­та­лом, ка­надская ком­па­ния «Diamond Fields Internatio­nal», ав­ст­ралийская «Bonaparte Diamond Mi­nes», южноафриканская «Trans Hex Group» и др.). Раз­вед­ку ко­рен­ных ме­сто­ро­ж­дений ал­ма­зов в ким­бер­ли­то­вых труб­ках (об­на­ру­же­ны на се­ве­ро-вос­то­ке Намибии, у поселка Цум­кве, близ гра­ни­цы с Бот­сва­ной, район Очо­зон­дь­ю­па) осу­ще­ст­в­ля­ет ав­ст­ралийская ком­па­ния «Mo­unt Burgess Mining N. L.». В стра­не дей­ст­ву­ют несколько пред­при­ятий по ог­ран­ке и шли­фов­ке ал­ма­зов, в т. ч. в городе Винд­хук фаб­ри­ка ком­пании «Lev Leviev Diamond Polishing Co.» ме­ж­ду­народного хол­дин­га «Lev Leviev Group».

В Намибии так­же до­бы­ва­ют по­лу­дра­го­цен­ные и по­де­лоч­ные кам­ни: ага­ты (141 т в 2008 году; в основном в рай­онах Эрон­го и Кхо­мас), в т. ч. си­ние, т. н. кру­жев­ные (встре­ча­ют­ся толь­ко в южной час­ти Намибии); аме­ти­сты (около 7 т; близ города Ка­ри­биб, район Эрон­го); со­да­лит (1,4 тысяч т; в рай­оне городе Винд­хук); тур­ма­ли­ны (в ок­ре­ст­но­стях го­ро­дов Ка­ри­биб и Винд­хук); хал­це­до­ны (близ города Ока­хан­дья, район Очо­зон­дь­ю­па) и др. До­бы­ча гра­ни­та (22,6 тысяч т в 2008 году), мра­мо­ра (около 9,4 тысяч т) и до­ло­ми­та (27 тысяч т) - в основном в центральной час­ти стра­ны, в рай­онах Кхо­мас и Эрон­го (в ок­ре­ст­но­стях го­ро­дов Ка­ри­биб, Ома­ру­ру, Уса­кос, Сва­коп­мунд, Винд­хук и др.), ро­зо­во­го квар­ца (19,9 тысяч т; близ города Сва­коп­мунд), вол­ла­сто­ни­та (близ города Уса­кос, район Эрон­го), флюо­ри­та (район Очи­ва­рон­го), ара­го­ни­та (близ города Ка­ри­биб), се­пио­ли­та (близ города Го­ба­бис, район Ома­хе­ке) и др. До­бы­ва­ют ка­мен­ную соль (732 тысяч т в 2008 году; близ города Уол­фиш-Бей, а так­же близ города Сва­коп­мунд и к се­ве­ру от не­го, у мы­са Кейп-Кросс, район Эрон­го), три­ок­сид мышь­я­ка (763 т, с со­дер­жа­ни­ем 99% As2O3 в ру­де; близ города Цу­меб, район Оши­ко­то) и др.

Около 1/2 стои­мо­сти про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности при­хо­дит­ся на пер­вич­ную пе­ре­ра­бот­ку сельскохозяйственного сы­рья и ры­бы, про­изводство про­дук­тов пи­та­ния и на­пит­ков (2008). Про­изводство под­сол­неч­но­го мас­ла 23 т, сли­воч­но­го мас­ла 504 т, сы­ра 262 т (2009), хлоп­ко­во­го мас­ла 1149 т (2008). Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ры­бы и мо­ре­про­дук­тов - в го­ро­дах Уол­фиш-Бей и Лю­де­риц. В стра­не дав­ние тра­ди­ции пи­во­ва­ре­ния. Про­изводство пи­ва - около 130 миллионов л (2009), около 15% пи­ва экс­пор­ти­ру­ет­ся. Круп­ней­ший пи­во­ва­рен­ный за­вод - в городе Винд­хук (ком­па­нии «Nami­bia Breweries»). На юге Намибии, в до­ли­не Ау­сен­кир (река Оран­же­вая), не­боль­шие пред­при­ятия по упа­ков­ке ви­но­гра­да сто­ло­вых сор­тов (экс­порт в стра­ны Ев­ро­пы, в т. ч. в Рос­сию). Лёг­кая промышленность пред­став­ле­на про­изводством швей­ных из­де­лий (круп­ней­шая фаб­ри­ка ком­па­нии «Fla­mingo Garments» рас­по­ло­жена в городе Винд­хук, свыше 3 тысяч за­ня­тых, 2010), оде­ж­ды и ков­ров из ка­ра­ку­ля (город Сва­коп­мунд), про­ти­во­мос­кит­ной сет­ки (город Отави, район Очо­зон­дь­ю­па) и др. В го­ро­дах дей­ст­ву­ет ряд не­боль­ших пред­при­ятий хи­мической, ме­бель­ной, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности. На тер­ри­то­рии сво­бод­ной эко­но­мической зо­ны (1996), близ морского пор­та города Уол­фиш-Бей, рас­по­ло­же­ны пред­при­ятия ком­па­ний свыше 20 стран ми­ра, в т. ч. за­ня­тых в сфе­ре промышленного производства (сбор­ка ав­то­мо­би­лей китайских ма­рок, вы­пуск ав­то­ком­плек­тую­щих, из­го­тов­ле­ние из­де­лий из пласт­масс, оде­ж­ды, ве­рё­вок и морских ка­на­тов, об­ра­бот­ка гра­ни­та и др.).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Аг­рар­ный сек­тор слу­жит основным ис­точ­ни­ком средств су­ще­ст­во­ва­ния 35-40% на­се­ле­ния стра­ны. С 2005 года объ­ё­мы про­изводства сельскохозяйственной про­дук­ции со­кра­ща­ют­ся. Сре­ди основных про­блем от­рас­ли - пе­рио­дическое воз­ник­но­ве­ние оча­гов эпи­зо­отий до­маш­них жи­вот­ных и час­тые за­су­хи. В центральных и южных рай­онах Намибии пре­об­ла­да­ют круп­ные фер­мер­ские хо­зяй­ст­ва, ори­ен­ти­ро­ван­ные на про­изводство про­дук­ции на экс­порт (в основном ско­то­вод­че­ские, их вла­дель­цы - главным образом бе­лые фер­ме­ры), в северных рай­онах стра­ны - по­тре­би­тель­ское мел­кое об­щин­ное зем­ле­вла­де­ние. Гра­ни­цей ме­ж­ду се­вер­ным и ос­таль­ны­ми рай­она­ми Намибии слу­жит т. н. крас­ная ли­ния, про­тя­нув­шая­ся че­рез всю тер­ри­то­рию стра­ны с за­па­да на вос­ток, - за­бор из про­во­ло­ки, де­ля­щий Намибию на 2 зо­ны ве­те­ри­нар­но­го кон­тро­ля (че­рез «крас­ную ли­нию» нель­зя пе­ре­ме­щать жи­вой скот, мя­со жи­вот­ных, рас­те­ния и пло­ды). Пра­ви­тель­ст­во Намибии за­яв­ля­ет о не­об­хо­ди­мо­сти ли­к­ви­ди­ро­вать «крас­ную ли­нию» как сим­вол апар­теи­да, од­на­ко это­му пре­пят­ст­ву­ют не­из­беж­ные не­га­тив­ные эко­но­мические по­след­ст­вия (жи­те­ли северных рай­онов па­сут скот по обе сто­ро­ны гра­ни­цы с Ан­го­лой, и осу­ще­ст­в­лять здесь ве­те­ри­нар­ный кон­троль не пред­став­ля­ет­ся воз­мож­ным).

Ко­ли­че­ст­во ат­мо­сфер­ных осад­ков до­ста­точ­но для воз­де­лы­ва­ния не­ко­то­рых сельскохозяйственных куль­тур лишь в отдельных рай­онах северной час­ти стра­ны (в до­ли­нах рек Овам­бо и Ока­ван­го, а так­же в так называемой по­ло­се Ка­при­ви). Площадь об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель 0,8 миллиона га (2007), оро­шае­мых зе­мель - свыше 8 тысяч га. Ир­ри­гационные со­ору­же­ния пи­та­ют­ся во­да­ми рек Ку­не­не и Ока­ван­го на се­ве­ре, река Оран­же­вая, а так­же во­до­хра­ни­лищ Хар­дап (1963) на реке Фиш, близ го­ро­дов Ма­ри­ен­таль и На­ут (1972), в ок­ре­ст­но­стях города Кит­манс­хуп (район Ка­рас) на юге; грун­то­вы­ми во­да­ми оро­ша­ют­ся сельскохозяйственные уго­дья во­круг города Цу­меб в районе Оши­ко­то. Около 1/2 по­треб­но­стей в зер­не удов­ле­тво­ря­ет­ся за счёт им­пор­та. На край­нем се­ве­ре стра­ны основной зер­но­вой куль­ту­рой ме­ст­ных по­тре­би­тель­ских хо­зяйств яв­ля­ют­ся за­су­хо­ус­той­чи­вые сор­та про­са, воз­де­лы­ва­ют так­же т. н. жем­чуж­ное про­со, сор­го, бо­бо­вые и ово­щи. На плос­ко­го­рье Ота­ви (район Очо­зон­дь­ю­па), где вы­па­да­ет боль­ше осад­ков, вы­ра­щи­ва­ют ку­ку­ру­зу. По­се­вы пше­ни­цы в основном раз­ме­ща­ют­ся на се­ве­ре стра­ны. На се­ве­ро-вос­то­ке Намибии воз­де­лы­ва­ют хлоп­чат­ник и та­бак, на край­нем юге, в до­ли­не реки Оран­же­вая, - сто­ло­вые сор­та ви­но­гра­да. Сбор (тысяч т, 2008/2010 годы): про­со 40 (58 в 1990 году), ку­ку­ру­за 58 (28,5), пше­ни­ца 13 (4,4), сор­го 10 (около 7). Об­щий сбор (тысяч т, 2009/2010 годы): кор­мо­вые куль­ту­ры 130 (93,5 в 1990 году), бо­бо­вые 17 (8), кор­не­пло­ды 330 (212), фрук­ты 40,5 (10), ово­щи 46,3 (9,0). Экс­порт ви­но­гра­да (18 тысяч т в 2009 году), хлоп­ка (16,9 тысяч т) и та­ба­ка (476 т); им­порт ку­ку­ру­зы (90 тысяч т), пше­ни­цы (13,6 тысяч т) и со­ло­да (32,3 тысяч т).

На до­лю жи­вот­но­вод­ст­ва при­хо­дит­ся 58,35% стои­мо­сти сельскохозяйственной про­дук­ции (2008; 49,4% в 2000 году). В центральных рай­онах и на се­ве­ре стра­ны раз­во­дят круп­ный ро­га­тый скот, в бо­лее за­суш­ли­вых южных рай­онах и вдоль Боль­шо­го Ус­ту­па на за­па­де - овец и коз (в т. ч. ан­гор­ских). В центральных рай­онах пре­об­ла­да­ет ори­ен­ти­ро­ван­ное на экс­порт мяс­ное ско­то­вод­ст­во (на­ми­бий­ская го­вя­ди­на це­нит­ся на ми­ро­вом рын­ке на­ря­ду с ав­ст­ра­лий­ской и ар­ген­тин­ской). В XX веке важ­ней­шей от­рас­лью жи­вот­но­вод­ст­ва бы­ло ка­ра­ку­ле­вод­ст­во (в начале 1970-х годов экс­порт ка­ра­ку­ле­вых шку­рок со­став­лял от 2,5 до 3,5 миллионов штук в год). Па­де­ние ми­ро­во­го спро­са на ка­ра­куль в конце 1980-х годов при­ве­ло к глу­бо­ко­му кри­зи­су от­рас­ли (объ­ём про­изводства - 99,3 тысяч шку­рок в 2007 году). Часть ферм (в т. ч. в цен­тре ка­ра­ку­ле­вод­ст­ва - округ Ма­ри­ен­таль, район Хар­дап) в 1990-е годы пе­ре­ори­ен­ти­ро­ва­лась на раз­ве­де­ние страу­сов (по­го­ло­вье до­маш­них страу­сов сни­зи­лось с 47 тысяч в 2000 году до 10 тысяч в 2007 году). Об­щее по­го­ло­вье (миллионов го­лов, 2009): круп­ный ро­га­тый скот 2,5 (около 2 в 1990 году); ов­цы 2,7 (3,3), в т. ч. ка­ра­куль­ские ме­нее 200 тысяч; ко­зы 2,1 (1,8), ку­ры 4,9 (1,7); сви­ней 35 тысяч го­лов (18 тысяч в 1990 году). Про­изводство не­ко­то­рых ви­дов жи­вот­но­водческой про­дук­ции (тысяч т, 2010): го­вя­ди­на 57,6 (70,4 в 1990 году), ба­ра­ни­на 14,9 (23,8), коз­ля­ти­на 6,1 (4,4), сви­ни­на 4,4 (1,4), мя­со пти­цы 5,3 (2,04), цель­ное ко­ро­вье мо­ло­ко 114,6 (76,0). Экс­порт (тысяч т, 2009): ба­ра­ни­на 5,0, мя­со пти­цы 4,2, го­вя­ди­на 1,8; им­порт мя­са пти­цы (26,9 тысяч т в 2009 году). В центральных и северных рай­онах Намибии дей­ст­ву­ют фер­мер­ские хо­зяй­ст­ва по раз­ве­де­нию ди­ких африканских жи­вот­ных, в основном для охо­ты (зеб­ры, ан­ти­ло­пы орикс, ку­ду, эланд и др.), кро­ко­ди­ло­вые фер­мы (близ города Очи­ва­рон­го, район Очо­зон­дь­ю­па, и др.).

В свя­зи с ис­то­ще­ни­ем рыб­ных за­па­сов в при­бреж­ных во­дах Намибии уло­вы ры­бы (сар­ди­ны, кап­ские ан­чо­усы, хек, став­ри­да) со­кра­ти­лись с 790,6 тысяч т в 1993 году до 372,8 тысяч т в 2008 году. Около 90% ры­бы и ры­бо­про­дук­тов экс­пор­ти­ру­ет­ся (главным образом в стра­ны ЕС и ЮАР). Основные цен­тры ры­бо­лов­ст­ва, экс­пор­та ры­бы и ры­бо­про­дук­тов - Уол­фиш-Бей и Лю­де­риц.

Сфе­ра ус­луг. Один из наи­бо­лее бы­ст­ро раз­ви­ваю­щих­ся сек­то­ров эко­но­ми­ки. Ос­но­ву фи­нан­со­во-кре­дит­ной сис­те­мы со­став­ля­ют 4 круп­ней­ших ком­мерческих бан­ка - First National Bank of Namibia (FNB), Standart Bank of Namibia, Ned­bank, Bank Windhoek. Эмис­си­он­ным цен­тром яв­ля­ет­ся Bank of Namibia (центральный банк стра­ны). В Намибии около 30 стра­хо­вых ком­па­ний, свыше 500 пен­си­он­ных фон­дов, зна­чительное чис­ло фирм, управ­ляю­щих ак­ти­ва­ми, и ин­сти­ту­тов мик­ро­фи­нан­си­ро­ва­ния. В Винд­ху­ке дей­ст­ву­ет На­ми­бий­ская фон­до­вая бир­жа (1992).

Од­на из важ­ней­ших от­рас­лей эко­но­ми­ки - ин­ду­стрия ту­риз­ма. Еже­год­но стра­ну по­се­ща­ют около 1 миллиона человек, в т. ч. 74% - из со­сед­них стран (ЮАР и Ан­го­ла), 21% - из Ев­ро­пы (пре­имущественно из Гер­ма­нии и Ве­ли­ко­бри­та­нии). В сфе­ре ту­риз­ма дей­ст­ву­ет боль­шое чис­ло пред­при­ятий мел­ко­го и сред­не­го биз­не­са. Основные ви­ды ту­риз­ма - эко­ло­ги­че­ский, вклю­чая экс­кур­сии в за­по­вед­ные мес­та с фо­то­гра­фи­ро­ва­ни­ем ди­ких жи­вот­ных (са­фа­ри), и спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный, в т. ч. охо­та (охот­ни­чьи са­фа­ри) и ры­бал­ка. Сре­ди наи­бо­лее по­се­щае­мых ту­ри­стических объ­ек­тов - Национальный парк Бе­рег Ске­ле­тов (около 1/3 про­тя­жён­но­сти ат­лан­тического по­бе­ре­жья стра­ны, к се­ве­ро-за­па­ду от города Сва­коп­мунд до устья по­гра­нич­ной с Ан­го­лой реке Ку­не­не; вклю­ча­ет за­по­вед­ник Кейп-Кросс с ко­ло­ния­ми морских ко­ти­ков), Национальный парк На­миб-На­ук­луфт (к югу от города Сва­коп­мунд; вклю­ча­ет при­род­ный за­по­вед­ник Сос­сус­флей - пес­ча­ные дю­ны пус­ты­ни На­миб), Национальный са­фа­ри-парк Это­ша на се­вере Намибии, кань­он реки Фиш на юге стра­ны (круп­ней­ший в Аф­ри­ке). Пляж­ный от­дых на ат­лан­тическом по­бе­ре­жье Намибии не­воз­мо­жен из-за низ­ких тем­пе­ра­тур морской во­ды и час­тых ту­ма­нов. Морской ку­рорт Сва­коп­мунд - центр экс­кур­си­он­ных по­ез­док и экс­тре­маль­ных ви­дов от­ды­ха - под­вод­ная морская ры­бал­ка (в т. ч. охо­та на акул), по­лё­ты на па­ра­шю­тах, при­кре­п­лён­ных к иду­щим по мо­рю ка­те­рам (па­ра­сей­линг), ка­та­ния по пес­ча­ным дю­нам на дос­ках и лы­жах (сэн­дбор­динг) и др.

Транс­порт. Намибия об­ла­да­ет до­воль­но гус­той се­тью ав­то­до­рог (од­ной из луч­ших в Аф­ри­ке) об­щей про­тя­жён­но­стью 64,2 тысяч км, в т. ч. с твёр­дым по­кры­ти­ем - 5,5 тысяч км (2008). До­ро­ги с ка­че­ст­вен­ным ас­фаль­то­вым по­кры­ти­ем со­еди­ня­ют Винд­хук с ат­лан­тическим по­бе­режь­ем (го­ро­да Сва­коп­мунд и Уол­фиш-Бей), северными рай­она­ми стра­ны, а так­же с городом Кит­манс­хуп (да­лее на юг до гра­ни­цы с ЮАР). По­строе­ны ав­то­ма­ги­ст­ра­ли: транс­ка­при­вий­ская (со­еди­ня­ет Намибию с Бот­сва­ной, Зам­би­ей и Зим­баб­ве че­рез т. н. по­ло­су Ка­при­ви) и транс­ка­ла­ха­рий­ская [яв­ля­ет­ся ча­стью ав­то­до­ро­ги Уол­фиш-Бей - Винд­хук - тер­ри­то­рия Бот­сва­ны - Йо­хан­нес­бург (ЮАР) - Ма­пу­ту (Мо­зам­бик)]. Боль­шин­ст­во до­рог без твёр­до­го по­кры­тия (гра­вий­ные и грун­то­вые) под­дер­жи­ва­ют­ся в хо­ро­шем со­стоя­нии, че­му так­же спо­соб­ст­ву­ет низ­кая ин­тен­сив­ность дви­же­ния. Основная при­чи­на до­рож­но-транс­порт­ных про­ис­ше­ст­вий - столк­но­ве­ния с ди­ки­ми жи­вот­ны­ми (ре­ко­мен­ду­ет­ся воз­дер­жи­вать­ся от по­ез­док в тём­ное вре­мя су­ток). Об­щая дли­на же­лез­ных до­рог 2,6 тысячи км (2008; ши­ри­на ко­леи 1067 мм). Железнодорожные ли­нии со­еди­ня­ют Винд­хук с пор­том Уол­фиш-Бей, го­ро­да­ми Го­ба­бис (на вос­то­ке) и Цу­меб (в северной час­ти стра­ны), а так­же с се­тью же­лез­ных до­рог ЮАР (на юге). Железнодорожный транс­порт на­хо­дит­ся в ве­де­нии ком­па­нии «Trans­Namib», в основном ис­поль­зу­ет­ся для гру­зо­пе­ре­во­зок (гру­зо­обо­рот 1,1 млрд. т·км, 2007). С уча­сти­ем китайских ком­па­ний реа­ли­зу­ют­ся про­ек­ты ре­кон­ст­рук­ции железнодорожной ин­фра­струк­ту­ры (в т. ч. вос­ста­нов­ле­ния железнодорожной вет­ки Зе­хайм - Лю­де­риц). Морские пор­ты: Уол­фиш-Бей (един­ст­вен­ный глу­бо­ко­вод­ный; гру­зо­обо­рот 4,7 млн. т, 2008), Лю­де­риц (спо­со­бен при­ни­мать не­боль­шие ры­бо­ло­вец­кие су­да). Авиационным транс­пор­том пе­ре­ве­зе­но 452 тысяч пас­са­жи­ров (2009). Име­ет­ся 129 аэ­ро­пор­тов, в т. ч. 21 с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ных по­лос (2010), круп­ней­шие - ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты Хо­сиа Ку­та­ко (близ города Винд­хук) и города Уол­фиш-Бей. Национальный авиа­пе­ре­воз­чик - ком­па­ния «Air Namibia». Осо­бое зна­че­ние име­ет лёг­кая авиа­ция об­ще­го на­зна­че­ния (топ-ме­нед­же­ры гор­но­до­бы­ваю­щих ком­па­ний и круп­ные фер­ме­ры име­ют лич­ные са­мо­лё­ты для бы­ст­рой свя­зи со сто­ли­цей - аэ­ро­пор­том Windhoek Eros Airport).

Внеш­няя тор­гов­ля. Об­щий объ­ём внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та 9,92 млрд. долл. (2011), в том числе экс­порт 4,57 млрд. долл., им­порт 5,35 млрд. долл. В экс­порте пре­об­ла­да­ет ми­неральное сы­рьё, в т. ч. ру­ды и кон­цен­тра­ты ура­на (21,9%), дра­го­цен­ные и по­лу­дра­го­цен­ные кам­ни (14,1%), цинк (7,1%), медь (6,2%), а так­же ры­ба и мо­ре­про­дук­ты (8,5%), та­бак (3,6%). Основные по­ку­па­те­ли (2009): стра­ны ЕС (все­го 31,7%), в т. ч. Ве­ли­ко­брита­ния (10,2%), Гер­ма­ния (9,9%), Фран­ция (4,5%), Ита­лия (2,8%), и Юго-Восточной Азии (все­го 29,8%), в т. ч. Ма­лай­зия (4,7%), а так­же США (19,0%), Ки­тай (18,0%), Ка­на­да (12,6%), ЮАР (2,7%), Ин­дия (2,6%). Главные ста­тьи то­вар­но­го им­пор­та (2009): го­то­вые промышленные то­ва­ры (все­го 81,5%), в т. ч. ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние (43,0%), хи­ми­ка­ты (17,9%), а так­же про­дук­ты пи­та­ния (11,6%) и то­п­ли­во (2,6%). Основные про­дав­цы (2008): ЮАР (67,8%) и Ве­ли­ко­бри­та­ния (7,9%).

Воо­ру­жён­ные си­лы.

Воо­руженные си­лы (ВС) Намибии - Национальные си­лы обо­ро­ны - на­счи­ты­ва­ют 9,2 тысяч человек (2010) и со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ) и ВМС, кро­ме то­го, име­ют­ся вое­ни­зированные фор­ми­ро­ва­ния (по­ли­ция, по­гра­нич­ная ох­ра­на и др.) - 6 тысяч человек. Во­енный го­до­вой бюд­жет 320 миллинов долларов (2010, оцен­ка).

Вер­хов­ный глав­но­ко­ман­дую­щий ВС - пре­зи­дент стра­ны. Не­по­средственное ру­ко­во­дство ВС воз­ло­же­но на ми­ни­стра обо­ро­ны. Управ­ле­ние вой­ска­ми осу­ще­ст­в­ля­ет ко­ман­дую­щий СВ.

СВ (9 тысяч человек) яв­ля­ют­ся ос­но­вой ВС и ор­га­ни­за­ци­он­но вклю­ча­ют бри­га­ду под­держ­ки (артиллерийский, зе­нит­ный артиллерийский и про­ти­во­тан­ко­вый пол­ки), ба­таль­о­ны (6 пе­хот­ных и 1 пре­зи­дент­ской гвар­дии), под­раз­де­ле­ния свя­зи. В со­став СВ вхо­дит так­же авиационное кры­ло. На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дят­ся около 20 тан­ков ус­та­рев­ших кон­ст­рук­ций (тех­ническое со­стоя­ние не­из­вест­но), 12 БРМ, 60 БТР, 5 РСЗО, около 25 бук­си­руе­мых артиллерийских ору­дий, 40 ми­но­мё­тов, про­ти­во­тан­ко­вые пуш­ки, 65 зе­нит­но-артиллерийских ус­та­но­вок, около 50 ПЗРК; кро­ме то­го, 24 бое­вых, 11 транс­порт­ных, 14 учеб­ных са­мо­лё­тов и 6 вер­то­лё­тов (в т. ч. 2 бое­вых и 2 под­держ­ки). На воо­ру­же­нии ВМС (бе­ре­го­вая ох­ра­на, 200 человек) со­сто­ят 5 пат­руль­ных ко­раб­лей, 4 пат­руль­ных ка­те­ра, 4 вспо­мо­гательных суд­на, 1 са­мо­лёт и 1 вер­то­лёт. Име­ют­ся так­же не­боль­шие под­раз­де­ле­ния для за­щи­ты ры­бо­лов­ст­ва, ко­то­рые ор­га­ни­за­ци­он­но вхо­дят в Министерство рыб­но­го хо­зяй­ст­ва. Ба­зи­ро­ва­ние фло­та - в Уол­фиш-Бей.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС - по при­зы­ву, срок служ­бы 24 мес. Под­го­тов­ка офи­це­ров и сер­жант­ско­го со­ста­ва в во­енном учи­ли­ще в городе Ока­хан­дья (близ Винд­ху­ка), ря­до­вых - в час­тях и учеб­ных цен­трах. Мо­би­ли­зационные ре­сур­сы около 380,5 тысяч человек, в т. ч. год­ных к во­енной служ­бе около 228,2 тысяч человек.

Здра­во­охра­не­ние.

В Намибии на 100 тысяч жителей при­хо­дит­ся 30 вра­чей, 306 лиц среднего медицинского пер­со­на­ла и аку­ше­рок (2007). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 6,7% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние 55,4%, ча­ст­ный сек­тор 45,6%; 2008). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют: Хар­тия прав боль­ных ВИЧ/СПИДом (2000), за­ко­ны о кон­тро­ле над ле­кар­ст­ва­ми (2003), о тру­де (2004). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния го­су­дар­ст­вен­ная, есть сек­тор ча­ст­ной медицинской прак­ти­ки; дей­ст­ву­ет так­же сис­те­ма медицинского стра­хо­ва­ния. Управ­ле­ние осу­ще­ст­в­ля­ют Министерство здра­во­охра­не­ния и со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния и ре­гио­наль­ные ор­га­ны. Ба­зо­вую медицинскую по­мощь ока­зы­ва­ют 248 кли­ник, 37 цен­тров здра­во­охра­не­ния и 47 боль­ниц (2006). Основная часть медицинских уч­ре­ж­де­ний со­сре­до­то­че­на на се­ве­ре стра­ны. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции - ди­зен­те­рия, ге­па­тит A, тиф, ма­ля­рия, шис­то­со­ма­тоз, ту­бер­ку­лёз (2008). При­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт Сва­коп­мунд.

Спорт.

Национальный олим­пий­ский комитет Намибии соз­дан в 1990 году, при­знан МОК в 1991 году; с 1992 года спорт­сме­ны Намибии при­ни­ма­ют уча­стие в Олим­пий­ских иг­рах; за­воё­ва­но 4 се­реб­ря­ные ме­да­ли. Наи­боль­ших ус­пе­хов до­бил­ся бе­гун Ф. Фредерикc (родился в 1967 году), за­вое­вав­ший все 4 олим­пий­ские на­гра­ды: за­нял 2-е ме­сто в бе­ге на 100 м и 200 м на Олим­пий­ских иг­рах в Бар­се­ло­не (1992) и Ат­лан­те (1996); вы­сту­пая в бе­ге на 200 м на чем­пио­на­тах ми­ра по лёг­кой ат­ле­ти­ке, один раз по­бе­дил (1993) и 3 раза за­нял 2-е ме­сто (1991, 1995, 1997). Сбор­ная ко­ман­да Намибии по фут­бо­лу 2 раза вы­сту­па­ла в фи­наль­ной час­ти Куб­ка африканских на­ций (1998, 2008). В 1994 году сбор­ная Намибии по шах­ма­там де­бю­ти­ро­ва­ла во Все­мир­ной шах­мат­ной олим­пиа­де (Мо­ск­ва). Сре­ди других ви­дов спор­та наи­бо­лее по­пуляр­ны бокс, борь­ба, ве­ло­си­пед­ный, стрель­ба, пла­ва­ние.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры.

Управ­ле­ние об­ра­зо­вательными уч­ре­ж­де­ния­ми осу­ще­ст­в­ля­ют Министерство ба­зо­во­го об­ра­зо­ва­ния, спор­та и куль­ту­ры (1990), Министерство выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, профессиональной под­го­тов­ки, нау­ки и тех­ни­ки (1995) и Министерство по де­лам жен­щин и дет­ст­ва (2000; до­шко­ль­ное об­ра­зо­ва­ние). Главный рег­ла­мен­ти­рую­щий до­ку­мент - За­кон об об­ра­зова­нии (2001). Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет (2011): 2-лет­нее до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние и об­ра­зо­ва­ние (осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в на­чаль­ной шко­ле), 7-лет­нее на­чаль­ное (4 го­да - млад­шее, 3 го­да - стар­шее) обу­че­ние, 5-лет­нее сред­нее (3 го­да - не­пол­ное, 2 го­да - пол­ное) об­ра­зо­ва­ние, выс­шее об­ра­зо­ва­ние. До­шко­ль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем ох­ва­че­но 48% де­тей (2002), на­чаль­ным - 89%, сред­ним - свыше 50% (2008). Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 88,2% (2008). В сис­те­му выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вхо­дят Университет Намибии (1992; 10 кам­пу­сов, свшеы 13 тысяч сту­ден­тов), По­ли­тех­нический институт (1985), Институт государственной ад­ми­ни­ст­ра­ции и управ­ле­ния (от­крыт в 2011 году) - все в городе Винд­хук, На­ми­бий­ский институт гор­но­го де­ла и тех­но­ло­гии в городе Аран­дис (1990), На­ми­бий­ский институт мо­ре­ход­ст­ва и ры­бо­лов­ст­ва в городе Уол­фиш-Бей (1996). В Винд­ху­ке на­хо­дят­ся биб­лио­те­ки - пуб­лич­ная (1924), на­цио­наль­ная (1984); Национальные ар­хи­вы (1939), Национальный му­зей (1907), Национальная ху­дожественная га­ле­рея (1947).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - На­ми­бий­ское на­учное общество (1925), Институт ар­хи­тек­ту­ры и городского пла­ни­ро­ва­ния (1952), Национальный институт бо­та­нических ис­сле­до­ва­ний (1953), Национальный институт раз­ви­тия об­ра­зо­ва­ния (1990), Институт де­мо­кра­тии (1991), Институт об­щественно-по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний (2001), Институт тео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний (2003) - все в городе Винд­хук, Департамент эко­ло­гических ис­сле­до­ва­ний в городе Уол­фиш-Бей (1963), Эко­ло­гический институт Это­ша в Окау­ку­эйо (1974), Национальный морской ин­фор­ма­ци­он­но-ис­сле­до­ва­тель­ский центр в Сва­коп­мун­де (2003).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Ве­ду­щие из­да­ния: пра­ви­тельственная газета «New Era» (вы­хо­дит с 1992 года; еже­днев­но, на английском и ме­ст­ных язы­ках, ти­раж 10 тысяч экземпляров); га­зе­ты «The Namibian» [с 1985 года; еже­днев­но, на английском языке и языке оши­вамбо (овам­бо), 11 тысяч экземпляров], «Namibia Today» (с 1977 года; 2 раза в не­де­лю, на английском и ме­ст­ных язы­ках, язык аф­ри­ка­анс, 5 тысяч экземпляров; пе­чат­ный ор­ган СВАПО), «Die Repub­li­kein» (с 1977 года; еже­днев­но, на английском, немецком языках и языке аф­ри­ка­анс, 13,5 тысяч экземпляров; ор­ган Де­мо­кра­тического аль­ян­са Турн­хал­ле На­ми­бии); «Allgemeine Zeitung» (с 1916 года; еже­днев­но, на немецком языке, 5 тысяч экземпляров) (все - город Винд­хук); газета «Namib Times» (с 1958 года; 2 раза в не­де­лю, на английском, немецком, пор­тугальском языках и языке аф­ри­ка­анс, 4,3 тысячи экземпляров, город Уол­фиш-Бей). Национальная служ­ба те­ле- и ра­дио­ве­ща­ния - «Na­mi­bi­an Broadcas­ting Corporation» (ос­но­ва­на в 1990 году). Национальное ин­фор­мационное агент­ст­во - Namibia Press Agency (ос­но­ва­но в 1987 году).

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во.

К древ­ней­шим па­мят­ни­кам искусства на тер­ри­то­рии Намибии от­но­сят­ся мно­го­численные пет­рог­ли­фы и об­раз­цы на­скаль­ной жи­во­пи­си, ко­то­рые да­ти­ро­ва­ны от 30 тысяч лет на­зад до со­вре­мен­но­сти. Изо­бра­же­ния ча­ще мо­но­хром­ные, мно­го двух­цвет­ных, не­ма­ло мно­го­цвет­ных. На од­ном па­мят­ни­ке мо­жет встре­чать­ся штри­хов­ка различных ви­дов. Од­ну из тех­ник ха­рак­те­ри­зу­ет то, что фи­гу­ры как бы «под­ни­ма­лись» над скаль­ной по­верх­но­стью за счёт не­глу­бо­ко­го вы­далб­ли­ва­ния «фо­на», а бо­лее чёт­кие кон­ту­ры по­лу­ча­лись с по­мо­щью глу­бо­ких вы­бо­ин. В этой тех­ни­ке изо­бра­же­ния лю­дей ред­ки и вы­пол­не­ны они весь­ма схе­ма­тич­но. Ис­клю­че­ни­ем яв­ля­ют­ся около 20 групп на­скаль­ной жи­во­пи­си (Твай­фел­фон­тейн, где есть и пе­тро­гли­фы, и др.) на юге Намибии (их да­ти­ру­ют около 4 тысяч лет до н. э.), на­ту­ра­ли­стич­но изо­бра­жаю­щие та­нец лю­дей, фи­гу­ры лю­дей и жи­вот­ных.

В пе­ще­ре Этем­ба (округ Ома­ру­ру, район Эрон­го), в главном за­ле, изо­бра­же­ны фи­гу­ры 28 человек с лу­ка­ми, стре­ла­ми, копь­я­ми, на отдельных фи­гу­рах мож­но ви­деть ук­ра­ше­ния; в ма­лых пе­ще­рах две груп­пы изо­бра­же­ний: в од­ном слу­чае изо­бра­же­на груп­па из 4 охот­ни­ков, в дру­гом - жи­вот­ные (жи­ра­фы, но­со­ро­ги, зеб­ры и др.). В пе­ще­ре Буш­мен-Па­ра­дайс (к северо-вос­то­ку от го­ры Пон­док) на­хо­ди­лись мно­го­численные изо­бра­же­ния лю­дей, а также жи­ра­фа, гип­по­по­та­мов, ша­ка­ла, ку­ду, но­со­ро­га, ми­фические су­ще­ст­ва («сфин­кса») с тон­ким те­лом и ши­ро­ки­ми бёд­ра­ми (ны­не поч­ти пол­но­стью унич­то­же­ны).

С концу XIX века в Намибии стро­ят­ся зда­ния ев­ропейского ти­па: ок­ру­жён­ные ве­ран­да­ми жи­лые и административные по­строй­ки в рус­ле не­оклас­си­ки (зда­ние пар­ла­мен­та Намибии в Винд­ху­ке, 1910-1913 годы, архитектор Г. Ре­де­кер, и др.), со­ору­же­ния в ро­ман­ти­зи­ро­ван­ном «не­мец­ком» сти­ле под влия­ни­ем дви­же­ния «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла» (зда­ние «Во­эр­ман» в Сва­коп­мун­де, 1900-1905 годы; дом Га­те­ма­на в Винд­ху­ке, 1913, архитектор В. Зан­дер, и др.), куль­то­вые со­ору­же­ния в ис­то­ри­че­ских сти­лях (нео­го­тическая лю­те­ран­ская церковь Хри­ста, 1907-1910 годы, архитектор Ре­де­кер; нео­ро­ман­ский ка­то­лический со­бор Святой Ма­рии, 1906-1908 годы, оба - в Винд­ху­ке, и др.). К середине XX века по­яв­ля­ют­ся зда­ния в сти­ле мо­дерниз­ма (по­строй­ки архитектора Х. Штау­ха), к концу XX века в рус­ле по­стмо­дер­низ­ма, в т. ч. ими­ти­рую­щие «не­мец­кий» стиль начала XX века (ком­плекс «Mutual Platz» в Винд­ху­ке, 1991, ар­хитектурное бю­ро «Stauch+ Part­ners Architects», и др.).

В жи­во­пи­си Намибии XX века сло­жи­лась тра­ди­ция пей­за­жей и ани­ма­ли­стического жан­ра в ду­хе экс­прес­сио­низ­ма (ра­бо­ты А. Ен­ча, Ф. Крам­пе). Во 2-й половине XX века в Намибии ра­бо­та­ли гра­вё­ры Дж. Муа­фан­гед­жо (ли­но­гра­вю­ры бы­то­во­го жан­ра) и Х. Пул­лон, жи­во­пи­сец и гра­фик Дж. Ма­ди­сия, скульп­тор Д. Бер­нер. Рас­про­стра­не­ны многие ви­ды ху­дожественных ре­мё­сел (гон­чар­ст­во, пле­те­ние, из­го­тов­ле­ние со­су­дов из ты­к­вы, де­ре­ва, об­ра­бот­ка ме­тал­ла). Из­де­лия ук­ра­ша­ют­ся тра­диционным гео­мет­рическим ор­на­мен­том. На фер­мах в ок­ре­ст­но­стях Винд­ху­ка из­го­тов­ля­ют шер­стя­ные ков­ры и го­бе­ле­ны с гео­мет­рическим и ор­га­ническим ор­на­мен­том, а так­же с жан­ро­вы­ми сце­на­ми.

Му­зы­ка.

Музыкальная куль­ту­ра пред­став­ле­на тра­ди­ция­ми бан­ту, кой­сан­ских на­ро­дов и мно­го­численных пе­ре­се­лен­цев - других на­ро­дов Аф­ри­ки, а так­же Аме­ри­ки, Азии, Ев­ро­пы. В современной куль­ту­ре Намибии со­су­ще­ст­ву­ют ста­рин­ные и но­вые ви­ды му­зы­ки. Со­хра­ня­ют­ся ар­ха­ические по­ве­ст­во­ва­ния с пес­ня­ми, му­зы­каль­но-тан­це­валь­ные тра­ди­ции (об­ря­до­вые, це­ре­мо­ни­аль­ные и раз­вле­ка­тель­ные); глу­бо­кие кор­ни име­ет хо­ро­вая му­зы­ка (например, у ге­ре­ро - уни­сон­ное пе­ние в яр­кой дек­ла­ма­ци­он­ной ма­не­ре, с опо­рой на пен­та­то­ни­ку). Тан­цы по тра­ди­ции ис­пол­ня­ют­ся в со­про­во­ж­де­нии мем­бра­но­фо­нов и различных идио­фо­нов (по­гре­муш­ки, пал­ки), од­на­ко ба­ра­ба­ны по­сте­пен­но ухо­дят из прак­ти­ки (в свя­зи с мас­со­вой вы­руб­кой ле­сов ис­че­за­ет ма­те­ри­ал для их из­го­тов­ле­ния, лишь у не­ко­то­рых на­ро­дов со­хра­ни­лись отдельные ви­ды ста­рин­ных ба­ра­ба­нов). Ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка раз­ви­та у кой­сан­ских на­родов и бан­ту, ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны раз­ные ви­ды му­зы­каль­но­го лу­ка, ла­мел­ла­фо­ны.

Влия­ние западной музыкальной куль­ту­ры на­ча­лось во 2-й половине XIX века бла­го­да­ря дея­тель­но­сти Рейн­ско­го мис­сио­нер­ско­го общества, рас­про­стра­ни­лись жан­ры и фор­мы цер­ков­ной му­зы­ки. По­сте­пен­но вы­ра­бо­та­лись сме­шан­ные му­зы­каль­но-тан­це­валь­ные фор­мы в со­про­во­ж­де­нии ги­та­ры или ак­кор­де­о­на, например на­ма-степ (у на­ма). С за­вое­ва­ни­ем не­за­ви­си­мо­сти (1990) при­об­ре­ли по­пу­ляр­ность мас­со­вые празд­ни­ки с му­зы­кой, тан­ца­ми и пе­ни­ем пат­рио­тических пе­сен, например День ге­ре­ро в Ока­ван­го; раз­вле­ка­тель­ная му­зы­ка зву­чит не толь­ко в ноч­ных клу­бах и ба­рах, но и во вре­мя об­щин­ных со­б­ра­ний. С конца XX века Министерство куль­ту­ры Намибии под­дер­жи­ва­ет раз­ви­тие национальных музыкальных тра­ди­ций, в рай­оне про­жи­ва­ния овам­бо сфор­ми­ро­ва­ны боль­шие хо­ро­вые кол­лек­ти­вы (ос­но­ва­те­ли - Эфаф­на­зи Бар­на­бас Ка­си­та и Юни­ас Шиг­вед­ха). В шко­лах по­все­ме­ст­но осу­ще­ст­в­ля­ет­ся обу­че­ние тра­диционной му­зы­ке и тан­цу, но ис­поль­зу­ют­ся и западные ме­то­ди­ки (например, сис­те­ма К. Ор­фа).

Уст­ное твор­че­ст­во на­ро­дов Намибии ис­сле­до­ва­ли Д.Ф. Блик (1920-е годы), И. Гри­мо и Х.Х. Венг­лер (1950-е годы), Н. Инг­ленд, Дж. Нёс, Д. Хо­не­манн, Х.Й. Хайнц, Д. Рай­крофт, Е.О.Й. Вест­фал, Э. Магл­стон (1960-1980-е годы). С 1965 годы под рукововдством Х. Трей­си на­ча­та сис­те­ма­тическая за­пись тра­диционной му­зы­ки Намибии, в 1980-1990-е годы сде­ла­ны за­пи­си иг­ры на му­зы­каль­ном лу­ке под руководством А. Трей­си, С. Зин­ке. В 1991-1994 годах за­пи­са­ны об­раз­цы му­зы­ки в рам­ках про­ек­та по изу­че­нию му­зы­ки, тан­ца и уст­ной литературы на­ро­дов Намибии под руководством Г. Ку­би­ка и М.М. Ма­ла­му­си.

В Винд­ху­ке ра­бо­та­ют Национальный те­атр, Сим­фо­нический ор­кестр, кол­ледж ис­кусств и от­де­ле­ние ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств Университета Намибии. Му­зы­каль­но-тан­це­валь­ный ан­самбль «Нди­ли­ма­ни» вы­сту­пал на Все­мир­ном фес­ти­ва­ле мо­ло­дё­жи и сту­ден­тов в Мо­ск­ве (1985).

Те­атр и ки­но.

Те­атр. Во вре­ме­на апарт­хей­да профессиональный те­атр вос­при­ни­мал­ся как раз­вле­че­ние для бе­лой эли­ты. В конце XX - начале XXI веков по­ста­нов­ки Национального те­ат­ра (от­крыт в 1960 году как Винд­хук­ский национальный те­атр, с 1989 года Национальный те­атр Намибии) по­свя­ще­ны главным образом ост­рым об­ще­на­цио­наль­ным во­про­сам - борь­бе со СПИДом, без­гра­мот­но­стью и т. д. Ак­ту­аль­ные про­бле­мы стра­ны за­ни­ма­ют центральное ме­сто и в твор­че­ст­ве од­ной из самых за­мет­ных те­ат­раль­ных трупп - «Bricks», ос­но­ван­ной в 1984 году в Винд­ху­ке. Там же в 1986 году воз­ник Те­ат­раль­ный департамент при Университете Намибии. Сту­ден­ты ста­ви­ли спек­так­ли и га­ст­ро­ли­ро­ва­ли с ни­ми по стра­не. Так­же с 1993 года в Винд­ху­ке функ­цио­ни­ру­ет экс­пе­риментальная те­ат­раль­ная пло­щад­ка «Пак­га­уз». Все те­ат­ры Намибии, кро­ме На­цио­наль­но­го, рас­по­ла­га­ют­ся в не­спе­циа­ли­зированных по­ме­ще­ни­ях - сель­ских клу­бах, мес­тах об­щественных со­б­ра­ний, час­то на им­про­ви­зи­рованных сце­нах. Сре­ди круп­ней­ших дра­ма­тур­гов: Ф. Фи­лан­дер, Д. Ха­ар­хофф, Л. Джей­кобс. В це­лом раз­ви­тие те­ат­раль­но­го искусства Намибии идёт по пу­ти со­вме­ще­ния тра­диционных прак­тик (для ко­то­рых ха­рак­тер­ны им­про­ви­за­ция, жи­вой диа­лог со зри­те­лем) с прин­ци­па­ми клас­сического и аван­гард­но­го западного те­ат­ра.

Ки­но. На про­тя­же­нии XX века ки­но­про­кат (главным образом филь­мы западных стран и ЮАР) на тер­ри­то­рии Намибии осу­ще­ст­в­ля­ли в основном южноафриканские ком­па­нии. Во вре­ме­на воо­руженной борь­бы и по дос­ти­же­нии не­за­ви­си­мо­сти в Намибии был снят ряд до­ку­мен­таль­ных лент. Сре­ди са­мых зна­чи­тель­ных: «На­ми­бия: не­лёг­кий путь к сво­бо­де» (1988) и «На­ми­бия: на­ция ро­ж­да­ет­ся вновь» (1990) К. Хар­ри­са, «На­ми­бия: я ви­дел» Р. Пак­леп­пы (1999). Наи­бо­лее влия­тель­ный ки­но­про­дю­сер Намибии - Б. Пи­ке­ринг, при­ни­мав­шая уча­стие в про­изводстве мно­го­се­рий­но­го филь­ма «Аф­ри­ка меч­та­ет» (2007) и ря­да круп­ных ра­бот (в т. ч. иг­ро­вых) в ЮАР.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)