Нами́бия

Нами́бия , Республика Намибия — государство на юге Африки. Площадь — 824,3 тыс. кв. км. Численность населения — 2 746 745 человек (2020). Большинство населения (80 %) — народы семьи банту: овамбо, гереро и др. Койсанские народы (нама и саны) составляют 7 %, 6,5 % — смешанного происхождения, 5,7 % — белые. Государственный язык — английский. Унитарное государство, делится на 14 областей. Столица — Виндхук . Смешанная (полупрезидентская) республика. Президент избирается на 5 лет и может занимать пост не более двух сроков подряд. Законодательная власть принадлежит двухпалатному парламенту — Национальный совет (42 депутата, переизбираются областными советами каждые 5 лет) и Национальная ассамблея (104 человека, 96 депутатов избираются сроком на 5 лет, 8 назначаются президентом). Исполнительная власть осуществляется президентом, он же является главой правительства, члены которого назначаются из депутатов нижней палаты. Правительство ответственно перед парламентом.

Ранняя и колониальная история. Сааны, охотники и собиратели, были, вероятно, первыми обитателями этой территории, примерно с I в. до н. э. на протяжении нескольких веков на территорию Н. мигрировали отдельные группы нама, совмещавших охоту со скотоводством. Примерно с XVI в. с севера начали проникать народы банту — гереро, овамбо, каванго и др. Скотоводы гереро заселили центральную часть плато. К XIX в. у них сложились вождества. В конце XVIII в. пришедшие с севера овамбо оттеснили их на юг. Овамбо создали на севере современной Н. несколько «королевств» — раннеполитических структур, самыми крупными из которых были Ондонга и Укваньяма. В 1830‑х из Капской колонии пришли орлам (группа нама, говорящая на капско-­голландском языке и владевшая огнестрельным оружием) под предводительством Йонкера Африканера. Он договорился с одним из старейшин нама о защите их пастбищ от гереро и основал Виндхук. Орлам постепенно заняли лидирующее положение в центре страны. В конце 1860‑х в Н. пришли бастеры (потомки смешанных браков нама с европейцами), купившие земли в районе поселения Рехобот. Бастеры в 1872 основали Свободную республику Рехобот и приняли конституцию, по которой во главе нее стоял капитан, избираемый всем народом.

С середины 1860‑х гереро вели постоянные вой­ны с нама, в 1870 между ними был заключен мирный договор, но вой­на в 1880 вспыхнула снова. И хотя в 1882 был заключен новый мирный договор, военные действия спорадически возобновлялись, что облегчило немцам покорение этой территории.

Европейцы появились в Н. поздно — полоса побережья Атлантического океана представляла собой пустыню. Миссионеры начали свою деятельность в разных районах в XIX в. — с 1805 английское Лондонское миссионерское общество, в 1842 — немецкое Рейнское миссионерское общество.

Первые территориальные захваты начались в 1878, когда Великобритания объявила своей территорией Уолфиш-­Бей, в 1883 немецкий купец А. Людериц приобрел участок побережья в районе другой бухты — Ангра-­Пекена — у местного старейшины. В 1884 был официально провозглашен протекторат Германская Юго-­Западная Африка (ЮЗА). По англо-­германскому договору 1890 все побережье современной Н. от р. Кунене до р. Оранжевой, кроме Уолфиш-­Бея, отошло к Германии.

Установление германского господства в ЮЗА проходило на фоне ожесточенного сопротивления африканцев. Особенно долго сопротивлялась группа нама, подчинявшаяся Х. Витбою . Договор между ним и немецким губернатором Лейтвейном был подписан 15 сентября 1894 на почетных для нама условиях, в частности, им было разрешено сохранить огнестрельное оружие. ЮЗА постепенно превращалась в поселенческую колонию. В 1903 там проживало 3700 немцев, к 1910 их стало уже 13 тыс. Поселенцы отнимали земли у африканцев и использовали их принудительный труд.

В январе 1904 на борьбу с германскими колонизаторами поднялись гереро. После решающей битвы командующий немецкими вой­сками Л. фон Трота отдал приказ о сгоне гереро в пустыню, где большинство из них (от 50 % до 70 %) погибли. В конце 1904 против немцев выступили нама под командованием Х. Витбоя, но также потерпели поражение. Переломным моментом стало смертельное ранение Витбоя 29 октября 1905. К концу этих восстаний в 1907 общие потери африканцев составили до 60 % населения протектората.

В 1914 Южно-­Африканский Союз выступил на стороне Великобритании в Первой мировой вой­не 1914–1918. Вой­ска ЮАС вошли в ЮЗА и 12 мая 1915 взяли ее административный центр — Виндхук. В 1920 ЮЗА перешла под управление ЮАС согласно мандату Лиги Наций . Вскоре ЮАС присоединил к ней и земли овамбо, остававшиеся вне зоны германского протектората.

С 1920 на ЮЗА стала распространяться политика расовой дискриминации, резко усилившаяся после прихода к власти в 1948 Национальной партии. В 1949 вопреки решению Организации объединенных наций (ООН) ЮЗА была фактически превращена в одну из провинций ЮАС. В конце 1960‑х — начале 1970‑х на ее территории было создано 10 бантустанов (хоумлендов) для африканского населения.

В 1966 Генеральная Ассамблея ООН аннулировала мандат ЮАР на управление страной, но Н. фактически так и оставалась пятой провинцией ЮАР. В следующем году был создан Совет ООН по управлению Н. — так стала называться ЮЗА. ООН признала законность вооруженной борьбы, которую вела с 1966 Народно-­освободительная армия Намибии (ПЛАН) — военное крыло Народной организации Юго-­Западной Африки (СВАПО). СВАПО возникла в 1960, ее лидером был С. Нуйома . В 1973 СВАПО была признана ООН единственным подлинным представителем народа Н. В 1976 Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 385, предусматривавшую прекращение бантустанизации Н., вывод вой­ск ЮАР, освобождение политзаключенных и передачу власти народу путем проведения выборов. В 1978 была принята резолюция № 435, содержавшая план поэтапной деколонизации Н. Таким образом ООН сыграла большую роль в процессе обретения Н. независимости. С 1971 начал действовать Фонд ООН для Намибии, оказывающий материальную помощь намибийцам. Средства Фонда складывались из добровольных взносов государств-­членов ООН, различных общественных организаций и частных фондов, а также из регулярных отчислений из бюджета ООН. В 1976 в Лусаке был создан Институт ООН для Намибии, в задачи которого входило распространение образования среди намибийцев и аккумуляция информации и документов по Н.

В 1977 для противовеса СВАПО была создана партия Демократический альянс Турнхалле (ДТА), состоявшая из консервативных элементов, и в декабре 1978 власти ЮАР провели в Н. выборы в Учредительную (впоследствии Национальную) ассамблею, которые СВАПО бойкотировала.

В 1980‑е администрация США вы­двинула требования увязать вывод южноафриканских вой­ск из Н. с выводом кубинских вой­ск из Анголы. В 1988 ЮАР при посредничестве СССР и США пошла на переговоры с Анголой и Кубой по вопросу урегулирования ситуации на Юге Африки. С 1 апреля 1989 начался переходный период Н. к независимости в соответствии с резолюцией ООН № 435. Одновременно 1–4 апреля происходили самые ожесточенные бои СВАПО с вой­сками ЮАР. В течение переходного периода политзаключенным была предоставлена амнистия, дискриминационное законодательство было отменено, ЮАР вывела из Н. вой­ска, в страну вернулись около 42 тыс. беженцев. Большую роль в этот период сыграл введенный в Намибию международный контингент полицейских сил ЮНТАГ и лично специальный представитель генерального секретаря ООН по Намибии М. Ахтисаари .

11 ноября 1989 прошли всеобщие выборы в Учредительную ассамблею. При явке 97 % за СВАПО проголосовали 57,33 % избирателей, за ДТА — 28,55 %. Ассамблея приняла конституцию Н. Первым президентом республики был единогласно избран С. Нуйома, а ее независимость была провозглашена 21 марта 1990. К этому времени большинство сил ЮНТАГ были выведены из страны.

1 марта 1994 ЮАР передала Намибии анклав Уолфиш-­Бей и 12 прибережных островов.

После провозглашения независимости жизнь в стране стала в целом мирной и спокойной, но на севере до 2000 из-за нападений повстанческой группировки УНИТА из Анголы сохранялся режим усиленных мер безопасности. В области внутренней политики главными задачами были достижение национального примирения, социального равенства и экономическое развитие. Н. успешно заверила переход от господства белого меньшинства к демократическому обществу. На выборах 1994 СВАПО еще больше укрепила свои позиции. Президентские посты занимали только ее представители — С. Нуйома, Х. Похамба (с 2005), Х. Гейнгоб (с 2014, переизбран в 2019). Однако в стране активно действует политическая оппозиция, прежде всего — Народно-­демократическое движение (бывший ДТА) и Республиканская партия. В 1994 был создан Фронт освобождения Каприви, целью которого было отделение «полосы Каприви» от Н. Фронт поднял вооруженный мятеж, подавленный к 2001.

Наблюдается умеренный экономический рост в сфере туризма, рыболовства и обрабатывающей промышленности. В 1999–2000 парламентом приняты «Закон об алмазах» и поправки к «Закону о разведке и добыче минералов», облегчающие доступ иностранных инвестиций в алмазодобывающую отрасль и усиливших контроль государства над добычей алмазов.

Однако сложная ситуация обусловлена безработицей, забастовками и недовольством крестьян земельной реформой — правительство, в отличие от соседней Зимбабве , отказалось от радикального решения земельного вопроса путем экспроприации земель белых фермеров.

Дипломатические отношения между СССР и Н. установлены 21 марта 1990 — в день провозглашения ее независимости. В 1998 и 2010 состоялись визиты Президента Н. в Россию.

Лит. : Дрекслер Х. Юго-­Западная Африка под германским колониальным господством. М., 1987; Проблема Намибии. Сборник статей, документов, материалов. М., 1991; Балезин А. С., Притворов А. В., Слипченко С. А. История Намибии в новое и новейшее время. М., 1993; Балезин А. С. Цивилизаторы в стране дикарей? Формирование и эволюция немецкой поселенческой общины в Юго-­Западной Африке (Намибии, 1814–1990). М., 1996; Gewald J.-B. Herero heroes: a socio-­political history of the Herero of Namibia, 1890–1923. Athens (Oh.), 1999; Zimmer J., Zeller J. Genocide in German South West Africa. Monmouth, 2008; Olusoga D., Erichsen C. W. The Kaiser’s Holocaust: Germany’s Forgotten Genocide. London, 2010; Wallace M. History of Namibia: From the Beginning to 1990. New York, 2011. А. С. Балезин.